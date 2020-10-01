Исследование: 46% россиян молодого и среднего возраста не хотят заводить детей

Большинство объясняет это сложным финансовым положением или отсутствием партнёра.

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46% россиян в возрасте от 18 до 45 лет не собираются заводить детей, объясняя это неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Национального агентства финансовых исследований.

Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). О желании и готовности завести ребёнка сообщили 42% опрошенных. Молодёжь от 18 до 24 лет — самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей, отмечается в исследовании.

С 2018 года доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась до 60%, а доля тех, кто планирует ещё одного ребенка, уже являясь родителем, наоборот, увеличилась до 25%.

Чаще всего детей не хотят заводить из-за сложного финансового положения (24%), отсутствия партнёра (15%) и плохих жилищных условий (12%). Женщины объяснили свое нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности. Те, кто уже является родителем, чаще отказываются от рождения детей из-за возрастных ограничений и отсутствия желания, а бездетные — из-за того, что не имеют партнёра.

Отмечается, что результаты исследования показывают тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребёнка.

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