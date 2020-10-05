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Артём Мазанов
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Трамп пообещал «сделать сюрприз» и покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников: он помахал им рукой из машины Материал редакции

Заразившийся коронавирусом президент США сидел в машине в маске, как и его сопровождающие. Этот жест раскритиковали демократы.

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Фото AFP

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией Covid-19 Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Об этом рассказал телеканал Sky News.

Перед этим Трамп анонсировал в твиттере «небольшой сюрприз патриотам» которые собрались на улице, после чего президентский кортеж проехал по периметру больницы, а Трамп помахал сторонникам рукой из автомобиля. Президент США был в маске, как и его сопровождающие, а окна машины были закрыты.

После поездки Трамп поблагодарил фанатов и сторонников, которые собрались у больницы. «Дело в том, что они действительно любят нашу страну и видят, как мы делаем её более великой, чем когда-либо раньше», — добавил он. Белый дом заявил, что поездку разрешили врачи, посчитав её безопасной для президента и окружающих. Но демократы из числа медиков и чиновников всё равно раскритиковали такой жест Трампа:

  • Член Палаты представителей США от Калифорнии Эрик Суолуэлл назвал поездку Трампа «преступной халатностью» и призвал «молиться за Секретную службу»;
  • По мнению конгрессмена Билла Паскрелла, Трамп «поставил под угрозу жизнь агентов Секретной службы и других людей из своего окружения»;
  • Врач из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, где лечится Трамп, заявил, что автомобиль из кортежа «не только пуленепробиваем, но и герметично защищён от химической атаки», поэтому риск передачи коронавируса внутри очень высок;
  • Доктор Селин Гаундер, эксперт по инфекционным заболеваниям и профессор Нью-Йоркского университета, обвинила Трампа в том, что он ставит под угрозу жизни других людей.

О том, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом стало известно 2 октября. Президента США отправили в военный госпиталь и сделали ему инъекцию экспериментального препарата. СМИ выяснили, что Трамп проходит лечение с применением стероидного препарата дексаметазон, который дают тяжёлым пациентам.

#новости #трамп

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Сергей Васильев

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Демократы срут кирпичами от того, как Трамп умудряется пиариться на болезни, хехе. Ну а секретная служба и так с ним везде, так что толку от этих завываний ноль.

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