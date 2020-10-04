В России за сутки зафиксировали 10 499 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Число выявленных случаев за сутки в стране впервые превысило 10 тысяч с 15 мая. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 215 001 человек.

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На первом месте по количеству заражённых — Москва: там зафиксировали 3 327 новых случаев, при этом столице не было больше 3 тысяч инфицированных за сутки с 23 мая.

Также за сутки зафиксировали 107 смертей. За тот же период из больниц выписали 3 284 человека.

В России всё чаще говорят в второй волне пандемии, которая началась осенью, хотя власти говорят, что планов на новые ограничительные меры пока нет. В Москве и Петербурге уже порекомендовали вернуть часть сотрудников на удалённую работу. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.