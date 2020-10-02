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Ирина Маркина
2025

Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза и пригрозила «более серьёзными последствиями» Материал редакции

При этом страна не стала публиковать свой санкционный список.

25 комментариев
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В связи с введением санкций Европейского союза, МИД Белоруссии заявил об ответных санкциях, которые вступают в силу также со 2 октября. «Санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство», — отметили в ведомстве.

Однако публиковать санкционный список республика не планирует «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой». В сообщении МИД отметили, что перечень действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия. Помимо этого подчёркивается, что Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия в ЕС.

ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия.

МИД Белоруссии

Власти Белоруссии призывают Европейский союз открыть границы для всех белорусов. В МИД отметили, что дальнейшая раскрутка «санкционного маховика» может привести к ещё более серьёзным последствиям, например, выходу из совместных проектов, пересмотру уровня дипломатического присутствия вплоть до решения «о целесообразности сохранения дипломатических отношений».

Евросоюз ввёл санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Однако ограничения не коснулись Александра Лукашенко. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил это тем, что санкции против Лукашенко отразились бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключённых.

#новости #политика #белоруссия #евросоюз #санкции

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25 комментариев
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пiрячком по дупоньцi

28

В странах ЕС уже за первый час подскочила цена на картошку и баллончики RAID на 15%-20%

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Технологический Влад

пiрячком
2

@Кто это 

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Кто это

Технологический
0

пiрячком по дупоньцi еще известен как: Пантелеймоналдо Лдо, Овжешко Пожежниченко, Джпресивблекмитл Суесайдалавеч

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Грустный будильник

Кто
3

легче не стало

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Андрон

пiрячком
0

Плевать. Европейцы в среднем в 4 раза лучше живут. Там можно смело цены подымать в 2 раза, а им все равно будет плевать, только никто такого не сделает, иначе президента посадят на кол.

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Abram Dikoy

пiрячком
0

И на берёзовый сок

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Stas Kartuzov

пiрячком
0

И на премиальные модели танков в вот

Ответить

N.N.

10

Более серьезные последствия

Ответить

FOX

10
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Elijah Garrison

7

Капец, у колхозника в конец крыша потекла 

Ответить

Поздний химик

3

Лейс теперь подорожает...

Ответить

Поздний химик

Поздний
0

На принглс и так не хватает

Ответить

Ze Katze

3

"Мы не будем покупать у вас особняки". Заявил Лукашенко

Ответить

No Name

0

Ну что покажем этому санкционному сыру

Ответить

badResistor

0

бомбить воронеж?

Ответить

Смертельный якорь

badResistor
0

Бобруйск же.

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Chasopis

0

Какие же мидаки...

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Игорь Валерьевич

Chasopis
0

Согласен. Че все эти Макароны и Меркели лезут не в свои страны.

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Sam Lowry

0

🍿 

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Максим Козаченко

0

Где-то вдалеке заплакали Майк и Ник, которые больше никогда не смогут отведать белорусской молочки...

Ответить

Rusty Nail

0

Список неопубликованных санкций
1. Запрет на запреты

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Umberto Eco

0
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Антон Лисин

0

Перестанет картошку поставлять Евросоюзу? Как там теперь Европа без нее.

Ответить

Смертельный якорь

0

Какие санкции могла ввести Беларусь против ЕС? Разбомбить Бобруйск?

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Взаимный рак

–1
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