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Ольга Щербинина
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Навальный подаст в суд на Пескова за слова о работе политика с ЦРУ Материал редакции

И потребовал от российских властей опубликовать доказательства их обвинений.

72 комментария
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Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Чиновник ранее обвинил политика в работе с ЦРУ.

Шутки шутками, а разговор простой. Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю.

Алексей Навальный

«Очень надеюсь, что российское посольство организовало здесь какое-то наблюдение за мной, и у них есть все данные о том, чем я здесь занят. Все эти шокирующие и преступные две прогулки в парке в день», — добавил Навальный.

1 октября Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.

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#новости #отравлениенавального #навальный

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72 комментария
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Андрей Галицкий

29

я из будущего, Лёха выиграл суд - и Песков в праймтайм извинился по Первому

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Универсальный месяц

Андрей
3

Из будущего? Какова у вас там цена доллара и евро?

Ответить

Андрей Галицкий

Универсальный
41

нету уже такого понятия, гривна к евро 1в1. пью смузи на террасе в Ялте, наблюдаю за учениями НАТО

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
2

Народный Авангард Тихоокеанского Острова?

Ответить

Вольный лолипоп

Универсальный
0

300

Ответить

Тревожный шар

Андрей
2

и дал Путину пощечину

Ответить

Тревожный шар

Тревожный
0

а не как обычно

Ответить

Andree Kit

Тревожный
0

защёчину?

Ответить

Тревожный шар

Andree
0

туда он принимает

Ответить

Vitali

Андрей
1

У тебя опечатка, Песок извинился после того, как понюхал первого

Ответить

Георгий Бовт

–56

Честно - надоела уже эта игра престолов

Ответить

Универсальный месяц

Георгий
29

Тогда, чувак, смотри на фотки котиков и собачек.

Ответить

Nick Rosenberg

Универсальный
1

Щас бы боту-новорегу объяснять чего-то.

Ответить

Универсальный месяц

Nick
0

Это что бы другим не повадно было хуйню всякую писать.

Ответить

Михаил Никитин

Nick
0

Вспомнил как зарегался в твиттере, который игнорил до последнего, и в первый день написал коммент на ветке каких-то отшибленных националистов-ватников - усомнился в их адекватности. Так много оскорблений, что я новорег, никогда не получал

Ответить

Атлант поправил плечи

Георгий
9

#отравлениенавального #навальный 

игнорироваь 

Ответить

Сергей Королевский

Атлант
9

Нельзя. Ему зарплату от Пригожина получать

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
1

А сюда он ныть пришел, что на работе заставляют? Тип как в пятницу друзьям за пивом

Ответить

Vandgory

Георгий
4

Эта игра престолов хоть как-то удерживает страну от погружение в полный тоталитаризм и наглую коррупцию.

Ответить

Kir Kirsky

Георгий
4
Ответить

serguun42

Kir
0

Посты в подсайте так не скроешь

Ответить

serguun42

serguun42
0

Только посты от подсайта

Ответить

serguun42

serguun42
0

Даже в r/all

Ответить

Kir Kirsky

serguun42
0

здесь было скорее про игнорирование новостей, так то просто отписываешься от подсайта

Ответить

Kir Kirsky

Георгий
1
Ответить

T:ema

Георгий
1

нифига себе она тебе надоела, что ты на сайте промотать не можешь ещё одну новость. Зашёл и написал коммент!!

Ответить

Lee

4

Переиграл эту систему и подал первым в суд. Гений!

Ответить

Драматический Мика

4

Так он его имя же не называл

Ответить

Хороший Мика

2

Интересно почитать будет доказательства

Ответить

Ответный пёс_анон

Хороший
3

Думаю они все будут "засекречены"

Ответить

Хороший Мика

Ответный
0

блин, точно. И даже Навальный не сможет нам ничего рассказать, так как подпишется под неразглашением. Печаль

Ответить

Dmitry Shiryaev

Хороший
3

Агент Джек из Сызрани признается, что работал на ЦРУ и с Навальным. Суд признает это достаточным, пошлёт нафиг Навального, и на него заведут дело о госизмене с Джеком как свидетелем. Просто и по-нашему 

Ответить

Глеб Горохов

1

Как всё стремительно развивается. Время попкорна

Ответить

Атлант поправил плечи

Глеб
3

Когда там уже вишенька на торте в виде приговора по МН-17, уверен она будет точкой в схлопывании всего Путинского режима 
Запад конкретно так начинает по всем фронтам давить, наконец-то бюрократическая машина развернулась от "озабоченности" до прямого наступления. 
 

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
3

Чем быстрее схлопнется, тем целее будут россияне, и тем больше шансов у них будет построить что-то вразумительное на останках 

Ответить

Глеб Горохов

Атлант
1

Я не знаю, ощущение такое, что оно никогда не схлопнется. Посмотрим. С каждым днём всё интереснее

Ответить

Атлант поправил плечи

Глеб
1

просто не видно с близка 

Ответить

Max

2

Это хорошо, так и надо!

Ответить

Stanislav Sobolev

–7

Лёша а в какой суд ты собрался подавать? В Тверской???? Мы тут со всеми прокурорами смеёмся 

Ответить

Огненный Женя

Stanislav
2

В Гаагский, вестимо.

Ответить

Сергей Тогатов

Огненный
0

В хуякский. Неужели к этому кто-то реально относится серьезно? 

Ответить

Nagibator RusPro

Stanislav
0

В барнаульский

Ответить

Дмитрий Зубков

–1

Но ведь Леха тоже безосновательно (давайте будем смотреть фактам в лицо, камон) указал пальцем на конкретного человека, не имея доказательств. По сути, он ударил на опережение, и знает, что сейчас удачное время, так как внимание прессы, даже международной, на его стороне.

Ответить

Universaw

Дмитрий
0

Очевидно, что Путин на него в суд подавать не будет

Ответить

Дмитрий Зубков

Universaw
0

Конечно, иначе придется указать его фамилию в иске.

Ответить

Елена Певцова

–32

Алеша порвался

Ответить

Vandgory

Елена
1

Леночка порвалась, пичалька

Ответить

Елена Певцова

Vandgory
–2

Не грусти

Ответить

Лысина Арика

Елена
0

Жаль/

Ответить

Имя Фамилия

1

Песков предоставил запись переговоров:

- Лёша, это ты? Это Дональд Трамп. Я звоню тебе из Вашингтона. Наше представление с отравлением не удалось. Вова не повёлся, оказался крепким орешком!

Ответить

Дмитрий Зубков

Имя
1

Кстати, Леша, Лукашенко - крепкий хозяйственник, и хозяйство у него тоже крепкое. Все, Леша, отбой. Деньги перевел. Бай.

Ответить

Илья Бузыцков

1

Ждём ответный иск от Путина, в котором Лёха, как он выразился "опубликует доказательства и факты" xD

Ответить

Litnikov Danil

Илья
0

Вовка не знает как смартфоном пользоваться, куда ему в суд подавать

Ответить

Лысина Арика

0

Уже можно открывать попкорн?

Ответить

Тревожный шар

Лысина
1

@Кодзим Дедстрендыч уведомление

Ответить

rossoshmap

0

Было же признание самого Алексея, давно был пост про березки

Ответить

Богдан Илюхин

rossoshmap
0

где можно прочитать про признание. что за березки?

Ответить

rossoshmap

Богдан
0

Давно кто-то рисовал комикс, что навальный агент госдепа, но увидев березки он отказывается от предательства, сам Леха постил его

Ответить

Богдан Илюхин

rossoshmap
0

Что то не могу найти такой комикс

Ответить

rossoshmap

Богдан
0

на заре популярности был

Ответить

Shenmue

0

Ой баюс баюс

Ответить

Ze Katze

0

Харош, Фюрер!
Души эту сволоту
Кстати как российские реперы высказались по этомц вопросу? 

Ответить

Umberto Eco

0

Песков, комментируя это, заявил, что риторика, граничащая с оскорблениями, содержащаяся в интервью – "это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе".

"Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы. И они не квази- и не маргинальная, а настоящая оппозиция", - сказал Песков.
https://www.interfax.ru/russia/729514

Ответить

Социологический утюг

Umberto
0

Кто на@#₽? 
Справедливая Россия? Собчак?

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Дело долго мурыжат
в итоге доходит до ЕСПЧ
к тому времени там уже работает Чиков
встречается с ним на секретной европейской квартире и обкашливает вопросики
PROFIT

Многоходовочка

Ответить

Антон Лисин

0

Конфискует усы за пиздежь.

Ответить

Огненный Женя

0

Навальный - лох

Ответить

Митя Простомолотов

0
Ответить

Небольшой томагавк_два

0

Ща начнут говорить, что раз Меркель была, значит и с ЦРУ он точно общался

Ответить

Огненный Женя

Небольшой
0

Генштаб ЦРУ в Рейхстаге

Ответить

Antony Divnich

0

- Алло, Майк?

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

У лошария такое прокатило. Но вот в этом случае, думаю маловероятно

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