В Минске сломался водомёт, которым пытались разогнать протестующих. Вместо этого он стал поливать себя и ОМОН Материал редакции
До этого участники митинга подбежали к водомёту и что-то из него достали, но пока нельзя точно сказать, что это повлияло на работу машины.
В Минске на «Марша освобождения политзаключенных» против протестующий применили водомёт. По данным «Интерфакса», после этого машину обступили несколько десятков человек, которые сняли с неё канистры с красящей жидкостью и вылили на дорогу.
После этого водомёт вышел из строя: из крыши вода полилась вверх. Таким образом, машина вместо протестующих стала обливать себя и ОМОН. Корреспондент «Интерфакса» отметил, что водомёт пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.
Момент попал на видео, которые разошлись в соцсетях. Ещё несколько роликов с водомётом опубликовали в подсайте TJ «Беларусь».
Пока нельзя точно сказать, что действия демонстрантов повлияли на работу водомёта.
Протесты в Минске из-за результатов президентских выборов продолжаются уже почти два месяца. На этот раз акцию приурочили к поддержке политзаключённых. «Медиазона» отмечает, что в этот раз на протестах гораздо меньше журналистов — из-за обновления правил МИД обнулил аккредитации иностранных журналистов, а издание TUT.by потеряло статус СМИ на три месяца.
Водомёты эмиратовские(производитель Streit Group, модель Predator), увы
Как в Росси хоть дела? А то ощущение, что зашёл на сайт беларусии
беларусии
щас тебе все разъяснят
сначала разъясним как свергать диктаторов
Женечка Кузьмин красавчик. Но мне очень жаль, что руководство тж в лице ***гея **езды, *омана пер***************ва и Влада Цыпа дает обещания, которые сам комитет выполнить не может.
опять слак сломавсi
" Вместо этого он стал обливать себя и ОМОН"
Саня, проснись, ты обоссался!
"развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их."
Ха-ха! Так вам и надо, паскуды
А ведь они в него на прошлой неделе всей ротой ссали, выходит, что омон РБ обоссал сам себя?