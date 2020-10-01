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Ирина Маркина
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«‎Интересовались, в роли кого я в постели»: чемпионка мира по пауэрлифтингу рассказала, как ей нагрубили в аэропортах Материал редакции

Сотрудников не устроил внешний вид девушки.

27 комментариев
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фото из инстаграма спортсменки

Многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева написала в своём инстаграме, что в аэропорту Пулково ей задавали грубые вопросы интимного характера из-за её внешности.

По словам Тураевой, она летела транзитом из Петербурга в Москву, а оттуда — в Краснодар. В аэропорту один из сотрудников отказался пропускать её, так как «в графе пол написано „Ж“», пишет спортсменка.

Это было унизительно: меня отчитывали при всей очереди, как малолетку, задавая вопросы интимного характера. Интересовались, в роли кого я по жизни и в постели. И я, как пятилетний ребёнок, пыталась доказать, что я женщина. Пыталась объяснить, почему всё так и что они не правы! Будто бы в этом была какая-то необходимость! Я сделала всё, что от меня зависело, чтобы они наконец поверили в мою природу!

Анна Тураева
многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу

Тураева отметила, что её особенно задели вопросы интимного характера и психологическое давление. «Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и в трусы)», — написала девушка.

Более того, спортсменка утверждает, что в московском аэропорту её также встретили с агрессией. Однако во Внуково, куда прилетела Тураева, информацию об этом не подтвердили.

Мне казалось, что я преступница или ещё того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта, и я уже не говорю о субординации.

Анна Тураева
многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу

В пресс-службе управляющей компании Пулкова «Воздушные ворота Северной Столицы» заявили, что проводят служебную проверку по поводу публикации Тураевой. Об этом «Бумаге» сообщила одна из сотрудниц. Авиакомпания Utair, на самолетах которой летела Анна Тураева, также пообещала проверить действия работников аэропортов.

#новости #скандал #спорт #аэропорты #россия

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27 комментариев
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André

15

"В пресс-службе управляющей компании Пулкова «Воздушные ворота Северной Столицы» заявили, что проводят служебную проверку по поводу публикации Тураевой" и постараются все-таки выяснить, в роли кого она в постели.

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Алексей Панкратов

10

Мне так весело читать эти прозрения. Жили, значит, жили 20 лет за Путина и ЕР голосовали или и того хуже "там за нас все решили". Смотрели значит "первые каналы" все это время, радовались победам и тут резко !!!!!!!!!!ХУЯК!!!!!! "Так я оказывается в России живу. Так тут оказывается человек приравнивается к мусору. Ая яй, а кто это сделал?"

Не жаль. 

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Слава Инженеров

Алексей
2

Мне так весело читать

Весельем так и прет) Веселые люди так не душнят

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Алексей Панкратов

Слава
1

Для меня это не духота так как это ебаный пиздец, над которым только угорать. А если на тебе шапка горит то тут как бы...

Ответить

Бедный теркин30см

Алексей
0

Так она за Путина голосовала или чо? 

Ответить

Алексей Панкратов

Бедный
0

Ну по теории вероятности да, либо за Путина, либо сидела дома с позицией озвученной мною в предложении на которое ты порвался. 

Ответить

Бедный

Алексей
1

А, ну то есть ты не знаешь, с этого бы сразу и начинал. 

Ответить

Алексей

Бедный
–2

А ты тупенький, да, сам не догадался, что это предположение? 

Ответить

Бедный

Алексей
2

Я достаточно умненький, чтобы не нести хуету, основанную на догадках. 

Ответить

Внутренний микрофон

Алексей
0

Не жаль.

А если она не голосовала за Путина?

Ответить

Бедный теркин30см

Внутренний
0

Я вот тоже ради интереса решил загуглить, но ничего подобного не нашёл. У него видимо свои источники. 

Ответить

Внутренний микрофон

Бедный
4

Ахуеть у Анны денёк. Одни умники сексуальную ориентацию угадывали, другой умник политическую ориентацию ей приписал.

Ответить

Бедный теркин30см

Внутренний
0

Щас ещё спросит "а ты в какой позиции была? Крестик напротив Путина ставила или галочку?"

Ответить

Атлант поправил плечи

5

Думал новый лонгрид от Олега, как он по Неве плавал, эх...

Ответить

Чуждый будильник

2

А какое им дело вообще?!

Ответить

Vedmed

Чуждый
6

да ебать может она там на фото в пасспорте девочка с косичками 50 кг весу, а перед ними встал федор емельяненко, как тут не быть вопросам

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Толян Сердюков

Чуждый
0

в графе надо было поставить М или Ж, видят перед ними мужик и начали выяснять почему собственно Ж

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Максим Козаченко

3

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В сабвее сладкий хлеб

Скандал в очереди на посадку

Одна новость охуительнее другой, так держать!

Ответить

Атлант поправил плечи

Максим
0

Да отдохни хоть немного от расчлененки, переведи дыхание

Пусть лучше так чем 
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Тревожный шар

2

@Олег Ивахнов ты в Питере?

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Армейский инструмент

–2

Типичная редфемка

Ответить

Атлант поправил плечи

Армейский
5

ты просто разочарован что у нее не оказалось члена 

Ответить

Михаил Ромайкин

1

Показать паспорт со своей актуальной фоткой и отметкой "ЖЕН." в графе "Пол" справа от фотки - для слабаков? ПауэрлифтЁры не ищут простых путей?

Ответить

Чуждый будильник

Михаил
1

Да при чем пол в самолёте-то? Это баня что ли?
А фотка в паспорте нужна актуальная, да.

Ответить

Толян Сердюков

Михаил
0

ващет обидно!

Ответить

Толян Сердюков

0

кажется, кто-то слишком оскорбился

Ответить

Первоначальный огонь

0

А вы как хотели?
"Лезть в трусы" это непременное условие всякого тоталитарного режима.
Это идёт в комплекте с борьбой против УЖАСНОЙ ГЕЙ-ПРОПАГАНДЫ и прочей борьбы за духовность дидов.
Если не хочешь, чтобы к тебе лезли в трусы - держись подальше от вонючей скрепной духовности.
А если топишь за духовность - будь готов по первому приказу стянуть трусы и прыгнуть на бутылку, Родина-матушка требует!

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