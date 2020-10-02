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Ольга Щербинина
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Власти Ливана потребовали арестовать двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута Материал редакции

Речь идёт о предполагаемом владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и его о капитане Борисе Прокошеве.

19 комментариев
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Власти Ливана запросили у Интерпола ордер на арест двух граждан России в связи со взрывом в порту Бейрута. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана.

Речь идёт о владельце и капитане судна Rhosus, на котором доставили партию аммиачной селитры в порт, их имена агентство не называет. По данным издания, судья Фади Савван заочно арестовал их и передал дело в государственную прокуратуру, которая обратилась в Интерпол.

4 августа в порту Бейрута в Ливане произошёл взрыв около 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе. К 8 августа погибло больше 150 человек, тысячи пострадали, а часть города оказалась разрушенной. Выяснилось, что селитра попала в порт в 2013 году с судна Rhosus, принадлежавшего российскому бизнесмену. Судно конфисковали, а спустя год почти три тысячи тонн селитры перенесли на склад, где она хранилась предположительно в одном помещении с фейерверками.

После взрыва в Бейруте прошли протесты с требованием наказать виновных, а правительство Ливана решило уйти в отставку.

В конце августа команда журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности выпустила расследование о взрыве. Они выяснили, что россиянин Игорь Гречушкин, которого СМИ называли владельцем корабля Rhosus, брал судно в аренду, а принадлежало оно кипрскому предпринимателю Хараламбосу Маноли.

OCCRP: судно, перевозившее взорвавшуюся в…
СМИ же считали владельцем корабля россиянина Игоря Гречушкина.
tjournal.ru
«Вот и дохранились»: рассказ капитана корабля…
Судно арестовали в порту из-за неоплаченных штрафов и по закону не должны были пускать в Ливан…
tjournal.ru

#новости #взрыввбейруте

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19 комментариев
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Евгений Клочков

40

Макаки в допотопные времена еще отобрали груз, хранили его не так и потом по своей же глупости и подпалили

А арест на тех, у кого отжали
Логика

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Jakub Marona

Евгений
7

напоминает чето мне кажется)))

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Анна Воронина

Евгений
0

мне тоже нравится такая логика. доколе

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Александр Багно

22

Тот случай когда менты забрали у тебя ружье, потом с него кого-то застрелили. А потом тебя судят за убийство, мол ружье же твое.
Руководство страны, а такие циркачи.

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Алексей Панкратов

Александр
–10

Но владелец ружья в таком случае должен понести наказание. Плохой пример. 

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Sergey Volkov

Алексей
2

Вообще то в таком случае ружье должно понести наказание

Ответить

Алексей Панкратов

Sergey
–6

Нет. Владелец. За халатное отношение. Как он допустил, что ружье оказалось в руках у убийцы? 

Ответить

Костя Салтук

Алексей
6

Дак это власть конфисковала. Не ты его ненадёжно хранил вне сейфа, а пришли менты и конфисковали и забрали к себе на ответственное хранение

Ответить

Алексей

Костя
2

Так я и говорю, пример неудачный. Конфискованное ружье похищенное из ментовского сейфа и условия хранения конфискованного груза немного разные вещи. Может суд обязал выплатить штраф владельца. Владелец посчитал, что это невыгодно и попросту забил на груз а он взорвался. А может вообще конфискации никакой не было. Арестовали судно а не груз. А груз просто он бросил на складе так как не выгодно было его забирать. 

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Sergey Volkov

Алексей
0

Допустим, человек у которого украли оружие, убили из этого оружия, сядет в тюрьму за то что позволил украсть ?

Ответить

Алексей

Sergey
0

Ну если он не заявил о краже, возможен и такой исход. 

Ответить

Sergey Volkov

Алексей
1

жестко

Ответить

Соколов Андрей

Александр
–1

Это же арабы. Типично для арабов.

Ответить

Взаимный рак

0

Русские никак не перестанут жизнь портят всем остальным, видимо

Ответить

Alexandr Ivanov

Взаимный
4
Ответить

Фёдор Крюков

2

Интерпол после получения запроса:

Ответить

Должный Валера

1

Пошли они нахуй

Ответить

Alex V

1

"Судно конфисковали, а спустя год почти три тысячи тонн селитры перенесли на склад, где она хранилась предположительно в одном помещении с фейерверками"

точно русские виноваты

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Генетический якорь

0

А на владельцев фейерверков тоже завели дело?

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