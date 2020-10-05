Президент России добавил, что в корпусе подлодки была дыра, через которую затопило первые три отсека, и признался, что родственникам погибших рассказывать об этом было нельзя.

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В августе 2019 года на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликовали стенограммы телефонных и личных бесед президента США с Владимиром Путиным, датированные 1999-2001 годами, обнаружила «Медуза». Большинство из них раньше имели гриф «секретно».

6 сентября 2000 года Путин и Клинтон обсудили последствия гибели подлодки «Курск», издание приводит этот разговор. Речь президента России переведена дважды: сначала с русского языка на английский, а затем обратно «Медузой» — с английского на русский.

Клинтон выразил сожаление Путину из-за того, что ему пришлось пройти. «Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается», — заметил он.

В ответ Путин заявил, что «хорошего выбора» у него не было и что он «оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами». «Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей», — сказал президент России.

Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться.

Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали её подпитывать. Это просто факт жизни.

Владимир Путин

«Медуза» отмечает, что, судя по данным ВЦИОМ, рейтинг Путина действительно не пострадал из-за гибели «Курска». Аналитики в конце сентября 2000 года заявили, что «рейтинг доверия президенту вернулся на прежние позиции середины августа».

В день, когда затонул «Курск» (12 августа 2000 года), Путин уехал в отпуск в Сочи. О происшествии президенту сообщили на следующий день, а общественности — 14 августа. Путин не прервал свой отпуск до 18 августа.

Власти официально признали гибель моряков «Курска» 22 августа. Но, по словам главы правительственной комиссии по расследованию причин аварии, власти знали об этом ещё 14 августа. Однако 16 августа Путин заявил, что для спасения экипажа делают всё возможное, а 20 августа опять повторил это.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Позже выяснилось, это произошло из-за взрыва учебной торпеды. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. 23 из них какое-то время были живы — им удалось собраться в одном из отсеков лодки.