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Ольга Щербинина
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РЖД показала новый плацкартный вагон в натуральную величину Материал редакции

В нём увеличили длину полок, установили душевые кабины и холодильники.

28 комментариев
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РЖД и «Трансмашхолдинг» показали прототип нового плацкартного вагона. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

Вагон в натуральную величину установили в Москве на площади Павелецкого вокзала. Его макет презентовали в ноябре 2019 года.

Рамиль Ситдиков, «РИА Новости»

Места в вагоне расположены как в обычном плацкарте: по четыре в «купе» и по два боковых. Однако в «купе» полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, повесить верхнюю одежду. В стенах между отделениями сделаны отодвигающиеся перегородки. Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок. Интерьер выполнили в светло-бежевых тонах.

Пространство нового вагона увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина — на 73 см. Спальные места увеличились на 10%, а места для багажа — на 14%. В общих зонах разместят микроволновки, холодильники и душевые.

Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что компания не планирует повышать цены на билеты в новых плацкартах. «Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством», — сказал он. Такие вагоны повезут пассажиров во второй половине 2021 года.

#новости #транспорт #ржд #поезда

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28 комментариев
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Городской рубин

4

Не включайте звук

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schmuck

Городской
1

а че качает

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Анастасия Лукьянова

3

Окей, были семидесятые, стали девяностые.

Ответить

Vedmed

Анастасия
1

ну уже не скотовозка

Ответить

alex twit

3

Шторки удобно. Прибухивать спокойно можн

Ответить

Oliver f

alex
1

Спокойно? Русские так не могут. 

Ответить

Колючий Денис

1

Ок

Ответить

schmuck

Колючий
1

где новости про ижевск?

Ответить

Колючий Денис

schmuck
0

Уже вчерашний день.

Ответить

schmuck

Колючий
0

вчера в завтрашний день я плыл по сухому берегу

Ответить

Колючий Денис

schmuck
1

Кличко, перелогинься 

Ответить

schmuck

Колючий
0

у нас своих валуевых хватает

Ответить

Zero-one-one

Колючий
0

Завидно? 

Ответить

Skoi Skoi

1

Надеюсь на рост 160 , ноги то будут а проходе торчать ?

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Svetoslav Malogin

0

вместо новых дорог и скоростных поездов, ебашьте на плацкарте господа

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Страстной микрофон

Svetoslav
2

не переживай, стоить проезд будет как скоростном поезде по новой дороге

Ответить

alexferman

Svetoslav
0

Скоростные поезда это извращение какое-то

Ответить

Наш Мир

0

Атас! Шторки докрутили :)

Ответить

alexferman

0

Ну всё, уходит романтика путешествий в вагонах 50-летней давности

Ответить

Stas Kartuzov

alexferman
0

Куда уходит? "Первые такие вагоны повезут пассажиров во второй половине 2021 года", а повезут они из Москвы в Питер, а ходить таких будет два состава. 

Ответить

Gleb Bibikov

0

Не понял про 21 год и выставку. В этом августе уже ездил в таком вагоне, в самом обычном (не фирменном) поезде в Краснодар по обычной цене, вроде весь поезд был из таких вагонов. В нем действительно гораздо комфортнее и выглядит все даже приятно, правда места для багажа сильно меньше.

Ответить

Gleb Bibikov

Gleb
0

Хотя не совсем такой, вот этого шкафа дурацкого из видео не было

Ответить

Страстной микрофон

Gleb
–1

VAGONREMMASH

Ответить

Антон Лисин

0

Хочу вагон с бассейном 

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Сергей Васильев

0

Девелоперы квартир студий в Москве уже взяли проект на вооружение.

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

давно уже, ходило на днях объявление о студии, где чисто жилой площади - 2 метра 

Ответить

Промышленный паркур

0

Это в туалете окно такое?
Вообще дурацкая идея со сдвигаемыми перегородками, уже жду историй, где пьяные мужики лезут к девушкам в соседней секции, снося эту перегородку, да и в принципе, любая сдвигаемая поверхность - плюс одна потенциальная поломка

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Атлант поправил плечи

0

Интересно, а об шторы руки удобно вытирать? 

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