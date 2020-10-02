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Артём Мазанов
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Стажёр «Достаевского» в Петербурге заявил об избиениях в офисе компании после твитов о работе сервиса доставки еды Материал редакции

Андрея Терашкевича увезли на скорой, он снимает побои, после чего планирует обратиться в полицию с заявлением. Компания начала проверку.

38 комментариев
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Петербуржец Андрей Терашкевич, который стажировался в «Достаевском», заявил об избиении в офисе сервиса доставки еды после твитов о работе компании. Об этом рассказал депутат МО «Малая Охта» в Петербурге Василий Кунин.

Кунин опубликовал запись разговора Терашкевича в офисе «Достевского». В беседе с vc.ru он уточнил, что не знает, с кем именно разговаривал, но «вроде как это территориалный управляющий». На записи разговора слышно, как мужчина показал ему распечатки твитов и потребовал их удалить. В этих твитах Терашкевич рассказывал о работе сервиса доставки еды: он стажировался там, но не был трудоустроен официально.

Andrzej Teraszkiewicz ❤✊🏻✌🏻 @teraszkiewicz
Вся клиентская база Достаевского находится в практически открытом доступе. Любой стажер по номеру телефона пробьет все адреса и заказы за последние несколько лет. Так что думайте, когда что-то заказываете в Достаевском. Возможно, скоро ваш адрес появится в даркнете.

Терашкевич отказался удалять эти твиты, так как «это не его блог», на что ему ответили, раз «по-хорошему» не выходит, будет «по-плохому». Далее на записи слышно, что в комнату зашли несколько человек, один из которых заявил, что «они пришли поговорить». Терашкевич после происшествия уточнил, что в кабинет тогда зашли четыре человека: один начал его душить, а трое остальных — избивать ногами. После этого его вывели из офиса, а затем он вызвал скорую помощь. Терашкевич сообщил, что снимает побои, а затем планирует обратиться в полицию с заявлением.

В пресс-службе «Достаевского» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации, проверяя записи на подлинность.

На данный момент можем только сказать, что вопрос не останется без внимания. Подключены все ресурсы для выяснения обстоятельств. Мы обязательно вернёмся с более подробными комментариями позже.

«Достаевский»

#новости #петербург

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38 комментариев
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Евгений Клочков

69

Учитывая город - спасибо, что не расчленили

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Олимпийский динозавр

Евгений
10

Ещё не вечер

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Ze Katze

Олимпийский
0
Ответить

Shepard

Евгений
5

Остался целым, так сказать

Ответить

Sloy Pyli

Shepard
2

Не потерял голову.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Sloy
0

Валить нужно оттуда. Одна нога здесь, другая —- там.

Ответить

Daniil Lisnyak

Shepard
1

Теперь ноги в руки и бежать

Ответить

Vasya vs Vova

Евгений
2

Учитывая ещё тот факт, что Андрей Терашкевич выпускник истфака СПбГУ.
И да, он учился у О.В. Соколова.
Он ещё на "Пусть Говорят" выступал, когда вся эта эпопея случилась.

Ответить

drama llama

Евгений
0

Очевидный комментарий, но я всё же умудрился грустно кекнуть.

Ответить

Евгений Клочков

drama
0

На словах хех, а в душе эх

Ответить

alexferman

18

А могли бы и топориком тюкнуть

Ответить

rossoshmap

alexferman
1

Стажёр как раз он

Ответить

Опытный микроскоп

alexferman
1

А потом кому-нибудь пицца с ногтями попалась бы.

Ответить

Sloy Pyli

Опытный
0
Ответить

Alexey Snooker

alexferman
0

А могли бы и топориком тюкнуть

Он же не спящий армянин

Ответить

Поздний химик

–51

Зачем он во все трубы кричит, сука нытик, по пацанчики все решили, нахуя вот это вот надо, пиздец обмельчало новое поколение.....

Ответить

Опытный микроскоп

Поздний
26

Жалкое подобие Орлова. Плохо накидываешь, слабо.

Ответить

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Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Eldar

Опытный
0

Как будто Орлов заебись накидывает. Кому ты поклоняешься? Протри туалеткой рот.

Ответить

Взаимный рак

Eldar
0

Сообщение удалено

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Ax K

Поздний
0

Что ты несёшь, колхозник? Давай я приду вчетвером и разъебу тебя ни за что, посмотрим, как заговоришь. 

Ответить

Дмитрий Еруков

10

Вот это надо поднимать в топ, и давать огласку, чтобы выебали в жопу всю эту педерастическую службу.

Ответить

Владимир Плутин

2

Россеянский бизнес, как раз тот за который тут анкапчики педали в пол вжимают.

Ответить

alexferman

Владимир
5

Анкапчикам чего бояться, они все как на подбор физически мощны, владеют всеми единоборствами мира и на бегу отстреливают комару хоботок со 100 метров

Ответить

norm

3

Преступление и наказание.

Ответить

Andrew Dobrovolsky

–8

А народу хлеба и зрелищ как обычно да имя свое подальше в жопу спрятать под бредовыми никами и аватарками хентая

Ответить

Легендарный холод

Andrew
7

да имя свое подальше в жопу спрятать под бредовыми никами и аватарками хентая

Ответить

Dmitry Yashin

Легендарный
0

Чотка жэ, ты чо, ёпт!

Ответить

jss

1

А ещё у них самая хреновая еда в спб 

Ответить

Владимир Земсков

1

Щас придут любители писать, что, мол, он знал, куда идёт работать, какого отношения он к себе ожидал за такие гроши.

Ответить

Максим Гончаров

Владимир
2

вырезать их надо из комментов, ибо не место этим терпилам в современной России

Ответить

alexferman

Максим
0

Спасибо, что пока только из комментов, господин фашик

Ответить

Илюхер XXX

Максим
0

только им в ней и место

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Dmitry Yashin

Илюхер
0

Ух, борцун ввалился в тред!

Ответить

Взаимный рак

1

Ладно

Ответить

Люк Скайуокер

1

Уже был комментарий о том, что сейчас не 90-е?

Ответить

Новенький звук

0

эээ ну эта

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Dmitry Yashin

0

Бля, я пересилил себя и почитал его твитор. СБшники - натуральные долбоёбы, если переживали, что этот поток говна вообще хоть кто-то увидит)))
А вообще, чот появились сомнения в правдивости истории.

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Bird is the word

0

Еще повезло, что не расчленили.. ps на самом деле - дичь лютая, найти и оскопить дегенератов! 👊🏻

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