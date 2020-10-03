По данным агентства, такая предварительная версия у экстренных служб региона. Местные жители подозревают в экологической катастрофе военных и полигон захоронения ядохимикатов.

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Отравление воды у побережья Камчатки могла вызвать течь нефтепродуктов из коммерческого танкера, который проплывал мимо. Именно такой является предварительная версия произошедшего в районе Халактырского пляжа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

Собеседник агентства отметил: «Мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск. В этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».

Ранее местные жители рассказали о сотнях мёртвых морских животных, выброшенных на побережье Камчатки. А сёрферы пожаловались на проблемы со здоровьем после контакта с водой, включая ожоги глаз. Юрий Дудь опубликовал видео с вертолёта, где в воде у Халактырского пляжа видно большое нефтяное пятно.

Российский Greenpeace назвал произошедшее экологической катастрофой и призвал расследовать её: причины и масштабы всё ещё устанавливаются. Местные жители отмечали, что на пляже проводят учения военные, а в 35 километрах от Петропавловска-камчатского находится Козельский полигон захоронения ядохимикатов.