«Медуза»: в рассекреченном разговоре с Клинтоном по поводу гибели «Курска» Путин говорил о своём рейтинге Материал редакции
Президент России добавил, что в корпусе подлодки была дыра, через которую затопило первые три отсека, и признался, что родственникам погибших рассказывать об этом было нельзя.
В августе 2019 года на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликовали стенограммы телефонных и личных бесед президента США с Владимиром Путиным, датированные 1999-2001 годами, обнаружила «Медуза». Большинство из них раньше имели гриф «секретно».
6 сентября 2000 года Путин и Клинтон обсудили последствия гибели подлодки «Курск», издание приводит этот разговор. Речь президента России переведена дважды: сначала с русского языка на английский, а затем обратно «Медузой» — с английского на русский.
Клинтон выразил сожаление Путину из-за того, что ему пришлось пройти. «Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается», — заметил он.
В ответ Путин заявил, что «хорошего выбора» у него не было и что он «оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами». «Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей», — сказал президент России.
«Медуза» отмечает, что, судя по данным ВЦИОМ, рейтинг Путина действительно не пострадал из-за гибели «Курска». Аналитики в конце сентября 2000 года заявили, что «рейтинг доверия президенту вернулся на прежние позиции середины августа».
В день, когда затонул «Курск» (12 августа 2000 года), Путин уехал в отпуск в Сочи. О происшествии президенту сообщили на следующий день, а общественности — 14 августа. Путин не прервал свой отпуск до 18 августа.
Власти официально признали гибель моряков «Курска» 22 августа. Но, по словам главы правительственной комиссии по расследованию причин аварии, власти знали об этом ещё 14 августа. Однако 16 августа Путин заявил, что для спасения экипажа делают всё возможное, а 20 августа опять повторил это.
«Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Позже выяснилось, это произошло из-за взрыва учебной торпеды. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. 23 из них какое-то время были живы — им удалось собраться в одном из отсеков лодки.
Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали её подпитывать
некоторые люди странные
Лол. Кто-то ещё всерьёз верит, что тогда Путин был другой, а потом его подменили.
Просто в нулевых размазывал всем говно по голове чайной ложечкой, а сейчас окунает в ведро. Скоро будем в ванной плескаться.
😘
Бля, посмотрел первоисточник, а там...
Электронный шмель
На, почитай на английском.
Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху
Заебись, что теперь есть общедоступный интернет, и у правителей сгорает жопа от гласности. Доренко — красавчик, конечно, всё правильно тогда сделал.
Главный вывод: власть не уважает нас всех, поэтому лжёт. И главное, власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго.
Сначала получил денег от Березовского за продвижение Путина, а потом видите ли совесть проснулась. Доренко первый пропагандист путинской России.
ну хорошо хоть проснулась
не могу представить, что теперешние пропагандоны вдруг одумаются и начнут топить Пу и ко
Ставлю на Познера
Как ни странно, но при условии что он эталонный пропагандист, он не перешёл на сторону путинских СМИ даже в относительно тяжёлые для себя времена. Поэтому допуска, что какие-никакие, но принципы у него были.
Должностной диод
Че минусите? По делу нечего сказать нах???
Ну потому что если ты пошутил- то неудачно, за это минус. Если ты серьёзно- то чушь собачья, тоже минус.
Должностной диод
Вся власть путина основана на рейтинге одобрения. Всё что он делает, он делает ради цифры в рейтинге. Если бы его никто не терпел, он бы давно ушел.
Если бы его никто не терпел, он бы давно ушел
ахахххахахахахахааахахахаах ой не могу ахззхааххахахаха
Путин не готов на силовой захват власти. Сейчас путина ДОБРОВОЛЬНО поддерживает большинство россиян – это факт.
Отрицатели статистики подъехали, очень жаль
У тебя есть претензии к Левада центру???
Уровень дискуссии в восточной Европе. По фактам давай, какие у тебя претензии к соцопросам?? Ты отрицаешь математику как науку??? Левада центр это пропагандисты-путинисты????
Блядь. Давай сразу так: математика - это карманная хуита. Если бы она не была какрманной, то с ней уже давно было тоже самое, что и с "Мемориалом", с Немцовым или с Навальным.
Какая, блять, математика?
Ладно, ты задавил меня своим интеллектом. Надеюсь к нашему следующему разговору на эту тему ты узнаешь, как работают статистика и социология
заткнитесь вы со своей путинской статистикой....выборы и статистика рисуется в кремле....
было тоже самое, что и с "Мемориалом",
Мемориал и Левада оба иностранные агенты.
Я не собираюсь продолжать что-то с тобой обсуждать, раз у тебя такой ограниченный взгляд на мир, где есть один злой Путин, который контролирует леваду и не дает ей публиковать реальные цифры, а есть ты, который, видимо, мнение всех россиян знаешь куда лучше
Конечно, контролирует, и ТВ он контролирует, и всех ключевых чиновников контролирует, а кто не контролируется, то будет как с Ройзманом и Белых. Да посмотри ты на Беларусь, точно такие же процессы и в РФ происходят с разницей, что у Пу действительно есть какой-то процент поддержки (хоть он и рядом не стоит с официальными цифрами).
Конечно, контролирует, и ТВ он контролирует, и всех ключевых чиновников контролирует, а кто не контролируется, то будет как с Ройзманом и Белых.
Поэтому Левада центр фашисты, которым нельзя доверять, и ты только знаешь, как на самом деле??
Есть независимые соцопросы, которые показывают гораздо более правдоподобную картинку
Например
Как тебе такие агенты кремля???
https://st.navalny.com/media/cache/52/63/52633189a4ff5108097f88b8bc6e9883.jpg
46+11=57
57 это БОЛЬШИНСТВО. Удивительно? Прям как я сказал. И у Левады не было варианта «нейтрально». Оттуда и не достающие условные 9 до левадовских 66.
Назови другого кандидата, додик)
Путин - хоть и популист и вор, но в стране нет более популярного политика. Пропаганда, ни пропаганда, контроль, устранение конкурентов, в стране нет альтернатив в принципе.
Смешно смотреть как ты пукаешь про его % одобрения
Например, "Объединенные демократы" устраивали экзитполл при голосовании за обнуление, они немаленькую сеть развернули тогда, процент проголосовавших "за" оказался почти вдвое ниже, чем оф. статистика, процентр проголосовавших "против" - напротив, намного выше официальной.
Это всё математикой тоже подтверждается. Но речь-то о другом, уважаемый...
Сообщение удалено
Убитый микрофон
Статистику лично ты ведешь?
Путин окружил себя тоннами силовиков
Путин увеличивает им зарплаты
Путин создал для защиты своего режимчика отдельную структуру ( Росгвардия )
Путинские чекисты устраивают показательные посадки неугодных людей, а некоторых и вовсе убивают.
Путин в тупую провернул на члене конституцию перед всей страной.
НЕ ГОТОВ к силовому захвату власти.
=)
Но и рейтинг одобрения он делает себе сам, правильно? Это огромные бабки, которое государство тратит на пропаганду и одурачивание населения. Претензии к Путину не столько в явных фальсификациях на выборах, но более именно в лживых государственных СМИ и запугивании политических оппонентов.
ага, в 2011 рокировочка вопреки Путину была, конечно. И премьером в 2008 он тоже против своей воли стал
Клиповое мышление, не могут прочесть дальше первых трех слов
Да не понимают... Почему в Америке не рвуться оставаться на кучу сроков? Закон о бывших президентах гарантирует им влияние и беззаботную жизнь до старости. Посветил один два срока и читай лекции, заседай в советах директоров крупных корпораций.
При желании у нас такое же моно было сделать, но у нас в отличие от штатов нужно многое что изменить (у них изменений нет), и чтобы это закончить не хватит двух-трёх сроков. Понятное дело. что когда это начал есть огромное желание закончить, чтобы все увидели конченый результат.
Но у нас тоже есть такой закон, фонды для бывших президентов, а теперь, когда поменяли Конституцию, ещё и пожизненное сенаторство...
Окстись, какой реформатор? Всё, что он нормально сделал, так это налоговую реформу провёл, чтобы с плебса денежки собирать. Всё остальное, что было сделано - это закручивание гаек: СМИ, свои люди на ключевых должностях и т.д. Экономика после пиздецового денежного навеса, гиперинфляции 90-х и дербана госимущества и при обезьяне во главе росла бы.
Люди запомнят то, что стали жить лучше. Для них этого достаточно. Они и сейчас это вспоминают и уже готовы голосовать за него пожизненно, а если бы он тогда ушёл, то сейчас бы воздвигали памятники ему вместо памятников Ленину.
Очевидно, что доверить разруливание миллиардных потоков никому, кроме друзей, нельзя. А то будет как с ЮКОСом - надумают использовать финансовый ресурс как попало! Вот и вынуждены друзья тащить этот тяжкий крест миллиардеров на окологосударственном бизнесе.
В целом, в команде Путина тьма таких мучеников. Полковники там с квартирами с кэшем - и прочие функционеры
"Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей»"
Ну так хули ты не отдал, пиздобол, блядь
Целый ключ
Ты действительно так понял расшифровку?
Тут очень мутная формулировка.
По факту Россия действительно отказывалась от зарубежной помощи, но конкретно тут видимо имелось ввиду отправить нашу подлодку фактически к трупам чтобы изобразить попытку спасения. С другой стороны он и так изобразил эту попытку на словах, не вижу разницы.
Напоминаю о самой мерзотнейшей улыбке, плешивом взгляде и крысиной натуре
по данным лживого вциом рейтинг не пострадал, конечно. только особо впечатлительные вроде меня с тех пор мразью его считать стали и все еще помнят его кривую усмешку со словами «она утонула».
Моя несбыточная мечта - чтобы кто-нибудь кинул его на растерзание родственникам погибших при взрыве домов, Курске, Норд-Осте, Беслане.
Чтобы, блядь, голыми руками эту мразь рвали на части
С вдовами Курска он встречался, запись разговора есть. Больше он подобной ошибки не совершал.
Не треска, а бельдюга. Не дыра, а трещина! Не спустить на тормозах, а позаботиться о душевном равновесии людей. И вообще Клинтон Вьюгославию бомбил!!
За то, что сербы хотели устроить очередную резню и мирного языка не поняли.
Перед американским президентом отчитался детально, а своему народу лишь сказал «Она утонула».
Мразотнейшая мерзкая мразь
Опять Ник и Майк попались «за работой» 🤷🏻♂️😂
Опять кремлеботы попались...
- Привет, Майк...
- Привет, Ник...
Целый ключ
Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей
2/3 комментаторов будто вообще статью не прочли.
6 сентября 2000 года Путин и Клинтон обсудили последствия гибели подлодки «Курск»
Лол. Лодка 12 погибла
Нужен Лапенко и его Загадка дыры.Только так мы узнаем всю правду о тех событиях.
Хах, Немцов в одном интервью рассказывал, что Путин не пустил Немцова в норд ост со словами "мне не нравится, что ваш рейтинг растет"
Для тех кто не в курсе, что он сделал-то в итоге для реального спасения людей и как треска мешает маленьким спасательным подлодкам?
Путин сам прогрыз двух метровую деру, что бы ухудшить положение расиян, а навальный своим героическим телом пытался залатать дыру, его случайно укусила дикия медуза, яд сработал через 20 лет