РЖД показала новый плацкартный вагон в натуральную величину Материал редакции
В нём увеличили длину полок, установили душевые кабины и холодильники.
РЖД и «Трансмашхолдинг» показали прототип нового плацкартного вагона. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.
Вагон в натуральную величину установили в Москве на площади Павелецкого вокзала. Его макет презентовали в ноябре 2019 года.
Места в вагоне расположены как в обычном плацкарте: по четыре в «купе» и по два боковых. Однако в «купе» полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, повесить верхнюю одежду. В стенах между отделениями сделаны отодвигающиеся перегородки. Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок. Интерьер выполнили в светло-бежевых тонах.
Пространство нового вагона увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина — на 73 см. Спальные места увеличились на 10%, а места для багажа — на 14%. В общих зонах разместят микроволновки, холодильники и душевые.
Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что компания не планирует повышать цены на билеты в новых плацкартах. «Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством», — сказал он. Такие вагоны повезут пассажиров во второй половине 2021 года.
Окей, были семидесятые, стали девяностые.
Шторки удобно. Прибухивать спокойно можн
вместо новых дорог и скоростных поездов, ебашьте на плацкарте господа
Страстной микрофон
не переживай, стоить проезд будет как скоростном поезде по новой дороге
Ну всё, уходит романтика путешествий в вагонах 50-летней давности
Куда уходит? "Первые такие вагоны повезут пассажиров во второй половине 2021 года", а повезут они из Москвы в Питер, а ходить таких будет два состава.
Не понял про 21 год и выставку. В этом августе уже ездил в таком вагоне, в самом обычном (не фирменном) поезде в Краснодар по обычной цене, вроде весь поезд был из таких вагонов. В нем действительно гораздо комфортнее и выглядит все даже приятно, правда места для багажа сильно меньше.
Девелоперы квартир студий в Москве уже взяли проект на вооружение.
давно уже, ходило на днях объявление о студии, где чисто жилой площади - 2 метра