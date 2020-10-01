Новости
Ольга Щербинина
2328

В Швейцарии сварили крафтовое пиво по рецепту искусственного интеллекта Материал редакции

Алгоритм должен облегчить людям придумывание новых вариаций напитков.

29 комментариев
В закладки

Швейцарская пивоварня MN Brew представила пиво, сваренное по рецепту, который составил искусственный интеллект. Deeper — напиток в стиле Indian Pale Ale, создавать его помогали специалисты из Люцернского университета прикладных наук и искусств и сотрудники фирмы Jaywalker Digital, сообщает 24 Heures.

Алгоритм Brauer AI работает на международной базе рецептов пива со 157 тысячами вариантов его приготовления. ИИ ищет закономерности в этих рецептах и, в зависимости от выбранного стиля, составляет список солодов и их пропорций. После этого он предлагает подходящие сорта хмеля и время их приготовления. В итоге получилось несколько уникальных рецептов. Из него выбрали один и запустили в производство.

Исследователи не планируют использовать алгоритм для исключения людей из процесса пивоварения. Напротив, они считают, что наилучшие результаты достигаются человеком и машиной вместе. В продажу новое пиво ещё не поступило.

#новости #швейцария #алкоголь

Ольга Щербинина PLUS
+44 184
но есть и хорошие новости?
5
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0448\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u043a\u043e\u0433\u043e\u043b\u044c"], "comments": 29, "likes": 7, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 218614, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Oct 2020 20:23:54 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Типичный Филипп

15

признайся, ты запостила эту новость, потому что знаешь, как тэжэшники любят бутылки с надписью "глубже"

Ответить

Универсальный месяц

Типичный
6

Хорошая попытка товарищ Майор.

Ответить

Игуш Шариев

6
Ответить

Ушёл и не вернулся

–1

Любое пиво - быдлопойло для лохов. Любой алкоголь - гадость. «Крафтовое» пиво - это эпитет скрывающий гнилую сущность этого пойла, маскиратор для самих потребителей вонючей жижи. Это как обычную минетчицу на стоянке дальнобоев обозвать куртизанкой и начать с ней целоваться.

Ответить

Savage Steel

Ушёл
3

Вау с тобой должно быть очень весело на вечеринках. Надо как нибудь нам повеселиться!

Ответить

Ушёл и не вернулся

Savage
0

На вечеринки пивососов не хожу, извини

Ответить

Bitchcraft

Ушёл
0

Ещё и мемов не знаешь

Ответить

Artem Gruzdev

Ушёл
0

Павел Валерьевич, перелогиньтесь.

Ответить

Andrey Voronin

Ушёл
0

И?..

Ответить

serguun42

1

@4 shizzle ma nizzle уведомление

Ответить

Королевский жар

serguun42
1

Перестаньте меня тегать за пиво плиз

Ответить

serguun42

Королевский
1

Начни тегать сам себя 🙃

Ответить

Королевский жар

serguun42
0

Я не достаю

Ответить

serguun42

Королевский
1

Почему все ассоциируют тебя с пивом? 🧐

Ответить

Королевский жар

serguun…
0

Да кто бы знал ((((

Ответить

Территориальный микроскоп

0

Будущее будет состоять из одних программистов с этими их искусственными интеллектами.

Ответить

Руслан Ефремов

Территориальный
2

как будто что-то плохое.

Ответить

Территориальный микроскоп

Руслан
5

Число программистов все растет, но они до сих пор считаются какой-то элитной кастой. Хртьфу.

Ответить

Рыжий

Территориальный
2

Плюсую. Такие же пролетарии, как и 99% людей

Ответить

Глобальный ГОСТ

Территориальный
0

Программистов заменит искусственный интеллект

Ответить

Рыжий

Глобальный
2

Греф, перелогинься 

Ответить

Территориальный микроскоп

Глобальный
0

Написать искусственный интеллект, который будет за тебя писать искусственный интеллект это пилить сук, на котором сидишь. Вряд ли какой-то программист захочет терять бабло, которое он с холопов поднимает.

Ответить

Zero-one-one

1

Хорошая новость 

Ответить

Рыжий

1

Первый шаг к искусственной женщине

Ответить

Рог Кирилл

0

Ну, хрен знает. Надо пробовать.

Ответить

Artem Gruzdev

0

В Сколково это сделали раньше. Инновационный отвар получил название "Новичок".

Ответить

Andrey Voronin

0

IPA - правильный выбор.
Хорошая работа, AI.

Ответить

sf

0

Написать новость и не сказать про вкус. Современная журналистика

Ответить

Bitchcraft

0

Ждала, что напишут рецепт. Интересно. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Слушания Apple и Epic Games: судья уличила Epic во лжи и предложила компромисс по возвращению Fortnite в App Store
Игру предложили вернуть с условием «заморозки» денег до окончания конфликта. Но Epiс назвала это потворством «незаконным действиям монополистов».
175
Новости
Российским ресторанам с 1 января запретят включать в чек чаевые, комиссии и доплаты
Заведения также обяжут информировать посетителей о ёмкости тары и объёме порции алкогольной продукции.
212
Новости
Минобороны Армении: турецкий истребитель сбил армянский военный самолёт на территории страны
Пилот погиб.
180
Популярное за три дня
Истории
Cмерть без паспорта: история «острова людоедов» времён советской паспортной кампании
6 тысяч человек депортировали в Сибирь и высадили на остров без еды, убежища и инструментов. В диких условиях выжили чуть больше 2 тысяч.
244
Животные
Рисование курами
Можно рисовать карандашами, углем, акварелью. А можно курами.
32
Новости
Der Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в «Шарите»
Издание заявило, что таким «жестом» канцлер Германии подчеркнула «солидарность немецкого правительства» с основателем ФБК.
95
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Bad Mother Fucker

Запись в подсайте Twitter

Bitchcraft

В Швейцарии сварили крафтовое…

# realfiddy

Уважаемый гражданин, пройдёмте

Bitchcraft

В Швейцарии сварили крафтовое…

Bad Mother Fucker

Запись в подсайте Twitter

Передаю тебе привет

Смотрите, какая живность

YeezySpace

В Барнауле со старинного здания…

Православие…

Смотрите, какая живность

Alexey Snooker

Исследование: 46% россиян…
null