Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой порекомендовали перевести часть сотрудников на удалённую работу Материал редакции
К началу октября количество выявляемых случаев коронавируса в России выросло почти до 10 тысяч за сутки.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал обновлённое постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В документе появилась рекомендация работодателям перевести часть сотрудников на удалённый режим.
Просьба затрагивает работников, «не участвующих непосредственно в обеспечении функционирования организации». Какую часть от общего числа сотрудников стоит перевести на «удалёнку», в постановлении не указано. Также губернатор попросил людей старше 65 лет не покидать место проживания без крайней необходимости.
Постановление носит рекомендательный характер. 2 октября в Москве тоже попросили по возможности перевести на удалённую работу до 50% сотрудников, при этом хотя бы 30% работников должны перейти на «дистанционку» в обязательном порядке. Такой режим продлится с 5 по 28 октября, а за несоблюдение требований компаниям грозит штраф от 10 тысяч до 300 тысяч рублей.