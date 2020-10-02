Нижегородцы устроили акцию памяти журналистки Славиной: они несут цветы к месту самосожжения и стоят в пикетах Материал редакции
Полиция не пускала горожан к лавке, к которой привязала себя погибшая. Но позже оцепление сняли.
Десятки жителей Нижнего Новгорода пришли к месту гибели главного редактора KozaPress Ирины Славиной, сообщает NN.RU. Они принесли свечи, цветы, фотографии и плакаты.
Полицейские оцепили место происшествия и не пропускали людей дальше выхода из метро. Но к вечеру оцепление сняли. По словам корреспондента NN.RU, там всё ещё чувствуется сильный запах гари.
2 октября Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде — спасти её не удалось. Накануне журналистка сообщала об обыске в своей квартире из-за дела «Открытой России», а перед самосожжением написала, что в её смерти виновата «Российская Федерация».
Славина активно высказывалась против «путинского режима», поддерживала оппозицию и регулярно публиковала в KozaPress новости о фальсификациях на выборах и коррупции местных чиновников. Своей деятельностью она привлекала внимание Центра «Э» и полиции. Профсоюз журналистов и оппозиционные политики считают, что Славину «довели до самоубийства» российские власти.
Зачем приносить свечи на место гибели в ЭТОМ случае? (не слишком ли двусмысленно?)
Грустный будильник
а что надо приносить в этом случае? воду?
Пока ты не написал даже не подумал. Но смысл можно найти и в этом так то
Сомневаюсь
Заслуженный рубин
Я уже забыл и большинство нормальных людей не в курсе случившегося. А эти борцы на справедливость всегда были и всегда их будут давить (или они себя сами). Ничего нового.
Русский народ злопамятный, запомнит и припомнит при случае
Ну вот еще один случай и как припомнит. Ну не в этот раз, а вот в следующий. Не в следующий, так потом точно как припомнит, ух бля, держись путен.
Еще один из числа "ничего не припомнят, всем насрать, никто и так ничего не делает"? Ебучие циники. Попробуйте вспомнить сколько раз вас обсчитывали в налоговых и продуктовых, сразу злость ваша вскипит вернуть украденные сто рублей.
У тебя какие-то проблемы с логикой. Ты пишешь, что припомнят, но тут же кидаешь ссылку о том, что не припомнят.
Без комментариев.
Олимпийский динозавр
Ты хотел реакции? Вот она.
А теперь хочу что бы в каждом городе пришли к зданию МВД и почтили память человека. Можно?
Слишком ты треьовательный для беларуса
Я родился в СССР и на территории современной РФ. Ещё что-то?
В Алуште, что ли
@the art of гепард Ты там?
Ищем её на фотках по татуировке на руке и деаноним!
Автоматический Макс
Она выкладывала фото с лицом уже несколько раз)