На удалённую работу также должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, кроме тех сотрудников, чье присутствие на работе обязательно. Собянин рассказал, что несколько дней назад он попросил работодателей перевести на удаленную работу часть сотрудников, но это не помогло. По его данным, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно.