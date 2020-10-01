СК отказал в возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма в отношении 14-летней школьницы из Красноярска Материал редакции
Она две недели провела в психоневрологическом стационаре.
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205 УК РФ) против 14-летней жительницы Красноярска Алёны Прокудиной. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владимира Васина.
27 августа следователям поступило сообщение, что Алёна Прокудина в течение августа 2020 года снимала видеоролики и публично призывала к расстрелу лиц в образовательных учреждениях. В ходе проверки факт публичного призыва к террористической деятельности не нашёл подтверждения. СК отказал в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления.
25 августа жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом к её родителям и увезли 14-летнюю сестру на обследование в психоневрологический диспансер. По её словам, родителей запугали и вынудили подписать добровольное соглашение об обследовании. 30 августа девушка сообщила, что они отозвали добровольное согласие на госпитализацию, но это никак не повлияло на ситуацию.
1 сентября суд разрешил принудительную госпитализацию школьницы. С заявлением обратился главврач диспансера в связи с «деструктивным поведением» девочки. Девочку выпустили из психдиспансера 8 сентября, она провела там две недели.
это кстати норма для России. Меня чуть не отправили в дурку за то, что я начал троллить психически больного инвалида, который первым же припёрся ко мне в личку в ВК, и начал спамить мне порнухой с криво вставленным моим лицом. Этот кусок биомассы испугался, мол у меня реально армия наемников есть, обрезал скрины так словно это я первый ему начал "угрожать", и написал в онлайн мдв. Сначала копы просто спросили "Это ты написал?" на что я ответил "Да. Могу показать полную переписку", и вроде как отстали. Но потом пришли в мое место учебы, и начали срать директору "какой я психически нестабильный", и что лучше меня упаковать в дурку.
Но потом пришли в мое место учебы, и начали срать директору "какой я психически нестабильный", и что лучше меня упаковать в дурку.
Ебать
Девочке нужна любовь и ласка, а не кошмаринг силовиков
Ждал тебя под этим постом
Самые главные мудаки в этой истории – говноеды-родители, которые взяли и слили свою дочь в дурку, потому что их "запугали".