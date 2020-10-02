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Ольга Щербинина
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Армения согласилась начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе Материал редакции

Они могут пройти при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

19 комментариев
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Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил МИД страны в фейсбуке.

«Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Между тем как эта агрессия против Нагорного Карабаха продолжит получать наш жёсткий и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994–1995 годов», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что Армения последовательно отвергает и осуждает угрозу или применение силы Азербайджаном и непосредственное участие Турции в боевых действиях против Армении и Нагорного Карабаха.

В эту структуру входят Россия, Франция и США на правах сопредседателей, а также Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.

При этом утром 2 октября военные действия по всей линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе продолжались, системы ПВО армянских сил сбили самолёт и беспилотник азербайджанских ВС. Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию — из-за военных действий погибли сотни людей, в том числе мирных жителей. Обе страны ввели военное положение. 1 октября Путин, Трамп и Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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#новости #карабах

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Связанный Орзэмэс

6

Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Карабахе

Перевожу: мы отхватили пизды, вооружение у нас хуже, давайте не стреляйте

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Ученый крюк

1

Переговоры провалят, доллор выростет, скриньте

Ответить

Взаимный рак

Ученый
3

Это не доллар растет, а рубль падает

Ответить

Ученый крюк

Взаимный
1

Да 

Ответить

Опытный микроскоп

Ученый
1

Пизда

Ответить

Andre Macareno

Ученый
0

А ремастер Qarabaq Wars выпустят?

Ответить

Александр Пулимов

1

Какая-то однобокая подача на TJ. Не сказано кто агрессор, хотя абсолютное большинство экспертов указывают на Азербайджан да и псу понятно это. Не приведено полное заявление, что Армения готова отражать любые угрозы, но и готова к переговорам, потому что война им не нужна. TJ, у вас там все хорошо в редакции? 

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Александр
1

Пулимисян, залогинься

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Взаимный рак

1

Но ведь азеры на тж сказали, что Азербайджан самая мирная страна во вселенной а фашисты армяне всех убивают и не хотят останавливаться???

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Александр Антонов

Взаимный
0

Пускай между собой решают кто из них больше пидарас. Лучше гавкать друг на друга, чем кусаться

Ответить

Ruslan Orlov

Взаимный
0

Твои так называемые "азеры" хотят, чтобы вернули хотя бы окружающие районы НК(кроме лачинского коридора), в которых жили азербайджанцы и которые  хотят вернутся домой. Но твои "фашисты" уже 30 лет не согласны даже на это. Что на это скажешь?

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Евгений Клочков

1

Ну-с, раскладываем партеечку в нарды

Ответить

alexferman

0

Значит, армянам навтыкали

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Александр Пулимов

alexferman
0

На самом деле немного наоборот. Вроде азеры нихуя так и не захватили, а армяне не имеют амбиций дойти до Баку, им выгоден мир сейчас, азеры окончательно сломаются после этого морально, они поняли, что Арцах они не могут победить. 

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Денис Копылов

0

А разговоров то было

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Атлант поправил плечи

0

Теперь посмотрим что там за аппетиты у Азербайджана 

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Алексей Панкратов

0

25 лет мирно регулировали - регулировали да не урегулировали. Щас то все точно получится. Конечно им выгодно из пустого в порожнее переливать. Пока эта возня Карабах числится за ними. Но вот второй стороне это не улыбается. 

Лицемернинько как то, граждане армяне, лицемерненько. 

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Антон Лисин

0

"ща только пять ракет ещё ебанем"

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Олимпийский динозавр

0

Минской группы

Поймаете там Луку, отпиздите, плз

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