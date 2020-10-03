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Женя Кузьмин
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Трампа после заражения коронавирусом отправили в военный госпиталь. У его окружения тоже обнаружили Covid-19 Материал редакции

Несмотря на госпитализацию, у президента США лишь лёгкие симптомы. Но ему сделали инъекцию экспериментального препарата.

12 комментариев
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Фото AP

Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, доставили на вертолёте в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд). Ожидается, что он проведёт там несколько дней, при этом продолжая работать и выполнять функции президента США.

По данным Reuters, на госпитализации настаивали врачи. При этом у 74-летнего Трампа болезнь протекает в лёгкой форме: его врач Шон Конли упомянул температуру и «усталость». Незадолго до перелёта в медицинский центр президент обратился к подписчикам в твиттере и назвал госпитализацию мерой предосторожности: «Думаю, что у меня всё хорошо, но мы собираемся удостовериться в том, что всё идет как надо».

Donald J. Trump @realDonaldTrump
https://t.co/B4H105KVSs

Шон Конли отметил, что в качестве лечения Трампу сделали единичную инъекцию экспериментального коктейля из антител фирмы Regeneron. 29 сентября компания отчиталась об успешных испытаниях препарата, в тестах участвовали 275 человек. «Сейчас Трамп участвует в гонке иммунной системы с вирусом. И если вирус победит — это будет иметь ужасные последствия. Наши антитела делают битву честной», — отметил глава Regeneron Леонард Шлейфер.

О том, что Трамп заразился Covid-19, стало известно 2 октября. Вместе с ним заразилась его жена Мелания. После этого тесты на коронавирус сделали все, кто контактировал с президентом США в последнее время: он присутствовал на церемонии выдвижения Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США и дебатах с Джо Байденом.

Журналисты The New York Times отследили, кто из окружения Трампа сдал положительный тест на коронавирус:

  • Советница Трампа Хоуп Хикс — предположительно, она заразила президента США;
  • Майк Ли — республиканец, сенатор от штата Юта;
  • Том Тиллис, республиканец, сенатор от штата Северная Каролина;
  • Келлиэнн Конуэй, бывшая советница Трампа;
  • Билл Степиен, глава предвыборного штаба Трампа;
  • Ронна Макдэниэл, председатель Национального комитета Республиканской партии;
  • Джон Дженкинс, президент университета Нотр-Дам.

При это Джо Байден и его супруга, а также вице-президент Майк Пенс и дочь Трампа Иванка сдали отрицательные тесты.

#новости #трамп #covid19

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12 комментариев
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Гладкий якорь

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Zero-one-one

Гладкий
0

Как там Анджей Дуда? Не болеет? 

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DC Maniac

2

Написал бы кто статью на тему
«А если вдруг умрет от ковида» (с разбором дальнейших последствия для экономики и мировой ситуации в целом) и по списку, ведь каждый дед достоин внимания и статьи*

* — статья имеется ввиду контент / лонгрид // новость

😂😂

А не то что вы подумали 🤷🏻‍♂️

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Преподобный жар

DC
2

Да ничего в принципе то не поменяется, ну потрясёт рынки малясик, пару товарищей в отставку уйдёт, да в твиттере будут прикалываться. В США система не так сильно от личности зависит, как в РФ или КНР.

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vvcvv

DC
0

И что с выборами будет

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Закомплексованная Душа

2

Советница Трампа Хоуп Хикс — предположительно, она Харазила президента США;

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Жуткий Мурод

2

Это где-то в Ростове?

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Антон Лисин

1

Давайте найдена уже завозите 

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YeezySpace

–1

Почему не Байден(

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Виноватый глобус

0

Опять не то окружение

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Боковой шар

0

Вот и всё. Рептилоиды из Q-Anon убили последнего рыцаря человечества.

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Павел Бондаренко

0

... Но ему сделали инъекцию экспериментального препарата....

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