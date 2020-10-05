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Артём Мазанов
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Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды: деятельность человека или природные воздействия Материал редакции

Глава региона считает, что причиной загрязнения могла стать и сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями.

22 комментария
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Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал, что власти рассматривают несколько версий, которые могли послужить причиной экологической ситуации на побережье Авачинского залива Тихого океана. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Солодов рассказал, что экологическая катастрофа могла произойти из-за деятельности человека, природных воздействий или вулканических проявлений. Он уточнил, что пока нет оснований говорить о какой-то конкретной версии.

Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, — версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ. Учёные говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию. Прорабатывается версия, связанная и с сейсмической активностью.

Владимир Солодов
губернатор Камчатки

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Власти региона направили взятые с побережья Камчатки пробы на исследование в центры токсикологии, химии и биологии в Москву. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что виновные в загрязнении «должны быть выявлены и наказаны».

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#новости #камчатка

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22 комментария
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Ху Эмай

20

Ну, как и говорили, животные сами изготовили яд и отравились.

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Litnikov Danil

6

Думаю он мог бы сразу сказать правду что виноваты люди-крабы

Ответить

Litnikov Danil

Litnikov
5

Оперативная съемка

Ответить

Дмитрий Чернышов

Litnikov
4

Но мы то знаем, кто главный человек-краб. 😏

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
8
Ответить

Евгений Кочин

4

Хоть раз сейсмическая активность приводила к ожогам глаз и тошноте? А также к превышению уровня нефтепродуктов в воде? Че за бред.

Ответить

Алиса Барышман

Евгений
6

Скажут, что мимопроплывающее морское дно выкакнуло лужицу нефти во время сейсмоактивность.

Ответить

Данила Романов

Евгений
0

Превышение в 2-4 раза по веществам, которых вообще быть не должно это фигня.

Ответить

Седой огонь

5

Учёные говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию.

Так блять. https://tjournal.ru/news/219248-tass-vodu-u-halaktyrskogo-plyazha-na-kamchatke-mog-otravit-davshiy-tech-kommercheskiy-tanker?comment=4222454

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CommentBot

Седой
1
Ответить

Глеб Горохов

Седой
0

Бинго

Ответить

Животный звук

5

Деятельность человека! Точно, а знаете ли вы, дорогие друзья, кто этот самый человек? Кто хочет, что бы весь мир плясал под его дудку? Кто не остановится ни перед чем, лишь бы власть его распростронялась и распростронялась? Вот этот человек и является причиной экологической катастрофы.

Ответить

Оборонный якорь

Животный
0

Не приплетай. Отечественное распиздяйство, страсть к очковтирательству и чиновничья трусость не сильно от правителей зависят. То же самое наблюдалось и при совке, и при царе.

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Животный звук

Оборонный
0

Потому что все управляли авторитарными методами

Ответить

Eduard Vakhitov

Оборонный
0

По классике

Ответить

Sergey Golovkin

3

Ну что такое. Пишите уже нарушение экологического обмена.

Ответить

Андрей Рядькин

0

до полигона военного пока никто не добрался? там же четко видно со снимков, что из реки зараза вытекает 

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EKSelenc

Андрей
3

Снимки перехвачены и фальсифицированы агентами ЦРУ, это очевидно любому ребёнку.

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Артем Горбов

0

Нефтяное пятно тоже из вулкана вылилось?

Ответить

Sergey Feiler

0

Марионетка вещает!

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Grease gun

0

Я только не понимаю, почему эти идиоты сами себя то обманывают они же сами потом рыбку эту есть будут. Неужели этим заводом ядохимикатов владеет лично Вротенбрг какой-то, что его так с верхов покрывают, очень сомнительно.

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IO

–1

Это версии которые будут прорабатываться, а не которые утверждены. 

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