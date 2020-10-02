Власти Ливана потребовали арестовать двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута Материал редакции
Речь идёт о предполагаемом владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и его о капитане Борисе Прокошеве.
Власти Ливана запросили у Интерпола ордер на арест двух граждан России в связи со взрывом в порту Бейрута. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана.
Речь идёт о владельце и капитане судна Rhosus, на котором доставили партию аммиачной селитры в порт, их имена агентство не называет. По данным издания, судья Фади Савван заочно арестовал их и передал дело в государственную прокуратуру, которая обратилась в Интерпол.
4 августа в порту Бейрута в Ливане произошёл взрыв около 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе. К 8 августа погибло больше 150 человек, тысячи пострадали, а часть города оказалась разрушенной. Выяснилось, что селитра попала в порт в 2013 году с судна Rhosus, принадлежавшего российскому бизнесмену. Судно конфисковали, а спустя год почти три тысячи тонн селитры перенесли на склад, где она хранилась предположительно в одном помещении с фейерверками.
После взрыва в Бейруте прошли протесты с требованием наказать виновных, а правительство Ливана решило уйти в отставку.
В конце августа команда журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности выпустила расследование о взрыве. Они выяснили, что россиянин Игорь Гречушкин, которого СМИ называли владельцем корабля Rhosus, брал судно в аренду, а принадлежало оно кипрскому предпринимателю Хараламбосу Маноли.
Макаки в допотопные времена еще отобрали груз, хранили его не так и потом по своей же глупости и подпалили
А арест на тех, у кого отжали
Логика
Тот случай когда менты забрали у тебя ружье, потом с него кого-то застрелили. А потом тебя судят за убийство, мол ружье же твое.
Руководство страны, а такие циркачи.
Но владелец ружья в таком случае должен понести наказание. Плохой пример.
Вообще то в таком случае ружье должно понести наказание
Нет. Владелец. За халатное отношение. Как он допустил, что ружье оказалось в руках у убийцы?
Дак это власть конфисковала. Не ты его ненадёжно хранил вне сейфа, а пришли менты и конфисковали и забрали к себе на ответственное хранение
Так я и говорю, пример неудачный. Конфискованное ружье похищенное из ментовского сейфа и условия хранения конфискованного груза немного разные вещи. Может суд обязал выплатить штраф владельца. Владелец посчитал, что это невыгодно и попросту забил на груз а он взорвался. А может вообще конфискации никакой не было. Арестовали судно а не груз. А груз просто он бросил на складе так как не выгодно было его забирать.
Допустим, человек у которого украли оружие, убили из этого оружия, сядет в тюрьму за то что позволил украсть ?
"Судно конфисковали, а спустя год почти три тысячи тонн селитры перенесли на склад, где она хранилась предположительно в одном помещении с фейерверками"
точно русские виноваты