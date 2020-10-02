Стажёр «Достаевского» в Петербурге заявил об избиениях в офисе компании после твитов о работе сервиса доставки еды Материал редакции
Андрея Терашкевича увезли на скорой, он снимает побои, после чего планирует обратиться в полицию с заявлением. Компания начала проверку.
Петербуржец Андрей Терашкевич, который стажировался в «Достаевском», заявил об избиении в офисе сервиса доставки еды после твитов о работе компании. Об этом рассказал депутат МО «Малая Охта» в Петербурге Василий Кунин.
Кунин опубликовал запись разговора Терашкевича в офисе «Достевского». В беседе с vc.ru он уточнил, что не знает, с кем именно разговаривал, но «вроде как это территориалный управляющий». На записи разговора слышно, как мужчина показал ему распечатки твитов и потребовал их удалить. В этих твитах Терашкевич рассказывал о работе сервиса доставки еды: он стажировался там, но не был трудоустроен официально.
Терашкевич отказался удалять эти твиты, так как «это не его блог», на что ему ответили, раз «по-хорошему» не выходит, будет «по-плохому». Далее на записи слышно, что в комнату зашли несколько человек, один из которых заявил, что «они пришли поговорить». Терашкевич после происшествия уточнил, что в кабинет тогда зашли четыре человека: один начал его душить, а трое остальных — избивать ногами. После этого его вывели из офиса, а затем он вызвал скорую помощь. Терашкевич сообщил, что снимает побои, а затем планирует обратиться в полицию с заявлением.
В пресс-службе «Достаевского» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации, проверяя записи на подлинность.
Учитывая город - спасибо, что не расчленили
Олимпийский динозавр
Ещё не вечер
Учитывая ещё тот факт, что Андрей Терашкевич выпускник истфака СПбГУ.
И да, он учился у О.В. Соколова.
Он ещё на "Пусть Говорят" выступал, когда вся эта эпопея случилась.
Очевидный комментарий, но я всё же умудрился грустно кекнуть.
А могли бы и топориком тюкнуть
Опытный микроскоп
А потом кому-нибудь пицца с ногтями попалась бы.
Опытный микроскоп
Жалкое подобие Орлова. Плохо накидываешь, слабо.
Вот это надо поднимать в топ, и давать огласку, чтобы выебали в жопу всю эту педерастическую службу.
Россеянский бизнес, как раз тот за который тут анкапчики педали в пол вжимают.
Анкапчикам чего бояться, они все как на подбор физически мощны, владеют всеми единоборствами мира и на бегу отстреливают комару хоботок со 100 метров
А народу хлеба и зрелищ как обычно да имя свое подальше в жопу спрятать под бредовыми никами и аватарками хентая
Легендарный холод
да имя свое подальше в жопу спрятать под бредовыми никами и аватарками хентая
Щас придут любители писать, что, мол, он знал, куда идёт работать, какого отношения он к себе ожидал за такие гроши.
вырезать их надо из комментов, ибо не место этим терпилам в современной России
только им в ней и место
Бля, я пересилил себя и почитал его твитор. СБшники - натуральные долбоёбы, если переживали, что этот поток говна вообще хоть кто-то увидит)))
А вообще, чот появились сомнения в правдивости истории.
Еще повезло, что не расчленили.. ps на самом деле - дичь лютая, найти и оскопить дегенератов! 👊🏻