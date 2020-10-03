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Женя Кузьмин
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«Пока моя мама горела заживо, вы молчали»: дочь журналистки Ирины Славиной вышла на пикет после самосожжения матери Материал редакции

Одиночные пикеты продолжаются второй день, на этот раз — в разных городах России.

58 комментариев
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3 октября в городах России прошли одиночные пикеты из-за самосожжения журналистки KozaPress Ирины Славиной. Она подожгла себя днём ранее у здания МВД в Нижнем Новгороде: после этого там собралась стихийная акция, а на следующий день люди стали приходить с плакатами.

Среди участников оказалась дочь Ирины Славиной Маргарита. Она вышла с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Перед самосожжением журналистка написала в фейсбуке, что в её смерти виновата «Российская Федерация». К Маргарите присоединились другие нижегородцы.

Фото «МБХ Медиа»
«Новая газета»
«Новая газета»
Фото Анастасия Кашкиной
Фото  «МБХ Медиа»

С пикетами выходили и в других городах: Москве, Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Берлине.

Фото Давида Френкеля
Фото Александра Кашеварова
Фото пользователя твиттера «парень с мальборо»
Фото Евгения Долгополова

Накануне самосожжения Славина сообщала об обыске в своей квартире из-за дела «Открытой России». Журналистка активно высказывалась против «путинского режима», поддерживала оппозицию и регулярно публиковала в KozaPress новости о фальсификациях на выборах и коррупции местных чиновников.

Своей деятельностью она привлекала внимание Центра «Э» и полиции. Профсоюз журналистов и оппозиционные политики считают, что Славину «довели до самоубийства» российские власти.

Критика «путинской власти» и поддержка…
В соцсетях предполагают, что журналистку довели до самоубийства регулярными преследованиями и…
tjournal.ru

#иринаславина #новости #пикеты

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58 комментариев
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Lion St

15

Как это все бессмысленно: от сожжений до пикетов.

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fox

Lion
12

Как и твой комментарий

Ответить

Lion St

fox
9

Да

Ответить

Ночной огонь

fox
1

Его полезность никто и не обсуждает

Ответить

Атлант поправил плечи

Lion
1

Б Е С П О М О Щ Н О С Т Ь

Ответить

Sergey

Lion
0

У каждого своя борьба

Ответить

Справедливый супер_стар

9

А дочь молодец

Ответить

Имя Фамилия

Справедливый
0

К сожалению, посадят

Ответить

Андрей Литвинов

Имя
–2

Зато не сожжет себя.

Ответить

Счастливый велосипед

9

Арт красивый, ситуация страшная.

почему я не еврейка @kristinaboyar
«В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию» Ирина Славина

#прошувинитьРФ https://t.co/I3TN5D7Ldy
Ответить

Белорусский Илья

Счастливый
0

почему я не еврейка

почему?

Ответить

Алиса Барышман

Белорусский
4

отказали в гиюре

Ответить

Окончательный утюг

Белорусский
1

Почему ты не хочешь признавать, что ты еврей?

Ответить

Должен магнит

Окончательный
2

*еврейка

Ответить

Белорусский Илья

Окончательный
–1

Потому что я не еврей

Ответить

Zero-one-one

Белорусский
1

Лжец

Ответить

Окончательный утюг

Белорусский
–1

Жаль

Ответить

Белорусский Илья

Окончат…
2

А может и еврей

Ответить

Окончательный

Белорус…
0

На что только не пойдешь, чтобы тебя не жалели??

Ответить

Белорусский Илья

Окончат…
–2

А кто их жалеет? Тут антисемитизм цветет и пахнет

Ответить

Окончательный

Белорус…
0

Ты опять ничего не понял

Ответить

Белорусский Илья

Белорус…
–1

@just fantasy ну вот. Опять

Ответить

Окончательный

Белорус…
1

Зачем минусишь? Детский сад

Ответить

Белорусский Илья

Окончат…
1

Но ведь это ты делаешь

Ответить

Окончательный

Белорус…
1

Ты первый начал

Ответить

Белорусский Илья

Окончат…
2

Нет, ты

Ответить

Яня

7

Ситуация ужасная, но блин, больше всего мне жалко парня, который пытался ей помочь. Теперь ему самому нужна помощь, и скорее всего длительная

Ответить

Артём Дидык

–8

Мне кажется, что у мамы  что у дочки явно есть психические проблемы

Ответить

Mmmax

Артём
5

сам то здоров?

Ответить

Mmmax

Артём
3

Блть, я просто х*ею с вашей безпринципности.
Сколько вам денег скинуть чтобы вы исчезли из интернетов?
Ты понимаешь, что тебя в расход пустят по запросу кремлевских маркетологов?

Ответить

Артём Дидык

Mmmax
0

то есть, накладывать на себя руки по твоему это норма?  особенно зная что у тебя остался  муж и дочь которым утрата родного человека доставит невыносимую боль

Ответить

Атлант поправил плечи

Артём
0

Привет, о самураях что-то знаешь?

Ответить

Ivan Cheltsov

Артём
–7

Ирина — самоубийца. А толпа вышла ее выгораживать.

Всегда есть выбор.

Ответить

solawind

Ivan
4

Интересно , и почему в УК есть статья доведение до самоубийства. Надо ее убрать, ведь циники-дурачки (вместе с проплаченным говном из Лахты) объяснили что самоубившийся всегда сам виноват.

Ответить

Алиса Барышман

solawind
0

самоубившийся всегда сам виноват.

более того, у них логика такая, будто самоубийца покусился на собственность государства

Ответить

Окончательный утюг

Артём
1

И че теперь

Ответить

Артём Дидык

Окончательный
0

То, что по хорошему когда год назад человек начал размышлять о самосожжении, то тогда родные и близкие должны были озаботиться этим. И вполне вероятно, что не было того что произошло  и тогда она была бы жива.

Ответить

Атлант поправил плечи

Артём
2

Как озоботиться?
Ну вот они её успокаивали. Потерпи чуть-чуть, Путин последний срок у власти. А они хуяк, и конституцию на хуе повернули.
Человек от системы охуевает, не понимает как нахуй жить и в какую пизду все идёт, насколько все беспомощны вокруг, и вместо того чтобы поддержать её, вы сейчас говорите что надо было близким "озаботиться", вести к психологу и убежать её в том что "потерпи, тебе это кажется, все не так уж и плохо, все пройдёт"?

Ее проблема только в том, что ей не повезло родиться тем, кем она родилась. Ну вот не может она терпеть все то, что терпят другие. Я вот не люблю окрошку на квасе, а она когда в неё "Владимир проникал рывками"

На языке замельтешила матерщина,

Когда я понял, что в меня вошёл мужчина.

Он ощущался будто подогретый студень.

Я обернулся на него, да, это Путин.

На *у* тот час затанцевали тараканы.

Мураши, пока Владимир проникал в меня рывками.

Я решил — дробить себя на выдохе постыдно, лопотать,

И тут он вынул хер и на лицо спустил мне, благодать.

Ответить

Алиса Барышман

Атлант
0

Потерпи чуть-чуть

потерпи чуть-чуть, у бутылки есть конец. а угрозы майоров стерпим, подумаешь.

Ответить

Артём Дидык

Артём
–2

точнее теперь только у дочки

Ответить

Средний химик

3

Ссука, какой пиздец.

Следователи перепутали Нижний и Великий Новгород…
Об этом сообщил исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров…
echo.msk.ru
Ответить

сироп от щекотки

Средний
0

Да полно таких городов: Ростова два, Красноярск/Краснодар, Самара/Тольятти..

Ответить

Sergey

2

«Пока моя мама горела заживо, вы молчали»:

Кто мы то?  Я про нее узнал, когда уже догорела.

Ответить

Artem Ivanov

Sergey
0

Может имеется ввиду состоянии души? 

Ответить

Sergey

Artem
1

сложно. Мамка замутила перфоманс, а охувший зритель не проникся душой. 

Ответить

Mmmax

0

Когда мать отмахивается от того, чтобы ее тушили во время самосожжения, начинаешь что-то подозревать. 

Ответить

Sergey

Mmmax
–3

Наверно надо понимать, что девочке трудно начать винить мать, ей и так хуево от потери, наверно имеет право повинить других во всяких моментов. А вот дроч аудиторииТЖ на ее поступок - это кек. Жалко ее, как и других родных, быть родственником поехавшего активиста дело сложное  и  неблагодарное, часто  требуется самопожертвования и подобное, какое тут нахуй восхищение, грустно же.
У таких активистов семья всегда будет максимум лишь на втором  месте, что  и было показано данным инцидентом. 

Ответить

Mmmax

Sergey
2

Ты ловко за всех расписал.
Ну вот я не политический. меня момент самосожжения цепляет.
А ты значит в своей прихожей е*ать как разбираешься и тебе все понятно?

*Ты извиняй, но думаю что ты мудак.

Ответить

Sergey

Mmmax
–2

ты извиняй, но самосожжение это суицид, такой же как  и повиснуть на петле в сортире. Просто более театральный и хайповый.
Да я мудак, сочувствую тут этой девочке понимаешь. 

Ответить

Mmmax

Sergey
1

@Сергей Звезда тут сеточка ботов. 

Ответить

Sergey

Mmmax
–1

хахах,  вот ты кадр. Мог забрать назад слова про мудака,  а сам пошел ябедничать. Был лучшего о тебе мнения))

Ответить

Mmmax

Sergey
0

Не, я уважительно отношусь к любой работе.
Сам проталкиваю дикое говно в выдачу, но тут наверное стоит е*альник хлопнуть. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Sergey
0

Как ты думаешь, почему активист поехавший?

Ответить

Sergey

–3

Надо так же устроить пикеты о внимательном отношении к матерям, они  тоже подвержены депрессиям  и отчаянию. Были же кстати при Ельцине соц ролики " позвони маме". Чем там муж занимался тоже вопрос, впрочем вполне себе альтернатива разводу 

Ответить

A patient patient

Sergey
2

Да, правильно! Давайте обсуждать всякую хуету, вместо того, что действительно произошло.
1. Женщина подожгла себя.
2. Она написала что винит в этом Российскую Федерацию.
3. За день до этого к ней приходили с обыском.
Что же это может быть? Муж? Дочь? Рептилоиды? Скорее всего, да.

Ответить

Sergey

A
–1

Значит ноша была слишком тяжела. это грустно, не спорю

Ответить

Вова А.

1

это все какой-то пздц

Ответить

Промышленный пистолет

0

вообще пока она не догорела мы и не в курсе были, предупреждать надо

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