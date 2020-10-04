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Женя Кузьмин
6009

В России зафиксировали больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки — впервые с середины мая Материал редакции

В России за сутки зафиксировали 10 499 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Число выявленных случаев за сутки в стране впервые превысило 10 тысяч с 15 мая. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 215 001 человек.

145 комментариев
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На первом месте по количеству заражённых — Москва: там зафиксировали 3 327 новых случаев, при этом столице не было больше 3 тысяч инфицированных за сутки с 23 мая.

Также за сутки зафиксировали 107 смертей. За тот же период из больниц выписали 3 284 человека.

В России всё чаще говорят в второй волне пандемии, которая началась осенью, хотя власти говорят, что планов на новые ограничительные меры пока нет. В Москве и Петербурге уже порекомендовали вернуть часть сотрудников на удалённую работу. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

Вторая волна пандемии и новые ограничения в…
Снова есть угроза карантина.
tjournal.ru

#новости #covid19

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145 комментариев
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Плоский паук например

28

Карантин мы, конечно, вводить не будем.

Ответить

Растительный Петя

Плоский
55

Маски мы конечно носить не будем

Ответить

Плоский паук например

Растительный
33

Зачем? Хэллоуин только 31 октября будет.

Ответить

Растительный Петя

Плоский
7

Так подожди. Ты не хочешь соблюдать никакие нормы предосторожности, как маски в общественном месте и мытьё рук, но хочешь сидеть на карантине?

Ответить

Алексей Панкратов

Растительный
2

О щас у него в голове диссонанс. Ты зачем это сделал? 

Ответить

Плоский паук

Алексей
4

Это была просто шутка, а так я даже ем в маске. Конечно похудел на 20кг - зато не зарозился!!!

Ответить

Растительный

Плоский
2

Посмеешься, когда кому-то из знакомых плановую операцию отменят или в стационар не возьмут, потому что там нет места или карантин, который ты так ждёшь.

Ответить

Litnikov Danil

Растите…
2

Так уже сейчас бюджеты так порезали, что плановое лечение проблемно получить

Ответить

Плоский паук

Растите…
–3

То есть если карантин не вводить будет лучше? Ты хочешь, чтобы опять как в прошлый раз тянули? А так просто всех закроют и все. Чем быстрее всех закроют тем быстрее всех вылечат. Китай возьми как пример, там всё закрыли и теперь там почти никто не болеет.

Ответить

Растительный

Плоский
2

Возьми пример с Японии, где ничего не закрывали, но маски носили.
Китай тоже сейчас не закрыт и в масках.

Ответить

Плоский паук

Растите…
0

Китай сейчас не закрыт потому что там когда-то все позакрывали и выличили всех. Сейчас там не так много заражается людей в день, чтоб карантин вводить.

Ответить

Растительный

Плоский
0

Японию ты проигнорировал, как я вижу.
Как и ношение масок.

Ответить

Плоский паук

Растите…
0

Маски конечно носить тоже надо, но это не означает, что карантин не поможет. Тем более обычные маски только помогут избежать "чиха" от заражённого, если на нем будет эта маска. А вот на вдох она не очень помогает, так как не герметичная. Тут надо просто всех заражённых изолировать.

Ответить

Растительный

Плоский
1

Не поможет карантин. Люди только обеднеют, потеряют работу, не смогут себя прокормить.

Если не соблюдать меры безопасности, то выйдя из карантина мы опять попадём в него.

Если условные 90-95% будут носить в общественных местах маски, то частички с вирусом будут распространяться меньше.
А распространять вирус могут бессимптомные носители.

Ответить

Плоский паук

Растите…
1

В нормальных странах людям помогали во время карантина с деньгами, чтоб не сдохли. Но если нет денег, чтоб помогать людям могли хотябы выдавать маски бесплатно (курьеры и работники в фастфуде и т.д. не в счёт).

Ответить

Растительный

Плоский
2

Купи многоразовые тканевые маски.
Мы же сейчас не про нормальные страны. В карантине будет жопа.

Ответить

Плоский паук

Растите…
1

Маски нужно менять раз в два часа. А многоразовые надо где-то дезенфецировать. Это не очень удобно. Да и ВОЗ вроде говорила, что от тканевых масок мало смыла.

Ответить

Растительный

Плоский
1

Берешь маску тканевую, прячешь в кулёк. Дома берешь кулёк, высыпаешь маски в стиралку и стираешь на 60°, как рекомендует ВОЗ.

ВОЗ писали, что маски бессмысленны все, кроме n95. Это для защиты себя. Для врачей. Для тех, кто контактирует с больными.
А для предотвращения распространения, обычным гражданам в общественных местах норм носить хоть что-то.

Часто задаваемые вопросы об использовании масок…
Часто задаваемые вопросы об использовании масок для профилактики COVID-19
www.who.int
Ответить

Плоский паук

Растите…
0

Окей, спасибо, буду знать. Но я бы все равно не доверяю им. Переносить с собой весь день в пакете маски на которых возможно есть частички вируса - не по мне. Да и часть людей не знает, что их нужно стирать. Так как я сам видел маски не в наилучшем виде(грязные и т.д.).

Ответить

Растительный

Плоский
0

По поводу людей, которые носят грязные маски.
1. Не думаю, что они б их меняли, если бы выдавали бесплатно. Скорее всего, так же бы экономили. Постирать же экономят.
2. Это больше их проблема. Они делают так хуже себе.

Ответить

AZP

Растите…
1

Да, мне знакомая несколько штук дала, ей на работе выдали.
Носил одну на подбородке в магазинах, пока она вонять не стала от пота, а резинки не растянулись.
Щас с другой то же самое делаю.

Ответить

Растительный

AZP
1
Ответить

Плоский паук

Растите…
0

Не только себе, а всем кто находится с ними рядом.

Ответить

Растительный

Плоский
0

Не так сильно. Если она на лице, то слюни на ней остаются. Это основная ее суть.

Ответить

Плоский паук

Растите…
1

Разве она не должна впитывать слюни и после этого не работать "как надо". Ведь поэтому вроде и говорят больше двух часов не носить, так как маска теряет вся свои свойства которые когда-то выполняла?

Ответить

Растительный

Плоский
0

Как она была тряпкой, так и остаётся. 
Там скапливается грязь, бактерии и т.д., которые вредны самому ее носителю.

Ответить

Плоский паук

Растите…
0

После того как тряпка намокнет, через нее уже не будет проходить воздух, как он проходил раньше и воздух будет искать другие пути отхода. А вместе с воздухом возможно и частички вируса будут выходить.

Ответить

Растительный

Плоский
0

Для этого дезинфицируешь его антисептиком после использования.
Ты не защититься на 100%. Одноразовые маски не защищают от короны, так как вирус мелкий.
То что ты возьмёшь рукой использованную тканевую маску ну никак не подвергнет тебя сильному риску. Если ты руки потом конечно помоешь.

Ответить

Плоский паук

Растите…
0

Я тут понял, что было бы хорошо если бы всех закрыли на две недели. За это нашли бы всех больных (если конечно люди не скрывают свою болезнь) их бы закрыли, а здоровых выпустили на волю. Конечно пака всех закрыли на две недели выдали бы по 5к хотя бы на человека, чтоб сголожу не подошли. И выдали бы маски хотябы по 50шт, чтоб ещё пару недель они в них проходили. И тогда бы можно было бы избежать длительного заточения на карантине. Хотя кто я такой, чтоб давать какие-то советы. Вед проще оставить все как есть. И не как не следить за людьми которые расхаживают без масок, ведь у полиции/работников метро и т.д. есть намного важные дела, чем напоминать людям про нашении масок в общественных места.
Вроде все более менее понятно написал, что хотел сказать.
P.s. Те люди которые лежат в больнице пусть и дальше там лежат (которым нужно лечение и т.д), ну а врачи и так почти все время работаю без отдыха.

Ответить

Растительный

Плоский
1

У нас Тернополь уже больше месяца в карантине: работают только продуктовые, много людей потеряло работу. Чет не помогает.
Если не соблюдают правила безопасности, то карантин не поможет.

Ответить

Плоский паук

Растите…
0

Так я же вроде написал, чтоб всем здоровым которые ваши после двух недельном карантине маски выдали. Остаётся только следить, чтоб всем из хватало и чтоб все из носили. Но люди ведь тупые и "в этих масках невозможно дышать", "да и вообще кто они такие, чтоб из носить".
На эту тему можно долго спорить, но кроме специалистов и врачей в этом лучше никто не разберётся.

Ответить

Плоский паук

Растите…
1

В Японии и так всё в масках ходили. Мода у них вроде такая, но могу и ошибаться.

Ответить

Растительный

Плоский
0

Не мода, а норма поведения.
Никого особо там не закрывали, убытки только из-за того, что нет иностранных туристов.
В чем проблема мыть руки и носить маски как они. И чтоб не закрывали на карантин?

Ответить

Глеб Горохов

Плоский
2

Мне чет напомнило, собаке после кастрации посоветовали сделать гигиенические трусики, чтобы она себе там не вылизывала. Так вот, трусы сделали, а дырки хватило только на хвост, в итоге он жидко насрал в трусы, всё вытекло, пёс испугался, начал бегать по всему дому и разносить это говно, тереть жопу об пол, об стены и так далее. У жены истерика и рвотные позывы, мне смешно и я соответственно убираю, такая вот картина и такая вот гигиена в гигиенических трусиках.

Хорошего дня!

Ответить

Люц Шнайдер

Растительный
2

Как-то делал пост(в конце мая), который набрал больше 500 комментов. Там было очень весело: https://www.instagram.com/p/CAf5xuenLoU/

Ответить

Растительный Петя

Люц
0

Ой бля я не могу читать такие посты. Фейсбук пестрит этим дерьмом. Свободолюбивые 
За то блять карантин и локдаун это свобода

Ответить

Люц Шнайдер

Растительный
1

Ну там все городские сумасшедшие стригерились. 

Ответить

Отличный файл

Растительный
1

Будем конечно, но только на подбородке!

Ответить

Плоский паук например

Отличный
2

"Маски носящиеся на подбородке" это секта уже какая-то. Вот бы их палками пиздили или камнями закидывали.

Ответить

Отличный файл

Плоский
0

Можно попробовать найти в этом плюс. Например, сразу видно, что перед тобой долбоеб с лишней хромосомой

Ответить

Фактический утюг

Плоский
0

Вы что, хотите чтоб мы подбородочный подгузник на нос надевали?! Это же блэд подгузник! Совсем охуели!

Ответить

Плоский паук

Фактиче…
0

Точно, есть же ещё секта "на нос не надеваем". Некоторые говорят, что очки тогда не удобно носить, но в интернете вроде все об этом давно уже было сказано.

Ответить

Люц Шнайдер

Плоский
19

Дистанцию соблюдать мы, конечно, не будем

Ответить

Павел Соколов

Люц
2

Ты видно пошутил, я на тебя посмотрю, как ты в метро или в универе дистанцию соблюдать будешь

Ответить

Андрей Апанасик

Павел
8

Тебе не нужно соблюдать дистанцию, если ты не будешь ходить в универ.

Ответить

Люц Шнайдер

Павел
5

Не посмотришь. В моём городе нет метро, а универ уже в далёком прошлом. Так что, да, я пошутил.

Ответить

Экологический алмаз

16

А могли бы без волны спокойно ходить в масках и перчатках без перерыва на öбнуление

Ответить

Выдающийся Слава

Экологический
43

Перчатки - редкостный идиотизм.

Ответить

Антон Лисин

Выдающийся
–2

Как и маска 

Ответить

Плоский паук например

Антон
10

В маске хотя бы мое лицо выглядит не так убого.

Ответить

Хрупкий кофе

Антон
0

Почему?

Ответить

Александр Кулида

Экологический
0

Как первая волна помогла обнулению?

Ответить

Ваня Погост

20

А я уже успел соскучиться по этим ковид-таблицам на ТЖ. Штош, надеюсь, теперь до нового года  скучать не придётся.

Ответить

Женя Кузьмин

Ваня
15

сейчас еще вернем дайджесты и плакаты как мыть руки...

Ответить

Ваня Погост

Женя
6

Ура! Прям нахлынули приятные воспоминания об апрельской садоизоляции, замечательный был месяц на ТЖ — ламповый и дружный. Стрим с Гуриевым навсегда в моём сердце.

Ответить

Принятый американец

Ваня
2

Вспомнил про апрель и заплакал.

Ответить

Ваня Погост

Принятый
2

Не плачь, всё наверстать ещё не поздно :)

Ответить

Плоский паук например

Женя
0

Наконец-то, а то я уже забыл что такое "мыть руки".

Ответить

Антон Лисин

Плоский
1

Зад тоже с мылом мой.

Ответить

Плоский паук например

Антон
0

Только если ради тебя, пупсик. *чмок*

Ответить

Плоский паук например

Ваня
0

Ты думаешь, что мы доживём до нового года? Да ты оптимист.

Ответить

Savage Steel

17

Срочно всем надеть памперсы для подбородка.

Ответить

Боковой коктейль

3

Сидите дома, ребята. Дай Бог всем здоровья.

Ответить

Плоский паук например

Боковой
13

Сидите дома без еды. Конечно если вы не программисты какие-нибудь.

Ответить

Боковой коктейль

Плоский
53

В 2020 необязательно быть программистом, чтобы зарабатывать из дома. Казино ВАВАДА — это 50 бесплатных спинов, качественные слоты и моментальные выводы. Только в первую неделю при регистрации бонус к депозиту.

Ответить

Litnikov Danil

Боковой
1

Вот кто это все затеял

Ответить

Ваша Закладко

Litnikov
–1

вовада

Ответить

Хрупкий кофе

Плоский
0

Типа программисты могут жить без еды?

Ответить

Антон Лисин

Хрупкий
1

Они днями могут не есть. Все худые с красными глазами 

Ответить

Аристарх Знаменский

Плоский
0

Еще можно сесть в тюрьму, пока не создадут вакцину(настоящую)

Ответить

Плоский паук например

Аристарх
0

Хмм, звучит как план.

Ответить

Litnikov Danil

Плоский
1

Как швейцарские часы

Ответить

Ваша Закладко

Боковой
0

гдепосадки

Ответить

Евгений Большаков

9
Ответить

Плоский паук например

Евгений
0

Брендинг на грани?

Ответить

Nikita Zubkov

6
Ответить

Алексей Панкратов

1

У меня два тезиса и один вопрос.

1. Путин еще в средине лета заявил о победе на КВ
2. Путин лично заявил о создании !!!!ПЕРВОЙ В МИРЕ ВАКЦИНЫ ОТ КВ!!!!!! !!!!!ПУШ МАКС РЕПОСТ!!!!!!

А теперь собственно вопрос. А с хуя ли? 

Ответить

Боковой коктейль

Алексей
11

Путин опять обосрался, первый раз что ли в этой стране просыпаешься?

Ответить

Kir Kirsky

Боковой
1

А он и не спал

Ответить

Ваша Закладко

Kir
1

в бункере

Ответить

Kir Kirsky

Ваша
0

Это была шутка про обосравшегося во сне, который сказал что не спал.

Ответить

Хрупкий кофе

Алексей
2

Вспомни сколько десятков раз он объявлял о полном разгроме игила?

Ответить

Антон Лисин

Алексей
1

Памперс ему заменят и опять что-то выдаст. Типа страна мировая держава по экономическим показателям 

Ответить

Ваша Закладко

Алексей
0

непобедил эту заразу

Ответить

Пластиковое Окно

–2

Дауны выпустили детей в школы и в садики. Ничего удивительного. 

Ответить

Сварщик

Пластиковое
5

дауны полетели в отпуск забугор

Ответить

Пластиковое Окно

Сварщик
1

Дауны открыли границы. 

Ответить

Сварщик

Пластиковое
0

если бы не открыли, люди начали бы возмущаться.

Ответить

Слепой инструмент

Сварщик
1

Ну повозмущались бы чуть и ничего бы не случилось. 

Ответить

Пластиковое Окно

Сварщик
–2

Они всегда возмущаются. Щас бы оправдывать даунов во власти /0 Ты бот что ли?

А, так ты свежорег. Все ясно. 

Ответить

Сварщик

Пластик…
–1

Почему когда говоришь очевидные вещи  даже в пользу власти -  сразу бот?

Ответить

Сварщик

Пластик…
–1

это что-то меняет что я только что завел аккаунт? Может это второй? Или тут какие-то привилегии для "старожил" есть?

Ответить

Ваша Закладко

Сварщик
0

в крым-их

Ответить

Litnikov Danil

2

Надоело это все, хочу обратно в бесковидье

Ответить

Savage Steel

Litnikov
2

Это зависит от людей и будут ли они ответственно подходить к решению данной ситуации. Спойлер! : Они не будут. В бесковидье мы уже не вернёмся 

Ответить

Litnikov Danil

Savage
3

Появление новых болезней зависит от людей? Ну в принципе и такое возможно

Ответить

Savage Steel

Litnikov
0

Я говорила про решение нынешней ситуации соблюдая несколько простых правил. Проблема в том, что их мало кто соблюдает поэтому весь этот цирк длится так долго.
Появление новых болезней уже зависит от того, в какую область, животное или предмет на этот раз человек засунет свою пипирку, так что да человеческий фактор всегда надо учитывать

Ответить

Litnikov Danil

Savage
1

Какие простые правила то? Запереться дома и не жить? Ну такое, менять риск заражения на риск нервного срыва.

Ответить

Растительный Петя

Litnikov
0

Да, зависит. Человек стал чаще контактировать с дикими животными, из-за вырубки лесов и уничтожения их мест обитания 
Больше контактов - больше потенциальных мутаций от вирусов, которые до нас не успели ещё дойти.

Ответить

Litnikov Danil

Растительный
0

чаще контактировать с дикими животными

Я из таких только белку видел за последние много лет. Думаю остальные жители Москвы и ее то нечасто встречают.

Имхо мимо, с дикими как раз контактов меньше. Ну разве что всякие страны где их жрут, тут да, цивилизации не хватает и стоило б что нибудь сделать

Ответить

Растительный

Litnikov
0

Ты про жителей Москвы, а вирус был в Китае.

Ответить

Фактический утюг

Litnikov
0

В швецию вполне реально перейти границу

Ответить

Mikhail Dragunov

–10

Вам эти волны могут рисовать какие угодно и в любом количестве. Блять вы совсем чтоль отупели все вот я все понять не могу? Ну нарисовали пцр анализ положительный и всё, человек заражен, можно галку ставить, рапортовать про 2 волну, 3ю, десятую 

А то что он положительный может быть от любого другого коронавируса, то что количество людей сдающих анализы может быть больше в голову не приходит? 

Ответить

Боковой коктейль

Mikhail
6

Ох, блять, что-то мне это напоминает... Где-то я уже это слышал... Ах, да! ВИЧ-дессиденство. Пошёл нахуй.

Ответить

Mikhail Dragunov

Боковой
–10

Сам иди нахуй, клоун тупорылый

Ответить

Боковой коктейль

Mikhail
2

Но ведь клоуны специально делают тупое лицо. Ты совсем дурак?

Ответить

Фактический утюг

Боковой
0

@Вахтёр 

Ответить

Боковой коктейль

Фактический
0

@Вахтёр

Ответить

Savage Steel

Mikhail
2

Дай угадаю, ты когда маску носишь у тебя носик открыт, да?) Или не носишь вообще?

Ответить

Kir Kirsky

Savage
6

МАСКИ ДЛЯ РАБОВ РРРЯЯЯЯ

Ответить

Андрей Штольц

Mikhail
0

О эпидемиолог в треде, я спокоен.
Все это заказ масочной мафии, да? 
Кстати, если не ошибаюсь, Минздрав или кто там этим занимается, говорил, что больше тестов делать не стали))))

Ответить

DC Maniac

2

Странно
А Собянин считает что все «норм» 🤷🏻‍♂️😂

Ответить

Настя Кудри

DC
1

Стабильно как в апреле

Ответить

Уличный фитиль

2

Нет никакой второй волны, твёрдо и чётко

Ответить

DJ Ебан

1

Если в России вторая волна просто повторяет первую то в Украине пиздец, заражённых в десятки раз больше. По сути даже нет никакой второй волны, есть растущая с весны волна.

Ответить

YeezySpace

DJ
0

Это ситуация по всему миру такая (кроме Китая конечно). Украине повезло в первой волне, легко отделались.

Ответить

Атлант поправил плечи

YeezySpace
2

У нас мало тестов делают

Ответить

YeezySpace

Атлант
0

И что? Есть какие-то серьезные скопления возле больниц? Или смертность сильно подскочила?

Ответить

Растительный Петя

YeezySpace
3

Не смертельно, но в ковилных больницах места нет, больных без тестов посылают домой лечиться, а тесты не делают всем или делают, но неделю.

В Одессе тяжело больных людей отправляют…
Одесская больница № 3, где принимают людей с подозрением на коронавирус, переполнена. В итоге…
tjournal.ru
Ответить

YeezySpace

Растите…
1

У меня родственник на Украине от коронавируса умер в больнице (Киевская область, Белая Церковь), его госпитализировали по звонку, но сказали поздно обратились (правда диабетик).

Ответить

Растительный

YeezySp…
0

Это печально, прими соболезнования.
Но зная наших врачей, они могли и обосраться, но хорошо спихнуть вину.

У меня есть знакомые, которых нормально протестировали и забрали, а есть те, кому даже в тесте отказали при наличии симптомов и послали за 1-2тыс. грн делать, если те так хотят.

Ответить

YeezySpace

Растите…
1

они могли и обосраться

ну хз, забрали сразу то

>а есть те, кому даже в тесте отказали
ну это видимо зависит от области, загруженности больницы, короче много факторов, их тоже можно понять, уровень медицины такой себе

Ответить

YeezySpace

Растите…
–1

Если в Италии была такая ситуация, что выбирали кого госпитализировать, а кто просто в коридоре больницы умрет, то что может быть в странах с низким уровнем медицины, если начнется более тысячи смертей в день? Паника будет.

Ответить

Растительный

YeezySp…
0

У нас люди не доживают до возраста пожилых итальянцев 😌

Ответить

Фактический утюг

YeezySp…
0

В смысле с низким уровнем медицины ты чо сука ты чо против путина?.?

Ответить

Атлант поправил плечи

YeezySpace
1

Лучший индикатор короновируса в Украине – смертность мед персонала и врачей

Ответить

Растительный

Атлант
1

И увольнения 

Ответить

Сварщик

YeezySpace
2

в новостях от февраля месяца были репортажи что в западных областях всплеск легочных заболеваний. тогда не знали что это коронавирус. 

Ответить

Хрупкий кофе

DJ
0

Вторая волна всегда больше первой. Это вообще общий принцип. Он работает и на бирже, и в экономике, и в эпидемиях. Будет ещё и третья, но третья обычно самая низкая из трёх

Ответить

Litnikov Danil

Хрупкий
0

Ну вот зачем ты мне настроение испортил(

Ответить

Настя Кудри

DJ
0

Украина не подгоняла статистику в июне-июле-августе ради выборов, видимо.

Ответить

Антон Лисин

1

Паника? Аптеки будут хвастаться увеличением прибыли для акционеров. 

Ответить

Люц Шнайдер

Антон
0

Walgreens и CVS, например, только падают.

Ответить

Ваша Закладко

Люц
1

так это на биржах пиндостана. у них же нет пуцины 

Ответить

Люц Шнайдер

Ваша
0

Чего-чего нет? Хорошо. 36,6 тоже не растёт.

Ответить

Антон Курилов

1
Ответить

Алексей Логачев

1

Краснодарский край - 97...
Ну поехали! Вангую, завтра будет 98

Ответить

Одинокий ящик

1

Нужно найти того панголина - он ключ.

Ответить

Сварщик

–4

если кто не знал, то в первую волну записывали почти всех подряд что "болен коронавирусом", а родственников умерших людей упрашивали чтобы записать: "умер от ковид"  отсюда  столько заболевших и умерших. Но это не значит что ковид - фуфло

Ответить

Kir Kirsky

Сварщик
3

Упрашивали когда реально от копила умер, а им все равно его не ставили.

Ответить

Андрей Штольц

Сварщик
1

а родственников умерших людей упрашивали чтобы записать: "умер от ковид"

Это, простите, как?
А по другим болезням врачи тоже консультируются с родственниками, что в причину смерти записывать?

Ответить

Данила

0

Как при этом меняется число тестов в дееь? Не могу найти эту информацию.

Ответить

Владимир Филатов

0

Нарисовали, чтобы перевести на удалёнку

Ответить

Gleb Khineev

0

Два брата=статиста - Омская и Иркутская область.  

Ответить

Ведущий американец

0
Ответить
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