Журналистам РИА «Новости» и ВГТРК предложили привиться от Covid-19 «Спутником V». Многие отказались Материал редакции
Вакцинация проходит добровольно, а журналисты включены в список профессий повышенного риска.
Сотрудникам РИА «Новости» и ВГТРК предложили бесплатно привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» вне рамок клинических испытаний. Большинство журналистов отказались от вакцинации, сообщает Reuters со ссылкой на источники внутри компаний.
Журналистам предложили привиться добровольно. Двое сотрудников РИА «Новости» рассказали агентству, что большинство их коллег от этого отказались. Работники холдинга ВГТРК также сообщили, что многие сотрудники не решились прививаться отечественной вакциной.
РИА «Новости» подтвердило программу вакцинации — прививку предложили сделать тем, кто постоянно работает в офисе, на мероприятиях и местах событий. Сколько сотрудников согласились, в агентстве не уточнили. В ВГТРК не ответили на запрос.
Собеседники Reuters также рассказали, что им провели базовое медицинское обследование и сделали тесты на на коронавирус и антитела. Журналисты входят список профессий, относящихся к группе повышенного риска, напоминает агентство.
11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата российские учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 2 октября заявил, что клинические испытания «Спутник V» показывают «хороший, обнадёживающий результат».
Это лишь говорит о том, что они прекрасно знают, на кого работают. Иллюзий у них никаких нет. Знают и осознанно берут деньги за пропаганду. Сами в нее естественно не верят ни капли
Не пора ли сажать за публичное отрицание успехов российской медицины и науки?
Не удивлюсь, если через пару дней какой-нибудь Киселёв будет рассказывать, что он привился и всё ок с телевизора
Экстремизм!
Провести обыски, изъять всю технику, посадить под домашний арест!