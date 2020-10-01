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Аня Бегиашвили
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Российская элита «по блату» прививается от Covid-19, «договариваясь через нужных людей». Главное из материала Forbes Материал редакции

Среди привившихся — как минимум три участника списка богатейших бизнесменов России.

Forbes выяснил, что многие представители российской элиты привились вакциной от коронавируса Covid-19. Они договариваются через знакомых, чтобы точно не получить вместо вакцины плацебо.

  • В испытаниях вакцины, разработанной Центром им. Н. Ф. Гамалеи, можно поучаствовать в качестве добровольца. Но в таком случае есть риск получить плацебо: его вводят вместо вакцины 25% участникам испытаний. Представители российской элиты «по блату» получают действующее вещество, пишет Forbes;
  • В крупном банке изданию рассказали, что прививку можно сделать бесплатно, но «нужно договариваться через нужных людей, которые имеют отношение к вакцине». Источник заявил, что знает несколько глав корпораций, которые к этому прибегли;
  • Как минимум три участника списка Forbes сделали таким образом прививку себе и менеджменту своих компаний;
  • От собеседника в АФК «Система», входящей в компанию-производителя вакцины Sputnik-V, Forbes узнал, что «никого не заставляют делать прививку, но вроде бы уже вся верхушка привилась»;
  • «У меня есть несколько знакомых, которые привились. Не как добровольцы — ведь часть добровольцев получают не вакцину, а плацебо, а они такого не хотят. Они просто договариваются, что получат настоящую прививку. Это не так просто договориться, но можно. Мы же в России живём — обо всем, о чём угодно, можно договориться. А тут надо договориться с производителем», — рассказал один из миллиардеров;

«Есть три завода [производящих вакцину], идёшь и договариваешься. И это не вопрос денег. Если я решу завтра привиться, я позвоню владельцу. Возьмут ли с меня деньги? Думаю, нет. Кому-то легче договориться с начальником цеха, участка».

  • Источник, близкий к производству вакцины, утверждает, что привиться в обход испытаний можно только через связи в Министерстве здравоохранения;
  • Топ-менеджер одной из фармкомпании сообщил Forbes о том, что «випы» привились ещё весной. Среди них бывший глава президентской администрации Александр Волошин (сейчас возглавляет и входит в советы директоров крупнейших российских компаний};
  • Ранее «Проект» писал о привившихся «по блату» чиновниках. Издание также нашло собеседника, который заплатил за прививку 30 тысяч рублей, договорившись, по его словам, через Минздрав. Кроме того, по данным проекта, сотрудников бюджетных учреждений заставляют вакцинироваться, применяя административный ресурс;
  • В Минздраве отрицают, что от коронавируса можно привиться за деньги. «Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в нашей стране проходит бесплатно: в рамках пострегистрационных клинических исследований или в рамках гражданского оборота. Во втором случае приоритетно вакцинируются граждане, входящие в группу риска, прежде всего медики и учителя. Вакцинация проходит исключительно добровольно», — заявили в ведомстве.

#новости #covid19 #вакцина

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54 комментария
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Денис Лапин

60

Новый анекдот:
В России недавно разработали вакцину от Ковида. Первую партию решили отправить в детский дом. Через некоторое время от этой вакцины умерла заведующая, директор областного Минздрава и верхняяполовина списка Форбс

Ответить

Убитый бокал

Денис
4

Никто из детей не пострадал.

Ответить

Тревожный шар

29

Хорошая попытка, но нет, спасибо

Ответить

Ваша Закладко

Тревожный
1

это всё что достаточно знать об испытаниях и вакцинации в РФ

Ответить

Возможный якорь

21

Среди привившихся — как минимум три участника списка богатейших бизнесменов России

То есть из всего списка нашлось только трое человек, использовавших свой персонал для медицинских экспериментов? Не густо.

Вяленький вброс, в какую-нибудь историю про блатные туры частными самолётами для использования европейских или американских тестовых вакцин ещё бы можно было поверить.

Вероятность того, что сверхбогатые люди, которые в России обычно только зарабатывают деньги, а живут, рожают и воспитывают детей, отдыхают и проводят старость буквально где угодно ещё ВНЕЗАПНО стали вкалывать себе непонятно что без доказанного эффекта и с неизученными побочками, равна примерно нулю.

Не говоря уже о том, что из всех слоёв населения их потребность в этом буквально наименьшая. На машине с личным водителем доехать до офиса, попиздеть с парой топов, одиноко сидящих в кабинетах под 100 квадратов площадью, поехать обкашлять вопросик с другим таким же человечком, уехать домой. Опасность заражения 80 лвл просто.

Ответить

Кислоебальный

Возможный
8

Обкашлять вопросик приобрело новый смысл

Ответить

Vadim S

Возможный
4

1. У вас одно из самых частых заблуждений  про сверхбогатых людей - что они очень умные, что они не допускают ошибок, что у них только про все верная информация. Зачастую это не так и примеры разные это подтверждают. Песков носил непонятную хрень на себе для отгона вирусов, а Стив Джобс лечил рак поначалу сыроедением. Поэтому вариант что они вкололи себе за большие деньги вакцину вполне вероятен.
2. Опять же странное обобщение. Коронавирус в Россию был завезен в том числе и миллиардерами с альпийских курортов изначально. Если даже общаются только с топами, то каждый из них еще общается с кучей подчиненных. А помимо этого - встречи в ресторанах, домработницы и прочее. Обычно очень много встреч и разных обслуживающих людей вокруг, у которых еще больше контактов разных.

Ответить

Ваня Погост

19

Ога, ога, типа если уж илита прививается, то теперь чернь должна сама вприпрыжку бежать колоться этой мутной хренью? Норм вброс.

Ответить

Alan Hubiev

Ваня
4

Именно, ахаха
Уверен тут найдутся те кто поведутся на это.))

Ответить

Elijah Garrison

Ваня
2

Вы учитывайте что эта илита сформировалась в 90-х, так что с мозгами там не у всех густо, поэтому может быть и не врут

Ответить

Офицерский Никита

14

На здоровье 

Ответить

Руденко Сергей

11

Отличная инициатива, пусть прочувствуют на себе всю мощь российской медицины, которую разваливали на протяжении последних лет, приправленной спешкой деда быть «первыми!!1» в ее изобретении и похер на тестирование

Определённо лайк 👍 

Ответить

Деревянный блик

8

Пусть всей своей шайкой привьются

Ответить

Лиса Музыка

6

Показалось, что сообщение из ватсапа прочитала. Форбсу об этом рассказал знакомый из администрации 

Ответить

Taktischer Corgi

4

 Российская элита «по блату» прививается от Covid-19, «договариваясь через нужных людей»

Разбудите меня через сто лет и спросите…

Ответить

Сергей Васильев

4

Получить по блату русскую вакцину, ЛОЛ, коррупция укусила сама себя за хвост.

Ответить

Denis Shiryaev

3

Это же даже в анекдоте не придумаешь – это как бежать с корабля на спасательных шлюпках в каждой из которых нет дна, и типа по блату они сами делают, какой сюр

Ответить

Лысина Арика

Denis
0

Уже получили контрольную партию в офис?

Ответить

Denis Shiryaev

Лысина
0

Мы элита только по багам

Ответить

Лысина Арика

Denis
0

Понимаю/ 

Ответить

Посторонний фитиль

2

Чтобы получить вакцину вместо плацебо, нужно всего лишь... 

А давно Forbes превратился в SpeedInfo? Ну, то есть, я понимаю, что это пропаганда. Я об исполнении. 

Ответить

Jimmy Caldwell

2

Да-да, именно поэтому Путин до сих пор в бункере сидит и для встречи с ним надо 2 недели карантина высиживать.

Ответить

Аристарх Знаменский

1

Ну, раз богатые и влиятельные люди прививаются этой вакциной.. значит Форбс продал жопу

Ответить

Илюхер XXX

1

ебанутые

Ответить

Dra

0

Ух ты, прямо казино. Уколись вакциной с 75% вероятностью!

Ответить

Значительный огонь

Dra
2

уколись вакциной с 75% вероятностью

Тут скорее 25% вероятность, что повезёт и вколят плацебо, а не это говно.

Ответить

Алиса Барышман

Dra
0

Получи 10 бесплатных побочек в подарок

Ответить

Химический рубин

Алиса
0

Там их больше примерно на один ноль

Ответить

Драматический Мика

1

А на ТЖ нос воротят

Ответить

Litnikov Danil

Драматический
0

Записался добровольцем?

Ответить

Драматический Мика

Litnikov
1

Надеюсь на свой иммунитет

Ответить

Владислав Косинов

1

С таким уровнем коррупции и кумовства на всех уровнях, было бы странно если бы это работало по-другому.

Ответить

Универсальный месяц

1

Не желаете укол физраствора в жопу за 12 косарей?

Ответить

Kult Morkovki

1

Напрививаются своей вакциной по блату, а потом глаза в темноте светятся

Ответить

Своеобразный космос

0

Сначала все ныли, что прививка витамина и фуфло, теперь начнут от того, что ей кто-то прививается. Но лучше этого не делать, потому что исследований нет

Ответить

Бипедальный Гоминид

Своеобразный
0

Так прививаются тем, что есть, потому что и альтернатив еще не существует. Что это не фуфло и не пукцина - независимо никем не доказано. Пока о блестящем действии вакцины говорят только те же авторы, что объявляют бесконечные победы над ИГИЛом, и социняют новости про отрицательный рост рубля.

Ответить

Stas Kartuzov

0

Просто увидели эту рекламу и решили стать добровольцами вне очереди

Ответить

Семен Петров

0

Ммм, да здравствует естественный отбор!

Ответить

Химический рубин

0

То есть они готовы даже ради непроверенной ерунды фалометрией заниматься.. испанский стыд

Ответить

Лысина Арика

Химический
0

Зато может ученые хоть денег наконец заработают и уже нормальную сделают/

Ответить

Химический рубин

Лысина
0

Сделают ли :)

Ответить

Лысина Арика

Химический
0

А кто их знает, хоть денег получат впервые/

Ответить

Обязательный супер_стар

0

Скрестим пальцы 

Ответить

Имя Фамилия

0

Повторная шутка

Ответить

LC

0

Российская элита «по блату» прививается от Covid-19

Скрытая реклама вакцины?

Ответить

Люц Шнайдер

0

Так сами в комментариях писали "Пусть Путина сначала" или "в Госдуме пусть прививаются". И вообще эта вакцина не вакцина же.

Ответить

Виталий

0

Александр Волошин уже давно не глава администрации президента - с 2003 года. Сейчас это Антон Вайно

Ответить

Игорь Валерьевич

0

Похоже на какой-то вброс для рекламы вакцины. Потому как реально то еще непонятно, что опаснее для жизни - ковид со смертностью в 1.5% или недоиспытанная вакцина от него

Ответить

Илья Щ

0

Форбс помойка

Ответить

Дмитрий Расхожев

0

"Источник, близкий к производству", какие-то загадочные "три участника списка Forbes", "договорившись, по его словам, через Минздрав" (какой хоть именно?) ...
Вы что там, совсем ебанулись, в своем TJ? Что за хуйня тут написана в статье? Не о чем больше писать по-вашему? Или вы считаете, что мозги не достаточно засраны инфо-говном и можно строчить все подряд? Идите, блять, лучше окурки с улиц подбирайте, уебаны!

Ответить

Александр Коровников

0

Ну все, исследование они продолбили

Ответить

эстонский бластер

0

Чёт напоминает куллстори про короля Франции как он решил подсадить крестьян на выращивание картофеля 

Ответить

Архитектурный самолет

0

Стамднннн

Ответить

Max

–1

🤞

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