Навальный подаст в суд на Пескова за слова о работе политика с ЦРУ Материал редакции
И потребовал от российских властей опубликовать доказательства их обвинений.
Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Чиновник ранее обвинил политика в работе с ЦРУ.
«Очень надеюсь, что российское посольство организовало здесь какое-то наблюдение за мной, и у них есть все данные о том, чем я здесь занят. Все эти шокирующие и преступные две прогулки в парке в день», — добавил Навальный.
1 октября Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.
я из будущего, Лёха выиграл суд - и Песков в праймтайм извинился по Первому
Универсальный месяц
Из будущего? Какова у вас там цена доллара и евро?
нету уже такого понятия, гривна к евро 1в1. пью смузи на террасе в Ялте, наблюдаю за учениями НАТО
Тревожный шар
и дал Путину пощечину
Тревожный шар
а не как обычно
Честно - надоела уже эта игра престолов
Универсальный месяц
Тогда, чувак, смотри на фотки котиков и собачек.
Щас бы боту-новорегу объяснять чего-то.
Вспомнил как зарегался в твиттере, который игнорил до последнего, и в первый день написал коммент на ветке каких-то отшибленных националистов-ватников - усомнился в их адекватности. Так много оскорблений, что я новорег, никогда не получал
#отравлениенавального #навальный
игнорироваь
Нельзя. Ему зарплату от Пригожина получать
А сюда он ныть пришел, что на работе заставляют? Тип как в пятницу друзьям за пивом
Ответный пёс_анон
Думаю они все будут "засекречены"
Хороший Мика
блин, точно. И даже Навальный не сможет нам ничего рассказать, так как подпишется под неразглашением. Печаль
Агент Джек из Сызрани признается, что работал на ЦРУ и с Навальным. Суд признает это достаточным, пошлёт нафиг Навального, и на него заведут дело о госизмене с Джеком как свидетелем. Просто и по-нашему
Как всё стремительно развивается. Время попкорна
Когда там уже вишенька на торте в виде приговора по МН-17, уверен она будет точкой в схлопывании всего Путинского режима
Запад конкретно так начинает по всем фронтам давить, наконец-то бюрократическая машина развернулась от "озабоченности" до прямого наступления.
Чем быстрее схлопнется, тем целее будут россияне, и тем больше шансов у них будет построить что-то вразумительное на останках
Я не знаю, ощущение такое, что оно никогда не схлопнется. Посмотрим. С каждым днём всё интереснее
Лёша а в какой суд ты собрался подавать? В Тверской???? Мы тут со всеми прокурорами смеёмся
Огненный Женя
В Гаагский, вестимо.
Но ведь Леха тоже безосновательно (давайте будем смотреть фактам в лицо, камон) указал пальцем на конкретного человека, не имея доказательств. По сути, он ударил на опережение, и знает, что сейчас удачное время, так как внимание прессы, даже международной, на его стороне.
Алеша порвался
Песков предоставил запись переговоров:
- Лёша, это ты? Это Дональд Трамп. Я звоню тебе из Вашингтона. Наше представление с отравлением не удалось. Вова не повёлся, оказался крепким орешком!
Кстати, Леша, Лукашенко - крепкий хозяйственник, и хозяйство у него тоже крепкое. Все, Леша, отбой. Деньги перевел. Бай.
Ждём ответный иск от Путина, в котором Лёха, как он выразился "опубликует доказательства и факты" xD
Уже можно открывать попкорн?
Было же признание самого Алексея, давно был пост про березки
где можно прочитать про признание. что за березки?
Давно кто-то рисовал комикс, что навальный агент госдепа, но увидев березки он отказывается от предательства, сам Леха постил его
Что то не могу найти такой комикс
Харош, Фюрер!
Души эту сволоту
Кстати как российские реперы высказались по этомц вопросу?
Песков, комментируя это, заявил, что риторика, граничащая с оскорблениями, содержащаяся в интервью – "это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе".
"Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы. И они не квази- и не маргинальная, а настоящая оппозиция", - сказал Песков.
https://www.interfax.ru/russia/729514
Дело долго мурыжат
в итоге доходит до ЕСПЧ
к тому времени там уже работает Чиков
встречается с ним на секретной европейской квартире и обкашливает вопросики
PROFIT
Многоходовочка