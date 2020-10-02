Новости
Артём Мазанов
8115

СМИ: главред KozaPress Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде. Её не спасли Материал редакции

Она совершила самосожжение на следующий день после обысков в её квартире и попросила «винить в смерти Российскую Федерацию».

137 комментариев
В закладки
Ирина Славина Фото с её страницы во «ВКонтакте»

Главред издания KozaPress Ирина Славина (Мурахтаева) подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде, её не удалось спасти. Изначально об этом сообщила Baza, а затем — Mash и телеграм-канал 112.

В последнем посте в фейсбуке Славина попросила «в её смерти винить Российскую Федерацию».

О том, что женщина устроила самосожжение у здания МВД, сообщает «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на полицию. Как пишет «Нижний Сейчас», силовики на месте трагедии не стали опровергать информацию о том, что погибла именно Славина. Очевидцы рассказали «Подъёму», что Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду, а затем оттолкнула подоспевших на помощь людей.

1 октября домой к Славиной пришли с обысками по уголовному делу о «нежелательной организации». Журналистка рассказала, что к ней «с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые».

Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций.

Ирина Славина
главред издания «Коза Пресс»

Председатель нижегородского «Мемориала» Аркадий Галкер, заявлял, что обыски у Славиной и других активисток были связаны с делом, которое завели на Михаила Иосилевича — нижегородского общественного деятеля, владельца помещения храма макаронного монстра.

#новости #происшествия

Статья дополняется
Артём Мазанов PLUS
+143 109
И это не новость ИА «Панорама»
12
97
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 137, "likes": 97, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 218922, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Oct 2020 16:35:34 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
137 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ольга Щербинина

116

пиздец

Ответить

Сергей Васильев

Ольга
0

Я написал точно такой же комментарий на минуту раньше и не получил ни одного плюса!! Начинаю гореть!!!!!

Ответить

Владимир Филатов

Сергей
0

Только не надо сомоподжигаться

Ответить

Следственный ГОСТ

Владимир
0

Надо

Ответить

Философский турник

Ольга
2

Универсальный коммент на новости, где упоминается РФ, МВД, Путин, Рубль, едро, пропогондоны и тд

Ответить

Alex Sharp

Ольга
0

Так сделайте что наконец.

Ответить

Critical Error

Alex
0

Что сделать?

Ответить

Социологический Макс

Critical
6

Журавлика

Ответить

Critical Error

Социологический
0

Журавлика на конец? Гринпис не придет ли?

Ответить

Жы Dogolonoga

Critical
0

сделай бочку

Ответить

Алексей Панкратов

Critical
–2

В крайнем случае можно посидеть подождать пока само как то... 

Ответить

Заслуженный рубин

Ольга
0

Почему?

Ответить

Олег Иванов

91

TJ не удалось дозвониться до реакции «Коза Пресс», там не ответили на звонки.

Первый запрос в поисковик:
KozaPress: СМИ, редакция которого состоит из одного человека

Нормас рофлите ребята:)

Ответить

alexferman

Олег
3

TJ удалось дозвониться до редакции «Коза Пресс», разговор был жаркий

Ответить

Shenmue

alexferman
0

Очень злой у Вас язык

Ответить

Колючий Денис

Олег
7
Ответить

Артём Мазанов

Олег
4

Мы не со зла, простите. Удалили эту часть

Ответить

Роман Смирнов

Олег
1
Ответить

Вова А.

26

Это пздц, но я не понял мотивы из новости - если исходить из текста, она подожгла себя потому что у нее изьяли технику: ноут, телефон, сообщения не выдают в ней желания поджечь себя, от этого офигеваешь, ведь у нее дочь осталась, муж, собакен.

Ответить

solawind

Вова
5

подожгла себя потому что у нее изьяли технику: ноут, телефон,

Там не только в этом дело

PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ ✔
Ирину Славину много прессовали за ее позицию. Помните историю с Шахуньей, где открыли мемориальную доску Сталину?
На 70 тысяч рублей.
За выход с портретом Бориса Немцова в день его памяти - на 20 тысяч рублей.
За перепечатку информации о форуме "Свободные люди" - на 5 тысяч.
Еще ...
Ирину Славину много прессовали за ее позицию. Помните историю с Шахуньей, где открыли мемориальную доску Сталину?
На 70 тысяч рублей.
За выход с портретом Бориса Немцова в день его памяти - на 20 тысяч рублей.
За перепечатку информации о форуме "Свободные люди" - на 5 тысяч.
Еще было открыто дело за информацию про коронавирус (до 500 тыс руб).
Ответить

Вова А.

solawind
1

Теперь понятно, пздц, они ей по каждому чиху иск походу выписывали. Бля, какие же у нас слабовики мудаки.

Ответить

Vladimir Romashov

Вова
0

Она делала независимую новостную ленту, вот и пришли с обысками.

Ответить

alexferman

Vladimir
3

У "Открытой России" проблемы не из-за независимости, а как раз из-за зависимости от Ходорковского, у них с Путиным свои взаимные обидки.

Ответить

alexferman

alexferman
1

Хотя при чём тут "Открытая Россия", пиздец

Ответить

Alex Macher

Vladimir
–8

И что такого? С обысками часто приходят, к разным людям.
Обычная жизненная ситуация для многих. 

Нахер СМИ управлять, если слабый и психически нестабильный? Можно другим людям передать управление, а самой писать.

Ответить

Ivan

Alex
1

"ну и что, что плохо влезает, просто разраьатывайте очко вазелином, и бутылка будет свободно туда входить, обычная жизненная ситуация"

Ответить

Сергей Васильев

Alex
0

Раиссия 2020

Ответить

Евгений Клочков

Alex
0

Атланты в треде, ховаемся

Ответить

Alex Macher

Евгений
0

я заправил уже

Ответить

Miguel

Вова
1

Видимо, сорвало крышу от происходящего.

Ответить

Пестрый Артем

Вова
–3

Видимо там найдут такое, что проще выпилиться.

Ответить

solawind

Пестрый
2

Икону Ходорковского?    Как же заебали пропагандоны.

Ответить

Не я

14

Есть дочь и муж
Сожгла себя заживо

Там явно шиза, если человек думает только о себе

Ответить

Евгений Мартынов

Не
–1

мутная на самом деле история: сжигать себя из-за того, что к тебе пришли с вопросами - попахивает лютой недосказанностью, либо нестабильностью кукухи

Ответить

alexferman

Евгений
3

Если человек изо дня в день пишет негативные новости про свою страну, то кукухе немудрено съехать

Ответить

Александр Добриневский

alexferman
0

Синдром KamikadzeD

Ответить

alexferman

Александр
0

Тоже этого полоумного вспомнил)

Ответить

Иван Гессе

Не
1

и что?

Ответить

Не я

Иван
0

Жаль

Ответить

Alex Macher

Не
–7

Ты ничего не понимаешь, это всё Путин и ЭРЭФ виноваты! 
Журналист мелкого издания опять напугал власть!1!1

Ответить

Алексей Панкратов

Не
0

Она итак то о России думал. О каждом из вас. 

Ответить

Взаимный рак

Не
0

Ну шиза и шиза. Че теперь?

Ответить

Alex Macher

Взаимный
0

Понять и простить.

Ответить

Shenmue

Не
0

Вот в этой теме 
https://tjournal.ru/news/218468-issledovanie-46-rossiyan-molodogo-i-srednego-vozrasta-ne-hotyat-zavodit-detey
все думают только о себе и что к них шиза?

Ответить

DC Maniac

5

Кринж какой то
Довели тетку сто проц

Дочь теперь точно будет ненавидеть Россию

Ответить

Rodion Kutsaev

DC
6

И голосовать за Путина

Ответить

alexferman

Rodion
27

А за кого ещё, если Россию ненавидишь

Ответить

Rodion Kutsaev

alexferman
2

Значит ли это, что россияне самые яростные русофобы?

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Rodion
0

Русская самоненависть

Ответить

Artem Gruzdev

Rodion
0

Не все.

Ответить

Олимпийский динозавр

alexferman
0

Хорош

Ответить

Алексей Панкратов

5

Если у меня попросят рассказать пару слов о современной России, я дам ссылку на 4 последние новости. 

Ответить

Alex Macher

Алексей
0

Но проверять о чём писала эта женщина и кто она такая ты не будешь. Раз такое произошло, то тут все 100% понятно сразу. 

Ответить

Евгений Мартынов

–2

А, так вот оно в чём дело...

Ответить

solawind

Евгений
6

"Путин ничего не знал" "Бояре плохие, путин хороший"

Ответить

Гордый бокал

2

@Сергей Звезда если что то это не флешмоб!

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Гордый
1

Зачем сказал

Ответить

Тревожный холод

2

бля, Ира, бля, пиздец

Ответить

alexferman

Тревожный
0

Знала её?

Ответить

Тревожный холод

alexferman
2

ага

Ответить

alexferman

Тревожный
1

Эмоциональна была?

Ответить

Игорь Рачук

alexferman
0

В её глазах всегда виднелось пламя! Нам всем будет не хватать её тепла!

Ответить

Тревожный холод

Игорь
0

Какой ты смешной. Людоеды будут улыбаться, жуя твою селезёнку

Ответить

Тревожный холод

alexferman
0

Не скажу, что эмоциональна - просто очень увлекалась своим делом и действительно хотела помогать

Ответить

Олимпийский

Тревожн…
1

А муж, дети? Как так-то?

Ответить

Тревожный холод

Олимпий…
3

не знаю. я искренне верю, что, когда связываешь жизнь с человеком, которого любишь, и тем более рожаешь ребёнка, с этого момента ты теряешь полноценное право на такое распоряжение собой. нельзя так делать.
тем более вот так оставлять ребёнка в стране, которая тебя жрёт

Ответить

alexferman

Тревожн…
1

Жаль что люди принимают такие решения, я вообще не понимаю суицида.

Ответить

Тревожный холод

alexfer…
2

Да, тоже считаю, что это совершенно неверный и неправильный выход из какой бы то ни было ситуации

Ответить

Колючий Денис

0

Зачем?..

Ответить

over and over

Колючий
–6

Замёрзла, может?

Ответить

YeezySpace

Колючий
2

Я где-то читал, что типа в чем прикол терпеть боль, несправедливость, если можно всё за минуту закончить.

Ответить

Колючий Денис

YeezySpace
6

Выбрала она не самый гуманный и безболезненный вариант.

Ответить

Ваня Погост

Колючий
3

Самосожжение — довольно эффектная и древняя форма протеста. 

Ответить

Колючий Денис

Ваня
–2

То, что это протест, понятно. Как и то, что ничего это не исправит.

Ответить

YeezySpace

Колючий
0

Что значит не исправит? Она лично для себя уже исправила.

Ответить

Иван Гессе

Колючий
0

погугли тхить куанг дык

Ответить

Колючий Денис

Иван
0

В рамках РФ ничего не будет. 

Ответить

Иван Гессе

Колючий
0

ну то что один этот фактор не свергнет путина это понятно, но что-то он да изменит точно

Ответить

Колючий Денис

Иван
0

Ничего не изменится. Можешь скринить

Ответить

Антон Пострунин

Колючий
1

Это хороший вариант поднасрать тем, кто подсирал тебе последние годы.

Ответить

Колючий Денис

Антон
0

И что будет им?

Ответить

Макс

Колючий
1

Вот именно. С этими козлами китайская месть не канает. 

Ответить

Антон Пострунин

Колючий
1

Они не хотят публичности, они хотят быть героями, которые спасают людей от страшных убийц, шпионов и террористов, такое им не надо.

Ответить

Колючий Денис

Колючий
3

Оставила дочку и мужа

Ответить

solawind

Колючий
1

https://www.rbc.ru/society/19/12/2019/5dfb98af9a79473a7eff7a4c , теперь это. Чем активнее государство ведет подавление своих граждан, тем больше таких случаев будет

Стрельба у здания ФСБ в Москве. Главное
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ накануне Дня чекиста. Есть раненые, один…
www.rbc.ru
Ответить

alexferman

Колючий
0

Полыхнуло от обысков

Ответить

Колючий Денис

alexferman
0

Я не для смехуечек спрашиваю

Ответить

alexferman

Колючий
1

Я тож не понимаю, какая-то крайняя эмоциональная неустойчивость

Ответить

Антон Пострунин

Колючий
1

Усталость от всего, желание поднасрать напоследок.

Ответить

No Name

2

Жаль что всем будет все равно, хотя по факту рф может довести любого человека до отчаяния

Ответить

Ivan

–2

оставила дочь и мужа. Ну и ебанутая

Ответить

Макс Бескоровайный

Ivan
0

Не суди с горяча, мб ей угрожали жизнями дочери и мужа.

Ответить

Комментарий удален

Grease gun

1

Видос то есть? 

Ответить

Виртуальный фитиль

1

Это вам не омоновцев обнимать

Ответить

Игорь Готовчиц

1

Кто-нибудь уже пошутил про «выгорела на работе»?..

Ответить

YeezySpace

0

Зачем страну то? Надо было Путина, куда эффективнее.

Ответить

Антон Пострунин

YeezySpace
2

Страна != госудраство.

Ответить

YeezySpace

Антон
2

Ты посмотри как горит в окружения Путина, когда Навальный обвинил Путина. А с этого тоже можно было раздуть.

Ответить

Andre Macareno

YeezySpace
1

нет, сказали бы "ну, пациент дурки, бывает"

Ответить

Антон Пострунин

YeezySpace
0

Извинись за каламбур.

Ответить

YeezySpace

Антон
1

извиняюсь только перед чеченцами

Ответить

Колючий Денис

Антон
–1
Ответить

Колючий Денис

YeezySpace
0

Ты виноват. 

Ответить

Daria Darko

YeezySpace
0

Зачем себя-то? Надо было Путина

Ответить

Rodion Kutsaev

YeezySpace
–1

Царь хороший, бояре плохие.

Ответить

Сергей Васильев

0

Что за пиздец

Ответить

Danil Oputin

0

Хороша мать и жена, однако.

Ответить

Сборник комментариев

0

Опять будут писать, что была сумасшедшая или нездоровая? Как ни акция против власти так человек с ума сошёл. 

Ответить

alexferman

Сборник
1

Действительно, это же обычные действия психически стабильного человека

Ответить

kotova lidiya

alexferman
3

Психическая нестабильность и сумасшествие это очень разные вещи. Психическое здоровье это вообще недостижимое состояние для большей части местной публики, включая меня. Что не делает нас психически ненормальными. 

Ответить

alexferman

kotova
0

Так про сумасшествие ты сам сказал

Ответить

kotova lidiya

alexferman
0

Не, это из комента, на который ты отвечал.

Ответить

Сборник комментариев

alexferman
0

А ещё у нас Тесак известный своим оптимизмом вдруг недавно "что-то осознал" в тюрьме и захотел самоубиться, только тело никак показать не могут. Из-за Ковида не могут тело показать, а камеры случайным образом в день смерти не работали. 

Ответить

alexferman

Сборник
1

Насчёт Тесака я почти уверен, что он сам выпилился из-за угрозы пожизненного

Ответить

Сборник комментариев

alexferman
2

И ногти себе с ноги сорвал и обколол себя сам, заодно и электрошокером ударил. 

Ответить

alexferman

Сборник
0

Его там и пиздить могли, и пытать, но суициднулся он по своей воле

Ответить

N/a

alexfer…
0

Нихуя себе своя воля

Ответить

Сборник

alexfer…
0

А даже если и так, то это доведение до самоубийства. На это тоже статья есть.   

Ответить

alexferman

Сборник
0

Доведение до самоубийства угрозой тюремного срока?

Ответить

Сборник

alexfer…
0

Тюремный срок может быть за то, что делал и чего не делал в том числе

Ответить

Иван Гессе

alexferman
0

там же речь шла про то что переборщили с пытками вроде. пожизненное это другое всё таки.

Ответить

alexferman

Иван
0

Вот в то что он от боли суициднулся, я не поверю

Ответить

Иван Гессе

alexfer…
0

почему это?

Ответить

alexferman

Иван
0

Он слишком ебанут для такой банальности

Ответить

Иван Гессе

alexfer…
0

легко быть ебанутым пока ты сильнее и тебя не запытывают до отчаяния

Ответить

Автоматический Макс

alexferman
0

Убедительной та статья на Медузе была.

Ответить

Социологический Макс

0

связаны с делом, которое завели на Михаила Иосилевича — нижегородского общественного деятеля, владельца помещения храма макаронного монстра.

Кто опять на пастафарианцев оскорбился? Самая мирная религия на самом деле, а не эти.

Ответить

linn

0

Охуеть

Ответить

Карина Юревич

0

До какой грани нужно дойти, чтобы сделать такое!!...

Ответить

Евгений Мартынов

Карина
–1

изи - достаточно провернуть какую-нибудь мутную темку. Слабовики тоже не на ровном месте за жопу решили схватить, значит где-то дала повод. 

Ответить

Shenmue

0

Очень жаль женщину (страшная и мучительная смерть), искренне сочувствую ее близким! Смогла ли она этим, что то изменить и не напрасна ли её смерть?

Ответить

Удачный магнит

Shenmue
0

Зато ее дети успели сказали "я люблю тебя", да?

Ответить

Аяз Умбатов

0

Красивая женщина. Была.

Ответить

Алексей Дудырев

0

А где видео то? Это же очень серьёзный поступок.

Ответить

Владимир Плутин

0

Без сомнения, героиня. Не многие поймут, не факт что такой радикальный протест эффективен в авторитарных помойках, но тем не менее, такой поступок требует величайшей силы воли. Жаль, что её жизнь пришлось пожертвовать ради неблагодарных индюков которые будут ныть про детей, собак и прочую симп-херню.

Ответить

Иван Таранов

0

А чем закончилась история мужчины из Новосибирска, который одновременно поджёг себя и повесился?
Он же вроде жив остался, может у него ещё можно интервью взять по поводу этой журналистки
https://forums.drom.ru/garazh/t1151090830.html
https://www.youtube.com/watch?v=cfNiCh-RS8Q

Ответить

Заслуженный рубин

–4

Ага, приплела Россию. Хорошо, не будет воспитывать детей в атмосфере ненависти к России и Путину.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
#CancelBorat: казахстанцы призвали отменить «Бората» после трейлера второй части. Их претензии стали поводом для шуток
Пока Сашу Барона Коэна обвиняют в культурной апроприации, его критикам пытаются объяснить, о чём фильм на самом деле.
202
Разборы
В Индии после группового изнасилования и пыток погибли две девушки за неделю. В стране начались протесты и задержания
Протестующие недовольны и кремацией — на важный для индийцев ритуал не только не пустили родственников, но и якобы избили их.
199
Новости
«У меня нет других версий»: Навальный назвал Путина причастным к его отравлению
Основатель ФБК заявил, что его задача сейчас — «оставаться парнем, который не боится». Поэтому он вернётся в Россию.
248
Популярное за три дня
Новости
Навальный подаст в суд на Пескова за слова о работе политика с ЦРУ
И потребовал от российских властей опубликовать доказательства их обвинений.
119
Животные
Рисование курами
Можно рисовать карандашами, углем, акварелью. А можно курами.
32
Новости
Госканал Белоруссии написал о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Это новость «Панорамы»
Телеканал ОНТ назвал Лукашенко «достойным кандидатом». А «Панорама» — президентом, который «не допустил анархии и гражданской войны».
38
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Сборник комментариев

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Mikhail Lukup

В московском морге неизвестные…

Иван Таранов

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Атлант поправил…

Журналистам РИА «Новости» и…

Vasily Mordovin

Пассажир маршрутки ударил…

Игорь Рачук

Журналистам РИА «Новости» и…

Жы Dogolonoga

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Иван Гессе

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Привет, п(ом)идор.

Запись в подсайте Twitter

bro mi

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Alex Macher

СМИ: главред KozaPress Ирина…

alexferman

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Сиська Багбира

Журналистам РИА «Новости» и…

Mmmax

Запись в подсайте Telegram

alexferman

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Иван Гессе

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Владимир Плутин

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Бипедальный Гоминид

Журналистам РИА «Новости» и…

Привет, п(ом)идор.

Журналистам РИА «Новости» и…

Артем Стажаров

Журналистам РИА «Новости» и…
null