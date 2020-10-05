Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды: деятельность человека или природные воздействия Материал редакции
Глава региона считает, что причиной загрязнения могла стать и сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал, что власти рассматривают несколько версий, которые могли послужить причиной экологической ситуации на побережье Авачинского залива Тихого океана. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Солодов рассказал, что экологическая катастрофа могла произойти из-за деятельности человека, природных воздействий или вулканических проявлений. Он уточнил, что пока нет оснований говорить о какой-то конкретной версии.
В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Власти региона направили взятые с побережья Камчатки пробы на исследование в центры токсикологии, химии и биологии в Москву. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что виновные в загрязнении «должны быть выявлены и наказаны».
Думаю он мог бы сразу сказать правду что виноваты люди-крабы
Оперативная съемка
Но мы то знаем, кто главный человек-краб. 😏
Хоть раз сейсмическая активность приводила к ожогам глаз и тошноте? А также к превышению уровня нефтепродуктов в воде? Че за бред.
Скажут, что мимопроплывающее морское дно выкакнуло лужицу нефти во время сейсмоактивность.
Превышение в 2-4 раза по веществам, которых вообще быть не должно это фигня.
Учёные говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию.
Так блять. https://tjournal.ru/news/219248-tass-vodu-u-halaktyrskogo-plyazha-na-kamchatke-mog-otravit-davshiy-tech-kommercheskiy-tanker?comment=4222454
Деятельность человека! Точно, а знаете ли вы, дорогие друзья, кто этот самый человек? Кто хочет, что бы весь мир плясал под его дудку? Кто не остановится ни перед чем, лишь бы власть его распростронялась и распростронялась? Вот этот человек и является причиной экологической катастрофы.
Оборонный якорь
Не приплетай. Отечественное распиздяйство, страсть к очковтирательству и чиновничья трусость не сильно от правителей зависят. То же самое наблюдалось и при совке, и при царе.
до полигона военного пока никто не добрался? там же четко видно со снимков, что из реки зараза вытекает
Я только не понимаю, почему эти идиоты сами себя то обманывают они же сами потом рыбку эту есть будут. Неужели этим заводом ядохимикатов владеет лично Вротенбрг какой-то, что его так с верхов покрывают, очень сомнительно.