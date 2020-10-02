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Аня Бегиашвили
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Нижегородцы устроили акцию памяти журналистки Славиной: они несут цветы к месту самосожжения и стоят в пикетах Материал редакции

Полиция не пускала горожан к лавке, к которой привязала себя погибшая. Но позже оцепление сняли.

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Фото Натальи Бурухиной, NN.RU

Десятки жителей Нижнего Новгорода пришли к месту гибели главного редактора KozaPress Ирины Славиной, сообщает NN.RU. Они принесли свечи, цветы, фотографии и плакаты.

Полицейские оцепили место происшествия и не пропускали людей дальше выхода из метро. Но к вечеру оцепление сняли. По словам корреспондента NN.RU, там всё ещё чувствуется сильный запах гари.

Фото Натальи Бурухиной, NN.RU
Фото Натальи Бурухиной, NN.RU
Фото Натальи Бурухиной, NN.RU
Фото Натальи Бурухиной, NN.RU

2 октября Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде — спасти её не удалось. Накануне журналистка сообщала об обыске в своей квартире из-за дела «Открытой России», а перед самосожжением написала, что в её смерти виновата «Российская Федерация».

Славина активно высказывалась против «путинского режима», поддерживала оппозицию и регулярно публиковала в KozaPress новости о фальсификациях на выборах и коррупции местных чиновников. Своей деятельностью она привлекала внимание Центра «Э» и полиции. Профсоюз журналистов и оппозиционные политики считают, что Славину «довели до самоубийства» российские власти.

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tjournal.ru

#иринаславина #регионы #происшествия #политика #журналистика

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29 комментариев
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Arseny Markelov

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Зачем приносить свечи на место гибели в ЭТОМ случае? (не слишком ли двусмысленно?)

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Грустный будильник

Arseny
4

а что надо приносить в этом случае? воду?

Ответить

Поэтический паркур

Грустный
0

Угу, бутылочки с водой по 0.5л.

Ответить

Litnikov Danil

Arseny
2

Пока ты не написал даже не подумал. Но смысл можно найти и в этом так то

Ответить

Заслуженный рубин

–1

Вот это на всё на что она своей акцией может рассчитывать. В понедельник все забудут.

Ответить

сироп от щекотки

Заслуженный
2

Да раньше, я думаю

Ответить

Litnikov Danil

Заслуженный
0

Сомневаюсь

Ответить

Заслуженный рубин

Litnikov
–4

Я уже забыл и большинство нормальных людей не в курсе случившегося. А эти борцы на справедливость всегда были и всегда их будут давить (или они себя сами). Ничего нового.

Ответить

Lee

Заслуженный
–1

Русский народ злопамятный, запомнит и припомнит при случае

Ответить

Удачный магнит

Lee
0

Ну вот еще один случай и как припомнит. Ну не в этот раз, а вот в следующий. Не в следующий, так потом точно как припомнит, ух бля, держись путен.

Ответить

Lee

Удачный
0

Еще один из числа "ничего не припомнят, всем насрать, никто и так ничего не делает"? Ебучие циники. Попробуйте вспомнить сколько раз вас обсчитывали в налоговых и продуктовых, сразу злость ваша вскипит вернуть украденные сто рублей.

Выученная беспомощность
Вы́ученная беспо́мощность (англ. learned helplessness), также приобретённая или зау́ченная…
ru.m.wikipedia.org
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Удачный магнит

Lee
1

У тебя какие-то проблемы с логикой. Ты пишешь, что припомнят, но тут же кидаешь ссылку о том, что не припомнят.

Ответить

Ученый крюк

1

хуй знает зочем я здесб 

Ответить

Ученый крюк

Ученый
1

все пошли и я пошол 

Ответить

# realfiddy

0

Без комментариев. 

Ответить

Олимпийский динозавр

#
1

Ты хотел реакции? Вот она.

Ответить

# realfiddy

Олимпийский
0

А теперь хочу что бы в каждом городе пришли к зданию МВД и почтили память человека. Можно? 

Ответить

Атлант поправил плечи

#
1

Слишком ты треьовательный для беларуса

Ответить

# realfiddy

Атлант
1

Я родился в СССР и на территории современной РФ. Ещё что-то? 

Ответить

сироп от щекотки

#
0

В Алуште, что ли

Ответить

Авторский якорь

сироп
0

Ахахахаха ХА ХА 

Ответить

сироп от щекотки

Авторск…
0
Ответить

schmuck

Олимпийский
0

он хотел реакцию в тиктоке и лайке

Ответить

Zero-one-one

0

@the art of гепард Ты там? 

Ответить

Dra

Zero-one-one
0

Ищем её на фотках по татуировке на руке и деаноним!

Ответить

Автоматический Макс

Dra
1

Она выкладывала фото с лицом уже несколько раз)

Ответить

Dra

Автоматический
4

Чё, серьёзно? Блин, как я пропустил((((
@the art of гепард

Ответить

Строительный алмаз

0

 там всё ещё чувствуется сильный запах гари

Да, это пиздец

Ответить

KSA

0

Всех пришедших должен заблокировать роскомнадрыв

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