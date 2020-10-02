СМИ: главред KozaPress Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде. Её не спасли Материал редакции
Она совершила самосожжение на следующий день после обысков в её квартире и попросила «винить в смерти Российскую Федерацию».
Главред издания KozaPress Ирина Славина (Мурахтаева) подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде, её не удалось спасти. Изначально об этом сообщила Baza, а затем — Mash и телеграм-канал 112.
В последнем посте в фейсбуке Славина попросила «в её смерти винить Российскую Федерацию».
О том, что женщина устроила самосожжение у здания МВД, сообщает «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на полицию. Как пишет «Нижний Сейчас», силовики на месте трагедии не стали опровергать информацию о том, что погибла именно Славина. Очевидцы рассказали «Подъёму», что Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду, а затем оттолкнула подоспевших на помощь людей.
1 октября домой к Славиной пришли с обысками по уголовному делу о «нежелательной организации». Журналистка рассказала, что к ней «с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые».
Председатель нижегородского «Мемориала» Аркадий Галкер, заявлял, что обыски у Славиной и других активисток были связаны с делом, которое завели на Михаила Иосилевича — нижегородского общественного деятеля, владельца помещения храма макаронного монстра.
пиздец
Я написал точно такой же комментарий на минуту раньше и не получил ни одного плюса!! Начинаю гореть!!!!!
Только не надо сомоподжигаться
Философский турник
Универсальный коммент на новости, где упоминается РФ, МВД, Путин, Рубль, едро, пропогондоны и тд
Так сделайте что наконец.
Что сделать?
Социологический Макс
Журавлика
В крайнем случае можно посидеть подождать пока само как то...
TJ не удалось дозвониться до реакции «Коза Пресс», там не ответили на звонки.
Первый запрос в поисковик:
KozaPress: СМИ, редакция которого состоит из одного человека
Нормас рофлите ребята:)
TJ удалось дозвониться до редакции «Коза Пресс», разговор был жаркий
Это пздц, но я не понял мотивы из новости - если исходить из текста, она подожгла себя потому что у нее изьяли технику: ноут, телефон, сообщения не выдают в ней желания поджечь себя, от этого офигеваешь, ведь у нее дочь осталась, муж, собакен.
подожгла себя потому что у нее изьяли технику: ноут, телефон,
Там не только в этом дело
На 70 тысяч рублей.
За выход с портретом Бориса Немцова в день его памяти - на 20 тысяч рублей.
За перепечатку информации о форуме "Свободные люди" - на 5 тысяч.
Еще ...
На 70 тысяч рублей.
За выход с портретом Бориса Немцова в день его памяти - на 20 тысяч рублей.
За перепечатку информации о форуме "Свободные люди" - на 5 тысяч.
Еще было открыто дело за информацию про коронавирус (до 500 тыс руб).
Она делала независимую новостную ленту, вот и пришли с обысками.
У "Открытой России" проблемы не из-за независимости, а как раз из-за зависимости от Ходорковского, у них с Путиным свои взаимные обидки.
И что такого? С обысками часто приходят, к разным людям.
Обычная жизненная ситуация для многих.
Нахер СМИ управлять, если слабый и психически нестабильный? Можно другим людям передать управление, а самой писать.
Атланты в треде, ховаемся
Есть дочь и муж
Сожгла себя заживо
Там явно шиза, если человек думает только о себе
мутная на самом деле история: сжигать себя из-за того, что к тебе пришли с вопросами - попахивает лютой недосказанностью, либо нестабильностью кукухи
Если человек изо дня в день пишет негативные новости про свою страну, то кукухе немудрено съехать
Синдром KamikadzeD
и что?
Ты ничего не понимаешь, это всё Путин и ЭРЭФ виноваты!
Журналист мелкого издания опять напугал власть!1!1
Взаимный рак
Ну шиза и шиза. Че теперь?
Вот в этой теме
https://tjournal.ru/news/218468-issledovanie-46-rossiyan-molodogo-i-srednego-vozrasta-ne-hotyat-zavodit-detey
все думают только о себе и что к них шиза?
Кринж какой то
Довели тетку сто проц
Дочь теперь точно будет ненавидеть Россию
И голосовать за Путина
А за кого ещё, если Россию ненавидишь
Значит ли это, что россияне самые яростные русофобы?
Если у меня попросят рассказать пару слов о современной России, я дам ссылку на 4 последние новости.
Но проверять о чём писала эта женщина и кто она такая ты не будешь. Раз такое произошло, то тут все 100% понятно сразу.
А, так вот оно в чём дело...
@Сергей Звезда если что то это не флешмоб!
Знала её?
ага
Эмоциональна была?
В её глазах всегда виднелось пламя! Нам всем будет не хватать её тепла!
Не скажу, что эмоциональна - просто очень увлекалась своим делом и действительно хотела помогать
Олимпийский
А муж, дети? Как так-то?
Тревожный холод
не знаю. я искренне верю, что, когда связываешь жизнь с человеком, которого любишь, и тем более рожаешь ребёнка, с этого момента ты теряешь полноценное право на такое распоряжение собой. нельзя так делать.
тем более вот так оставлять ребёнка в стране, которая тебя жрёт
Жаль что люди принимают такие решения, я вообще не понимаю суицида.
Тревожный холод
Да, тоже считаю, что это совершенно неверный и неправильный выход из какой бы то ни было ситуации
Я где-то читал, что типа в чем прикол терпеть боль, несправедливость, если можно всё за минуту закончить.
Выбрала она не самый гуманный и безболезненный вариант.
Самосожжение — довольно эффектная и древняя форма протеста.
Колючий Денис
То, что это протест, понятно. Как и то, что ничего это не исправит.
погугли тхить куанг дык
В рамках РФ ничего не будет.
ну то что один этот фактор не свергнет путина это понятно, но что-то он да изменит точно
Это хороший вариант поднасрать тем, кто подсирал тебе последние годы.
И что будет им?
Они не хотят публичности, они хотят быть героями, которые спасают людей от страшных убийц, шпионов и террористов, такое им не надо.
https://www.rbc.ru/society/19/12/2019/5dfb98af9a79473a7eff7a4c , теперь это. Чем активнее государство ведет подавление своих граждан, тем больше таких случаев будет
Полыхнуло от обысков
Колючий Денис
Я не для смехуечек спрашиваю
Жаль что всем будет все равно, хотя по факту рф может довести любого человека до отчаяния
оставила дочь и мужа. Ну и ебанутая
Комментарий удален
Зачем страну то? Надо было Путина, куда эффективнее.
Страна != госудраство.
Ты посмотри как горит в окружения Путина, когда Навальный обвинил Путина. А с этого тоже можно было раздуть.
Извинись за каламбур.
Опять будут писать, что была сумасшедшая или нездоровая? Как ни акция против власти так человек с ума сошёл.
Действительно, это же обычные действия психически стабильного человека
Психическая нестабильность и сумасшествие это очень разные вещи. Психическое здоровье это вообще недостижимое состояние для большей части местной публики, включая меня. Что не делает нас психически ненормальными.
Так про сумасшествие ты сам сказал
А ещё у нас Тесак известный своим оптимизмом вдруг недавно "что-то осознал" в тюрьме и захотел самоубиться, только тело никак показать не могут. Из-за Ковида не могут тело показать, а камеры случайным образом в день смерти не работали.
Насчёт Тесака я почти уверен, что он сам выпилился из-за угрозы пожизненного
И ногти себе с ноги сорвал и обколол себя сам, заодно и электрошокером ударил.
Его там и пиздить могли, и пытать, но суициднулся он по своей воле
там же речь шла про то что переборщили с пытками вроде. пожизненное это другое всё таки.
Вот в то что он от боли суициднулся, я не поверю
почему это?
Он слишком ебанут для такой банальности
До какой грани нужно дойти, чтобы сделать такое!!...
изи - достаточно провернуть какую-нибудь мутную темку. Слабовики тоже не на ровном месте за жопу решили схватить, значит где-то дала повод.
Очень жаль женщину (страшная и мучительная смерть), искренне сочувствую ее близким! Смогла ли она этим, что то изменить и не напрасна ли её смерть?
Без сомнения, героиня. Не многие поймут, не факт что такой радикальный протест эффективен в авторитарных помойках, но тем не менее, такой поступок требует величайшей силы воли. Жаль, что её жизнь пришлось пожертвовать ради неблагодарных индюков которые будут ныть про детей, собак и прочую симп-херню.
А чем закончилась история мужчины из Новосибирска, который одновременно поджёг себя и повесился?
Он же вроде жив остался, может у него ещё можно интервью взять по поводу этой журналистки
https://forums.drom.ru/garazh/t1151090830.html
https://www.youtube.com/watch?v=cfNiCh-RS8Q