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Ольга Щербинина
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ФСИН попросит три миллиарда рублей из бюджета на ликвидацию тюремных «колл-центров» Материал редакции

Служба планирует закупить оборудование, которое будет глушить сигнал связи в тюрьмах и колониях.

27 комментариев
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Федеральная служба исполнения наказаний РФ запросит три миллиарда рублей из бюджета на оборудование, которое будет глушить сигнал сотовой связи в тюрьмах и колониях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и Ростехе.

По словам собеседника издания, планируется применять комплекс средств: где-то — экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи, то есть работает не постоянно, а ситуативно. ФСИН пока отказывается от идеи использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех, добавил источник. Это связано с тем, что их постоянное электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье сотрудников тюрем и заключённых.

О массовой работе подпольных колл-центров в тюрьмах говорят представители банков и специалисты в области информационной безопасности, отмечает «Коммерсантъ». Например, в Сбербанке с начала 2020 года официально зафиксировали почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках мошенничества. По сравнению с 2019 годом объём таких жалоб увеличился более чем вдвое.

За первые месяцы активной коронавирусной изоляции зафиксировали трёхкратный рост подобных мошеннических операций, рассказал представитель компании «Ростелеком-Солар». По его словам, увеличилось количество звонков не только на мобильные, но и на стационарные номера, которым чаще пользуются пожилые люди.

#новости #мошенничество #тюрьмы

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27 комментариев
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Elijah Garrison

28

Служба планирует закупить оборудование, которое будет глушить сигнал связи в тюрьмах и колониях.

А работать вы, блядь, не хотите?

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Евгений Клочков

10

очень сомневаюсь, что поможет - едва ли такое крупное действо осуществляется без ведома тюремного начальства, а что будет мешать ему включать глушилки только на время проверок? 

Ответить

Elijah Garrison

Евгений
37

Я вам больше скажу, просят 3 млрд и организуют коллцентры одни и те же люди

Ответить

Евгений Мартынов

Elijah
1

Есть конкретный пруф или досужими социально-одобряемыми домыслами ограничимся? Не доёб, реально любопытно подтверждение слов про "одних и тех же".

Ответить

Возможный якорь

10

Непомерно раздутая и насквозь коррумпированная структура просит ещё больше денег на то, чтобы исправить последствия того, что она не справляется со своим единственным предназначением. Неплохо.

Представляю такую ситуацию ирл в отрыве от чиновничьего манямирка. Устраиваешься на работу в контору, собираешь отдел из пары десятков своих друззяшек, целыми днями нихуя не делаете, культурно проводите время и получаете зарплатку.

В конце года ВНЕЗАПНО выясняется, что ваш отдел ничего не сделал, а твои друззяшки спиздили оргтехники на пару лямов, а ещё по пьяни убивали бомжей, расчленяли и сваливали тела в подсобке.

Просишь три миллиарда на создание нового отдела, который всё исправит.

Ответить

Крошечный фитиль

5

ФСИН vs СБЕР

Ответить

Don Pedro

3

А может просто перестать давать зекам телефоны?

Ответить

Andrei Nikolaev

Don
1

Чел многие сидят по херне, типа закладку подобрал. И тебя могут посадить, ты в России живешь, не забывай

Ответить

Огненный Женя

Andrei
1

Как в армии: выдавать только по выходным.

Ответить

Beerman

Andrei
0

и чо теперь, всем давать телефоны и разрешать наёбывать стариков? Это место лишения свободы, блин!

Ответить

Низкий блик

3

Три миллиарда на клетку Фарадея... мдаа....

Ответить

Низкий блик

Низкий
0

дайте мне подряд

Ответить

Danil Oputin

1

Тюремные колл-центры, чтоооо нахуй...?

Ответить

Возможный якорь

Danil
3

Меня зовут Сергей Петрович Сгущёнка, я звоню из отдела финансового контроля Сбербанка. С Вашей карты час назад был осуществлёна покупка годовой подписки на канал "10-Inch Black Cocks Matter" на onlyfans.com на сумму $99.99.

Мы обратили внимание на то, что ранее Вами был оплачен платный аккаунт на сайте TJournal.ru, поэтому автоматически одобрили эту покупку и у нас нет к Вам дополнительных вопросов.

Всего Вам доброго.

Ответить

Даниил Слюсарев

1

Телефон на зоне — это единственный вариант доказать нарушения со стороны представителей ФСИН.

«Колл-центры» на зоне, конечно, вещь неприятная, но лично мне звонили явно из офиса, где на фоне явно был слышен привычный офисный гул.

Больше похоже на то, что под видом "борьбы со злом" просто пытаются получить 3 миллиарда на ещё одну возможность скрыть нарушения.

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God Damn

Даниил
1

Очевидно ниодного док-ва промысла этим в тюрячке нет. Все пошло с Пикабу и ихним юморком. Мне два раза звонили подобные колл центры, во время звонка слышалось как кипит работа.

Ответить

Татьяна Чайка

God
0

Вы серьёзно?.. Чего сложного в том, чтоб крутить на фоне заранее записанный шум офиса?

Ответить

Даниил Слюсарев

Татьяна
0

Ничего сложного, если не учитывать тот факт, что люди сидят в тюрьме.

Я просто веду к тому, что я не видел ещё ни одной новости про закрытый тюремный call-центр, то есть четких доказательств масштабности этой проблемы нет, а 3 миллиарда им нужны.

Ответить

Огненный Женя

God
0

Мне два раза звонили подобные колл центры, во время звонка слышалось как кипит чифир.

Ответить

Семейный теркин30см

1

Сначало получить деньги за оборудование
Потом брать деньги за выборочное отключения оборудования
Профит

Ответить

Александр Мирошников

0

Можно ли сейчас сказать, что этот «бизнес» приносит 3 млрд за несколько лет, потому они столько и просят?

Ответить

Михаил Зинчук

Александр
0

он приносит столько в год ,если не больше

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Илья Казаков

0

и ведь выделят

Ответить

Yury Grinev

0

Ну правильно, операторы коллцентра потеряют работу, придется выплачивать Безусловный базовый доход

Ответить

Илюхер XXX

0

и скока надо будет давать тюремщикам шоб это оборудование сломалось?

Ответить

AZP

0

Давно уже была новость, что в одной колонии эту глушилку неправильно установили и теперь населенный пункт без связи, а внутри колонии связь есть.

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Stanislav Sobolev

0

В России все будет работать так. Глушить будут тем, кто не заплатил в красный общак. ФСИН РФ это что-то среднее между ФСИН СССР(не исправление, а школа новых преступлений), но теперь всем правят деньги

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