«Главную барную» улицу Петербурга — Рубинштейна — сделают пешеходной по выходным и праздникам Материал редакции
Правила вступят в силу 20 октября.
С 20 октября власти Петербурга запретят движение автотранспорта по улице Рубинштейна в выходные и праздничные дни, заявили в пресс-службе Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
На улице будут устанавливать знаки «Движение запрещено» и «Субботние, воскресные и праздничные дни». Однако это не будет распространяться на машины, обслуживающие предприятия на улице и принадлежащие жителям Рубинштейна. Также запрет на передвижение не коснётся маршрутных транспортных средств и транспорта, которым управляют инвалиды I и II групп или тех, кто их перевозит.
Изменения обсудили 8 сентября на совещании с участием вице-губернаторов, однако распоряжение на сайте администрации Петербурга вышло только 1 октября. Решение сделать улицу Рубинштейна пешеходной принято на основании обращения ГУ МВД по Петербургу, отмечают в КРТИ. Контролировать новые правила будут патрули ГИБДД.
Активисты и урбанисты с 2019 года предлагали сделать улицу пешеходной. Они отмечали, что без автомобилей на Рубинштейна станет приятнее для жителей и туристов. Однако в 2019 году в Смольном говорили, что это невозможно, потому что из многих дворов на улице есть выезд только на неё.
Ты что не надо, ТЖ это же не помойка какая-то.
Когда наконец людей-то оттуда выселят