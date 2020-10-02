Главред KozaPress Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде. Её не удалось спасти Материал редакции
Она совершила самосожжение на следующий день после обысков в её квартире и попросила «винить в смерти Российскую Федерацию».
Главред издания KozaPress Ирина Славина (Мурахтаева) подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде, её не удалось спасти. Изначально об этом сообщила Baza, а затем — Mash и телеграм-канал 112.
В последнем посте в фейсбуке Славина попросила «в её смерти винить Российскую Федерацию».
О том, что женщина устроила самосожжение у здания МВД, сообщает «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на полицию. Как пишет «Нижний Сейчас», силовики на месте трагедии не стали опровергать информацию о том, что погибла именно Славина. Очевидцы рассказали «Подъёму», что Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду, а затем оттолкнула подоспевших на помощь людей. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников подтвердил «Дождю» смерть Славиной.
1 октября домой к Славиной пришли с обысками по уголовному делу о «нежелательной организации». Журналистка рассказала, что к ней «с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые».
Председатель нижегородского «Мемориала» Аркадий Галкер, заявлял, что обыски у Славиной и других активистов были связаны с делом, которое завели на Михаила Иосилевича — нижегородского общественного деятеля, владельца помещения храма макаронного монстра.
Славину также неоднократно штрафовали за активистскую деятельность:
- В марте 2019 года Савину оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции памяти Бориса Немцова;
- В июле 2019 года её оштрафовали за размещение информации о проведении форума «Свободные люди»;
- В октябре 2019 года её оштрафовали на 70 тысяч рублей за пост в фейсбуке по поводу открытия в городе Шахунье мемориальной доски в честь Сталина.
Обновлено в 17:40: Baza опубликовала видео самосожжения журналистки Славиной. Осторожно, эти кадры содержат сцены насилия.
На ролике видно, что Славиной пытался помочь случайный прохожий, но женщина его оттолкнула.
пиздец
Я написал точно такой же комментарий на минуту раньше и не получил ни одного плюса!! Начинаю гореть!!!!!
Только не надо сомоподжигаться
Комментарий удален
Философский турник
Универсальный коммент на новости, где упоминается РФ, МВД, Путин, Рубль, едро, пропогондоны и тд
Так сделайте что наконец.
TJ не удалось дозвониться до реакции «Коза Пресс», там не ответили на звонки.
Первый запрос в поисковик:
KozaPress: СМИ, редакция которого состоит из одного человека
Нормас рофлите ребята:)
TJ удалось дозвониться до редакции «Коза Пресс», разговор был жаркий
Это пздц, но я не понял мотивы из новости - если исходить из текста, она подожгла себя потому что у нее изьяли технику: ноут, телефон, сообщения не выдают в ней желания поджечь себя, от этого офигеваешь, ведь у нее дочь осталась, муж, собакен.
подожгла себя потому что у нее изьяли технику: ноут, телефон,
Там не только в этом дело
На 70 тысяч рублей.
За выход с портретом Бориса Немцова в день его памяти - на 20 тысяч рублей.
За перепечатку информации о форуме "Свободные люди" - на 5 тысяч.
Еще ...
На 70 тысяч рублей.
За выход с портретом Бориса Немцова в день его памяти - на 20 тысяч рублей.
За перепечатку информации о форуме "Свободные люди" - на 5 тысяч.
Еще было открыто дело за информацию про коронавирус (до 500 тыс руб).
Пестрый Артем
Видимо там найдут такое, что проще выпилиться.
Она делала независимую новостную ленту, вот и пришли с обысками.
И что такого? С обысками часто приходят, к разным людям.
Обычная жизненная ситуация для многих.
Нахер СМИ управлять, если слабый и психически нестабильный? Можно другим людям передать управление, а самой писать.
У "Открытой России" проблемы не из-за независимости, а как раз из-за зависимости от Ходорковского, у них с Путиным свои взаимные обидки.
Запугали женщину, это они умеют делать отлично, могли угрожать ей и её семье, обычная практика. Таким поступком могла отвести угрозу от близких.
Есть дочь и муж
Сожгла себя заживо
Там явно шиза, если человек думает только о себе
мутная на самом деле история: сжигать себя из-за того, что к тебе пришли с вопросами - попахивает лютой недосказанностью, либо нестабильностью кукухи
Если человек изо дня в день пишет негативные новости про свою страну, то кукухе немудрено съехать
и что?
Сразу видно, что человек в РФ на психиатра учился, раз суицид шизой считает.
Взаимный рак
Ну шиза и шиза. Че теперь?
Ты ничего не понимаешь, это всё Путин и ЭРЭФ виноваты!
Журналист мелкого издания опять напугал власть!1!1
Вот в этой теме
https://tjournal.ru/news/218468-issledovanie-46-rossiyan-molodogo-i-srednego-vozrasta-ne-hotyat-zavodit-detey
все думают только о себе и что к них шиза?
Кринж какой то
Довели тетку сто проц
Дочь теперь точно будет ненавидеть Россию
И голосовать за Путина
А за кого ещё, если Россию ненавидишь
Если у меня попросят рассказать пару слов о современной России, я дам ссылку на 4 последние новости.
Но проверять о чём писала эта женщина и кто она такая ты не будешь. Раз такое произошло, то тут все 100% понятно сразу.
А какое это имеет отношение? Убийцы в погонах довели человека до самовыпила за мнение, позицию. Это все, что нужно знать.
Как нижегородец охуеваю и от такой новости и от обилия коментов "шиза, обострение, кудах".
Электронное издание было, писала про всякое актуальное, с умеренно-опозиционной точки зрения. "Кровавых мальчиков в трусиках" не замечал. Город сонный, всем вобщем пох на все кроме шавухи. Хотя мы родина революций, горького, прилепина.
Без сомнения, героиня. Не многие поймут, не факт что такой радикальный протест эффективен в авторитарных помойках, но тем не менее, такой поступок требует величайшей силы воли. Жаль, что её жизнь пришлось пожертвовать ради неблагодарных индюков которые будут ныть про детей, собак и прочую симп-херню.
@Сергей Звезда если что то это не флешмоб!
Опять будут писать, что была сумасшедшая или нездоровая? Как ни акция против власти так человек с ума сошёл.
Действительно, это же обычные действия психически стабильного человека
Психическая нестабильность и сумасшествие это очень разные вещи. Психическое здоровье это вообще недостижимое состояние для большей части местной публики, включая меня. Что не делает нас психически ненормальными.
А ещё у нас Тесак известный своим оптимизмом вдруг недавно "что-то осознал" в тюрьме и захотел самоубиться, только тело никак показать не могут. Из-за Ковида не могут тело показать, а камеры случайным образом в день смерти не работали.
А, так вот оно в чём дело...
оставила дочь и мужа. Ну и ебанутая
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вечная память. человек, который решил пожертвовать своей жизнью ради привлечения внимания к проблемам страны
До какой грани нужно дойти, чтобы сделать такое!!...
изи - достаточно провернуть какую-нибудь мутную темку. Слабовики тоже не на ровном месте за жопу решили схватить, значит где-то дала повод.
Нет, не изи. Это один из самых болезненных способов умереть. Слабые или ссыкливые на такое никогда не пойдут.
Дыма без огня не бывает! Кудах!
Я где-то читал, что типа в чем прикол терпеть боль, несправедливость, если можно всё за минуту закончить.
Выбрала она не самый гуманный и безболезненный вариант.
https://www.rbc.ru/society/19/12/2019/5dfb98af9a79473a7eff7a4c , теперь это. Чем активнее государство ведет подавление своих граждан, тем больше таких случаев будет
Полыхнуло от обысков
Видос то есть?
Зачем страну то? Надо было Путина, куда эффективнее.
Страна != госудраство.
Ты посмотри как горит в окружения Путина, когда Навальный обвинил Путина. А с этого тоже можно было раздуть.
Колючий Денис
Жаль что всем будет все равно, хотя по факту рф может довести любого человека до отчаяния
Еще один плюсик в копилку покинуть страну, явно что она хотела лучшего, но родину-мать уже неисправить
Очень жаль женщину (страшная и мучительная смерть), искренне сочувствую ее близким! Смогла ли она этим, что то изменить и не напрасна ли её смерть?
Что-то тут не так. Явно не хватает какой-то информации о том, что ещё было во время обысков или после
А чем закончилась история мужчины из Новосибирска, который одновременно поджёг себя и повесился?
Он же вроде жив остался, может у него ещё можно интервью взять по поводу этой журналистки
https://forums.drom.ru/garazh/t1151090830.html
https://www.youtube.com/watch?v=cfNiCh-RS8Q
Не могу понять поступок - нанести дочери такую травму. При всем уважении к пркойной, похожо на состояние аффекта.
Не нашла новичка себе чтобы вколоть, вот и совершила самосожжение.
А на обыске-ограблении её вообще отговаривали!
Точно аффект.
Ну тут Пескову и придумывать ничего не придется. "Она сама себя подожгла"
Я уже, вроде бы, привык охуевать от местных новостей, но сегодня просто не могу поверить в произошедшее и испытываю жуткий когнитивный диссонанс, потому что что-то подобное ожидаешь увидеть в новости про сектантов, про какие-то сакральные жертвы, но никак не про журналиста-оппозиционера.
Он предоставил помещение храма ЛММ для обучающих лекций для наблюдателей на выборах 13 сентября. Эти лекции несколько раз срывали слабовики, вот теперь и дело открыли. Выборы у нас в Нижнем просто адски нарисовали за счет досрочки, кстати говоря.
вашптушаопвт
Социологический Макс
Наконец-то "сама виновата".
Красивая женщина. Была.
Если у кого есть примеры с историями киньте ссылку почитать, чтобы в Штатах или Европе представитель оппозиции так самоубился.
Марвин Химейер не в счёт. Про него читал, плюс он и не оппозиционер, человека довели просто. А вот чтобы именно из-за политических взглядов интересно.
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Кинула родных, мужа и дочь из-за либеральной истерики. Ебанутая + шиза.
Если постоянно вариться в воронке негатива оппозиционных СМИ - самая крепкая психика может потечь. Я сам иногда в меланхолию впадаю от информационного фона, хотя прекрасно понимаю что это всё хуйня и мир намного шире.
Это какой-то пиздец просто. Как надо человека довести, чтобы он на такое пошел?
Парень, который оказался в этот момент рядом и пытался помочь . Бро, надеюсь твой разум справится с той хренью, что тебя навалится и ты быстро вернешься к нормальной жизни.
ВИДЕО 18+
Кринж мать вашу
И это не где-нибудь .. это в России 🇷🇺
В стране где средний уровень дохода 40 тыс 🤷🏻♂️
В стране где мировые запасы нефти и газа (а заодно и леса)
В стране где Лучший президент в Мире
Бля я с каждым таким кринжем все больше хочу чтобы мои дети выросли в другой стране