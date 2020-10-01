«Есть три завода [производящих вакцину], идёшь и договариваешься. И это не вопрос денег. Если я решу завтра привиться, я позвоню владельцу. Возьмут ли с меня деньги? Думаю, нет. Кому-то легче договориться с начальником цеха, участка».