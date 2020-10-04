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Женя Кузьмин
3144

В Минске сломался водомёт, которым пытались разогнать протестующих. Вместо этого он стал поливать себя и ОМОН Материал редакции

До этого участники митинга подбежали к водомёту и что-то из него достали, но пока нельзя точно сказать, что это повлияло на работу машины.

33 комментария
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В Минске на «Марша освобождения политзаключенных» против протестующий применили водомёт. По данным «Интерфакса», после этого машину обступили несколько десятков человек, которые сняли с неё канистры с красящей жидкостью и вылили на дорогу.

После этого водомёт вышел из строя: из крыши вода полилась вверх. Таким образом, машина вместо протестующих стала обливать себя и ОМОН. Корреспондент «Интерфакса» отметил, что водомёт пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

Момент попал на видео, которые разошлись в соцсетях. Ещё несколько роликов с водомётом опубликовали в подсайте TJ «Беларусь».

Пока нельзя точно сказать, что действия демонстрантов повлияли на работу водомёта.

Tribuna.com Беларусь @goalsby
Пит-стоп по-белорусски (зато с каким ускорением водомет поехал дальше)👌

Видео: NEXTA https://t.co/BstzjKE5D3
TUT.BY @tutby
Минск. Один из водометов сломался и начал выпускать воду вверх. https://t.co/2SN9qwwApd
Krychek @Krychek5
Один из протестующих сейчас в Минске сломал ментовский водомёт, что-то выдрав оттуда прямо на ходу.😁👍
Вроде канистру с краской. https://t.co/3NpHlAlS40

Протесты в Минске из-за результатов президентских выборов продолжаются уже почти два месяца. На этот раз акцию приурочили к поддержке политзаключённых. «Медиазона» отмечает, что в этот раз на протестах гораздо меньше журналистов — из-за обновления правил МИД обнулил аккредитации иностранных журналистов, а издание TUT.by потеряло статус СМИ на три месяца.

#новости #белоруссия #соцсети

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33 комментария
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Критический шмель

20

До этого участники митинга подбежали к водомёту и что-то из него достали

У вас водометы? У нас инженеры, которые разрабатывали водометы.

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Алиса Барышман

Критический
0

Водомёты эмиратовские(производитель Streit Group, модель Predator), увы

Ответить

Антон Лисин

–25

Как в Росси хоть дела? А то ощущение, что зашёл на сайт беларусии

Ответить

Технологический коктейль

Антон
38

В России стабильность. Нефть везде плавает, люди горят.

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Антон
9

 беларусии

щас тебе все разъяснят

Ответить

Андрей Рядькин

Мочил
4

сначала разъясним как свергать диктаторов 

Ответить

Ведущий американец

Андрей
1

Для этого нужно просто каждый

Ответить

1 2

Ведущий
2

раз, каждый раз, когда я думаю о тебе

Ответить

Алиса Барышман

7

Порвался, жаль

Ответить

Ведущий американец

7

Провокация со стороны Ника и Майка

Ответить

Растительный Петя

4

https://tjournal.ru/by/219606-v-minske-vodomet-igraet-v-kita-i-polivaet-sam-sebya

Ответить

Женя Кузьмин

Растительный
5

я, к сожалению, не видел, потому что в этот момент уже набирал заметку. я сделал часть в тексте, где прямым текстом приглашаю людей перейти в подсайт беларусь

Ответить

Украинский танк88

Женя
2

Женечка Кузьмин красавчик. Но мне очень жаль, что руководство тж в лице ***гея **езды, *омана пер***************ва и Влада Цыпа дает обещания, которые сам комитет выполнить не может. 

Ответить

Женя Кузьмин

Украинский
0

какие обещания?

Ответить

Украинский танк88

Женя
1

Обещали, что редакция будет все тематические посты публиковать в тематические пользовательские подсайты, а потом делать репосты. Этого не происходит и все дружно забили хуй((((

Ответить

Женя Кузьмин

Украинс…
3

так. я честно скажу: я не очень часто пишу новости, поэтому в таких вопросах могу проебаться. если был такой разговор, то давай перенесу в беларусь, конечно

Ответить

Женя Кузьмин

Женя
3

а, блин, беларусь репостнула, я боюсь, что сломаю все нахер. но я увидел, понял!

Ответить

Украинский

Женя
1

Ты слишком хороший для этого сайта!

Ответить

Oldfag TV

Растительный
1

опять слак сломавсi

Ответить

Растительный Петя

Oldfag
0

Двойные стандарты

Ответить

Руслан Астратов

4

" Вместо этого он стал обливать себя и ОМОН"

Саня, проснись, ты обоссался!

Ответить

Руслан Астратов

4

"развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их."

Ха-ха! Так вам и надо, паскуды

Ответить

Агрессивный дебаркадер

3

Водомёт просто такой: "Да как вы заебали, мрази! Что за жизнь такая" и поехал обливать ментов

Ответить

Плоский паук например

3

Восстание машин?

Ответить

Andre Macareno

3

А ведь они в него на прошлой неделе всей ротой ссали, выходит, что омон РБ обоссал сам себя?

Ответить

Ведущий американец

Andre
0

Это они каждый день делают

Ответить

Гладкий Артем

2

водомет-пердатель

Ответить

AZP

2

Молодцы, уже ломают.
Скоро, возможно, перейдут к поджиганию.

Ответить

Сергей Королевский

1

Карма

Ответить

Константин Иванов

1

Напоминает кита на колесиках.

Ответить

aliftin

1

Первая ощутимая победа с начала митингов, так держать. 

Ответить

Давний теркин30см

0

в этом и вся политика, все через жопу

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Abram Dikoy

0

Есть видос с земли, они еще какую то большую красную трубу выдернули похоже

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