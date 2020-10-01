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Артём Мазанов
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Собянин обязал работодателей перевести на удалённую работу треть сотрудников с 5 октября Материал редакции

Просьбы властей перевести на «удалёнку» часть сотрудников не помогли — количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно.

41 комментарий
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Статистика по коронавирусу в Москве 

Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести на удалённую работу 30% сотрудников. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

На удалённую работу также должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, кроме тех сотрудников, чье присутствие на работе обязательно. Собянин рассказал, что несколько дней назад он попросил работодателей перевести на удаленную работу часть сотрудников, но это не помогло. По его данным, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно.

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более двух тысяч человек ежедневно. Это очень опасно.

Сергей Собянин
мэр Москвы

25 сентября Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса, а компании — перейти на удалённую работу. Через четыре дня он объявил двухнедельные каникулы в московских школах.

#новости #карантинвроссии #covid19

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41 комментарий
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Sergiy Sev

10

Ага касирша пятерочки такая

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Органический колос

Sergiy
19

Директор по свежести такой:

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Abram Dikoy

15

Бедолаги, не знают как бы им все закрыть так чтоб не закрыть

Ответить

Крохотный томагавк_два

Abram
0

На самом деле не знают и идут на такие вот издержки 

Ответить

Andrey Boyarskiy

13

А я с неё так и не вышел...

Ответить

так не пойдёт

Andrey
1

и так это здорово, скажу я

Ответить

так не пойдёт

так
6

всю б зиму просидела

Ответить

Крохотный томагавк_два

так
1

кому как

Ответить

так не пойдёт

Крохотный
0

мне нормально

Ответить

Плохой браслет

так
0

БУДЕТ ИСПОЛНЕНО, ХОЗЯИН

Ответить

Электронный Илья

Andrey
1

И не надо...

Ответить

Плохой браслет

Электронный
1

И не выйдешь... 

Ответить

Litnikov Danil

Плохой
1

И не надо...

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

5

Ой, да пошли они на хуй со своей удаленкой и этим карантином...

Ответить

Михаил Матюшко

r0manov
0

А когда тебе понадобится мед. помощь им тебе так же ответить?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Михаил
8

Ха, они так и отвечают. Если что

Ответить

Михаил Матюшко

r0manov
0

Ну не знаю. Мне нравится наша медицина (Московская)

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Михаил
0

Ну хз как в Москве, в Питере ты хуй к врачу попадешь, если не болеешь ковидом. А если и попадешь, то на тебя как на говно смотрят

Ответить

Михаил Матюшко

r0manov
0

В Москве через приложение записываешься к любому врачу. Очередей нет, экг, кровь и даже КТ можешь спокойно сделать, все в один день, без очередей. Тесты на ковид и антитела - хоть каждый день сдавай. Готовность - 1 день. 

Ответить

так не пойдёт

Михаил
0

ну это откровенно говоря приукрашивание реальности.
как раз сейчас пытаюсь удалить новообразование через бесплатную масковскаю медицину (впервые за шесть лет возложила надежду на оною). обратилась я за помощью второго сентября, меня отправили на узи, а после нужно было прийти на повторный приём к хирургу.
сегодня первое октября, только вчера я посетила узиста, потому что времени на пораньше не было, а ближайшая запись к хирургу 9 октября.
ну и чего?

Ответить

так не пойдёт

так
1

история два.
мне для того, чтобы сдать нормативы нужна была справка + штамп о том, что я не коронавирусная.
в тот же день гляжу возможность попасть в больничку — ближайшая запись через две недели.
а так да, никаких очередей, всё по талонам и не нужно кричать на весь коридор «мне только спросить.»

Ответить

Крохотный

Михаил
0

Ахаххаах. Это сейчас, пока всех не закрыли.
А пробовал ли ты обращаться за помощью, когда самоизоляция вовсю бушевала?)

Ответить

Litnikov Danil

Михаил
0

Про кт в один день пиздеж, про очереди - если в больнице - пиздеж, остальное +- так

Ответить

так не пойдёт

Михаил
0

да, наша Московская бесплатная медицина!

Ответить

Посторонний фитиль

Михаил
0

А вы, батенька, извращенец!

Ответить

Настя Кудри

r0manov
0

Ну хоть кто то не топит всецело за врачей. Про самих докторов ничего не говорю, но бесплатная медицина за мои же сука деньги (налоги) не может сделать операции, которые мне нужны, короче лажа какая то. За что налоги плачу - не понятно.

Ответить

Ze Katze

5

Грузчиков на удалёнку!
Продавцов на удалёнку! 
Строителей на удалёнку! 

Ответить

Крохотный томагавк_два

Ze
1

Пускай работает железная пила,
Не для работы меня мама родила!

Ответить

 Anatoly Bereznyak

4

Количество госпитализаций же тоже ни о чем не говорит, начались и сезонные заболевания. Просто по новым правилам ковид имеет приоритет над всем остальным.

Ответить

Litnikov Danil

3

Главное что без этих ебаных пропусков

Ответить

Посторонний фитиль

Litnikov
1

Это пока. Об обязательной удалёнке речи тоже не было.

Ответить

Честный ящик

3

Как бы все так закрыть, перекрыть и запретить, чтобы народ не заподозрил, что их вновь заталкивают в квартиры.

Ответить

Крохотный томагавк_два

Честный
0

А если и заподозрит, то что будет? Все массово рванут в парки жарить шашлыки? 

Ответить

Maksim Derkach

0

с 5го октября до 28го

Ответить

Илья Волочков

Maksim
3

то есть до июня 2021.

Ответить

Egor Ka

0

Собакин не шарит. Чем больше помрет, тем больше денек можно взять из бюджета на свои хотелки.

Ответить

Виктор Черненко

Egor
1

Но тогда меньше будут плотить нологи.

Ответить

serguun42

0

Артём, объединяй посты

Сергей Собянин заявил об обязательном переводе…
С 5 октября удаленная работа в Москве становится обязательной.
tjournal.ru
Ответить

Новогодний кофе

0

Нужно ускорить вакцинацию

Ответить

Андрей Кнорозов

0

Бля а я ток хотел уволиться и новую работу поискать

Ответить

Драматический Мика

0

на московских работах сегодня

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