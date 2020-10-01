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Артём Мазанов
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Вячеслав Володин назвал Путина спасителем Навального и обвинил основателя ФБК в работе на западные спецслужбы Материал редакции

Спикер Госдумы рассказал, что Навального «искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента».

6 комментариев
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Путина спасителем Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Володин также заявил, что Навальный — «бесстыдник и подлец». Так он отреагировал на высказывание Навального, что за его отравлением стоит лично Путин.

Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь.

Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до Президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Володин также считает, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. «Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление [о причастности Путина к отравлению] укладывается в эту логику», — добавил он.

#новости #отравлениенавального #володин

Спасибо за наводку Кузькин отец
Артём Мазанов PLUS
+142 036
И это не новость ИА «Панорама»
1
7
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6 комментариев
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Посторонний

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Жесть, что эта поехавший лизоблюд несёт. Чем мразотнее крыса, тем выше сидит в России. Кому ещё Путин жизнь спас? Немцову, который назвал Путина ебанутым? Магнитскому, который расследовал милиардные хищения налоговиков? Литвиненко, который рассказал про "прозелитизм" сладкой жизни ("Рязанский сахар") ФСБ? Какой же конченый мудак. ИЧСХ, мразоты любят называть черное белым, и наоборот. Сука, пытались убить = спасли. Надеюсь, это животное тоже спасут - успешно.

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Крестьянский микрофон

1

Да и пошёл он, этот депутат

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Max

1

Боже, какую же он дичь несёт, наркоман хренов

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Крупный каякер

1

Кажется, Панорама зашла слишком далеко

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YeezySpace

Крупный
0

Когда опубликовали эти слова в телеге Пул N3, то я подумал, что это очередные подражатели Панорамы, а оказалось он реально это говорил)

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Zero-one-one

0

Предоставили бы биоматериалы, не вижу в этом ничего плохого 

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