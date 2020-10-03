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Женя Кузьмин
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Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой порекомендовали перевести часть сотрудников на удалённую работу Материал редакции

К началу октября количество выявляемых случаев коронавируса в России выросло почти до 10 тысяч за сутки.

7 комментариев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал обновлённое постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В документе появилась рекомендация работодателям перевести часть сотрудников на удалённый режим.

Просьба затрагивает работников, «не участвующих непосредственно в обеспечении функционирования организации». Какую часть от общего числа сотрудников стоит перевести на «удалёнку», в постановлении не указано. Также губернатор попросил людей старше 65 лет не покидать место проживания без крайней необходимости.

Постановление носит рекомендательный характер. 2 октября в Москве тоже попросили по возможности перевести на удалённую работу до 50% сотрудников, при этом хотя бы 30% работников должны перейти на «дистанционку» в обязательном порядке. Такой режим продлится с 5 по 28 октября, а за несоблюдение требований компаниям грозит штраф от 10 тысяч до 300 тысяч рублей.

Вторая волна пандемии и новые ограничения в…
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tjournal.ru

#новости #covid19

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7 комментариев
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alex twit

12

Повторюшка дядя хрюшка

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Вова А.

alex
2
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Антон Лисин

6

Он вообще существует этот беглов или его прячут, как путина?

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Max

2

Охуенно, рекомендательный, но на самом деле нет.

Ответить

Антон Лисин

0

Очередной закон из которого ничего не понятно.

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Mikhail Dragunov

0

Мракобесы

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Футбольный магнит

0

Никаких оплачиваемых выходных

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