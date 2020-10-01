ФСИН попросит три миллиарда рублей из бюджета на ликвидацию тюремных «колл-центров» Материал редакции
Служба планирует закупить оборудование, которое будет глушить сигнал связи в тюрьмах и колониях.
Федеральная служба исполнения наказаний РФ запросит три миллиарда рублей из бюджета на оборудование, которое будет глушить сигнал сотовой связи в тюрьмах и колониях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и Ростехе.
По словам собеседника издания, планируется применять комплекс средств: где-то — экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи, то есть работает не постоянно, а ситуативно. ФСИН пока отказывается от идеи использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех, добавил источник. Это связано с тем, что их постоянное электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье сотрудников тюрем и заключённых.
О массовой работе подпольных колл-центров в тюрьмах говорят представители банков и специалисты в области информационной безопасности, отмечает «Коммерсантъ». Например, в Сбербанке с начала 2020 года официально зафиксировали почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках мошенничества. По сравнению с 2019 годом объём таких жалоб увеличился более чем вдвое.
За первые месяцы активной коронавирусной изоляции зафиксировали трёхкратный рост подобных мошеннических операций, рассказал представитель компании «Ростелеком-Солар». По его словам, увеличилось количество звонков не только на мобильные, но и на стационарные номера, которым чаще пользуются пожилые люди.
Служба планирует закупить оборудование, которое будет глушить сигнал связи в тюрьмах и колониях.
А работать вы, блядь, не хотите?
очень сомневаюсь, что поможет - едва ли такое крупное действо осуществляется без ведома тюремного начальства, а что будет мешать ему включать глушилки только на время проверок?
Я вам больше скажу, просят 3 млрд и организуют коллцентры одни и те же люди
Есть конкретный пруф или досужими социально-одобряемыми домыслами ограничимся? Не доёб, реально любопытно подтверждение слов про "одних и тех же".
Непомерно раздутая и насквозь коррумпированная структура просит ещё больше денег на то, чтобы исправить последствия того, что она не справляется со своим единственным предназначением. Неплохо.
Представляю такую ситуацию ирл в отрыве от чиновничьего манямирка. Устраиваешься на работу в контору, собираешь отдел из пары десятков своих друззяшек, целыми днями нихуя не делаете, культурно проводите время и получаете зарплатку.
В конце года ВНЕЗАПНО выясняется, что ваш отдел ничего не сделал, а твои друззяшки спиздили оргтехники на пару лямов, а ещё по пьяни убивали бомжей, расчленяли и сваливали тела в подсобке.
Просишь три миллиарда на создание нового отдела, который всё исправит.
А может просто перестать давать зекам телефоны?
Чел многие сидят по херне, типа закладку подобрал. И тебя могут посадить, ты в России живешь, не забывай
Тюремные колл-центры, чтоооо нахуй...?
Возможный якорь
Меня зовут Сергей Петрович Сгущёнка, я звоню из отдела финансового контроля Сбербанка. С Вашей карты час назад был осуществлёна покупка годовой подписки на канал "10-Inch Black Cocks Matter" на onlyfans.com на сумму $99.99.
Мы обратили внимание на то, что ранее Вами был оплачен платный аккаунт на сайте TJournal.ru, поэтому автоматически одобрили эту покупку и у нас нет к Вам дополнительных вопросов.
Всего Вам доброго.
Телефон на зоне — это единственный вариант доказать нарушения со стороны представителей ФСИН.
«Колл-центры» на зоне, конечно, вещь неприятная, но лично мне звонили явно из офиса, где на фоне явно был слышен привычный офисный гул.
Больше похоже на то, что под видом "борьбы со злом" просто пытаются получить 3 миллиарда на ещё одну возможность скрыть нарушения.
Вы серьёзно?.. Чего сложного в том, чтоб крутить на фоне заранее записанный шум офиса?
Ничего сложного, если не учитывать тот факт, что люди сидят в тюрьме.
Я просто веду к тому, что я не видел ещё ни одной новости про закрытый тюремный call-центр, то есть четких доказательств масштабности этой проблемы нет, а 3 миллиарда им нужны.
Огненный Женя
Мне два раза звонили подобные колл центры, во время звонка слышалось как кипит чифир.
Можно ли сейчас сказать, что этот «бизнес» приносит 3 млрд за несколько лет, потому они столько и просят?
Ну правильно, операторы коллцентра потеряют работу, придется выплачивать Безусловный базовый доход
Давно уже была новость, что в одной колонии эту глушилку неправильно установили и теперь населенный пункт без связи, а внутри колонии связь есть.
В России все будет работать так. Глушить будут тем, кто не заплатил в красный общак. ФСИН РФ это что-то среднее между ФСИН СССР(не исправление, а школа новых преступлений), но теперь всем правят деньги