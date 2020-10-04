В России зафиксировали больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки — впервые с середины мая Материал редакции
В России за сутки зафиксировали 10 499 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Число выявленных случаев за сутки в стране впервые превысило 10 тысяч с 15 мая. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 215 001 человек.
На первом месте по количеству заражённых — Москва: там зафиксировали 3 327 новых случаев, при этом столице не было больше 3 тысяч инфицированных за сутки с 23 мая.
Также за сутки зафиксировали 107 смертей. За тот же период из больниц выписали 3 284 человека.
В России всё чаще говорят в второй волне пандемии, которая началась осенью, хотя власти говорят, что планов на новые ограничительные меры пока нет. В Москве и Петербурге уже порекомендовали вернуть часть сотрудников на удалённую работу. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.
Маски мы конечно носить не будем
Плоский паук например
Зачем? Хэллоуин только 31 октября будет.
Так подожди. Ты не хочешь соблюдать никакие нормы предосторожности, как маски в общественном месте и мытьё рук, но хочешь сидеть на карантине?
О щас у него в голове диссонанс. Ты зачем это сделал?
Плоский паук
Это была просто шутка, а так я даже ем в маске. Конечно похудел на 20кг - зато не зарозился!!!
Посмеешься, когда кому-то из знакомых плановую операцию отменят или в стационар не возьмут, потому что там нет места или карантин, который ты так ждёшь.
Так уже сейчас бюджеты так порезали, что плановое лечение проблемно получить
То есть если карантин не вводить будет лучше? Ты хочешь, чтобы опять как в прошлый раз тянули? А так просто всех закроют и все. Чем быстрее всех закроют тем быстрее всех вылечат. Китай возьми как пример, там всё закрыли и теперь там почти никто не болеет.
Возьми пример с Японии, где ничего не закрывали, но маски носили.
Китай тоже сейчас не закрыт и в масках.
Китай сейчас не закрыт потому что там когда-то все позакрывали и выличили всех. Сейчас там не так много заражается людей в день, чтоб карантин вводить.
Японию ты проигнорировал, как я вижу.
Как и ношение масок.
Маски конечно носить тоже надо, но это не означает, что карантин не поможет. Тем более обычные маски только помогут избежать "чиха" от заражённого, если на нем будет эта маска. А вот на вдох она не очень помогает, так как не герметичная. Тут надо просто всех заражённых изолировать.
Не поможет карантин. Люди только обеднеют, потеряют работу, не смогут себя прокормить.
Если не соблюдать меры безопасности, то выйдя из карантина мы опять попадём в него.
Если условные 90-95% будут носить в общественных местах маски, то частички с вирусом будут распространяться меньше.
А распространять вирус могут бессимптомные носители.
В нормальных странах людям помогали во время карантина с деньгами, чтоб не сдохли. Но если нет денег, чтоб помогать людям могли хотябы выдавать маски бесплатно (курьеры и работники в фастфуде и т.д. не в счёт).
Купи многоразовые тканевые маски.
Мы же сейчас не про нормальные страны. В карантине будет жопа.
Маски нужно менять раз в два часа. А многоразовые надо где-то дезенфецировать. Это не очень удобно. Да и ВОЗ вроде говорила, что от тканевых масок мало смыла.
Берешь маску тканевую, прячешь в кулёк. Дома берешь кулёк, высыпаешь маски в стиралку и стираешь на 60°, как рекомендует ВОЗ.
ВОЗ писали, что маски бессмысленны все, кроме n95. Это для защиты себя. Для врачей. Для тех, кто контактирует с больными.
А для предотвращения распространения, обычным гражданам в общественных местах норм носить хоть что-то.
Окей, спасибо, буду знать. Но я бы все равно не доверяю им. Переносить с собой весь день в пакете маски на которых возможно есть частички вируса - не по мне. Да и часть людей не знает, что их нужно стирать. Так как я сам видел маски не в наилучшем виде(грязные и т.д.).
По поводу людей, которые носят грязные маски.
1. Не думаю, что они б их меняли, если бы выдавали бесплатно. Скорее всего, так же бы экономили. Постирать же экономят.
2. Это больше их проблема. Они делают так хуже себе.
Не только себе, а всем кто находится с ними рядом.
Не так сильно. Если она на лице, то слюни на ней остаются. Это основная ее суть.
Разве она не должна впитывать слюни и после этого не работать "как надо". Ведь поэтому вроде и говорят больше двух часов не носить, так как маска теряет вся свои свойства которые когда-то выполняла?
Как она была тряпкой, так и остаётся.
Там скапливается грязь, бактерии и т.д., которые вредны самому ее носителю.
После того как тряпка намокнет, через нее уже не будет проходить воздух, как он проходил раньше и воздух будет искать другие пути отхода. А вместе с воздухом возможно и частички вируса будут выходить.
Для этого дезинфицируешь его антисептиком после использования.
Ты не защититься на 100%. Одноразовые маски не защищают от короны, так как вирус мелкий.
То что ты возьмёшь рукой использованную тканевую маску ну никак не подвергнет тебя сильному риску. Если ты руки потом конечно помоешь.
Я тут понял, что было бы хорошо если бы всех закрыли на две недели. За это нашли бы всех больных (если конечно люди не скрывают свою болезнь) их бы закрыли, а здоровых выпустили на волю. Конечно пака всех закрыли на две недели выдали бы по 5к хотя бы на человека, чтоб сголожу не подошли. И выдали бы маски хотябы по 50шт, чтоб ещё пару недель они в них проходили. И тогда бы можно было бы избежать длительного заточения на карантине. Хотя кто я такой, чтоб давать какие-то советы. Вед проще оставить все как есть. И не как не следить за людьми которые расхаживают без масок, ведь у полиции/работников метро и т.д. есть намного важные дела, чем напоминать людям про нашении масок в общественных места.
Вроде все более менее понятно написал, что хотел сказать.
P.s. Те люди которые лежат в больнице пусть и дальше там лежат (которым нужно лечение и т.д), ну а врачи и так почти все время работаю без отдыха.
У нас Тернополь уже больше месяца в карантине: работают только продуктовые, много людей потеряло работу. Чет не помогает.
Если не соблюдают правила безопасности, то карантин не поможет.
Так я же вроде написал, чтоб всем здоровым которые ваши после двух недельном карантине маски выдали. Остаётся только следить, чтоб всем из хватало и чтоб все из носили. Но люди ведь тупые и "в этих масках невозможно дышать", "да и вообще кто они такие, чтоб из носить".
На эту тему можно долго спорить, но кроме специалистов и врачей в этом лучше никто не разберётся.
В Японии и так всё в масках ходили. Мода у них вроде такая, но могу и ошибаться.
Не мода, а норма поведения.
Никого особо там не закрывали, убытки только из-за того, что нет иностранных туристов.
В чем проблема мыть руки и носить маски как они. И чтоб не закрывали на карантин?
Мне чет напомнило, собаке после кастрации посоветовали сделать гигиенические трусики, чтобы она себе там не вылизывала. Так вот, трусы сделали, а дырки хватило только на хвост, в итоге он жидко насрал в трусы, всё вытекло, пёс испугался, начал бегать по всему дому и разносить это говно, тереть жопу об пол, об стены и так далее. У жены истерика и рвотные позывы, мне смешно и я соответственно убираю, такая вот картина и такая вот гигиена в гигиенических трусиках.
Хорошего дня!
Как-то делал пост(в конце мая), который набрал больше 500 комментов. Там было очень весело: https://www.instagram.com/p/CAf5xuenLoU/
Растительный Петя
Ой бля я не могу читать такие посты. Фейсбук пестрит этим дерьмом. Свободолюбивые
За то блять карантин и локдаун это свобода
Отличный файл
Будем конечно, но только на подбородке!
Плоский паук например
"Маски носящиеся на подбородке" это секта уже какая-то. Вот бы их палками пиздили или камнями закидывали.
Отличный файл
Можно попробовать найти в этом плюс. Например, сразу видно, что перед тобой долбоеб с лишней хромосомой
Фактический утюг
Вы что, хотите чтоб мы подбородочный подгузник на нос надевали?! Это же блэд подгузник! Совсем охуели!
Плоский паук
Точно, есть же ещё секта "на нос не надеваем". Некоторые говорят, что очки тогда не удобно носить, но в интернете вроде все об этом давно уже было сказано.
Дистанцию соблюдать мы, конечно, не будем
Ты видно пошутил, я на тебя посмотрю, как ты в метро или в универе дистанцию соблюдать будешь
Тебе не нужно соблюдать дистанцию, если ты не будешь ходить в универ.
Не посмотришь. В моём городе нет метро, а универ уже в далёком прошлом. Так что, да, я пошутил.
Выдающийся Слава
Перчатки - редкостный идиотизм.
Как и маска
А я уже успел соскучиться по этим ковид-таблицам на ТЖ. Штош, надеюсь, теперь до нового года скучать не придётся.
Ура! Прям нахлынули приятные воспоминания об апрельской садоизоляции, замечательный был месяц на ТЖ — ламповый и дружный. Стрим с Гуриевым навсегда в моём сердце.
Принятый американец
Вспомнил про апрель и заплакал.
Плоский паук например
Наконец-то, а то я уже забыл что такое "мыть руки".
Зад тоже с мылом мой.
Плоский паук например
Сидите дома без еды. Конечно если вы не программисты какие-нибудь.
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Хрупкий кофе
Типа программисты могут жить без еды?
Еще можно сесть в тюрьму, пока не создадут вакцину(настоящую)
Плоский паук например
Хмм, звучит как план.
У меня два тезиса и один вопрос.
1. Путин еще в средине лета заявил о победе на КВ
2. Путин лично заявил о создании !!!!ПЕРВОЙ В МИРЕ ВАКЦИНЫ ОТ КВ!!!!!! !!!!!ПУШ МАКС РЕПОСТ!!!!!!
А теперь собственно вопрос. А с хуя ли?
Боковой коктейль
Путин опять обосрался, первый раз что ли в этой стране просыпаешься?
А он и не спал
в бункере
Памперс ему заменят и опять что-то выдаст. Типа страна мировая держава по экономическим показателям
Дауны выпустили детей в школы и в садики. Ничего удивительного.
дауны полетели в отпуск забугор
Дауны открыли границы.
если бы не открыли, люди начали бы возмущаться.
Они всегда возмущаются. Щас бы оправдывать даунов во власти /0 Ты бот что ли?
А, так ты свежорег. Все ясно.
Надоело это все, хочу обратно в бесковидье
Это зависит от людей и будут ли они ответственно подходить к решению данной ситуации. Спойлер! : Они не будут. В бесковидье мы уже не вернёмся
Появление новых болезней зависит от людей? Ну в принципе и такое возможно
Я говорила про решение нынешней ситуации соблюдая несколько простых правил. Проблема в том, что их мало кто соблюдает поэтому весь этот цирк длится так долго.
Появление новых болезней уже зависит от того, в какую область, животное или предмет на этот раз человек засунет свою пипирку, так что да человеческий фактор всегда надо учитывать
Какие простые правила то? Запереться дома и не жить? Ну такое, менять риск заражения на риск нервного срыва.
Растительный Петя
Да, зависит. Человек стал чаще контактировать с дикими животными, из-за вырубки лесов и уничтожения их мест обитания
Больше контактов - больше потенциальных мутаций от вирусов, которые до нас не успели ещё дойти.
чаще контактировать с дикими животными
Я из таких только белку видел за последние много лет. Думаю остальные жители Москвы и ее то нечасто встречают.
Имхо мимо, с дикими как раз контактов меньше. Ну разве что всякие страны где их жрут, тут да, цивилизации не хватает и стоило б что нибудь сделать
Вам эти волны могут рисовать какие угодно и в любом количестве. Блять вы совсем чтоль отупели все вот я все понять не могу? Ну нарисовали пцр анализ положительный и всё, человек заражен, можно галку ставить, рапортовать про 2 волну, 3ю, десятую
А то что он положительный может быть от любого другого коронавируса, то что количество людей сдающих анализы может быть больше в голову не приходит?
Ох, блять, что-то мне это напоминает... Где-то я уже это слышал... Ах, да! ВИЧ-дессиденство. Пошёл нахуй.
Сам иди нахуй, клоун тупорылый
Дай угадаю, ты когда маску носишь у тебя носик открыт, да?) Или не носишь вообще?
О эпидемиолог в треде, я спокоен.
Все это заказ масочной мафии, да?
Кстати, если не ошибаюсь, Минздрав или кто там этим занимается, говорил, что больше тестов делать не стали))))
Странно
А Собянин считает что все «норм» 🤷🏻♂️😂
Если в России вторая волна просто повторяет первую то в Украине пиздец, заражённых в десятки раз больше. По сути даже нет никакой второй волны, есть растущая с весны волна.
Это ситуация по всему миру такая (кроме Китая конечно). Украине повезло в первой волне, легко отделались.
У нас мало тестов делают
И что? Есть какие-то серьезные скопления возле больниц? Или смертность сильно подскочила?
Растительный Петя
Не смертельно, но в ковилных больницах места нет, больных без тестов посылают домой лечиться, а тесты не делают всем или делают, но неделю.
У меня родственник на Украине от коронавируса умер в больнице (Киевская область, Белая Церковь), его госпитализировали по звонку, но сказали поздно обратились (правда диабетик).
Это печально, прими соболезнования.
Но зная наших врачей, они могли и обосраться, но хорошо спихнуть вину.
У меня есть знакомые, которых нормально протестировали и забрали, а есть те, кому даже в тесте отказали при наличии симптомов и послали за 1-2тыс. грн делать, если те так хотят.
они могли и обосраться
ну хз, забрали сразу то
>а есть те, кому даже в тесте отказали
ну это видимо зависит от области, загруженности больницы, короче много факторов, их тоже можно понять, уровень медицины такой себе
Если в Италии была такая ситуация, что выбирали кого госпитализировать, а кто просто в коридоре больницы умрет, то что может быть в странах с низким уровнем медицины, если начнется более тысячи смертей в день? Паника будет.
Лучший индикатор короновируса в Украине – смертность мед персонала и врачей
в новостях от февраля месяца были репортажи что в западных областях всплеск легочных заболеваний. тогда не знали что это коронавирус.
Хрупкий кофе
Вторая волна всегда больше первой. Это вообще общий принцип. Он работает и на бирже, и в экономике, и в эпидемиях. Будет ещё и третья, но третья обычно самая низкая из трёх
Паника? Аптеки будут хвастаться увеличением прибыли для акционеров.
Walgreens и CVS, например, только падают.
так это на биржах пиндостана. у них же нет пуцины
если кто не знал, то в первую волну записывали почти всех подряд что "болен коронавирусом", а родственников умерших людей упрашивали чтобы записать: "умер от ковид" отсюда столько заболевших и умерших. Но это не значит что ковид - фуфло
Упрашивали когда реально от копила умер, а им все равно его не ставили.
а родственников умерших людей упрашивали чтобы записать: "умер от ковид"
Это, простите, как?
А по другим болезням врачи тоже консультируются с родственниками, что в причину смерти записывать?