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Женя Кузьмин
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ТАСС: воду у Халактырского пляжа на Камчатке мог отравить давший течь коммерческий танкер Материал редакции

По данным агентства, такая предварительная версия у экстренных служб региона. Местные жители подозревают в экологической катастрофе военных и полигон захоронения ядохимикатов.

20 комментариев
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Отравление воды у побережья Камчатки могла вызвать течь нефтепродуктов из коммерческого танкера, который проплывал мимо. Именно такой является предварительная версия произошедшего в районе Халактырского пляжа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

Собеседник агентства отметил: «Мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск. В этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».

Ранее местные жители рассказали о сотнях мёртвых морских животных, выброшенных на побережье Камчатки. А сёрферы пожаловались на проблемы со здоровьем после контакта с водой, включая ожоги глаз. Юрий Дудь опубликовал видео с вертолёта, где в воде у Халактырского пляжа видно большое нефтяное пятно.

Российский Greenpeace назвал произошедшее экологической катастрофой и призвал расследовать её: причины и масштабы всё ещё устанавливаются. Местные жители отмечали, что на пляже проводят учения военные, а в 35 километрах от Петропавловска-камчатского находится Козельский полигон захоронения ядохимикатов.

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#новости #камчатка #экология

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20 комментариев
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Sergey

9

ТАСС: воду у Халактырского пляжа на Камчатке мог отравить Навальный. 

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Женя Кузьмин

Sergey
11

давайте писать корректно

ТАСС: у воды у Халактырского пляжа могло быть нарушение обмена веществ

Ответить

Artem Gruzdev

Женя
4

Снизился сахар в морской воде

Ответить

Женя Кузьмин

Artem
3

океан ещё и бухал небось

Ответить

Artem Gruzdev

Женя
2

Нефтепродукты в России никогда не производили, а все запасы уничтожили

Ответить

Внешний колос

Artem
1

Океан сам выпил нефтепродукт, чтобы инсценировать отравление

Ответить

Artem Gruzdev

Внешний
2

Когда Киселев поедет плавать?

Ответить

Внешний колос

Artem
0

Да

Ответить

Правительственный коктейль

Женя
2

ТАСС: воду у Халактырского пляжа отравил танкер, который был уволен 2 недели назад.

Ответить

Mmmax

Правительственн…
2

давайте говорить честно, трупы рыб подбросили так сказать западные партнеры

Ответить

Sergey

Женя
2

ТАСС: вода у Халактырского пляжа работает на ЦРУ

Ответить

Различный кофе

Женя
0

ТАСС: у воды у Халактырского пляжа могло быть нарушение обмена веществ

Всё так. Атомы за молекулы заехали.

Да и вообще, природа сама виновата, что из неё делают яды.

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Правительственный коктейль

Sergey
0

У России есть информация о работе сотрудников ЦРУ с "берлинским пациентом", которому не первый раз дают инструкции. На этот раз "берлинский пациент" занялся отравлением воды у Халактырского пляжа на Камчатке.

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Внешний колос

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Внешний колос

Внешний
3

Только прибавку к пенсии получат

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andrey adamovich

4

Там же речка, впадающая в океан, пожелтела, танкер по речке проплыл?

Ответить

Костя Васильев

andrey
0

Очевидно же, что западные спецслужбы подкинули дрявый танкер в реку. Кстати из этой воды был чай навального 

Ответить

Правительственный коктейль

andrey
0

ТАСС: В России развивается речное судоходство.

Ответить

Костя Васильев

Правительственн…
0

В России всё может только загибаться

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Зарегистрировался только что

1

ТАСС: воду c Халактырского пляжа на Камчатке мог выпить Навальный  

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