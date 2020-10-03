Трампа после заражения коронавирусом отправили в военный госпиталь. У его окружения тоже обнаружили Covid-19 Материал редакции
Несмотря на госпитализацию, у президента США лишь лёгкие симптомы. Но ему сделали инъекцию экспериментального препарата.
Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, доставили на вертолёте в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд). Ожидается, что он проведёт там несколько дней, при этом продолжая работать и выполнять функции президента США.
По данным Reuters, на госпитализации настаивали врачи. При этом у 74-летнего Трампа болезнь протекает в лёгкой форме: его врач Шон Конли упомянул температуру и «усталость». Незадолго до перелёта в медицинский центр президент обратился к подписчикам в твиттере и назвал госпитализацию мерой предосторожности: «Думаю, что у меня всё хорошо, но мы собираемся удостовериться в том, что всё идет как надо».
Шон Конли отметил, что в качестве лечения Трампу сделали единичную инъекцию экспериментального коктейля из антител фирмы Regeneron. 29 сентября компания отчиталась об успешных испытаниях препарата, в тестах участвовали 275 человек. «Сейчас Трамп участвует в гонке иммунной системы с вирусом. И если вирус победит — это будет иметь ужасные последствия. Наши антитела делают битву честной», — отметил глава Regeneron Леонард Шлейфер.
О том, что Трамп заразился Covid-19, стало известно 2 октября. Вместе с ним заразилась его жена Мелания. После этого тесты на коронавирус сделали все, кто контактировал с президентом США в последнее время: он присутствовал на церемонии выдвижения Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США и дебатах с Джо Байденом.
Журналисты The New York Times отследили, кто из окружения Трампа сдал положительный тест на коронавирус:
- Советница Трампа Хоуп Хикс — предположительно, она заразила президента США;
- Майк Ли — республиканец, сенатор от штата Юта;
- Том Тиллис, республиканец, сенатор от штата Северная Каролина;
- Келлиэнн Конуэй, бывшая советница Трампа;
- Билл Степиен, глава предвыборного штаба Трампа;
- Ронна Макдэниэл, председатель Национального комитета Республиканской партии;
- Джон Дженкинс, президент университета Нотр-Дам.
При это Джо Байден и его супруга, а также вице-президент Майк Пенс и дочь Трампа Иванка сдали отрицательные тесты.
Написал бы кто статью на тему
«А если вдруг умрет от ковида» (с разбором дальнейших последствия для экономики и мировой ситуации в целом) и по списку, ведь каждый дед достоин внимания и статьи*
* — статья имеется ввиду контент / лонгрид // новость
😂😂
А не то что вы подумали 🤷🏻♂️
Советница Трампа Хоуп Хикс — предположительно, она Харазила президента США;