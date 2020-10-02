Новости
Ольга Щербинина
153

Журналистам РИА «Новости» и ВГТРК предложили привиться от Covid-19 «Спутником V». Многие отказались Материал редакции

Вакцинация проходит добровольно, а журналисты включены в список профессий повышенного риска.

9 комментариев
В закладки

Сотрудникам РИА «Новости» и ВГТРК предложили бесплатно привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» вне рамок клинических испытаний. Большинство журналистов отказались от вакцинации, сообщает Reuters со ссылкой на источники внутри компаний.

Журналистам предложили привиться добровольно. Двое сотрудников РИА «Новости» рассказали агентству, что большинство их коллег от этого отказались. Работники холдинга ВГТРК также сообщили, что многие сотрудники не решились прививаться отечественной вакциной.

РИА «Новости» подтвердило программу вакцинации — прививку предложили сделать тем, кто постоянно работает в офисе, на мероприятиях и местах событий. Сколько сотрудников согласились, в агентстве не уточнили. В ВГТРК не ответили на запрос.

Собеседники Reuters также рассказали, что им провели базовое медицинское обследование и сделали тесты на на коронавирус и антитела. Журналисты входят список профессий, относящихся к группе повышенного риска, напоминает агентство.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата российские учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 2 октября заявил, что клинические испытания «Спутник V» показывают «хороший, обнадёживающий результат».

#новости #covid19

Ольга Щербинина PLUS
+44 897
но есть и хорошие новости?
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 9, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 218927, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Oct 2020 17:03:12 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Артем Стажаров

2

Это лишь говорит о том, что они прекрасно знают, на кого работают. Иллюзий у них никаких нет. Знают и осознанно берут деньги за пропаганду. Сами в нее естественно не верят ни капли

Ответить

Бипедальный Гоминид

2

Не пора ли сажать за публичное отрицание успехов российской медицины и науки?

Ответить

Атлант поправил плечи

Бипедальный
0

Они так уже плотно сидят

Ответить

Материальный химик

1

Если редакцию тж привьют, пилите прохладные про побочки

Ответить

Игорь Рачук

Материальный
1

... если сможете

Ответить

Алексей Панкратов

1

...но пиарить будут продолжать. 

Ответить

Колючий Денис

0

Комитет уже привили?

Ответить

Алексей Логачев

0

Не удивлюсь, если через пару дней какой-нибудь Киселёв будет рассказывать, что он привился и всё ок с телевизора

Ответить

Максим Шпилёв

0

Экстремизм!
Провести обыски, изъять всю технику, посадить под домашний арест!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Главред сайта Cosmopolitan пожаловалась на полицейских, отобравших у её сына восемь тысяч рублей. Ей позвонили из СК
Екатерина Великина заявила, что полицейские кричали сыну «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», а после пригрозили начать «искать всякое».
221
Новости
Институт цвета Pantone представил новый оттенок красного цвета — «Менструация»
Основной целью проекта назвали избавление общества от предрассудков вокруг периода менструации.
253
Новости
«‎Интересовались, в роли кого я в постели»: чемпионка мира по пауэрлифтингу рассказала, как ей нагрубили в аэропортах
Сотрудников не устроил внешний вид девушки.
242
Популярное за три дня
Истории
Cмерть без паспорта: история «острова людоедов» времён советской паспортной кампании
6 тысяч человек депортировали в Сибирь и высадили на остров без еды, убежища и инструментов. В диких условиях выжили чуть больше 2 тысяч.
244
Новости
Госканал Белоруссии написал о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Это новость «Панорамы»
Телеканал ОНТ назвал Лукашенко «достойным кандидатом». А «Панорама» — президентом, который «не допустил анархии и гражданской войны».
38
Животные
В Великобритании пятерых попугаев-сквернословов изолировали от посетителей парка дикой природы
После прибытия в зоопарк они находились на карантине в одной комнате и учили друг друга плохим словам.
43
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Алексей Дудырев

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Максим Шпилёв

Журналистам РИА «Новости» и…

Алексей Панкратов

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Алексей Логачев

Журналистам РИА «Новости» и…

alexferman

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Сборник комментариев

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Mikhail Lukup

В московском морге неизвестные…

Иван Таранов

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Атлант поправил…

Журналистам РИА «Новости» и…

Vasily Mordovin

Пассажир маршрутки ударил…

Игорь Рачук

Журналистам РИА «Новости» и…

Жы Dogolonoga

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Иван Гессе

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Привет, п(ом)идор.

Запись в подсайте Twitter

bro mi

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Alex Macher

СМИ: главред KozaPress Ирина…

alexferman

СМИ: главред KozaPress Ирина…

Сиська Багбира

Журналистам РИА «Новости» и…

Mmmax

Запись в подсайте Telegram

alexferman

СМИ: главред KozaPress Ирина…
null