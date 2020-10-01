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Ольга Щербинина
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СК отказал в возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма в отношении 14-летней школьницы из Красноярска Материал редакции

Она две недели провела в психоневрологическом стационаре.

14 комментариев
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Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205 УК РФ) против 14-летней жительницы Красноярска Алёны Прокудиной. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владимира Васина.

27 августа следователям поступило сообщение, что Алёна Прокудина в течение августа 2020 года снимала видеоролики и публично призывала к расстрелу лиц в образовательных учреждениях. В ходе проверки факт публичного призыва к террористической деятельности не нашёл подтверждения. СК отказал в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления.

25 августа жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом к её родителям и увезли 14-летнюю сестру на обследование в психоневрологический диспансер. По её словам, родителей запугали и вынудили подписать добровольное соглашение об обследовании. 30 августа девушка сообщила, что они отозвали добровольное согласие на госпитализацию, но это никак не повлияло на ситуацию.

1 сентября суд разрешил принудительную госпитализацию школьницы. С заявлением обратился главврач диспансера в связи с «деструктивным поведением» девочки. Девочку выпустили из психдиспансера 8 сентября, она провела там две недели.

#новости #красноярск

Спасибо за наводку Максимка
Ольга Щербинина PLUS
+44 039
но есть и хорошие новости?
1
14
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14 комментариев
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Чуждый будильник

4

Отправили девку в психушку, как оказалось ни за что. И никто за это не ответит.

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Игуш Шариев

Чуждый
9

это кстати норма для России. Меня чуть не отправили в дурку за то, что я начал троллить психически больного инвалида, который первым же припёрся ко мне в личку в ВК, и начал спамить мне порнухой с криво вставленным моим лицом. Этот кусок биомассы испугался, мол у меня реально армия наемников есть, обрезал скрины так словно это я первый ему начал "угрожать", и написал в онлайн мдв. Сначала копы просто спросили "Это ты написал?" на что я ответил "Да. Могу показать полную переписку", и вроде как отстали. Но потом пришли в мое место учебы, и начали срать директору "какой я психически нестабильный", и что лучше меня упаковать в дурку.  

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Bob Kentuki

Игуш
0

Но потом пришли в мое место учебы, и начали срать директору "какой я психически нестабильный", и что лучше меня упаковать в дурку.

Ебать

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Ваня Погост

Bob
1

Колотить.

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Joke Rofler

Игуш
0

Ужас нахер.
Чем всё закончилось? Благополучно?

Ответить

Max

Чуждый
0

"Впрочем ничего нового", так и хочется добавить

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Нищий пёс_анон

2

в пять часов утра

Классика. А то вдруг ребёнок подготовился, сделал засаду и отступление продумал.

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Значительный огонь

2

забрав технику, воздушное ружье и самодельный лук

Понасмотрятся своих Голодных игр, потом терроризм оправдывают.

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alexferman

0

Девочке нужна любовь и ласка, а не кошмаринг силовиков

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serguun42

alexferman
3

Ждал тебя под этим постом

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Максимка

serguun42
0

жду его под каждым постом в подсайте 🥺

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serguun42

Максимка
0

👀❓

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Михаил Набоков

alexferman
0

Ну теперь у нее отбоя не будет от кавалеров/кавалерок

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Dmitriy Ivanov

0

Самые главные мудаки в этой истории – говноеды-родители, которые взяли и слили свою дочь в дурку, потому что их "запугали". 

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