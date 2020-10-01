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Артём Мазанов
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Кремль назвал высказывания Навального в адрес Путина оскорблением и обвинил его в работе на ЦРУ Материал редакции

Песков заявил, что западные спецслужбы работают с пациентом.

Кремль назвал обвинения Алексея Навального о причастности Владимира Путина к его отравлению «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми. Об этом пишет «Медуза».

Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

#новости #отравлениенавального

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И это не новость ИА «Панорама»
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14 комментариев
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Stas Kartuzov

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@Вахтёр оскорбления 

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Крошечный фитиль

Stas
0

Порвался

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Армейский инструмент

Крошечный
0

Мессенджер - говно!

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Евгений Клочков

2

почему пациент не берлинский? Недорабатывают

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Низкий блик

1

Разбудите, когда Песков обвинит Навального в работе на нацистов из Антарктиды

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Глеб Горохов

Низкий
1

Нацистов с обратной стороны луны

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Низкий блик

Низкий
1

дело раскрыто, увозите этого фюрера

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Арабский месяц

1

 Я даже могу сказать конкретно: пук среньк ну в общем это всё госдолг США

Дмитрий Песков
самые противные усы РФ

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Алексей Панкратов

0

ЪУЪ  Омерика!!!

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Тревожный шар

0

Начались танцы

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Армейский инструмент

0

Ну все, началось метание какашками в песочнице

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Арбитражный парфюмер

0

Навальный уже десять лет кидает обвинениями в кремль, но ответили хоть как-то более или менее четко (кроме как «мы такого вообще не знаем» и «это всё компот») только сейчас.

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YeezySpace

Арбитражный
0

Ну так тогда после его обвинений никаких угроз не было, тысяча хипстеров на улице не угроза для Кремля, а теперь возможны санкции, остановка СП 2, арест имущества всех героев из роликов Навального.

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Andre Macareno

0

Его Лукашенко покусал походу

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