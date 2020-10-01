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Ирина Маркина
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«Главную барную» улицу Петербурга — Рубинштейна — сделают пешеходной по выходным и праздникам Материал редакции

Правила вступят в силу 20 октября.

11 комментариев
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Улица Рубинштейна в Петербурге Фото с сайта «Куда Питер»

С 20 октября власти Петербурга запретят движение автотранспорта по улице Рубинштейна в выходные и праздничные дни, заявили в пресс-службе Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

На улице будут устанавливать знаки «Движение запрещено» и «Субботние, воскресные и праздничные дни». Однако это не будет распространяться на машины, обслуживающие предприятия на улице и принадлежащие жителям Рубинштейна. Также запрет на передвижение не коснётся маршрутных транспортных средств и транспорта, которым управляют инвалиды I и II групп или тех, кто их перевозит.

Изменения обсудили 8 сентября на совещании с участием вице-губернаторов, однако распоряжение на сайте администрации Петербурга вышло только 1 октября. Решение сделать улицу Рубинштейна пешеходной принято на основании обращения ГУ МВД по Петербургу, отмечают в КРТИ. Контролировать новые правила будут патрули ГИБДД.

Активисты и урбанисты с 2019 года предлагали сделать улицу пешеходной. Они отмечали, что без автомобилей на Рубинштейна станет приятнее для жителей и туристов. Однако в 2019 году в Смольном говорили, что это невозможно, потому что из многих дворов на улице есть выезд только на неё.

#новости #петербург #россия #реформа

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11 комментариев
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Офицерский Никита

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Зачем это в новостях? Может я тоже сюда буду кидать новости Мариуполя или Дубно?

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Ху Эмай

Офицерский
2

Ты что не надо, ТЖ это же не помойка какая-то.

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Офицерский Никита

Ху
2

Придется, раз редакция про улицы пишет 

Ответить

Илюхер XXX

Офицерский
2

ну питерские думают что это главная бухательная улица страны

Ответить

Umberto Eco

4

Почему без пуша?

Ответить

Maksim Derkach

1

не тот раздел

Ответить

Армейский инструмент

1

Ожидал увидеть эту новость от Дамира....

Ответить

Ху Эмай

0

Вот уж придумали и как теперь на парковку у Пассажа заехать?

Ответить

Андрей Галицкий

0

эх щас бы по Рубинштейна пройтись...

Ответить

Илюхер XXX

0

Когда наконец людей-то оттуда выселят

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Тревожный шар

Илюхер
0

в Москву

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