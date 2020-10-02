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Артём Мазанов
18 947

Главред KozaPress Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде. Её не удалось спасти Материал редакции

Она совершила самосожжение на следующий день после обысков в её квартире и попросила «винить в смерти Российскую Федерацию».

265 комментариев
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Ирина Славина Фото с её страницы во «ВКонтакте»

Главред издания KozaPress Ирина Славина (Мурахтаева) подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде, её не удалось спасти. Изначально об этом сообщила Baza, а затем — Mash и телеграм-канал 112.

В последнем посте в фейсбуке Славина попросила «в её смерти винить Российскую Федерацию».

О том, что женщина устроила самосожжение у здания МВД, сообщает «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на полицию. Как пишет «Нижний Сейчас», силовики на месте трагедии не стали опровергать информацию о том, что погибла именно Славина. Очевидцы рассказали «Подъёму», что Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду, а затем оттолкнула подоспевших на помощь людей. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников подтвердил «Дождю» смерть Славиной.

1 октября домой к Славиной пришли с обысками по уголовному делу о «нежелательной организации». Журналистка рассказала, что к ней «с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые».

Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций.

Ирина Славина
главред издания «Коза Пресс»

Председатель нижегородского «Мемориала» Аркадий Галкер, заявлял, что обыски у Славиной и других активистов были связаны с делом, которое завели на Михаила Иосилевича — нижегородского общественного деятеля, владельца помещения храма макаронного монстра.

Славину также неоднократно штрафовали за активистскую деятельность:

  • В марте 2019 года Савину оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции памяти Бориса Немцова;
  • В июле 2019 года её оштрафовали за размещение информации о проведении форума «Свободные люди»;
  • В октябре 2019 года её оштрафовали на 70 тысяч рублей за пост в фейсбуке по поводу открытия в городе Шахунье мемориальной доски в честь Сталина.

Обновлено в 17:40: Baza опубликовала видео самосожжения журналистки Славиной. Осторожно, эти кадры содержат сцены насилия.

На ролике видно, что Славиной пытался помочь случайный прохожий, но женщина его оттолкнула.

#новости #происшествия

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265 комментариев
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Ольга Щербинина

267

пиздец

Ответить

Сергей Васильев

Ольга
–47

Я написал точно такой же комментарий на минуту раньше и не получил ни одного плюса!! Начинаю гореть!!!!!

Ответить

Владимир Филатов

Сергей
15

Только не надо сомоподжигаться

Ответить
3 комментария

Комментарий удален

3 комментария

Игуш Шариев

Сергей
0

держи

Ответить

andorus

Сергей
0

Ты и не Ольга 

Ответить

Философский турник

Ольга
11

Универсальный коммент на новости, где упоминается РФ, МВД, Путин, Рубль, едро, пропогондоны и тд

Ответить

Alex Sharp

Ольга
0

Так сделайте что наконец.

Ответить

Critical Error

Alex
1

Что сделать?

Ответить
4 комментария

Заслуженный рубин

Ольга
0

Почему?

Ответить

MrZlydnya

Ольга
0

Возможно это даже полный пиздец. 

Ответить

Олег Иванов

172

TJ не удалось дозвониться до реакции «Коза Пресс», там не ответили на звонки.

Первый запрос в поисковик:
KozaPress: СМИ, редакция которого состоит из одного человека

Нормас рофлите ребята:)

Ответить

alexferman

Олег
15

TJ удалось дозвониться до редакции «Коза Пресс», разговор был жаркий

Ответить

Shenmue

alexferman
5

Очень злой у Вас язык

Ответить

Степан Анейчик

alexferman
4

Шутка у тебя, конечно, огонь

Ответить

Распространенный глобус

alexferman
3

Ну эт перебор уже(

Ответить

Франт Генадич

alexferman
–1

сгорела на работе

Ответить

Колючий Денис

Олег
17
Ответить

Артём Мазанов

Олег
12

Мы не со зла, простите. Удалили эту часть

Ответить

Роман Смирнов

Олег
8
Ответить

Вова А.

47

Это пздц, но я не понял мотивы из новости - если исходить из текста, она подожгла себя потому что у нее изьяли технику: ноут, телефон, сообщения не выдают в ней желания поджечь себя, от этого офигеваешь, ведь у нее дочь осталась, муж, собакен.

Ответить

solawind

Вова
23

подожгла себя потому что у нее изьяли технику: ноут, телефон,

Там не только в этом дело

PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ ✔
Ирину Славину много прессовали за ее позицию. Помните историю с Шахуньей, где открыли мемориальную доску Сталину?
На 70 тысяч рублей.
За выход с портретом Бориса Немцова в день его памяти - на 20 тысяч рублей.
За перепечатку информации о форуме "Свободные люди" - на 5 тысяч.
Еще ...
Ирину Славину много прессовали за ее позицию. Помните историю с Шахуньей, где открыли мемориальную доску Сталину?
На 70 тысяч рублей.
За выход с портретом Бориса Немцова в день его памяти - на 20 тысяч рублей.
За перепечатку информации о форуме "Свободные люди" - на 5 тысяч.
Еще было открыто дело за информацию про коронавирус (до 500 тыс руб).
Ответить

Вова А.

solawind
64

Теперь понятно, пздц, они ей по каждому чиху иск походу выписывали. Бля, какие же у нас слабовики мудаки.

Ответить
7 комментариев

Пестрый Артем

Вова
–27

Видимо там найдут такое, что проще выпилиться.

Ответить

solawind

Пестрый
15

Икону Ходорковского?    Как же заебали пропагандоны.

Ответить
3 комментария

Vladimir Romashov

Вова
0

Она делала независимую новостную ленту, вот и пришли с обысками.

Ответить

Alex Macher

Vladimir
–38

И что такого? С обысками часто приходят, к разным людям.
Обычная жизненная ситуация для многих. 

Нахер СМИ управлять, если слабый и психически нестабильный? Можно другим людям передать управление, а самой писать.

Ответить
10 комментариев

alexferman

Vladimir
2

У "Открытой России" проблемы не из-за независимости, а как раз из-за зависимости от Ходорковского, у них с Путиным свои взаимные обидки.

Ответить
1 комментарий

Miguel

Вова
2

Видимо, сорвало крышу от происходящего.

Ответить

Кирилл Сосновский

Вова
1

Собачку жалко

Ответить

Orbital_Cat

Вова
0

пиздец, тебе что 10 лет или лоботомию сделали?!

Ответить

Сергей Морозов

Вова
0

Запугали женщину, это они умеют делать отлично, могли угрожать ей и её семье, обычная практика. Таким поступком могла отвести угрозу от близких.

Ответить

Не я

16

Есть дочь и муж
Сожгла себя заживо

Там явно шиза, если человек думает только о себе

Ответить

Евгений Мартынов

Не
9

мутная на самом деле история: сжигать себя из-за того, что к тебе пришли с вопросами - попахивает лютой недосказанностью, либо нестабильностью кукухи

Ответить

alexferman

Евгений
13

Если человек изо дня в день пишет негативные новости про свою страну, то кукухе немудрено съехать

Ответить
3 комментария

Иван Гессе

Не
3

и что?

Ответить

Не я

Иван
0

Жаль

Ответить

Алиса Барышман

Не
2

Сразу видно, что человек в РФ на психиатра учился, раз суицид шизой считает.

Ответить

Взаимный рак

Не
0

Ну шиза и шиза. Че теперь?

Ответить

Alex Macher

Взаимный
0

Понять и простить.

Ответить

Alex Macher

Не
–36

Ты ничего не понимаешь, это всё Путин и ЭРЭФ виноваты! 
Журналист мелкого издания опять напугал власть!1!1

Ответить

Антон Пострунин

Alex
1

Это было единственное нормальное нижегородское издание. 

Ответить

Алексей Панкратов

Не
1

Она итак то о России думал. О каждом из вас. 

Ответить

Shenmue

Не
1

Вот в этой теме 
https://tjournal.ru/news/218468-issledovanie-46-rossiyan-molodogo-i-srednego-vozrasta-ne-hotyat-zavodit-detey
все думают только о себе и что к них шиза?

Ответить

DC Maniac

17

Кринж какой то
Довели тетку сто проц

Дочь теперь точно будет ненавидеть Россию

Ответить

Rodion Kutsaev

DC
15

И голосовать за Путина

Ответить

alexferman

Rodion
87

А за кого ещё, если Россию ненавидишь

Ответить
5 комментариев

Zero-one-one

Rodion
0

Мне 7 лет. Люблю Россию и уважаю Путина 

Ответить

Алексей Панкратов

21

Если у меня попросят рассказать пару слов о современной России, я дам ссылку на 4 последние новости. 

Ответить

Alex Macher

Алексей
–11

Но проверять о чём писала эта женщина и кто она такая ты не будешь. Раз такое произошло, то тут все 100% понятно сразу. 

Ответить

Алексей Панкратов

Alex
14

А какое это имеет отношение? Убийцы в погонах довели человека до самовыпила за мнение, позицию. Это все, что нужно знать. 

Ответить
3 комментария

Sergey Smirnov

20

Как нижегородец охуеваю и от такой новости и от обилия коментов "шиза, обострение, кудах".

Ответить

Владимир Плутин

Sergey
5

Моральная паника беспринципных людей.

Ответить

sf

Sergey
0

ну распиши подробнее может, чем была известна в городе. как горожане относились

Ответить

Sergey Smirnov

sf
4

Электронное издание было, писала про всякое актуальное, с умеренно-опозиционной точки зрения. "Кровавых мальчиков в трусиках" не замечал. Город сонный, всем вобщем пох на все кроме шавухи. Хотя мы родина революций, горького,  прилепина.  

Ответить

Эльдар Аватов

15

Комментарии пиздец, конечно, просто помойка.

Ответить

Владимир Плутин

13

Без сомнения, героиня. Не многие поймут, не факт что такой радикальный протест эффективен в авторитарных помойках, но тем не менее, такой поступок требует величайшей силы воли. Жаль, что её жизнь пришлось пожертвовать ради неблагодарных индюков которые будут ныть про детей, собак и прочую симп-херню.

Ответить

Тревожный холод

9

бля, Ира, бля, пиздец

Ответить

alexferman

Тревожный
0

Знала её?

Ответить

Тревожный холод

alexferman
4

ага

Ответить
22 комментария

Гордый бокал

6

@Сергей Звезда если что то это не флешмоб!

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Гордый
3

Зачем сказал

Ответить

Сборник комментариев

5

Опять будут писать, что была сумасшедшая или нездоровая? Как ни акция против власти так человек с ума сошёл. 

Ответить

alexferman

Сборник
4

Действительно, это же обычные действия психически стабильного человека

Ответить

kotova lidiya

alexferman
5

Психическая нестабильность и сумасшествие это очень разные вещи. Психическое здоровье это вообще недостижимое состояние для большей части местной публики, включая меня. Что не делает нас психически ненормальными. 

Ответить
2 комментария

Сборник комментариев

alexferman
1

А ещё у нас Тесак известный своим оптимизмом вдруг недавно "что-то осознал" в тюрьме и захотел самоубиться, только тело никак показать не могут. Из-за Ковида не могут тело показать, а камеры случайным образом в день смерти не работали. 

Ответить
17 комментариев

Honey dal

alexferman
0

да как ты заебал

Ответить

Евгений Мартынов

–10

А, так вот оно в чём дело...

Ответить

solawind

Евгений
11

"Путин ничего не знал" "Бояре плохие, путин хороший"

Ответить

Ivan

–22

оставила дочь и мужа. Ну и ебанутая

Ответить

Макс Бескоровайный

Ivan
11

Не суди с горяча, мб ей угрожали жизнями дочери и мужа.

Ответить

Комментарий удален

Виртуальный фитиль

5

Это вам не омоновцев обнимать

Ответить

Allekprost

5

вечная память. человек, который решил пожертвовать своей жизнью ради привлечения внимания к проблемам страны

Ответить

Карина Юревич

4

До какой грани нужно дойти, чтобы сделать такое!!...

Ответить

Евгений Мартынов

Карина
–19

изи - достаточно провернуть какую-нибудь мутную темку. Слабовики тоже не на ровном месте за жопу решили схватить, значит где-то дала повод. 

Ответить

Карина Юревич

Евгений
7

Нет, не изи. Это один из самых болезненных способов умереть. Слабые или ссыкливые на такое никогда не пойдут.

Ответить

Sergey Smirnov

Евгений
0

Дыма без огня не бывает! Кудах!

Ответить
2 комментария

Игорь Готовчиц

3

Кто-нибудь уже пошутил про «выгорела на работе»?..

Ответить

Honey dal

4

Сколько же долб в комментариях ну расеяне, что с них еще взять

Ответить

Колючий Денис

1

Зачем?..

Ответить

Колючий Денис

Колючий
7

Оставила дочку и мужа

Ответить

over and over

Колючий
–15

Замёрзла, может?

Ответить

YeezySpace

Колючий
2

Я где-то читал, что типа в чем прикол терпеть боль, несправедливость, если можно всё за минуту закончить.

Ответить

Колючий Денис

YeezySpace
10

Выбрала она не самый гуманный и безболезненный вариант.

Ответить
14 комментариев

solawind

Колючий
3

https://www.rbc.ru/society/19/12/2019/5dfb98af9a79473a7eff7a4c , теперь это. Чем активнее государство ведет подавление своих граждан, тем больше таких случаев будет

Стрельба у здания ФСБ в Москве. Главное
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ накануне Дня чекиста. Есть раненые, один…
www.rbc.ru
Ответить

alexferman

Колючий
1

Полыхнуло от обысков

Ответить

Колючий Денис

alexferman
0

Я не для смехуечек спрашиваю

Ответить
2 комментария

Антон Пострунин

Колючий
1

Усталость от всего, желание поднасрать напоследок.

Ответить

Grease gun

3

Видос то есть? 

Ответить

Новенький звук

Grease
0

Друг интересуется?

Ответить

Сергей Васильев

2

Что за пиздец

Ответить

YeezySpace

–7

Зачем страну то? Надо было Путина, куда эффективнее.

Ответить

Антон Пострунин

YeezySpace
7

Страна != госудраство.

Ответить

YeezySpace

Антон
4

Ты посмотри как горит в окружения Путина, когда Навальный обвинил Путина. А с этого тоже можно было раздуть.

Ответить
3 комментария

Колючий Денис

Антон
0
Ответить
1 комментарий

Daria Darko

YeezySpace
1

Зачем себя-то? Надо было Путина

Ответить

Колючий Денис

YeezySpace
–1

Ты виноват. 

Ответить

Rodion Kutsaev

YeezySpace
–1

Царь хороший, бояре плохие.

Ответить

No Name

2

Жаль что всем будет все равно, хотя по факту рф может довести любого человека до отчаяния

Ответить

Магомед Шереметьев

2

В Тунисе это привело к началу Арабской весны

Ответить

No Name

2

Еще один плюсик в копилку покинуть страну, явно что она хотела лучшего, но родину-мать уже неисправить

Ответить

Shenmue

1

Очень жаль женщину (страшная и мучительная смерть), искренне сочувствую ее близким! Смогла ли она этим, что то изменить и не напрасна ли её смерть?

Ответить

Удачный магнит

Shenmue
–6

Зато ее дети успели сказали "я люблю тебя", да?

Ответить

Shenmue

Удачный
2

Её дети сказали ей это и не раз, не надо ёрничать, умерла женщина, у её родных и детей горе, а Вы даже тут пытаетесь, что то доказать

Ответить
22 комментария

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Что-то тут не так. Явно не хватает какой-то информации о том, что ещё было во время обысков или после

Ответить

Vitali

ＫＩＢØＵＮＥ
1

Возможно и изнасиловали, или на бутылку посадили.
Ничему уже не удивился, живя в России... Пиздец, дочь конечно жалко...

Ответить

Иван Таранов

1

А чем закончилась история мужчины из Новосибирска, который одновременно поджёг себя и повесился?
Он же вроде жив остался, может у него ещё можно интервью взять по поводу этой журналистки
https://forums.drom.ru/garazh/t1151090830.html
https://www.youtube.com/watch?v=cfNiCh-RS8Q

Ответить

Vitaly FlieTantie

Иван
0

Умер же

Ответить

Nikita Dolotov

1

Не могу понять поступок - нанести дочери такую травму. При всем уважении к пркойной, похожо на состояние аффекта.

Ответить

Mezzo Deesa

Nikita
–1

Не нашла новичка себе чтобы вколоть, вот и совершила самосожжение.
А на обыске-ограблении её вообще отговаривали!
Точно аффект.

Ответить

Константин Г.

1

Ну тут Пескову и придумывать ничего не придется. "Она сама себя подожгла"

Ответить

Orbital_Cat

Константин
0

эй, давай следовать тексту *эта гражданка

Ответить

Игорь Готовчиц

1

Я уже, вроде бы, привык охуевать от местных новостей, но сегодня просто не могу поверить в произошедшее и испытываю жуткий когнитивный диссонанс, потому что что-то подобное ожидаешь увидеть в новости про сектантов, про какие-то сакральные жертвы, но никак не про журналиста-оппозиционера.

Ответить

Alex Sallivan

0

Оставила дочь и мужа... Смысл в таких акциях. Кому она лучше сделала?

Ответить

Аркадий Гронский

0

грустно...зря из-за путинской крысы так страдатъ

Ответить

Danil Oputin

–1

Хороша мать и жена, однако.

Ответить

Социологический Макс

0

связаны с делом, которое завели на Михаила Иосилевича — нижегородского общественного деятеля, владельца помещения храма макаронного монстра.

Кто опять на пастафарианцев оскорбился? Самая мирная религия на самом деле, а не эти.

Ответить

Anton Golovanov

Социологический
2

Он предоставил помещение храма ЛММ для обучающих лекций для наблюдателей на выборах 13 сентября. Эти лекции несколько раз срывали слабовики, вот теперь и дело открыли. Выборы у нас в Нижнем просто адски нарисовали за счет досрочки, кстати говоря.

Ответить

Дмитрий Хмелёв

–1

вашптушаопвт

Ответить

Социологический Макс

Дмитрий
1

Наконец-то "сама виновата".

Ответить

Дмитрий Хмелёв

Социологический
0

У тебя-то конечно другие виноваты всегда

Ответить
1 комментарий

linn

0

Охуеть

Ответить

Аяз Умбатов

0

Красивая женщина. Была.

Ответить

Заслуженный рубин

Аяз
–2

Сморщилась. Бгг

Ответить

Алексей Дудырев

0

А где видео то? Это же очень серьёзный поступок.

Ответить

Сборник комментариев

0

Если у кого есть примеры с историями киньте ссылку почитать, чтобы в Штатах или Европе представитель оппозиции так самоубился. 
Марвин Химейер не в счёт. Про него читал, плюс он и не оппозиционер, человека довели просто. А вот чтобы именно из-за политических взглядов интересно. 

Ответить

John Smith

0

цедзип

Ответить

Комментарий удален

Интеллигентный кот

0

Жанна

Ответить

sf

0

пипец, это вроде как второй случай уже за последнее время?

Ответить

Посторонний

0

В Нижнем Новгороде Фекалоцефальные Сучьи Бараны особенно отбитые.

Ответить

Анатолий Гуров

0

Кинула родных, мужа и дочь из-за либеральной истерики. Ебанутая + шиза.

Ответить

alexferman

Анатолий
0

Если постоянно вариться в воронке негатива оппозиционных СМИ - самая крепкая психика может потечь. Я сам иногда в меланхолию впадаю от информационного фона, хотя прекрасно понимаю что это всё хуйня и мир намного шире.

Ответить

Joseph Knecht

0

Это какой-то пиздец просто. Как надо человека довести, чтобы он на такое пошел?

Ответить

Фома Платонов

0

Нахуя такое делать, если у тебя ребёнок?

Ответить

Михаил Никитин

0

Парень, который оказался в этот момент рядом и пытался помочь . Бро, надеюсь твой разум справится с той хренью, что тебя навалится и ты быстро вернешься к нормальной жизни.

Ответить

Тайлер Лысогон

0

Будет ли дело о доведении до самоубийства? А хотя чо я несу, этож россия

Ответить

DC Maniac

–2

ВИДЕО 18+

Кринж мать вашу

И это не где-нибудь .. это в России 🇷🇺
В стране где средний уровень дохода 40 тыс 🤷🏻‍♂️
В стране где мировые запасы нефти и газа (а заодно и леса)
В стране где Лучший президент в Мире

Бля я с каждым таким кринжем все больше хочу чтобы мои дети выросли в другой стране

Ответить

Баблгам Бич

DC
0

Как раз наоборот же, вполне естественно и нормально для РФ. 

Ответить

Savage Steel

–3

Правительство РФ уже сжигает топ милфочек?

Ответить

Заслуженный рубин

–28

Ага, приплела Россию. Хорошо, не будет воспитывать детей в атмосфере ненависти к России и Путину.

Ответить

Orbital_Cat

Заслуженный
0

ага, надейся. отец сделает это за двоих с удвоенной силой

Ответить
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Комментарии

Баблгам Бич

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CiZerin

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