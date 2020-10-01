Она две недели провела в психоневрологическом стационаре.

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Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205 УК РФ) против 14-летней жительницы Красноярска Алёны Прокудиной. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владимира Васина.

27 августа следователям поступило сообщение, что Алёна Прокудина в течение августа 2020 года снимала видеоролики и публично призывала к расстрелу лиц в образовательных учреждениях. В ходе проверки факт публичного призыва к террористической деятельности не нашёл подтверждения. СК отказал в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления.

25 августа жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом к её родителям и увезли 14-летнюю сестру на обследование в психоневрологический диспансер. По её словам, родителей запугали и вынудили подписать добровольное соглашение об обследовании. 30 августа девушка сообщила, что они отозвали добровольное согласие на госпитализацию, но это никак не повлияло на ситуацию.

1 сентября суд разрешил принудительную госпитализацию школьницы. С заявлением обратился главврач диспансера в связи с «деструктивным поведением» девочки. Девочку выпустили из психдиспансера 8 сентября, она провела там две недели.

Спасибо за наводку Максимка