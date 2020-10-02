Армения согласилась начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе Материал редакции
Они могут пройти при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил МИД страны в фейсбуке.
«Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Между тем как эта агрессия против Нагорного Карабаха продолжит получать наш жёсткий и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994–1995 годов», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что Армения последовательно отвергает и осуждает угрозу или применение силы Азербайджаном и непосредственное участие Турции в боевых действиях против Армении и Нагорного Карабаха.
В эту структуру входят Россия, Франция и США на правах сопредседателей, а также Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.
При этом утром 2 октября военные действия по всей линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе продолжались, системы ПВО армянских сил сбили самолёт и беспилотник азербайджанских ВС. Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
27 сентября в Нагорном Карабахе обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию — из-за военных действий погибли сотни людей, в том числе мирных жителей. Обе страны ввели военное положение. 1 октября Путин, Трамп и Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.
Взаимный рак
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Какая-то однобокая подача на TJ. Не сказано кто агрессор, хотя абсолютное большинство экспертов указывают на Азербайджан да и псу понятно это. Не приведено полное заявление, что Армения готова отражать любые угрозы, но и готова к переговорам, потому что война им не нужна. TJ, у вас там все хорошо в редакции?
Пускай между собой решают кто из них больше пидарас. Лучше гавкать друг на друга, чем кусаться
Твои так называемые "азеры" хотят, чтобы вернули хотя бы окружающие районы НК(кроме лачинского коридора), в которых жили азербайджанцы и которые хотят вернутся домой. Но твои "фашисты" уже 30 лет не согласны даже на это. Что на это скажешь?
Значит, армянам навтыкали
На самом деле немного наоборот. Вроде азеры нихуя так и не захватили, а армяне не имеют амбиций дойти до Баку, им выгоден мир сейчас, азеры окончательно сломаются после этого морально, они поняли, что Арцах они не могут победить.
25 лет мирно регулировали - регулировали да не урегулировали. Щас то все точно получится. Конечно им выгодно из пустого в порожнее переливать. Пока эта возня Карабах числится за ними. Но вот второй стороне это не улыбается.
Лицемернинько как то, граждане армяне, лицемерненько.