«Интересовались, в роли кого я в постели»: чемпионка мира по пауэрлифтингу рассказала, как ей нагрубили в аэропортах Материал редакции
Сотрудников не устроил внешний вид девушки.
Многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева написала в своём инстаграме, что в аэропорту Пулково ей задавали грубые вопросы интимного характера из-за её внешности.
По словам Тураевой, она летела транзитом из Петербурга в Москву, а оттуда — в Краснодар. В аэропорту один из сотрудников отказался пропускать её, так как «в графе пол написано „Ж“», пишет спортсменка.
Тураева отметила, что её особенно задели вопросы интимного характера и психологическое давление. «Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и в трусы)», — написала девушка.
Более того, спортсменка утверждает, что в московском аэропорту её также встретили с агрессией. Однако во Внуково, куда прилетела Тураева, информацию об этом не подтвердили.
В пресс-службе управляющей компании Пулкова «Воздушные ворота Северной Столицы» заявили, что проводят служебную проверку по поводу публикации Тураевой. Об этом «Бумаге» сообщила одна из сотрудниц. Авиакомпания Utair, на самолетах которой летела Анна Тураева, также пообещала проверить действия работников аэропортов.
"В пресс-службе управляющей компании Пулкова «Воздушные ворота Северной Столицы» заявили, что проводят служебную проверку по поводу публикации Тураевой" и постараются все-таки выяснить, в роли кого она в постели.
Мне так весело читать эти прозрения. Жили, значит, жили 20 лет за Путина и ЕР голосовали или и того хуже "там за нас все решили". Смотрели значит "первые каналы" все это время, радовались победам и тут резко !!!!!!!!!!ХУЯК!!!!!! "Так я оказывается в России живу. Так тут оказывается человек приравнивается к мусору. Ая яй, а кто это сделал?"
Не жаль.
Мне так весело читать
Весельем так и прет) Веселые люди так не душнят
Для меня это не духота так как это ебаный пиздец, над которым только угорать. А если на тебе шапка горит то тут как бы...
Бедный теркин30см
Так она за Путина голосовала или чо?
Ну по теории вероятности да, либо за Путина, либо сидела дома с позицией озвученной мною в предложении на которое ты порвался.
Внутренний микрофон
Не жаль.
А если она не голосовала за Путина?
Я вот тоже ради интереса решил загуглить, но ничего подобного не нашёл. У него видимо свои источники.
Внутренний микрофон
Ахуеть у Анны денёк. Одни умники сексуальную ориентацию угадывали, другой умник политическую ориентацию ей приписал.
Щас ещё спросит "а ты в какой позиции была? Крестик напротив Путина ставила или галочку?"
в графе надо было поставить М или Ж, видят перед ними мужик и начали выяснять почему собственно Ж
Новости
В сабвее сладкий хлеб
Скандал в очереди на посадку
Одна новость охуительнее другой, так держать!
Да отдохни хоть немного от расчлененки, переведи дыхание
Пусть лучше так чем
новости
В сабвее отравилось насмерть 40 человек
убийство в очереди на посадку
или вообще
убийство в очереди на сабвей
Показать паспорт со своей актуальной фоткой и отметкой "ЖЕН." в графе "Пол" справа от фотки - для слабаков? ПауэрлифтЁры не ищут простых путей?
Чуждый будильник
Да при чем пол в самолёте-то? Это баня что ли?
А фотка в паспорте нужна актуальная, да.
А вы как хотели?
"Лезть в трусы" это непременное условие всякого тоталитарного режима.
Это идёт в комплекте с борьбой против УЖАСНОЙ ГЕЙ-ПРОПАГАНДЫ и прочей борьбы за духовность дидов.
Если не хочешь, чтобы к тебе лезли в трусы - держись подальше от вонючей скрепной духовности.
А если топишь за духовность - будь готов по первому приказу стянуть трусы и прыгнуть на бутылку, Родина-матушка требует!