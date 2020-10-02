Трамп заразился коронавирусом Материал редакции
Также заболела его супруга.
У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили Covid-19. Об этом он сообщил в твиттере.
«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем лечение. Мы пройдём через это вместе», — написал Трамп.
За два часа до этого президент США рассказал, что коронавирусом заболела его советница Хоуп Хикс. После этого Трамп с супругой изолировались и сдали тест.
«Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что дала положительный результат на Covid-19. Ужасно!» — написал Трамп.
Обновлено в 9:10.
Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что тот продолжит работать во время лечения. «Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока выздоравливает», — сказал он. По словам медика, президент и его супруга чувствуют себя хорошо.
Опять не тот дед
У того деда новые правила посещения, допуск к телу только после двухнедельного карантина...
Ты это автору новости сообщаешь
эмм ну ок, не знал) Или ты предлагаешь мониторить всю ленту автора перед тем как откомментиовать?)
Мазанов наше достояние, Мазанова знать надо
Взаимный рак
Ужасно, западные леваки во всю желают смерти человеку и издеваются над его болезнью... Аморальные мрази...
А чё, праваки когда-то отличались моралью? Читал их комменты про Хиллари, Обаму и прочих "леваков" на Fox News, Breitbart? Заболей Байден ковидом – праздник будет в комментах у мразей-праваков
Итого к какому выводу приходим?
Омерика прогнила насквозь!
Омерика? Правильный вывод - все люди - мрази
Вот да, не могу не согласиться. Мне из-за всего этого левачества пришлось от части знаменитостей отписаться в Инстаграме. Ибо они в последнее время только и пишут всякие плохие вещи про Трампа и агитируют в поддержку Байдена.
Я хитреее поступил - не подписывался на знаменитостей в Инстаграмме
Вот это щас Байден охуел
Думаю и наш охуел
Вашему посрать. Он в бункере с весны. Вместо него везде клоны ходят
Репликанты же
Голограммы, фейс свап.
А у Зеленского ещё нет клонов?
А чё ему ещё делать, компом не умеет пользоваться поди, даже консолью - вот и остается ручкой играться
Трамп решил хайпануть на своей смерти?
Сам себя заразил
Сам приготовил себе коронавирус.
А может, даже купил штамм в военторге!
А дебатов так возможно избежать?
Нет, вот Трамп с установкой ИВЛ
Газовый Абдужаббор
Ага, а Байден сейчас посыпает голову пеплом - ну почему я не первый(((
Газовый Абдужаббор
Какой такой цинизм - читай твит - положительный анализ на наличие вируса. Это не равно, что заболел. Просто перевели как всегда анусом.
Я вот уверен, ты вот, например (как впрочем и я), с вероятностью процентов в 70 тоже носители того вируса (были или есть) - и что? Что это меняет?
А если даже и попадаем в те оставшиеся 30 процентов, то все еще впереди и это неминуемо от слова совсем.
Да чё ты чёрт возьми такое несёшь 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Пойди Вести недели посмотри)))
Или чем там люди вроде тебя занимаются?))
Ща ведь слюной подавишься, прогрессивный ты наш)))
Только мракобесием от тебя несет, как от тухлой коряги - наверное у Соловьева с Киселевым учился))))
🤣🤣🤣мракобесие и я?))
Серьезно?
Чувак который в одной петушиной обойме с поджигателями вышек 5G, антипрививочниками и ВИЧ/COVID диссидентами что-то вякает про мракобесие?)))
Ты хоть ночью шапочку из фольги снимаешь?))
Чего несешь то болезный???)
Ты у психиатра то давно был - может тебе укольчики какие?)))
А то твои фантазии не просто на шизу тянут....
Это я что-ли кукарекаю тут про ковидобесие?))
А? Ты что-то кроме РенТВ смотришь?))
Иди назад в свою консервную банку дружок - утомил - ты даже уже не смешон.
Возвращайся в 2022.
Шуруй и не обляпайся))))
Тебе судя по возрастной деменции мало времени отведено. Внуков хоть часто видишь?))
Год Чёрного Лебедя и закона Мёрфи продолжается: дальше по сценарию, примерно через три недели, Пенс должен будет принять присягу.
Нихуя ты аналитик
Не, ну надо ж с кем-то обсуждать вероятные сценарии лучшего сериала современности ¯\_(ツ)_/¯
Не верю, что Белый дом прошляпил охрану президента от заразы.
Ну да, спецы Секретной службы отстреливают вирусы на подлёте
Недовольный холод
Да ладно тебе, простых мер, вроде дистанции и обработки антисептиками, в принципе достаточно.
Трамп и доверие к медицине?))
Да он детей своих не прививал, поэтому-что у него сознание на уровне домохозяйки.
это у нас президент = вся страна, под охраной в 10к человек, в сша они прям в народе тусят, можно ему руку пожать
Да не, они там его не хранят как зеницу ока и достояние нации. если помрет, встанет вице
Да брось, хранят его нормально, может ни как Лучезарного, но все же.
Не так сильно, не в секретных бункерах кгб, с двойниками-смертниками, 2 недельным карантином перед встречей и прочим гротеском
А что ты хотел от параноика-каратышки?
я бы хотел как в швеции жить, вряд ли ему это по вставным зубам
Недовольный
Почему именно Швеция, а не Австрия?
развито веганство и всякая эко тема, я топлю за это + развита стартап экосистема, я кроме стартапов больше ничего не умею
Газовый Абдужаббор
А вот тут ты не прав - на волне ковидобесия самое оно - героически переболел и все такое плюс лишний маячок "я такой же как все".
Даже если этого не было, то этот финт стоило придумать.
Из-за того что Трамп тупой республиканец, верит во всякую дичь, отрицал коронавирус, и просрал сотни тысяч жизней людей в США, сделав её #1 по эпидемиологии – его репутация снижается.
Можно я промолчу, а? Просто цензурных слов нет на твое словоизвержение(((
Или по твоему оно само так получилось что в США заразились миллионы?))
По твоему Трамп не нёс чушь что коронавирус – тот-же грипп? И его бояться не надо?
Выключи ватновизор.
Левачка порвало
Ну яж не тупой республиканец или ватник))
Да, ты тупой левачок
Ты тоже веришь что коронавирус придумали китайцы/демократы/журналисты(нужное подчеркнуть)?)))
Молодец, лучше молчи)) за умного сойдешь!))
Зато ты прям кладезь.... так и прет из тебя)))
Дядь, пойди огород вскопай. Это твой уровень!)
Кышь, консерва протухшая
Я сторонник свободы и прогресса)))
Насчёт протухших консерв – не ко мне))
Оно и видно - по запаху ни с чем не спутаешь)))
Ты же веришь РенТВ и Киселева. Ну как от тебя можно внятных мыслей дождаться?))
Ох и фантазии у некоторых - чего курил химозного такого - сознавайся - плющит тебя просто аж жуть))))
Бля может вы уже снимете номер наконец с двуспальной кроватью и решите свои проблемы
Дрочишь на Трампа и пыню? Признавайся!))
Да ладно, там передовая медицина. Вылечат хоть он и угробил из-за своей тупости и некомпетентности сотни тысяч жизней американцев.
По крайней мере он хоть не в бункере под корягой трясётся.
🤷🏻♂️ «Directed by Robert B. Weide» 😂
Ну зато отравленные кремлевской пропагандой кремлеботы считают теперь что это всё не правда))
Это будет эпик - если Трамп усе, а потом выигрывает Байден, и тоже отчаливает. Пусть крч поправляется, а то маразматик че учудит
Надеюсь дед выздоровеет. И Америка тоже.
Собственно, почитывая комменты реально в один момент начинаешь думать, что кому-то таки госдеп приплачивает
учитывая инкубационный период и вот это всё, стало интересно, а что будет если умрёт и он, и байден? харрис же не сможет остаться кандидатом вместо него? а тогда самый сильный кандидат это сандерс лол
Да это небось фейк, что бы завоевать больше голосов на выборах
Он причина сотен тысяч смертей и миллионов заболевших. Думаю это так-себе пиар.
Мне кажется, наоборот лишняя возможность сказать, что корона - это все фигня и сказки демократов. Или подавить на жалость. Но я могу быть не права конечно.
Ну в принципе армии тупоголовых оленей удалось заставить сносить вышки 5G, поэтому-что поверили республиканцам.
Может и это прокатит
Путин был в ярости, когда узнал!
Не хотел бы накаркать, но что будет если Трамп не перенесет заболевание: выборов состоятся?