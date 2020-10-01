Губернатор Камчатки объявил о создании «министерства счастья» Материал редакции
По его словам, власти должны заниматься тем, «чтобы люди были благополучными».
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о создании «министерства счастья» — министерства социального благополучия и семейной политики. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Солодов заявил, что новое министерство будет «именно про счастье». Он планирует уйти от «министерства обиженных и обездоленных». По словам губернатора, власти будут заниматься людьми в сложной ситуации, но они должны не просто решать их проблемы, а делать всё, «чтобы люди были благополучными».
28 сентября пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты. Глава региона называет происходящие изменения повышением эффективности органов власти.
Министерство счастья нужно только для того, что бы ввести налог на улыбки
Министерство счастья будет заниматься тем, чтобы счастливые депутаты были более счастливыми?
О, а можно же ещё министерство дыхания, министерство вкусной еды, министерство обеденного отдыха, министерство метаболизма.
И каждому министру зарплату в 300 тысяч! Гениальный план.
После создадут Министерство Любви
под управлением Мизулиной
После Дудя расшевелились шевелюхи, что ли?
Шта
Солодов с июня сидит и думает, что бы такое заебашить для Камчатки, чтоб лучше стало. Вот к октябрю придумал новое министерство.
радии интереса прочитал интервью с ним https://www.kam24.ru/news/main/20200506/74286.html
Ну такое впечатление, типичный путинский чиновник новой волны с постправдой. Которые обманывают и знают что обманывают. Как и Дягтерев с инстаграмчиком (их там в одной школе в АП учат что-ли?) Жителям камчатки впрочем виднее
Электронный Илья
Забавно, что на Камчатке перед выборами посралась оппозиция и Солодов помогал собирать подписи всяким овощам, которые хотели пойти на выборы, но тупо не могли набрать нужное количество подписей. Найс троллинг, я оценил.
Хуй знает, лучше он Илюхина или нет, но хотя бы учился во Франции, что добавляет плюсик в карму. То есть, это уже губер не совсем классического путинского образца. Если будут изменения в регионе - ок. Предыдущий был совсем ебобо.
P. S. Камчадал в третьем поколении, но в данный момент московский понаех.
Первой инициативой министерства будет включение несчастливых людей в число особо опасных преступников
Очень оригинально, существует в Бутане с 70-х
Безумие
Этот губер кандидат политических наук. Наверняка человек образованный и уж точно читал Оруэлла. По всему выходит, что он просто жирно троллит.
Это что, новое министерство которое меняет хрущёвки в России на дома в Европе?