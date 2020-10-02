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Ольга Щербинина
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Белорусы собрали более миллиона белорусских рублей на помощь людям, потерявшим работу из-за гражданской позиции Материал редакции

Также им помогают искать новую работу или проходить переобучение.

4 комментария
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Белорусская инициатива «Скорая взаимопомощь», которая поддерживает людей, оставшихся без работы из-за своей гражданской позиции, за два с половиной месяца собрала более миллиона рублей (более 30 миллионов российских рублей), сообщает Tut.by.

Сейчас на сайте инициативы опубликованы анкеты более 400 человек, среди которых представители силовых структур, учителя, рабочие, журналисты. «Чтобы поддержать этих и других людей к 30 сентября неравнодушные белорусы уже собрали более миллиона рублей», — рассказали волонтёры проекта. Кроме того, 31 человеку нашли новую работу, 46 проходят переквалификацию.

По словам активистки сообщества «Честные люди» Елены Живоглод, каждый день сотни людей заявляют о своей готовности помочь. В базе волонтёров уже более 500 человек и компаний, готовых обучать и предоставлять работу.

Для получения поддержки надо оставить заявку на сайте, которую проверят волонтёры-верификаторы. Они убедятся, что человек действительно пострадал из-за своей гражданской позиции. Параллельно человека знакомят с его HR-куратором. В зависимости от ситуации подбирается или обучение, или вакансия из базы, или же человеку помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию.

#новости #белоруссия

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4 комментария
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Василий Герасимов

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Вообще, есть еще другие фонды, Bysol вообще 2 миллиона баксов собрали уже

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Заслуженный рубин

0

*более 30 миллионов российских рублей

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Lolodin

Заслуженный
0

всё равно не понятно. Слишком динамичные валюты.

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Первоначальный микроскоп

–1

 Для получения поддержки надо оставить заявку на сайте, которую проверят волонтёры-верификаторы.

Понятно. Мошенники и на протестах нашли, как нажиться.

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