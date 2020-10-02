Новости
Ольга Щербинина
7795

Трамп заразился коронавирусом Материал редакции

Также заболела его супруга.

130 комментариев
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У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили Covid-19. Об этом он сообщил в твиттере.

«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем лечение. Мы пройдём через это вместе», — написал Трамп.

За два часа до этого президент США рассказал, что коронавирусом заболела его советница Хоуп Хикс. После этого Трамп с супругой изолировались и сдали тест.

«Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что дала положительный результат на Covid-19. Ужасно!» — написал Трамп.

Обновлено в 9:10.

Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что тот продолжит работать во время лечения. «Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока выздоравливает», — сказал он. По словам медика, президент и его супруга чувствуют себя хорошо.

#новости #covid19 #трамп

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но есть и хорошие новости?
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130 комментариев
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Артём Мазанов

145

Опять не тот дед

Ответить

Английский Денис

Артём
42
Ответить

Вова А.

Артём
8

Тот дед о5 в бункере заперся

Ответить

Новенький звук

Вова
–1
Ответить

Антон Тимофеев

Артём
0

У того деда новые правила посещения, допуск к телу только после двухнедельного карантина...

Ответить

Пора валить

Антон
3

Ты это автору новости сообщаешь

Ответить

Антон Тимофеев

Пора
1

эмм ну ок, не знал) Или ты предлагаешь мониторить всю ленту автора перед тем как откомментиовать?)

Ответить

Пора валить

Антон
1

Мазанов наше достояние, Мазанова знать надо 

Ответить

Антон Тимофеев

Пора
0

Дядь Мазай прости... не распознал тебя со слепу:)

Ответить

AZP

Пора
0

*автору рерайта

Ответить

Новенький звук

Антон
–1
Ответить

Колючий Денис

Артём
1

Ах ты!..

Ответить

Взаимный рак

27

Очень жаль. Надеюсь он выживет. 

Ответить

Взаимный рак

Взаимный
15

Ужасно, западные леваки во всю желают смерти человеку и издеваются над его болезнью... Аморальные мрази...

Ответить

web-watcher

Взаимный
18

А чё, праваки когда-то отличались моралью? Читал их комменты про Хиллари, Обаму и прочих "леваков" на Fox News, Breitbart? Заболей Байден ковидом – праздник будет в комментах у мразей-праваков

Ответить

Атлант поправил плечи

web-watcher
1

Итого к какому выводу приходим? 
Омерика прогнила насквозь! 

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Атлант
7

Омерика? Правильный вывод - все люди - мрази

Ответить

Атлант поправил

Дмитрий
0

Я - Д'Артаньян 

Ответить

Иван Касаткин

Взаимный
5

Казахстан отправил гуманитарную помощь в комменты на ТЖ?

Ответить

Forrest Gump

Взаимный
1

Вот да, не могу не согласиться. Мне из-за всего этого левачества пришлось от части знаменитостей отписаться в Инстаграме. Ибо они в последнее время только и пишут всякие плохие вещи про Трампа и агитируют в поддержку Байдена. 

Ответить

Кирилл Канищев

Forrest
2

Я хитреее поступил - не подписывался на знаменитостей в Инстаграмме

Ответить

Андрей Мальцев

Взаимный
0

Очень толсто.

Ответить

Илья Синица

24

Вот это щас Байден охуел

Ответить

Litnikov Danil

Илья
2

Думаю и наш охуел

Ответить

Колючий Денис

Litnikov
22

Вашему посрать. Он в бункере с весны. Вместо него везде клоны ходят

Ответить

Litnikov Danil

Колючий
6

Репликанты же

Ответить

Колючий Денис

Litnikov
7

Голограммы, фейс свап. 

Ответить

Litnikov Danil

Колючий
2

Сколько я времени на эту херню всадил

Ответить

Zero-one-one

Колючий
0

А у Зеленского ещё нет клонов? 

Ответить

Колючий Денис

Zero-one-one
1

Есть, в 95 квартале играет 

Ответить

web-watcher

Колючий
0

Банкетный Байден, Байден-удмурт и т.д.)))

Ответить

Вова А.

Litnikov
2

сейчас снова ручку бросит

Ответить

Litnikov Danil

Вова
2

А чё ему ещё делать, компом не умеет пользоваться поди, даже консолью - вот и остается ручкой играться

Ответить

Вова А.

Litnikov
0

перебздит теперь еще больше

Ответить

lumieny

Илья
0

Завтра уже забудет

Ответить

Гордый бокал

11

Пришло время собирать лайки с цинизма в комментариях 

Ответить

Виктор Ганелес

Гордый
16

Трамп решил хайпануть на своей смерти?

Ответить

x mst

Виктор
7

У этой шутки низкий потенциал.

Ответить

Nikita Zubkov

Виктор
3

Сам себя заразил

Ответить

Виктор Ганелес

Nikita
7

Сам приготовил себе коронавирус.
А может, даже купил штамм в военторге!

Ответить

Myrolav Dosiak

Виктор
0

А дебатов так возможно избежать?

Ответить

Атлант поправил плечи

Myrolav
1

Нет, вот Трамп с установкой ИВЛ 

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

Атлант
0

А вот идея для поста

Ответить

Газовый Абдужаббор

Виктор
0

Ага, а Байден сейчас посыпает голову пеплом - ну почему я не первый(((

Ответить

Газовый Абдужаббор

Гордый
1

Какой такой цинизм - читай твит - положительный анализ на наличие вируса. Это не равно, что заболел. Просто перевели как всегда анусом.
Я вот уверен, ты вот, например (как впрочем и я), с вероятностью процентов в 70 тоже носители того вируса (были или есть)  - и что? Что это меняет?
А если даже и попадаем в те оставшиеся 30 процентов, то все еще впереди и это неминуемо от слова совсем.

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–2

Да чё ты чёрт возьми такое несёшь 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Пойди Вести недели посмотри)))
Или чем там люди вроде тебя занимаются?))

Ответить

Газовый Абдужаббор

Дмитрий
–1

Ща ведь слюной подавишься, прогрессивный ты наш)))
Только мракобесием от тебя несет, как от тухлой коряги - наверное у Соловьева с Киселевым учился))))

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
0

🤣🤣🤣мракобесие и я?))
Серьезно?
Чувак который в одной петушиной обойме с поджигателями вышек 5G, антипрививочниками и ВИЧ/COVID диссидентами что-то вякает про мракобесие?)))
Ты хоть ночью шапочку из фольги снимаешь?))

Ответить

Газовый

Дмитрий
–1

Чего несешь то болезный???)
Ты у психиатра то давно был - может тебе укольчики какие?)))
А то твои фантазии не просто на шизу тянут....

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–1

Это я что-ли кукарекаю тут про ковидобесие?))
А? Ты что-то кроме РенТВ смотришь?))

Ответить

Газовый

Дмитрий
–1

Иди назад в свою консервную банку дружок - утомил - ты даже уже не смешон.
Возвращайся в 2022.
Шуруй и не обляпайся))))

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
0

Тебе судя по возрастной деменции мало времени отведено. Внуков хоть часто видишь?))

Ответить

Uwe Strich

Гордый
0

Год Чёрного Лебедя и закона Мёрфи продолжается: дальше по сценарию, примерно через три недели, Пенс должен будет принять присягу.

Ответить

Степан Анейчик

Uwe
0

Нихуя ты аналитик

Ответить

Uwe Strich

Степан
0

Не, ну надо ж с кем-то обсуждать вероятные сценарии лучшего сериала современности ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Недовольный холод

6

А, хуйня, сейчас две недели пройдет. Он скажет, мол, а меня даже зараза не берет, смотрите какой я молодец! Не верю, что Белый дом прошляпил охрану президента от заразы.

Ответить

alexferman

Недовольный
10

Не верю, что Белый дом прошляпил охрану президента от заразы.

Ну да, спецы Секретной службы отстреливают вирусы на подлёте

Ответить

Недовольный холод

alexferman
2

Да ладно тебе, простых мер, вроде дистанции и обработки антисептиками, в принципе достаточно.

Ответить

Дмитрий Бачинин

alexferman
0

Трамп и доверие к медицине?))
Да он детей своих не прививал, поэтому-что у него сознание на уровне домохозяйки.

Ответить

Alexey Kochetkov

Недовольный
5

это у нас президент = вся страна, под охраной в 10к человек, в сша они прям в народе тусят, можно ему руку пожать

Ответить

Alexey Kochetkov

Недовольный
0

Да не, они там его не хранят как зеницу ока и достояние нации. если помрет, встанет вице

Ответить

Недовольный холод

Alexey
0

Да брось, хранят его нормально, может ни как Лучезарного, но все же.

Ответить

Alexey Kochetkov

Недовольный
3

Не так сильно, не в секретных бункерах кгб, с двойниками-смертниками, 2 недельным карантином перед встречей и прочим гротеском

Ответить

Недовольный холод

Alexey
3

А что ты хотел от параноика-каратышки?

Ответить

Alexey Kochetkov

Недовол…
1

я бы хотел как в швеции жить, вряд ли ему это по вставным зубам

Ответить

Недовольный

Alexey
0

Почему именно Швеция, а не Австрия?

Ответить

Alexey Kochetkov

Недовол…
0

развито веганство и всякая эко тема, я топлю за это + развита стартап экосистема, я кроме стартапов больше ничего не умею

Ответить

Kult Morkovki

Alexey
0

Разве в Австрии плохо с веганством и эко штуками?

Ответить

Дмитрий Бачинин

Alexey
0

Травоядные предки человека – все подохле. Пусто городище.

Ответить

Колючий Денис

Недовольный
0

Мог вполне, но деда все равно вычухают 

Ответить

Universaw

9

от деда они так легко не избавятся, хоть он и старый

Ответить

Грустный будильник

6

здоровья дональду

Ответить

Левый цветок

2

Не лучшая предвыборная кампания на моей памяти

Ответить

Газовый Абдужаббор

Левый
3

А вот тут ты не прав - на волне ковидобесия самое оно - героически переболел и все такое плюс лишний маячок "я такой же как все".
Даже если этого не было, то этот финт стоило придумать.

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–1

Из-за того что Трамп тупой республиканец, верит во всякую дичь, отрицал коронавирус, и просрал сотни тысяч жизней людей в США, сделав её #1 по эпидемиологии – его репутация снижается.

Ответить

Газовый Абдужаббор

Дмитрий
0

Можно я промолчу, а? Просто цензурных слов нет на твое словоизвержение(((

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–4

Или по твоему оно само так получилось что в США заразились миллионы?))
По твоему Трамп не нёс чушь что коронавирус – тот-же грипп? И его бояться не надо?
Выключи ватновизор.

Ответить

alexferman

Дмитрий
0

Левачка порвало

Ответить

сироп от щекотки

alexfer…
0

Та не, это маскарад же. Прост не достаточно искусный

Ответить

Газовый

alexfer…
–1

Давно я такого мракобесия не читал

Ответить

Дмитрий Бачинин

alexfer…
–2

Ну яж не тупой республиканец или ватник))

Ответить

alexferman

Дмитрий
–1

Да, ты тупой левачок

Ответить

Газовый

alexfer…
–2

Оно тупая тухлая консерва - ты его профиль посмотри.

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–2

Ты тоже веришь что коронавирус придумали китайцы/демократы/журналисты(нужное подчеркнуть)?)))

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–4

Молодец, лучше молчи)) за умного сойдешь!))

Ответить

Газовый

Дмитрий
–1

Зато ты прям кладезь.... так и прет из тебя)))

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–1

Дядь, пойди огород вскопай. Это твой уровень!)

Ответить

Газовый

Дмитрий
–1

Кышь, консерва протухшая

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–1

Я сторонник свободы и прогресса)))
Насчёт протухших консерв – не ко мне))

Ответить

Газовый

Дмитрий
–1

Оно и видно - по запаху ни с чем не спутаешь)))

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–1

Ты же веришь РенТВ и Киселева. Ну как от тебя можно внятных мыслей дождаться?))

Ответить

Газовый

Дмитрий
–1

Ох и фантазии у некоторых - чего курил химозного такого - сознавайся - плющит тебя просто аж жуть))))

Ответить

Андрей Кнорозов

Газовый
0

Бля может вы уже снимете номер наконец с двуспальной кроватью и решите свои проблемы

Ответить

Дмитрий Бачинин

Газовый
–1

Дрочишь на Трампа и пыню? Признавайся!))

Ответить

Газовый

Дмитрий
–1

Не, прусь от таких альтернативных как ты)))

Ответить

Дмитрий Бачинин

1

Да ладно, там передовая медицина. Вылечат хоть он и угробил из-за своей тупости и некомпетентности сотни тысяч жизней американцев.
По крайней мере он хоть не в бункере под корягой трясётся.

Ответить

Лысина Арика

–1

🤞ну хоть какой-нибудь дед/

Ответить

Страстной микроскоп

2

Не зассал и заразился

Ответить

Maksytoff

2

Путин уже принял челендж?!

Ответить

Одиночный Пхукет

2

От следующего раунда дебатов решил откосить.

Ответить

alexferman

0

Демократы совсем обезумели

Ответить

DC Maniac

0

🤷🏻‍♂️ «Directed by Robert B. Weide» 😂

Ответить

Скучный Валера

DC
0

Да епта, это не отрицание существования коронавируса.

Ответить

Дмитрий Бачинин

DC
–1

Ну зато отравленные кремлевской пропагандой кремлеботы считают теперь что это всё не правда))

Ответить

Вова А.

–2

Это будет эпик - если Трамп усе, а потом выигрывает Байден, и тоже отчаливает. Пусть крч поправляется, а то маразматик че учудит

Ответить

Иван Касаткин

Вова
3

Через три года в живых останется только один житель Ново-Огарёво

Ответить

Baileys

1

Надеюсь дед выздоровеет. И Америка тоже.

Ответить

Иван Касаткин

Baileys
0

Собственно, почитывая комменты реально в один момент начинаешь думать, что кому-то таки госдеп приплачивает

Ответить

Baileys

Иван
0

Дипстейт оплачивает противоположные  мысли 

Ответить

Нижний интернет

1

Ничего, щас хлоркой прокапается и все норм будет

Ответить

Anton Antonov

1

Да ладно, кто не любит брать больничный после отпуска 😏

Ответить

Иван Гессе

1

учитывая инкубационный период и вот это всё, стало интересно, а что будет если умрёт и он, и байден? харрис же не сможет остаться кандидатом вместо него? а тогда самый сильный кандидат это сандерс лол

Ответить

Александр Кузнецов

0

Пора искать нового президента для Америкосов

Ответить

Forrest Gump

0

Печально. 

Ответить

Вова А.

0

Сейчас ему все припомнят

Ответить

Павел Воскобойников

0

Это пройдёт

Ответить

Английский Денис

0

Это всё проделки Байдона

Ответить

DJ Качан

0

Тем временем леваки с Реддита

Ответить

Имя Фамилия

0

Заболел и заболел

Ответить

Маргарита Шифрина

0

Да это небось фейк, что бы завоевать больше голосов на выборах

Ответить

Дмитрий Бачинин

Маргарита
0

Он причина сотен тысяч смертей и миллионов заболевших. Думаю это так-себе пиар.

Ответить

Маргарита Шифрина

Дмитрий
0

Мне кажется, наоборот лишняя возможность сказать, что корона - это все фигня и сказки демократов. Или подавить на жалость. Но я могу быть не права конечно.

Ответить

Дмитрий Бачинин

Маргарита
0

Ну в принципе армии тупоголовых оленей удалось заставить сносить вышки 5G, поэтому-что поверили республиканцам.
Может и это прокатит

Ответить

Александр Ярви

Маргарита
0

Обман, чтобы набрать классы

Ответить

Mkel

0

У демократов праздник

Ответить

Максим Костюков

0

"Мы пройдеТ через это вместе" 🤣🤣🤣

Ответить

theLastLetters

0

Путин был в ярости, когда узнал!

Ответить

Дмитрий Бачинин

theLastLetters
0

Ручку кинул!!

Ответить

Иван Ташкинов

theLastLetters
0

Лучше (при?)сядьте...

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Не хотел бы накаркать, но что будет если Трамп не перенесет заболевание: выборов состоятся?

Ответить
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