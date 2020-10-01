Швейцарская пивоварня MN Brew представила пиво, сваренное по рецепту, который составил искусственный интеллект. Deeper — напиток в стиле Indian Pale Ale, создавать его помогали специалисты из Люцернского университета прикладных наук и искусств и сотрудники фирмы Jaywalker Digital, сообщает 24 Heures.

Алгоритм Brauer AI работает на международной базе рецептов пива со 157 тысячами вариантов его приготовления. ИИ ищет закономерности в этих рецептах и, в зависимости от выбранного стиля, составляет список солодов и их пропорций. После этого он предлагает подходящие сорта хмеля и время их приготовления. В итоге получилось несколько уникальных рецептов. Из него выбрали один и запустили в производство.