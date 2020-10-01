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Артём Мазанов
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Губернатор Камчатки объявил о создании «министерства счастья» Материал редакции

По его словам, власти должны заниматься тем, «чтобы люди были благополучными».

37 комментариев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о создании «министерства счастья» — министерства социального благополучия и семейной политики. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Солодов заявил, что новое министерство будет «именно про счастье». Он планирует уйти от «министерства обиженных и обездоленных». По словам губернатора, власти будут заниматься людьми в сложной ситуации, но они должны не просто решать их проблемы, а делать всё, «чтобы люди были благополучными».

Мне, действительно, важно, что на моей позиции я могу делать немного более счастливыми каждый день сотни тысяч человек.

Владимир Солодов
губернатор Камчатского края

28 сентября пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты. Глава региона называет происходящие изменения повышением эффективности органов власти.

#новости #регионы

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37 комментариев
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Армейский инструмент

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Ура антиутопия

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Атлант поправил плечи

Армейский
9

Министерство счастья нужно только для того, что бы ввести налог на улыбки 

Ответить

Dmitry Shiryaev

3

Министерство счастья будет заниматься тем, чтобы счастливые депутаты были более счастливыми? 

Ответить

Ху Эмай

Dmitry
20

Нет, сажать всех кто несчастлив

Ответить

Сергей Морозов

Ху
0

Полиция радости и оптизма уже выехала за тобой.

Ответить

Ху Эмай

Сергей
0

Жду

Ответить

Виктор Мерзляков

5

О, а можно же ещё министерство дыхания, министерство вкусной еды, министерство обеденного отдыха, министерство метаболизма.
И каждому министру зарплату в 300 тысяч! Гениальный план.

Ответить

Денис Сенькин

Виктор
2

Министерство Самоудовлетворения

Ответить

Максим Шишлов

3

Ждём министерство правды.

Ответить

Egor Protodyakonov

2

После создадут Министерство Любви

Ответить

Андрей Парусников

Egor
1

под управлением Мизулиной

Ответить

Тревожный шар

Андрей
1

и Милонова

Ответить

Ваня Погост

1

После Дудя расшевелились шевелюхи, что ли?

Ответить

Litnikov Danil

Ваня
2

Шта

Ответить

Ваня Погост

Litnikov
5

Солодов с июня сидит и думает, что бы такое заебашить для Камчатки, чтоб лучше стало. Вот к октябрю придумал новое министерство.

Ответить

solawind

Ваня
1

радии интереса прочитал интервью с ним https://www.kam24.ru/news/main/20200506/74286.html
Ну такое впечатление, типичный путинский чиновник новой волны с постправдой. Которые обманывают и знают что обманывают. Как и Дягтерев с инстаграмчиком (их там в одной школе в АП учат что-ли?) Жителям камчатки впрочем виднее

Ответить

Электронный Илья

solawind
2

Забавно, что на Камчатке перед выборами посралась оппозиция и Солодов помогал собирать подписи всяким овощам, которые хотели пойти на выборы, но тупо не могли набрать нужное количество подписей. Найс троллинг, я оценил.

Хуй знает, лучше он Илюхина или нет, но хотя бы учился во Франции, что добавляет плюсик в карму. То есть, это уже губер не совсем классического путинского образца. Если будут изменения в регионе - ок. Предыдущий был совсем ебобо. 

P. S. Камчадал в третьем поколении, но в данный момент московский понаех.

Ответить

Надежда Паршина

2

Первой инициативой министерства будет включение несчастливых людей в число особо опасных преступников

Ответить

Дмитрий Овечкин

2

Министерство кайфа не додумался сразу создать?

Ответить

Sasha Tsereteli

1

Очень оригинально, существует в Бутане с 70-х

Ответить

Честный ящик

Sasha
2

Ну так радуйся! Мы наконец-то достигли уровня Бутана!

Ответить

Litnikov Danil

1

Безумие 

Ответить

Zzzzzzz

Litnikov
0

министерства социального благополучия и семейной политики

Чего блять тут безумного

Ответить

Электронный Илья

Zzzzzzz
1

Россиянин пугается изменений и сталкивается с когнитивным диссонансом 

Ответить

Mikhail Boyarskov

1

Парень точно был на КаZaнтипе :)))

Ответить

Честный ящик

1

Осталось сделать исполнительный орган по контролю счастья и штрафовать всех несчастливых!

Ответить

Твоего деда дед

1

Этот губер кандидат политических наук. Наверняка человек образованный и уж точно читал Оруэлла. По всему выходит, что он просто жирно троллит.

Ответить

Stanislav Sobolev

1

Это что, новое министерство которое меняет хрущёвки в России на дома в Европе? 

Ответить

This is I'm

0

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется

Ответить

Umberto Eco

0

Министерство "Щас я": радуйтесь, что проснулись живыми!

Ответить

YeezySpace

0

Это правильно, в эти трудные новости нужна позитивная повестка.

Ответить

Yuri Miller

0

А вы почему не радуетесь? Радуйтесь Пацаки. 1984

Ответить

Горный пистолет

0

власти должны заниматься тем, «чтобы люди были благополучными»

и мы даже знаем, кто эти люди

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Шейхи ОАЭ напрягилсь 

Ответить

Илюхер XXX

0
Ответить

Повседневный франт

0

По его словам, власти должны заниматься тем, «чтобы люди были благополучными».

только для этого не нужно отдельное министерство, а это должна делать вся власть
или остальные министерства для другого? 

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Отрицательный Макс

0

https://www.bfm.ru/news/449607

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