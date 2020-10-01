«Ты знаешь, что умираешь»: Навальный дал Der Spiegel первое интервью после выхода из комы Материал редакции
Основатель ФБК уже может стоять на одной ноге, но ему не заснуть без снотворного. Он считает себя «подопытным кроликом».
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал первое интервью с Алексеем Навальным после его отравления. Журналисты рассказали, что во время разговора основатель ФБК выглядел «более нервным», чем при предыдущих встречах: он похудел на 12 килограмм, но у него осталось чувство юмора и иронии.
В начале разговора Навальный поблагодарил всех немцев. Он рассказал, что никогда не был тесно связан с Германией, но немецкие политики и Ангела Меркель спасли его жизнь. Он уточнил, что медики «Шарите» спасли его жизнь во второй раз. «И что более важно, они вернули мне мою личность», — добавил основатель ФБК.
TJ приводит главное из беседы Навального с немецкими журналистами. Часть ответов на русский язык также перевела «Медиазона».
У Навального проблемы со сном, но он уже может стоять на одной ноге
Навальный рассказал, что ему уже гораздо лучше, чем три недели назад, и с каждым днём состояние улучшается. Он уже может стоять на одной ноге и вытягивать другую ногу вперёд. После выписки из «Шарите» он не может заснуть без снотворного — для него это сейчас «самая большая проблема».
Навальный считает, что он был «трудным пациентом» в «Шарите», так как «вставал по ночам в реанимации, однажды вырвал все трубки из тела так, что текла кровь», а также говорил, что здоров и требовал отпустить его в гостиницу. «Позже я осознал, что эти странности были последствиями отравления», — объяснил он.
Навальный — «кто-то вроде подопытного кролика»
Основатель ФБК рассказал, что врачи не знают точно, восстановится ли он полностью. Он назвал себя «подопытным кроликом», ведь «не так много людей, которые остались живы после отравления нервно-паралитическим веществом».
Отравление «Новичком» — перегрузка, которая «ломает» человека
Навальный считает, что фосфорорганические соединения перегружают нервную систему по аналогу с компьютерной DDos-атакой. «Это перегрузка, которая ломает тебя», — заявил он.
Навальному стало становиться плохо когда он сидел в кресле — он вышел в туалет, где понял, что «если не выйдет сейчас, уже никогда оттуда не выберется». После выхода из туалета он повернулся к бортпроводнику и сказал, что умирает. «И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо — последнее, что я вижу», — добавил основатель ФБК.
Навальный считает, что яд попал в его организм через кожу. «Очевидно, что я дотронулся до заражённой поверхности, потом потянулся за бутылкой с водой, отпил из неё, поставил обратно, а потом вышел из гостиничного номера», — добавил он. Основатель ФБК заявил, что яд могли нанести на любой из предметов одежды, поэтому так важно её проверить.
Меркель — хорошо знает Россию и подробности случившегося с Навальным
Навальный рассказал о встрече с Ангелой Меркель. По его словам, канцлер Германии в ответ на благодарность ответила: «Я выполняла только то, что было моим долгом». «Когда с ней разговариваешь, понимаешь, почему она так долго находится на вершине власти в Германии», — добавил он.
Навальный считает Путина причастным к отравлению
Основатель ФБК заявил, что у него нет других версий произошедшего кроме той, что к отравлению причастен лично Владимир Путин. Несмотря на это, он пообещал вернуться в Россию.
По мнению Навального, если бы он умер в Омске или его здоровью был бы причинён непоправимый ущерб, то это бы отразилось на репутации российских властей. Он считает, что российские медики изначально не отпускали его в Германию в надежде, что потом яд уже нельзя будет обнаружить.
Главный врач больницы в Омске — «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей»
Навальный считает, что российских медиков, которые мешали его перевозке в Германию и скрывали отравление, — «нужно судить справедливым судом».
После отравления Навальный не планирует менять свой образ жизни — он продолжит ездить по регионам, останавливаться в гостиницах и пить воду, которая есть в номерах.
Основатель ФБК уже может стоять на одной ноге, но ему не заснуть без снотворного.
Я и со снотворным на одной ноге не засну
Печальный меч
Давайте поможем мартингалу побить рекорд
Как там в Польше? Дашь немного злотых в долг?
не засоряй новость.
Продолжит пить воду из номеров.
Вот принципиальный человек. Можно в пятёрочку сбегать и нормальной минералки купить.
Он уже может стоять на одной ноге
в смысле? он же уже на обеих в инстаграме стоял.
да и хуй с ним, заебал
Путин?
Если откинуть все претензии к нему как к узурпатору, в чем ты его постоянно обвиняешь и не беспочвенно, можно удивиться и на секундочку восхититься (пиздец, извините, другого слова не могу подобрать) его силе и мужеству как человека, которого не могут сломать. По-настоящему, ведь его бьют, травят, унижают, ломают ломают ломают, но ведь он продолжает вставать и идти дальше. Это признак сильного человека? Таких людей в любое время разве много? Разве не интересно за такими людьми наблюдать, не обязательно им симпатизировать?
Я, например, его хотя бы за "Крым не бутерброд" от остальных либерастов-империалистов не отличаю, но он ведь очень интересный персонаж на политической сцене
Даже так скажу, если бы после всего этого он вышел и сказал что-то типо "Я решил остаться тут для своей безопасности пока режим не падет и ква ква ква" разве ты не почувствовал бы нотки тоски от того Навальный сломался?
Это все один большой цирк с отравлением . Ох и клоун
У Меркель вроде PhD по химии, наверняка посмеялась с отмазок врачей.
одновременно!
ну справедливости ради, стоит он на одной. дошёл ли сам - вопрос, может, как поставили, так и стоит.
Своеобразный космос
Мутный он, а либерастам больше не за кого цепляться, но ныть нужно
ждём книгу "Берлинский пациент или как меня отравил Путин"
"он продолжит ездить по регионам" ... Европы
"И я не испугался!"
Вот это он зря.
Как понадобится снова вонь в СМИ развести, его же первого грохнут.
Причём, чтобы в это раз ни у кого не возникло сомнений, напоят водкой "Путинка", отведут на Красную площадь, проломят голову балалайкой, засунут в задницу полониевую матрёшку и оставят радом записку "Новичку от старичка".)))