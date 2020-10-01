В Швейцарии сварили крафтовое пиво по рецепту искусственного интеллекта Материал редакции
Алгоритм должен облегчить людям придумывание новых вариаций напитков.
Швейцарская пивоварня MN Brew представила пиво, сваренное по рецепту, который составил искусственный интеллект. Deeper — напиток в стиле Indian Pale Ale, создавать его помогали специалисты из Люцернского университета прикладных наук и искусств и сотрудники фирмы Jaywalker Digital, сообщает 24 Heures.
Алгоритм Brauer AI работает на международной базе рецептов пива со 157 тысячами вариантов его приготовления. ИИ ищет закономерности в этих рецептах и, в зависимости от выбранного стиля, составляет список солодов и их пропорций. После этого он предлагает подходящие сорта хмеля и время их приготовления. В итоге получилось несколько уникальных рецептов. Из него выбрали один и запустили в производство.
Исследователи не планируют использовать алгоритм для исключения людей из процесса пивоварения. Напротив, они считают, что наилучшие результаты достигаются человеком и машиной вместе. В продажу новое пиво ещё не поступило.
Любое пиво - быдлопойло для лохов. Любой алкоголь - гадость. «Крафтовое» пиво - это эпитет скрывающий гнилую сущность этого пойла, маскиратор для самих потребителей вонючей жижи. Это как обычную минетчицу на стоянке дальнобоев обозвать куртизанкой и начать с ней целоваться.
Вау с тобой должно быть очень весело на вечеринках. Надо как нибудь нам повеселиться!
На вечеринки пивососов не хожу, извини
@4 shizzle ma nizzle уведомление
Перестаньте меня тегать за пиво плиз
Начни тегать сам себя 🙃
Я не достаю
Почему все ассоциируют тебя с пивом? 🧐
как будто что-то плохое.
Территориальный микроскоп
Число программистов все растет, но они до сих пор считаются какой-то элитной кастой. Хртьфу.
Глобальный ГОСТ
Программистов заменит искусственный интеллект
Территориальный микроскоп
Написать искусственный интеллект, который будет за тебя писать искусственный интеллект это пилить сук, на котором сидишь. Вряд ли какой-то программист захочет терять бабло, которое он с холопов поднимает.
В Сколково это сделали раньше. Инновационный отвар получил название "Новичок".