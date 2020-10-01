Вячеслав Володин назвал Путина спасителем Навального и обвинил основателя ФБК в работе на западные спецслужбы Материал редакции
Спикер Госдумы рассказал, что Навального «искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Путина спасителем Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Володин также заявил, что Навальный — «бесстыдник и подлец». Так он отреагировал на высказывание Навального, что за его отравлением стоит лично Путин.
Володин также считает, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. «Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление [о причастности Путина к отравлению] укладывается в эту логику», — добавил он.
Жесть, что эта поехавший лизоблюд несёт. Чем мразотнее крыса, тем выше сидит в России. Кому ещё Путин жизнь спас? Немцову, который назвал Путина ебанутым? Магнитскому, который расследовал милиардные хищения налоговиков? Литвиненко, который рассказал про "прозелитизм" сладкой жизни ("Рязанский сахар") ФСБ? Какой же конченый мудак. ИЧСХ, мразоты любят называть черное белым, и наоборот. Сука, пытались убить = спасли. Надеюсь, это животное тоже спасут - успешно.
Когда опубликовали эти слова в телеге Пул N3, то я подумал, что это очередные подражатели Панорамы, а оказалось он реально это говорил)