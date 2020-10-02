Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II через суд добилась титула принцессы Материал редакции
Перед этим Дельфина Боэль семь лет судилась с Альбертом II, так как он не признавал отцовство.
52-летняя художница Дельфина Боэль, внебрачная дочь отрекшегося от трона короля Бельгии Альберта II, через суд получила право на титул принцессы. Об этом сообщает бельгийское издание VRT.
По решению суда Боэль получила право носить фамилию своего отца, Альберта Саксен-Кобург-Готского, ей также передали право на почётное обращение «ваше высочество». Теперь художница может претендовать на восьмую часть наследства бывшего короля, которое официально оценивается в 12,4 миллиона евро. VTR уточняет, что сын и дочь Боэль тоже смогут носить титулы принца и принцессы.
Альберт II отрёкся от престола 21 июля 2013 года. Тогда же он лишился юридической неприкосновенности, поэтому Боэль подала против него судебный иск, требуя признать отцовство. Её мать, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, утверждала, что состояла в отношениях с Альбертом II около 18 лет, они расстались до того, как он стал королём.
В 2019 году году по решению суда Альберт II сдал ДНК-тест, подтвердивший его отцовство. Он согласился предоставить образец слюны только после того, как суд пригрозил ему ежедневным штрафом в пять тысяч евро. После признания отцовства бывший король заявил, что с момента рождения Боэль не принимал участия в её воспитании, но уважал связь, существовавшую между ними как отцом и дочерью.
Это промо к свежевышедшим Crusader Kings 3?
Надеюсь, к новой версии Europa Universalis
Надеюсь, к фокусам для совка в хойке
То ли дело наш король со своими 300 лярдами
А с каких таких пор бастарды имеют право на престол или могут считаться принцессами?
Религиозный танк88
Потому что дельфины умные
Комментарий удален
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