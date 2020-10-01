Основатель ФБК уже может стоять на одной ноге, но ему не заснуть без снотворного. Он считает себя «подопытным кроликом».

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Алексей Навальный Фото Der Spiegel

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал первое интервью с Алексеем Навальным после его отравления. Журналисты рассказали, что во время разговора основатель ФБК выглядел «более нервным», чем при предыдущих встречах: он похудел на 12 килограмм, но у него осталось чувство юмора и иронии.

В начале разговора Навальный поблагодарил всех немцев. Он рассказал, что никогда не был тесно связан с Германией, но немецкие политики и Ангела Меркель спасли его жизнь. Он уточнил, что медики «Шарите» спасли его жизнь во второй раз. «И что более важно, они вернули мне мою личность», — добавил основатель ФБК.

Я знаю, сейчас это звучит несколько пафосно, но Германия стала для меня особой страной. У меня здесь почти не было связей, первый раз я был в Берлине всего три года назад. А сейчас — столько помощи. Алексей Навальный основатель ФБК

TJ приводит главное из беседы Навального с немецкими журналистами. Часть ответов на русский язык также перевела «Медиазона».

У Навального проблемы со сном, но он уже может стоять на одной ноге

Навальный рассказал, что ему уже гораздо лучше, чем три недели назад, и с каждым днём состояние улучшается. Он уже может стоять на одной ноге и вытягивать другую ногу вперёд. После выписки из «Шарите» он не может заснуть без снотворного — для него это сейчас «самая большая проблема».

Самое главное для меня — это то, что мои умственные способности вернулись. Ну, может быть, в ходе интервью мы обнаружим обратное. Алексей Навальный

Навальный считает, что он был «трудным пациентом» в «Шарите», так как «вставал по ночам в реанимации, однажды вырвал все трубки из тела так, что текла кровь», а также говорил, что здоров и требовал отпустить его в гостиницу. «Позже я осознал, что эти странности были последствиями отравления», — объяснил он.

Навальный — «кто-то вроде подопытного кролика»

Основатель ФБК рассказал, что врачи не знают точно, восстановится ли он полностью. Он назвал себя «подопытным кроликом», ведь «не так много людей, которые остались живы после отравления нервно-паралитическим веществом».

Врачи говорят, что я вернусь к своему прежнему состоянию на 90 процентов, а возможно, даже на 100, но никто не знает наверняка. Алексей Навальный

Отравление «Новичком» — перегрузка, которая «ломает» человека

Навальный считает, что фосфорорганические соединения перегружают нервную систему по аналогу с компьютерной DDos-атакой. «Это перегрузка, которая ломает тебя», — заявил он.

Ты не чувствуешь боли, но ты знаешь, что ты умираешь. Что ты сейчас умрёшь. При этом у тебя ничего не болит. Алексей Навальный

Навальному стало становиться плохо когда он сидел в кресле — он вышел в туалет, где понял, что «если не выйдет сейчас, уже никогда оттуда не выберется». После выхода из туалета он повернулся к бортпроводнику и сказал, что умирает. «И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо — последнее, что я вижу», — добавил основатель ФБК.

Навальный считает, что яд попал в его организм через кожу. «Очевидно, что я дотронулся до заражённой поверхности, потом потянулся за бутылкой с водой, отпил из неё, поставил обратно, а потом вышел из гостиничного номера», — добавил он. Основатель ФБК заявил, что яд могли нанести на любой из предметов одежды, поэтому так важно её проверить.

Меркель — хорошо знает Россию и подробности случившегося с Навальным

Навальный рассказал о встрече с Ангелой Меркель. По его словам, канцлер Германии в ответ на благодарность ответила: «Я выполняла только то, что было моим долгом». «Когда с ней разговариваешь, понимаешь, почему она так долго находится на вершине власти в Германии», — добавил он.

Визит был жестом. Меня поразило, насколько хорошо она знает Россию и мой случай. Некоторые детали она знает лучше меня. Она действительно глубоко понимает, что происходит в России. Алексей Навальный

Навальный считает Путина причастным к отравлению

Основатель ФБК заявил, что у него нет других версий произошедшего кроме той, что к отравлению причастен лично Владимир Путин. Несмотря на это, он пообещал вернуться в Россию.

Моя задача сейчас – это остаться тем парнем, который не испугался. И я не испугался! Если у меня сейчас дрожат руки, то не от страха, а от этой штуки. И я ни в коем случае не сделаю Путину такого подарка, чтобы не вернуться в Россию. Алексей Навальный

По мнению Навального, если бы он умер в Омске или его здоровью был бы причинён непоправимый ущерб, то это бы отразилось на репутации российских властей. Он считает, что российские медики изначально не отпускали его в Германию в надежде, что потом яд уже нельзя будет обнаружить.

Главный врач больницы в Омске — «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей»

Навальный считает, что российских медиков, которые мешали его перевозке в Германию и скрывали отравление, — «нужно судить справедливым судом».

На мой взгляд, главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то нарушения обмена веществ или что я выпил много самогона. Алексей Навальный

После отравления Навальный не планирует менять свой образ жизни — он продолжит ездить по регионам, останавливаться в гостиницах и пить воду, которая есть в номерах.

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