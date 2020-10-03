«Пока моя мама горела заживо, вы молчали»: дочь журналистки Ирины Славиной вышла на пикет после самосожжения матери Материал редакции
Одиночные пикеты продолжаются второй день, на этот раз — в разных городах России.
3 октября в городах России прошли одиночные пикеты из-за самосожжения журналистки KozaPress Ирины Славиной. Она подожгла себя днём ранее у здания МВД в Нижнем Новгороде: после этого там собралась стихийная акция, а на следующий день люди стали приходить с плакатами.
Среди участников оказалась дочь Ирины Славиной Маргарита. Она вышла с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Перед самосожжением журналистка написала в фейсбуке, что в её смерти виновата «Российская Федерация». К Маргарите присоединились другие нижегородцы.
С пикетами выходили и в других городах: Москве, Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Берлине.
Накануне самосожжения Славина сообщала об обыске в своей квартире из-за дела «Открытой России». Журналистка активно высказывалась против «путинского режима», поддерживала оппозицию и регулярно публиковала в KozaPress новости о фальсификациях на выборах и коррупции местных чиновников.
Своей деятельностью она привлекала внимание Центра «Э» и полиции. Профсоюз журналистов и оппозиционные политики считают, что Славину «довели до самоубийства» российские власти.
Как это все бессмысленно: от сожжений до пикетов.
К сожалению, посадят
Арт красивый, ситуация страшная.
#прошувинитьРФ https://t.co/I3TN5D7Ldy
Белорусский Илья
почему я не еврейка
почему?
Почему ты не хочешь признавать, что ты еврей?
Белорусский Илья
Потому что я не еврей
Жаль
А может и еврей
На что только не пойдешь, чтобы тебя не жалели??
А кто их жалеет? Тут антисемитизм цветет и пахнет
Ситуация ужасная, но блин, больше всего мне жалко парня, который пытался ей помочь. Теперь ему самому нужна помощь, и скорее всего длительная
Мне кажется, что у мамы что у дочки явно есть психические проблемы
то есть, накладывать на себя руки по твоему это норма? особенно зная что у тебя остался муж и дочь которым утрата родного человека доставит невыносимую боль
Ирина — самоубийца. А толпа вышла ее выгораживать.
Всегда есть выбор.
самоубившийся всегда сам виноват.
более того, у них логика такая, будто самоубийца покусился на собственность государства
Окончательный утюг
И че теперь
То, что по хорошему когда год назад человек начал размышлять о самосожжении, то тогда родные и близкие должны были озаботиться этим. И вполне вероятно, что не было того что произошло и тогда она была бы жива.
Как озоботиться?
Ну вот они её успокаивали. Потерпи чуть-чуть, Путин последний срок у власти. А они хуяк, и конституцию на хуе повернули.
Человек от системы охуевает, не понимает как нахуй жить и в какую пизду все идёт, насколько все беспомощны вокруг, и вместо того чтобы поддержать её, вы сейчас говорите что надо было близким "озаботиться", вести к психологу и убежать её в том что "потерпи, тебе это кажется, все не так уж и плохо, все пройдёт"?
Ее проблема только в том, что ей не повезло родиться тем, кем она родилась. Ну вот не может она терпеть все то, что терпят другие. Я вот не люблю окрошку на квасе, а она когда в неё "Владимир проникал рывками"
На языке замельтешила матерщина,
Когда я понял, что в меня вошёл мужчина.
Он ощущался будто подогретый студень.
Я обернулся на него, да, это Путин.
На *у* тот час затанцевали тараканы.
Мураши, пока Владимир проникал в меня рывками.
Я решил — дробить себя на выдохе постыдно, лопотать,
И тут он вынул хер и на лицо спустил мне, благодать.
Потерпи чуть-чуть
потерпи чуть-чуть, у бутылки есть конец. а угрозы майоров стерпим, подумаешь.
Ссука, какой пиздец.
Да полно таких городов: Ростова два, Красноярск/Краснодар, Самара/Тольятти..
«Пока моя мама горела заживо, вы молчали»:
Кто мы то? Я про нее узнал, когда уже догорела.
Может имеется ввиду состоянии души?
Когда мать отмахивается от того, чтобы ее тушили во время самосожжения, начинаешь что-то подозревать.
Наверно надо понимать, что девочке трудно начать винить мать, ей и так хуево от потери, наверно имеет право повинить других во всяких моментов. А вот дроч аудиторииТЖ на ее поступок - это кек. Жалко ее, как и других родных, быть родственником поехавшего активиста дело сложное и неблагодарное, часто требуется самопожертвования и подобное, какое тут нахуй восхищение, грустно же.
У таких активистов семья всегда будет максимум лишь на втором месте, что и было показано данным инцидентом.
@Сергей Звезда тут сеточка ботов.
Надо так же устроить пикеты о внимательном отношении к матерям, они тоже подвержены депрессиям и отчаянию. Были же кстати при Ельцине соц ролики " позвони маме". Чем там муж занимался тоже вопрос, впрочем вполне себе альтернатива разводу
Да, правильно! Давайте обсуждать всякую хуету, вместо того, что действительно произошло.
1. Женщина подожгла себя.
2. Она написала что винит в этом Российскую Федерацию.
3. За день до этого к ней приходили с обыском.
Что же это может быть? Муж? Дочь? Рептилоиды? Скорее всего, да.