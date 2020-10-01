Исследование: 46% россиян молодого и среднего возраста не хотят заводить детей Материал редакции
Большинство объясняет это сложным финансовым положением или отсутствием партнёра.
46% россиян в возрасте от 18 до 45 лет не собираются заводить детей, объясняя это неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Национального агентства финансовых исследований.
Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). О желании и готовности завести ребёнка сообщили 42% опрошенных. Молодёжь от 18 до 24 лет — самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей, отмечается в исследовании.
С 2018 года доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась до 60%, а доля тех, кто планирует ещё одного ребенка, уже являясь родителем, наоборот, увеличилась до 25%.
Чаще всего детей не хотят заводить из-за сложного финансового положения (24%), отсутствия партнёра (15%) и плохих жилищных условий (12%). Женщины объяснили свое нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности. Те, кто уже является родителем, чаще отказываются от рождения детей из-за возрастных ограничений и отсутствия желания, а бездетные — из-за того, что не имеют партнёра.
Отмечается, что результаты исследования показывают тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребёнка.
А где вариант: "Я и мой партнер пытаемся завести детей, но не можем, так как мы одного пола"
Честный ящик
Попробуйте поменяться, может быть просто ты не можешь, а у него получится.
И как это выглядит? Вы усердно пытаетесь, но не получается? Не работает? Хуйню не пиши.
Исследование: 46% россиян молодого и среднего возраста не хотят заводить детей
Я просто напомню, что согласно прогнозам к 2100 году в России останется 100 млн. жителей. Поэтому неудивительно
Так это опрос для нормальных людей. Нет, вы не подумайте, что гомосексуальные пары я считаю по умолчанию ненормальными, просто их сложно будет назвать нормальными, если они будут пытаться завести детей в России.
Невероятно, но в стране:
- где детей в любой момент могут отобрать за что угодно, от политических взглядов до сексуальной ориентации:
- где жизнь и здоровье ребёнка ничего не стоят до такой степени, что судебный "эксперт" на голубом глазу объявляет сбитого блатной бабой ребёнка пьяным;
- где на лечение детей собирают всей страной смсками, но бордюры, плиточки и асфальт перекладываются каждый год, а на невидимых нацпроектах распиливаются миллиарды баксов;
- где зарплата в 200-300 долларов в месяц считается обычным делом везде, кроме 3,5 населённых пунктов;
- где иметь уверенность в завтрашнем дне не представляется возможным в принципе, потому что власть не является выборной и не представляет интересы населения в принципе;
- курс внутренней валюты непрерывно падает в течение последних 6 лет;
- не менее 30 миллионов человек не имеют доступа к канализации;
- нет никаких перспектив к улучшению чего-либо из вышеперечисленного;
люди по какой-то причине не хотят иметь детей.
Праздничный кавалер
получается человечеству не следовало размножаться до появления условной современной швеции?
да
Парадоксик, однако.
грубо конечно, но зачем плодить нищету?
ну не все же прям поголовно в нищите живут
возможно, оно и к лучшему
такс а теперь вопрос : откуда ты знаешь кто может родится? Может это будет человек который изменит ход истории из-за "нищенских" условий жизни.
Европа 60 лет назад была почти поголовно нищей. Если бы они рассуждали также, то их бы сейчас не было, и не было их уровня жизни и развития.
Так одно дело - развитие, когда условное племя или страна живёт с каждым годом всё лучше и лучше, а другое дело - деградация.
Праздничный кавалер
вы связываете не связываемые вещи. рождение детей никак не зависит от положения дел в стране. может с женщинами еще перестать строить отношения, потому что цветы дорого стоят, а зарплаты маленькие?
Ну как бы ребёнка нужно кормить, чтобы он выжил. Если хватает на поесть раз в неделю, то что-то сомневаюсь, что с таким рационом женщина вообще до родов доживёт.
Праздничный
ну а нахуя крайностями мыслить-то? много знакомых у тебя от голоду умерло или которые едят раз в неделю? а сам как? считаешь, что тебя не надо было рожать, ведь перспектив в этой стране нет?
Посторонний
Я считаю, что сегодня время изменилось. Ценность человеческой жизни выросла, детство увеличилось. И нужно ребенка, раз уж решили явить новую жизнь, обеспечить всем, что ему потребуется. Нет ничего ужасного в том, что люди серьезно относятся к планированию семьи и детей.
Не нужно рожать только ради того, чтобы планета не кончилась. Тут и без вас справятся. Ребенка нужно рожать, когда есть желание и возможности обеспечить ему хорошую жизнь.
Праздничный
когда есть желание и возможности обеспечить ему хорошую жизнь.
вот с этим я согласен. но "возможности" и "хорошая жизнь" понятия относительные, и завязывать их только на экономическую ситуацию в стране — глупо
Понятие возможности, это очень относительно. Для кого-то возможность, это что нашлось 3к рублей на бу коляску 2 в 1, а для кого-то отсутствие возможности отправить ребёнка на учебу в Швейцарию, это уже отсутствие возможностей иметь детей.
Да, за пределами Москвы таких людей много. Выживаем как можем. Я бы предпочёл, чтобы меня не рожали, но если уже родили - поздно что-то менять, стараюсь выжить как могу, умереть всегда успеется.
И родился я в Советском Союзе, а не в России. Персвективы - были. Но не суждено было.
Уровень жизни в нашу стране конечно не очень и падает, но когда вы или ваши знакомые голодали в последний раз? Да, придётся реже съездить на море, дольше покататься на более дешёвой машинке, походить дольше со старым телефоном, прям уж до голода жизнь ещё не доводила.
Вместо 6 лет лучше написать 25. Я ещё пиздец 98го не забыл, хотя был малым и приезжал тогда к бабке в Москву.
в Москве все бабки
А электрички были колбасными. Какая-то путаница. Наверное им там ставили танцевальную музыку чтобы не скучали.
Вообще, рубль падает постоянно ровно с того момента, когда ему это разрешили, то есть, чуть ли не с 90-х.
В СССР с жёстким курсом 1 доллар равнялся 0,60 руб :)
Самое крупное падение было в 98, когда из 6 рублей за доллар он за неделю превратился в 24 за 1 доллар.
Комментарий удален
Им в принципе пофиг, если у вас не будет детей, они ещё мигрантов с Азии завезут, которые справятся с демографической проблемой. Вы скорее себя накажите отказом от детей.
Ну я же не дурак, в этой стране заводить детей. Не хочу допускать ошибку своих родителей.
Мудрец и ученик сидели у ворот своего города. К городу подошёл путник и спросил:
— Что за люди живут в этом городе?
— А кто живёт там, откуда ты пришёл? — спросил мудрец.
— Ох, мерзавцы и воры, злобные и развращённые. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда.
— Здесь то же самое, — ответил мудрец.
Через некоторое время подошёл другой путник и тоже спросил, что за народ в этом городе.
— А кто живёт там, откуда ты пришёл? — спросил мудрец.
— Прекрасные люди, добрые и отзывчивые. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко было с ними расставаться, — ответил путник.
— Здесь ты найдёшь таких же, — сказал мудрец.
— Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому — что здесь живут хорошие люди? — спросил мудреца ученик.
— Везде есть и хорошие люди, и плохие, — ответил ему мудрец. — Просто каждый находит только то, что умеет искать.
Возможный якорь
Идут дед и внук по берегу реки. Вдруг видят, говно по реке плывет. Ну внук и спрашивает:
-Дед, а откуда говно взялось?
А дед ему и отвечает:
- Понимаешь, внучек, давным давно на этой самой земле стоял большой красивый замок. Жили в том замке король и королева. Были они очень мудрыми, справедливыми и плодотворно правили своими землями. Народ их обожал и души в них не чаял. Да вот беда-детишек им Господь не дал. Чего только не пробовали они,ничего не помогало. Сильно печалились они от судьбы своей бездетной...
И началась у королевства война с варварами соседскими. И уехал король на битву лютую, потому как не мог позволить себе отсиживаться в безопасности, пока народ его погибал. И началась битва лютая. Варвары были свирепы и безжалостны. Войны короля были лучше оснащены. Три дня и три ночи шел бой. На четвертый день к королю пришел вождь варваров на переговоры. И сказал он королю: "Знаю я о беде твоей. Если с миром уйдете,помогу вам с королевой детишек завести". И рассказал вождь королю про волшебную пещеру, где растет трава детородная. Стоит мужу и жене похлёбку из такой травы отведать-точно ребеночка заделать получится. Да вот беда, охраняет ту пещеру медведь-людоед. Огромный, с трех обычных медведей размером. "Ну, рискну, пожалуй!", - решил король и выдвинулся к заветной пещере.
Ехал он долго по полям, пробирался по чаще непролазной, не одну речку довелось ему вброд перейти. И добрался наконец он до пещеры. Под покровом ночи пробрался он внутрь и увидел огромного медведя-людоеда, спящего крепким сном. И занес он меч свой над ним,но не смог удара нанести, остановило его что то. И проснулся медведь. И заговорил с королем человеческим голосом: "Обманул тебя вождь варварский. На смерть верную отправил он тебя".
И тут внук деда перебивает:
- Дед, а говно то откуда?
- Да я ебу? Насрал кто-то.
Пока в вашей риторике, а значит и в мышлении есть выражения «эта страна», то при переезде, на долгосрочной дистанции, боюсь что счастливей вы не станете.
т. е. "Очень хочу заняться сеском, но не дают"
Типичный Филипп
нам этот секс ваш не нужон
Значительный огонь
И вообще секс переоценен.
Значительный огонь
Теми, у кого он есть.
Типичный Филипп
блин, я тупой. всё верно
а часики то тикают
Вы что, хотите, чтобы в ваших квартирах жили Ивахновы?
Здешний меч
Зато можно будет попробовать колбаску Олега.
"объясняя это неустойчивым материальным положением"
нужно было еще этих опросить, узнать какой % имеет айфончик в кредит
Какая связь? Айфончик, даже в кредит, по цене абсолютно несопоставим с затратами на ребёнка.
в том что человек жалуясь на финансы покупает самый дорогой телефон, не кажется что есть несостыковка?
а что за человек то? какой-то придуманный тобой неудачник, на фоне которого ты чувствуешь себя получше?
может ты и живешь в розовом мире, среди состоятельных людей и не видишь остальных
но открою тайну, что есть разные слои населения, и я хочу обратить внимание именно, на те слои, которые живут не по средствам, но при том жалуются на финансовое состояние
Сначала ты придумал биографию людям из опроса, сейчас уже и для меня придумал легенду, остановись) Я думаю, те слои на которые ты жалуешься, не сомневаются заводить или нет
так я первый комментарий и оставил о том, что интересно было бы узнать картину об этих людях)
Что значит не по средствам? питается качественными продуктами, жить в комфортных условиях, иметь право на развлечения - это жизнь не по средствам?
без проблем, но не жаловаться же тогда потом на плохое финансовое состояние
У тебя больная мозоль, что ли?
На дворе не медведевский 2011, айфоны давно не топ за свои деньги.
А вот если бы не кредит на айфончик, то дела бы сразу в гору пошли.
а может "неустойчивое материальное положение при наличии кредита на айфончик и пусть даже если не в кредит" говорит о отсутствии элементарной финансовой грамотности из которой и вытекает "неустойчивое материальное положение"?
а может "неустойчивое материальное положение при наличии кредита на айфончик и пусть даже если не в кредит" говорит о отсутствии элементарного финансового благополучия. Настолько ужасного финансового положения, что люди берут телефоны в кредит. Может об этом говорит всё это?
если финансовое положение фиговое то зачем брать самый дорогой телефон???
ты удивлен будешь, но в кредит берут не только айфоны дорогие. Некоторым не по карману взять даже сраную шушлайку за тыщ 15
а я говорил именно про айфоны, как пример дорогой покупки
Айфон (при аккуратном использовании) прекрасно может прослужить 5-6 лет, без лагов и тормозов, и даже после 5 лет использования он будет работать абсолютно нормально, получать самые последние обновления операционнных систем и приложений, и спустя эти 5-6 лет его даже можно будет продать (!) за какие-никакие деньги (!!!). Айфон 6S, телефон 2015 года (!), до сих пор работает отлично и спокойно продаётся за 100-120 долларов. А условный ксяоми, который дешевле айфона в два-три-четыре раза, и прослужит в два-три раза меньше — уже через пару лет он превратится в глюкавый тормознутый кирпич, с которым ничего не сделаешь и который никто не купит. Поэтому айфон — это долгосрочная покупка, а ксяоми нужно будет менять раз в пару лет (и каждая такая замена будет стоить новых денег). Не так уж нелогично при сложном материальном положении купить в кредит устройство, которое спокойно прослужит тебе 5-6 лет, чем покупать подешевле, но через пару лет придётся покупать новый, а ещё через пару лет — опять покупать новый.
доли правды есть в вашем сообщение, спорить не буду
но это не отменяет у людей "погони за побрякушками", при том весьма дорогими.
Сам знаю людей, которые с зп 20к (в регионе) покупают эирподсы за 15, ну это же блин глупо или мне одному так кажется?
Вам не одному так кажется, конечно, но вот мне так не кажется, например. Потому что это личное дело каждого человека, как и на что ему тратить заработанные им деньги. И если вы, скажем, не видите смысла в покупке наушников ценой в половину зарплаты — это не означает, что этого смысла действительно нет. Просто для вас такая покупка не оправдана — но это ваш частный случай. А для кого-то это абсолютно приемлемо. И вы оба при этом будете правы.
Вы считаете «побрякушками» айфоны, а я вот, например, считаю абсолютно необоснованной тратой денег покупку автомобиля (хотя с финансовой точки зрения я вполне мог бы себе позволить автомобиль — просто он мне не нужен так часто, чтобы покупать себе отдельный автомобиль в личное пользование). При этом большинство моих знакомых вообще не понимает, как можно не хотеть покупать автомобиль, тем более при наличии возможности это сделать. Половина из них при этом использует автомобиль исключительно для поездок на работу и обратно, по маршруту, по которому весь день исправно ходит достаточно удобный общественный транспорт с копеечной ценой проезда. При зарплате в 400-600 долларов покупать автомобиль за 15-20 тысяч долларов (при отсутствии реальной потребности в этом автомобиле) — это ли не неоправданная трата денег? С моей точки зрения — да. А с точки зрения покупателей автомобилей — нет.
Просто у каждого человека свои приоритеты — кто-то купит последний айфон или новый автомобиль и будет рад и доволен, а кто-то будет экономить на всём, на чём можно, лишь бы завести и растить ребёнка, и тоже при этом будет рад и доволен. И нельзя сказать, что кто-то один из них прав, а другой нет. Они оба правы. Это личное дело и личное решение каждого человека, на что ему тратить свои средства — на айфоны, на автомобили, на золото или на детей.
согласен с твоей мыслью, но таки хочется настоять на своем
я бы согласился на 100%, но к сожалению в реальном мире условный айфон зачастую покупается только потому что это айфон. Я ничего не скажу о холодильнике подороже, о ремонте и тд тут "импульсивных" покупок гораздо меньше. Надеюсь мой посыл понятен)
Айфон (холодильник, автомобиль, ремонт и что угодно ещё) человек покупает, потому что он так хочет. В силу каких причин — не важно в данном случае. Кто-то, возможно, и правда покупает айфон только потому, что это айфон (я таких людей не встречал, но это не означает, конечно, что их не может быть). Кто-то покупает, потому что ценит удобство и надёжность. Кто-то просто привык. Кто-то вообще, может, ходит с андроидом, но покупает айфон, потому что занимается разработкой под iOS (хотя iOS-девелопер с андроидом — это очень странно). Но тут не важно, каковы причины покупки. Если человек заработал деньги и решил их потратить на что угодно — значит, для него в этом есть смысл. А потому некорректно говорить, что «это неоправданная трата денег», логичнее будет сказать «я бы так не сделал» — но ведь вас никто и не заставляет так делать...
согласен с вами, главное чтобы потому этих людей были деньги на предметы первой необходимости)
Если потянул айфон значит и ребенка потянешь? Или в чем посыл?
послыл в том, что у людей есть деньги на всякие дорогие побрякушки, но при том они сами говорят что у них тяжело с финансами
не кажется ли очевидным факт легкомыслия в отношении денег, которое и способствует фиговому фин состоянию?
Предлагаешь детей покупать? А не дешевле ли взрослых? Они вроде по 25-30к стоили.
Я могу раз в год пожрать стейк в рестике, а в остальное хавать дошики. А с детишечками надо каждый день три блюда и компот.
Дети вроде дешевле.
То есть миллионы по твоему дешевле 100000?
Какова взаимосвязь с наличием кредита на ту или иную вещь с низкой финансовой грамотностью? Что вы в это понятие вкладываете?
Не. Айфончик это кусочек американской мечты. Так как русская мечта запрещена Роскомнадзором, то хоть так. Хоть в кредит.
@Вахтёр гитлеризм
Офицерский Никита
Так и вымирает великая Русь
Очень жаль
Придется заселять украинцами и казахами
Хороший Мика
А китайцы что?
Офицерский
Они уже заселяют Сибирь
Хочу лет до 35-40 пожить чисто для себя, впизду детей
Я даже с мелким котенком оценил, что не готов к этому
Я бы хотел детей, но не в России. Я гей и тут будут палки в колёса ставить на разных уровнях
А лучше бы не в колёса, да?
Тонко, но толсто :)
Я не хочу, потому что женщины коварны и могут отобрать квартиру и всё, что у меня есть. Вот у меня есть квартира, заработал полностью сам за 5 лет, работал по 20 часов в день, мало ел, болел и т.д. Но она моя и находится в центре и 1к.
Ну найду я жену, поженимся. родится ребёнок, конечно, захотим побольше квартиру. Ну я легко могу себе это позволить, без напряга, з\п очень хорошая. И что потом? А если женщина через 2-3 года захочет развестись?
Квартиру придётся делить. Мне придётся платить % с з\п. А % очень хороший, она сможет до совершеннолетия ребёнка вообще не работать. И зачем мне такой риск? Я и так пять лет как проклятый пахал, а ещё потом 20 лет содержать бывшую? Ну нафиг.
Если бы законы работали по справедливости, я бы женился и детей захотел.
Социологический утюг
Если ты такой скряга, то не пожалей пару десятков к на юриста и проконсультируйся как обезопасить себя на случай развода. Например, когда продашь 1ком и купишь 2-3ком квартиру, оформи покупку на родителей/братьев.
Но в любом случае ты не найдешь нормальной жены, раз уже так пессимистично смотришь на брак.
Да и в целом, если представить, что ребёнок будет сикаться и срать в штанишки, придётся его кормить с ложечки, стирать за ним, игрушки покупать... Потом отводить в сад, водить по поликлиникам... Школа, платить за репетиторов, в кружки водить, потом за институт платить...
Не знаю, ребёнка иногда хочется, но если представить всё вышенаписанное (и это лишь малая часть того, что предстоит), но как-то уже не радужно становится...
Социологический утюг
но первые шаги, первые успехи своего ребенка, важнее всяких там квартир, какашек и любых трудностей!
Это верхушка айсберга, Илья как раз правильно описал подводные камни, 99% времени вы не будете смотреть как ребенок делает первые шаги...
А этого и не нужно делать, он должен жить принимать решения, возможно ошибаться, исправлять свои ошибки, радоваться успешным свершениям, зачем постоянно опекать его, в момент успеха с ним будет его жена и уже его дети!
а потом по наследству половину отберёт брат?
А ты на коварных не женись, изи же. Выбирай местных, у них квартиры/карьеры
Ничего не "изи". Сам видел, и много раз, когда милая и хорошая девушка превращалась мразоту после замужества и рождения детей.
Я не хочу ничего сказать, роды это сложный процесс и психика женщины меняется, ещё и гормоны. Я всё понимаю. Но что есть, то есть. Я просто не могу доверять 100% потенциально супруге. Люди меняются после замужества\родов, любовь не вечная. В итоге огромная вероятность того, что я буду таким же одиноким, как и сейчас, но без квартиры и с кучей ответственности.
Почему я не сплю с женщинами, а в друг презик дырявый, залёт и далее...
потому что женщины коварны и могут отобрать квартиру и всё, что у меня есть. Вот у меня есть квартира, заработал полностью сам за 5 лет, работал по 20 часов в день, мало ел, болел и т.д. Но она моя и находится в центре и 1к.
Ну найду я жену, поженимся. родится ребёнок, конечно, захотим побольше квартиру. Ну я легко могу себе это позволить, без напряга, з\п очень хорошая. И что потом? А если женщина через 2-3 года захочет развестись?
Квартиру придётся делить. Мне придётся платить % с з\п. А % очень хороший, она сможет до совершеннолетия ребёнка вообще не работать. И зачем мне такой риск? Я и так пять лет как проклятый пахал, а ещё потом 20 лет содержать бывшую? Ну нафиг.
Если бы законы работали по справедливости, я бы женился и детей захотел
как твои родители,
Они не умницы. Отца у меня не было. Росли мы в нищете.
Официальный Никита
Мат.капитал
Территориальный микроскоп
Разве траты на ребенка не перевешивают мат. капитал?
Дак это как кредит. Получи сейчас много, потом плати постепенно. Только процент не известен.
1. Кружка воды
2. Чтоб как у всех/чтоб родители отстали
3. Накопипастить себя как единственный способ оставить что-то в этом мире
4. Чтоб было на ком обкатывать нереализованные мечты
5. Прост))
Самореализация, самый простой способ. Сохранение и приумножение своих социальных связей
Заводить детей в этой стране - это преступление. Преступление против собственных детей, которые вырастут, поймут, в какой уебанской помойке их вырастили и спросят своих родителей - "Нахуя, блядь? Что тобой, животное похотливое, двигало?"