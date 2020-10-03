ТАСС: воду у Халактырского пляжа на Камчатке мог отравить давший течь коммерческий танкер Материал редакции
По данным агентства, такая предварительная версия у экстренных служб региона. Местные жители подозревают в экологической катастрофе военных и полигон захоронения ядохимикатов.
Отравление воды у побережья Камчатки могла вызвать течь нефтепродуктов из коммерческого танкера, который проплывал мимо. Именно такой является предварительная версия произошедшего в районе Халактырского пляжа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Дальневосточного региона.
Собеседник агентства отметил: «Мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск. В этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».
Ранее местные жители рассказали о сотнях мёртвых морских животных, выброшенных на побережье Камчатки. А сёрферы пожаловались на проблемы со здоровьем после контакта с водой, включая ожоги глаз. Юрий Дудь опубликовал видео с вертолёта, где в воде у Халактырского пляжа видно большое нефтяное пятно.
Российский Greenpeace назвал произошедшее экологической катастрофой и призвал расследовать её: причины и масштабы всё ещё устанавливаются. Местные жители отмечали, что на пляже проводят учения военные, а в 35 километрах от Петропавловска-камчатского находится Козельский полигон захоронения ядохимикатов.
ТАСС: воду у Халактырского пляжа на Камчатке мог отравить Навальный.
Снизился сахар в морской воде
Нефтепродукты в России никогда не производили, а все запасы уничтожили
Океан сам выпил нефтепродукт, чтобы инсценировать отравление
Правительственный коктейль
ТАСС: воду у Халактырского пляжа отравил танкер, который был уволен 2 недели назад.
давайте говорить честно, трупы рыб подбросили так сказать западные партнеры
Различный кофе
ТАСС: у воды у Халактырского пляжа могло быть нарушение обмена веществ
Всё так. Атомы за молекулы заехали.
Да и вообще, природа сама виновата, что из неё делают яды.
Правительственный коктейль
У России есть информация о работе сотрудников ЦРУ с "берлинским пациентом", которому не первый раз дают инструкции. На этот раз "берлинский пациент" занялся отравлением воды у Халактырского пляжа на Камчатке.
Там же речка, впадающая в океан, пожелтела, танкер по речке проплыл?
Очевидно же, что западные спецслужбы подкинули дрявый танкер в реку. Кстати из этой воды был чай навального
Правительственный коктейль
ТАСС: В России развивается речное судоходство.
ТАСС: воду c Халактырского пляжа на Камчатке мог выпить Навальный