Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза и пригрозила «более серьёзными последствиями» Материал редакции
При этом страна не стала публиковать свой санкционный список.
В связи с введением санкций Европейского союза, МИД Белоруссии заявил об ответных санкциях, которые вступают в силу также со 2 октября. «Санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство», — отметили в ведомстве.
Однако публиковать санкционный список республика не планирует «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой». В сообщении МИД отметили, что перечень действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия. Помимо этого подчёркивается, что Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия в ЕС.
Власти Белоруссии призывают Европейский союз открыть границы для всех белорусов. В МИД отметили, что дальнейшая раскрутка «санкционного маховика» может привести к ещё более серьёзным последствиям, например, выходу из совместных проектов, пересмотру уровня дипломатического присутствия вплоть до решения «о целесообразности сохранения дипломатических отношений».
Евросоюз ввёл санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Однако ограничения не коснулись Александра Лукашенко. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил это тем, что санкции против Лукашенко отразились бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключённых.
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бомбить воронеж?
Какие же мидаки...
Согласен. Че все эти Макароны и Меркели лезут не в свои страны.
Где-то вдалеке заплакали Майк и Ник, которые больше никогда не смогут отведать белорусской молочки...