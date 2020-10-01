Кремль назвал высказывания Навального в адрес Путина оскорблением и обвинил его в работе на ЦРУ Материал редакции
Песков заявил, что западные спецслужбы работают с пациентом.
Кремль назвал обвинения Алексея Навального о причастности Владимира Путина к его отравлению «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми. Об этом пишет «Медуза».
Статья дополняется
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Stas Kartuzov
@Вахтёр оскорбления
Крошечный фитиль
Порвался
Армейский инструмент
Мессенджер - говно!
Евгений Клочков
почему пациент не берлинский? Недорабатывают
Низкий блик
Разбудите, когда Песков обвинит Навального в работе на нацистов из Антарктиды
Глеб ГороховНизкий
Нацистов с обратной стороны луны
Низкий блик
дело раскрыто, увозите этого фюрера
Арабский месяц
Я даже могу сказать конкретно: пук среньк ну в общем это всё госдолг США
Дмитрий Песков
самые противные усы РФ
Алексей Панкратов
ЪУЪ Омерика!!!
Тревожный шар
Начались танцы
Армейский инструмент
Ну все, началось метание какашками в песочнице
Арбитражный парфюмер
Навальный уже десять лет кидает обвинениями в кремль, но ответили хоть как-то более или менее четко (кроме как «мы такого вообще не знаем» и «это всё компот») только сейчас.
YeezySpaceАрбитражный
Ну так тогда после его обвинений никаких угроз не было, тысяча хипстеров на улице не угроза для Кремля, а теперь возможны санкции, остановка СП 2, арест имущества всех героев из роликов Навального.
Andre Macareno
Его Лукашенко покусал походу