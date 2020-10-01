Собянин обязал работодателей перевести на удалённую работу треть сотрудников с 5 октября Материал редакции
Просьбы властей перевести на «удалёнку» часть сотрудников не помогли — количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно.
Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести на удалённую работу 30% сотрудников. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
На удалённую работу также должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, кроме тех сотрудников, чье присутствие на работе обязательно. Собянин рассказал, что несколько дней назад он попросил работодателей перевести на удаленную работу часть сотрудников, но это не помогло. По его данным, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно.
25 сентября Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса, а компании — перейти на удалённую работу. Через четыре дня он объявил двухнедельные каникулы в московских школах.
Ага касирша пятерочки такая
Бедолаги, не знают как бы им все закрыть так чтоб не закрыть
А я с неё так и не вышел...
и так это здорово, скажу я
всю б зиму просидела
Крохотный томагавк_два
кому как
Электронный Илья
И не надо...
Ой, да пошли они на хуй со своей удаленкой и этим карантином...
А когда тебе понадобится мед. помощь им тебе так же ответить?
Ха, они так и отвечают. Если что
Ну не знаю. Мне нравится наша медицина (Московская)
Ну хз как в Москве, в Питере ты хуй к врачу попадешь, если не болеешь ковидом. А если и попадешь, то на тебя как на говно смотрят
В Москве через приложение записываешься к любому врачу. Очередей нет, экг, кровь и даже КТ можешь спокойно сделать, все в один день, без очередей. Тесты на ковид и антитела - хоть каждый день сдавай. Готовность - 1 день.
ну это откровенно говоря приукрашивание реальности.
как раз сейчас пытаюсь удалить новообразование через бесплатную масковскаю медицину (впервые за шесть лет возложила надежду на оною). обратилась я за помощью второго сентября, меня отправили на узи, а после нужно было прийти на повторный приём к хирургу.
сегодня первое октября, только вчера я посетила узиста, потому что времени на пораньше не было, а ближайшая запись к хирургу 9 октября.
ну и чего?
история два.
мне для того, чтобы сдать нормативы нужна была справка + штамп о том, что я не коронавирусная.
в тот же день гляжу возможность попасть в больничку — ближайшая запись через две недели.
а так да, никаких очередей, всё по талонам и не нужно кричать на весь коридор «мне только спросить.»
Крохотный
Ахаххаах. Это сейчас, пока всех не закрыли.
А пробовал ли ты обращаться за помощью, когда самоизоляция вовсю бушевала?)
Про кт в один день пиздеж, про очереди - если в больнице - пиздеж, остальное +- так
Ну хоть кто то не топит всецело за врачей. Про самих докторов ничего не говорю, но бесплатная медицина за мои же сука деньги (налоги) не может сделать операции, которые мне нужны, короче лажа какая то. За что налоги плачу - не понятно.
Грузчиков на удалёнку!
Продавцов на удалёнку!
Строителей на удалёнку!
Количество госпитализаций же тоже ни о чем не говорит, начались и сезонные заболевания. Просто по новым правилам ковид имеет приоритет над всем остальным.
Главное что без этих ебаных пропусков
Крохотный томагавк_два
А если и заподозрит, то что будет? Все массово рванут в парки жарить шашлыки?
с 5го октября до 28го
Собакин не шарит. Чем больше помрет, тем больше денек можно взять из бюджета на свои хотелки.
Артём, объединяй посты