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Ольга Щербинина
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ЕС ввёл санкции против белорусских чиновников. Лукашенко среди них нет Материал редакции

По словам президента Франции, это бы отразилось на требовании начать диалог с оппозицией.

11 комментариев
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Европейский союз ввёл санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Их вводят «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека», сообщает ТАСС.

«Мы решили реализовать санкции, которые согласовали в августе. Это означает, что 2 октября письменной процедурой будет реализован чёрный список из примерно 40 имен», — сказал он, отметив при этом, что Александр Лукашенко пока не входит в список.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных. По словам Макрона, введение санкций против Лукашенко дали бы ему законные основания отказаться от выполнения этих условий.

Введение санкций против Белоруссии Европейский союз анонсировал ещё 14 августа. Их долго блокировал Кипр, который требовал одновременно с этим ввести санкции против Турции.

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#новости #белоруссия #политика

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11 комментариев
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Semen Semenov

3

Что и требовалось доказать

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Marhal_New _Arleana

3

Ох уж эта Европейская озабоченность.

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Dra

2

Ну вот видите, ОНЕ НЕ ПОСМЕЛИ против крепкого орешка ввести санкции!1

Ответить

сироп от щекотки

1

:D !

Ответить

Сергей Сергеев

1

Нету у ЕС еще такого орехокола))

Ответить

НечеловеческаяЛогика

1

 По словам Макрона, введение санкций против Лукашенко дали бы ему законные основания отказаться от выполнения этих условий.

он в любом случае откажется, уже сказал "власть не отдам, все рады что я презик"

Ответить

Грустный будильник

0

а ща че, побежит начинать диалог?

Ответить

Толян Сердюков

0

Ахахахаххаха 

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Ну вот Кипр прокатили 

Ответить

Дмитрий Ежов

–1

Ахах, а кроме санкций этот ЕС что-то умеет? И почему не вводят против США (за то что они суют свой нос во все места)?

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TRIAL SARGEROVICH

–3

Макрон слил!)

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