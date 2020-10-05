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Ольга Щербинина
21 153

«Медуза»: в рассекреченном разговоре с Клинтоном по поводу гибели «Курска» Путин говорил о своём рейтинге Материал редакции

Президент России добавил, что в корпусе подлодки была дыра, через которую затопило первые три отсека, и признался, что родственникам погибших рассказывать об этом было нельзя.

129 комментариев
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В августе 2019 года на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликовали стенограммы телефонных и личных бесед президента США с Владимиром Путиным, датированные 1999-2001 годами, обнаружила «Медуза». Большинство из них раньше имели гриф «секретно».

6 сентября 2000 года Путин и Клинтон обсудили последствия гибели подлодки «Курск», издание приводит этот разговор. Речь президента России переведена дважды: сначала с русского языка на английский, а затем обратно «Медузой» — с английского на русский.

Клинтон выразил сожаление Путину из-за того, что ему пришлось пройти. «Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается», — заметил он.

В ответ Путин заявил, что «хорошего выбора» у него не было и что он «оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами». «Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей», — сказал президент России.

Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться.
Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали её подпитывать. Это просто факт жизни.

Владимир Путин

«Медуза» отмечает, что, судя по данным ВЦИОМ, рейтинг Путина действительно не пострадал из-за гибели «Курска». Аналитики в конце сентября 2000 года заявили, что «рейтинг доверия президенту вернулся на прежние позиции середины августа».

В день, когда затонул «Курск» (12 августа 2000 года), Путин уехал в отпуск в Сочи. О происшествии президенту сообщили на следующий день, а общественности — 14 августа. Путин не прервал свой отпуск до 18 августа.

Власти официально признали гибель моряков «Курска» 22 августа. Но, по словам главы правительственной комиссии по расследованию причин аварии, власти знали об этом ещё 14 августа. Однако 16 августа Путин заявил, что для спасения экипажа делают всё возможное, а 20 августа опять повторил это.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Позже выяснилось, это произошло из-за взрыва учебной торпеды. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. 23 из них какое-то время были живы — им удалось собраться в одном из отсеков лодки.

#новости #путин #сша #политика

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129 комментариев
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alexferman

133

Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали её подпитывать

некоторые люди странные

Лол. Кто-то ещё всерьёз верит, что тогда Путин был другой, а потом его подменили.

Ответить

norm

alexferman
75

Просто в нулевых размазывал всем говно по голове чайной ложечкой, а сейчас окунает в ведро. Скоро будем в ванной плескаться.

Ответить

Plan 🇧&🇨

norm
4

что значит скоро?

Ответить

Благодарный бокал

Plan
1

Значит, что дальше хуже 🤘🏻

Ответить

Иван Маслов

alexferman
–20

😘

Ответить

alexferman

Иван
6

ВРЁТИ

Ответить

Иван Маслов

Иван
–4

Бля, посмотрел первоисточник, а там...

Ответить

Vladic Samovar

Иван
12

ОБЫЧНЫЙ СОВЕТСКИЙ...

Ответить

Artem Gruzdev

Vladic
13

кагэбэшник

Ответить

Электронный шмель

Иван
3

На, почитай на английском.

Declassified Documents Concerning Russian…
Declassified Documents Concerning Russian President Vladimir Putin · Clinton Digital Library
clinton.presidentiallibraries.us
Ответить

Ваня Погост

78

Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху

Ответить

Ваня Погост

Ваня
52

Заебись, что теперь есть общедоступный интернет, и у правителей сгорает жопа от гласности. Доренко — красавчик, конечно, всё правильно тогда сделал. 
Главный вывод: власть не уважает нас всех, поэтому лжёт. И главное, власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго.

Ответить

Роман Андронов

Ваня
13

Сначала получил денег от Березовского за продвижение Путина, а потом видите ли совесть проснулась. Доренко первый пропагандист путинской России.

Ответить

Bob Kentuki

Роман
10

ну хорошо хоть проснулась
не могу представить, что теперешние пропагандоны вдруг одумаются и начнут топить Пу и ко

Ответить

T:ema

Bob
3

Если ветер переменится, то кто быстрее всего переставит парус? Ахахаха

Ответить

Soviet Pooh

T:ema
3

Ставлю на Познера

Ответить

Сергей Ахрем

Soviet
0

Познер начинает ивыигрывает

Ответить

Soviet Pooh

Роман
1

Не было там совести. Продолжал выполнять заказ своего босса - БАБа

Ответить

Дмитрий Новик

Роман
1

Как ни странно, но при условии что он эталонный пропагандист, он не перешёл на сторону путинских СМИ даже в относительно тяжёлые для себя времена. Поэтому допуска, что какие-никакие, но принципы у него были. 

Ответить

Должностной диод

–42

Путин – великий. Если бы ему достался образованный и умный народ, он ушел бы после первых двух сроков и запомнился бы как великий реформатор современной России. Очень жаль, что русские любят твердую руку у себя поглубже, поэтому путину пришлось остаться навсегда. 

Ответить

Должностной диод

Должностной
–50

Че минусите? По делу нечего сказать нах???

Ответить

onemanshow

Должностной
33

Ну потому что если ты пошутил- то неудачно, за это минус. Если ты серьёзно- то чушь собачья, тоже минус.

Ответить

Должностной диод

onemanshow
15

Вся власть путина основана на рейтинге одобрения. Всё что он делает, он делает ради цифры в рейтинге. Если бы его никто не терпел, он бы давно ушел. 

Ответить

Dra

Должностной
17

Если бы его никто не терпел, он бы давно ушел

ахахххахахахахахааахахахаах ой не могу ахззхааххахахаха

Ответить

Должностной диод

Dra
8

Путин не готов на силовой захват власти. Сейчас путина ДОБРОВОЛЬНО поддерживает большинство россиян – это факт. 

Ответить

Dra

Должнос…
10

Путин не готов на силовой захват власти. Сейчас путина ДОБРОВОЛЬНО поддерживает большинство россиян – это факт.

ааааааааааааааааааххаахахаххахахахаааххаа аххахахааха ахаахахах Дим, ну ты и тролль от бога аххаахахах

Ответить

Должностной диод

Dra
11

Отрицатели статистики подъехали, очень жаль

Ответить

Dra

Должнос…
3

статистики

Дима, я сейчас умру от смеха, остановись!! аххахахахаахаха

Ответить

Должностной диод

Dra
–8

У тебя есть претензии к Левада центру??? 

Ответить

Dra

Должнос…
8

бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Ответить

Должностной диод

Dra
4

Уровень дискуссии в восточной Европе. По фактам давай, какие у тебя претензии к соцопросам?? Ты отрицаешь математику как науку??? Левада центр это пропагандисты-путинисты????

Ответить

Dra

Должнос…
–1

Дима, левада центр - это карманная хуита. Если бы она не была карманной, то с ней уже давно было тоже самое, что и с "Мемориалом", с Немцовым или с Навальным.

Ответить

Должностной диод

Dra
4

Блядь. Давай сразу так: математика - это карманная хуита. Если бы она не была какрманной, то с ней уже давно было тоже самое, что и с "Мемориалом", с Немцовым или с Навальным.

Ответить

Dra

Должнос…
0

Какая, блять, математика? В РФ давным давно уже если нужно, то 1+1 равняется 3. Выборы - это тоже математика, правда?

Ответить

Должностной диод

Dra
5

Какая, блять, математика?

Ладно, ты задавил меня своим интеллектом. Надеюсь к нашему следующему разговору на эту тему ты узнаешь, как работают статистика и социология

Ответить

Dra

Должнос…
–1

Спасибо, признание от тебя - это прямо похвала, мне приятно)

Ответить

Вячеслав Андреев

Должнос…
0

https://yandex.ru/turbo/meduza.io/s/news/2020/07/29/levada-tsentr-zafiksiroval-minimalnyy-s-2017-goda-protsent-rossiyan-doveryayuschih-putinu

Ответить

Должностной диод

Вячеслав
0

Это никак не противоречит мне

Ответить

Тельцов Сергей

Должнос…
0

заткнитесь вы со своей путинской статистикой....выборы и статистика рисуется в кремле....

Ответить

Должностной диод

Dra
0

было тоже самое, что и с "Мемориалом",

Мемориал и Левада оба иностранные агенты. 

Ответить

Dra

Должнос…
4

Блин, ты реально не шутишь и не понимаешь элементарных вещей? Бирка "иностранный агент" вешается по желанию власти и никак иначе, она не говорит ни о чём. Надо - повесили, не надо - сняли. Ты по реальным делам смотри, по разнице в отношении к этим двум конторам.

Ответить

Должностной диод

Dra
3

Я не собираюсь продолжать что-то с тобой обсуждать, раз у тебя такой ограниченный взгляд на мир, где есть один злой Путин, который контролирует леваду и не дает ей публиковать реальные цифры, а есть ты, который, видимо, мнение всех россиян знаешь куда лучше

Ответить

Dra

Должнос…
1

Конечно, контролирует, и ТВ он контролирует, и всех ключевых чиновников контролирует, а кто не контролируется, то будет как с Ройзманом и Белых. Да посмотри ты на Беларусь, точно такие же процессы и в РФ происходят с разницей, что у Пу действительно есть какой-то процент поддержки (хоть он и рядом не стоит с официальными цифрами).

Ответить

Должностной диод

Dra
1

Конечно, контролирует, и ТВ он контролирует, и всех ключевых чиновников контролирует, а кто не контролируется, то будет как с Ройзманом и Белых.

Поэтому Левада центр фашисты, которым нельзя доверять, и ты только знаешь, как на самом деле?? 

Ответить

Dra

Должнос…
–1

Есть независимые соцопросы, которые показывают гораздо более правдоподобную картинку.

Ответить

Должностной диод

Dra
3

Есть независимые соцопросы, которые показывают гораздо более правдоподобную картинку

Например

Ответить

Dra

Должнос…
0

Например, "Объединенные демократы" устраивали экзитполл при голосовании за обнуление, они немаленькую сеть развернули тогда, процент проголосовавших "за" оказался почти вдвое ниже, чем оф. статистика, процентр проголосовавших "против" - напротив, намного выше официальной.

Ответить

Должностной диод

Dra
0

Как тебе такие агенты кремля???
https://st.navalny.com/media/cache/52/63/52633189a4ff5108097f88b8bc6e9883.jpg

Ответить

Dra

Должнос…
0

Ну так и 46% - это не 70 блевадских, не находишь?

Ответить

Должностной диод

Dra
1

46+11=57
57 это БОЛЬШИНСТВО. Удивительно? Прям как я сказал. И у Левады не было варианта «нейтрально». Оттуда и не достающие условные 9 до левадовских 66.

Ответить

Dra

Должнос…
2

Окей, убедил. Ну, значит "господь, тут уже ничего не исправить, жги".

Ответить

Илья Бузыцков

Dra
0

Назови другого кандидата, додик) 
Путин - хоть и популист и вор, но в стране нет более популярного политика. Пропаганда, ни пропаганда, контроль, устранение конкурентов, в стране нет альтернатив в принципе. 
Смешно смотреть как ты пукаешь про его % одобрения

Ответить

Dra

Илья
0

додик

Пошёл на хуй

Ответить

Кто это

Должнос…
0

Закешировал!
https://tjcache.pw/219802

Ответить

Должностной диод

Dra
0

Например, "Объединенные демократы" устраивали экзитполл при голосовании за обнуление, они немаленькую сеть развернули тогда, процент проголосовавших "за" оказался почти вдвое ниже, чем оф. статистика, процентр проголосовавших "против" - напротив, намного выше официальной.

Это всё математикой тоже подтверждается. Но речь-то о другом, уважаемый...

Ответить

Должностной диод

Dra
0

Сообщение удалено

Ответить

Кто это

Должнос…
0

Закешировал!
https://tjcache.pw/219802

Ответить

ad unguem

Должнос…
3

Проблема в том, что можно заявлять на бумаге про следование принципам формирования рандомной выборки, которая будет репрезентативной для всего населения, а на деле формировать выборку как удобно.

Ответить

Убитый микрофон

Должнос…
0

Статистику лично ты ведешь?

Ответить

Должностной диод

Убитый
3

https://www.levada.ru/2020/08/26/odobrenie-institutov-vlasti-25/

Одобрение институтов власти
Результаты августовского опроса.
www.levada.ru
Ответить

AZP

Должнос…
0

Хуистики

Ответить

Кефир

Должнос…
7

Путин окружил себя тоннами силовиков

Путин увеличивает им зарплаты

Путин создал для защиты своего режимчика отдельную структуру ( Росгвардия )

Путинские чекисты устраивают показательные посадки неугодных людей, а некоторых и вовсе убивают.

Путин в тупую провернул на члене конституцию перед всей страной.

НЕ ГОТОВ к силовому захвату власти.

=)

Ответить

Тельцов Сергей

Должнос…
0

большинство за Кремлевской стеной....

Ответить

Атлант поправил плечи

Должностной
3

как это не терпеть? 

Ответить

onemanshow

Должностной
2

Но и рейтинг одобрения он делает себе сам, правильно? Это огромные бабки, которое государство тратит на пропаганду и одурачивание населения. Претензии к Путину не столько в явных фальсификациях на выборах, но более именно в лживых государственных СМИ и запугивании политических оппонентов.

Ответить

Nikita Dontsov

Должностной
6

ага, в 2011 рокировочка вопреки Путину была, конечно. И премьером в 2008 он тоже против своей воли стал

Ответить

Серьёзный Валера

Должностной
2

Ты просто заебал всех, Дим.

Ответить

Роман Александров

Должностной
1

Клиповое мышление, не могут прочесть дальше первых трех слов

Ответить

Виталий

Должностной
0

Да не понимают... Почему в Америке не рвуться оставаться на кучу сроков? Закон о бывших президентах гарантирует им влияние и беззаботную жизнь до старости. Посветил один два срока и читай лекции, заседай в советах директоров крупных корпораций. 

При желании у нас такое же моно было сделать, но у нас в отличие от штатов нужно многое что изменить (у них изменений нет), и чтобы это закончить не хватит двух-трёх сроков. Понятное дело. что когда это начал есть огромное желание закончить, чтобы все увидели конченый результат.

Ответить

Litnikov Danil

Виталий
2

конченый результат

Точнее и не скажешь

Ответить

Рефлексия и снобизм

Виталий
1

Но у нас тоже есть такой закон, фонды для бывших президентов, а теперь, когда поменяли Конституцию, ещё и пожизненное сенаторство... 

Ответить

Лысина Арика

Должностной
0

Жаль/

Ответить

So Dope

Должностной
0

Из-за тебя мне телефон от жира отмывать

Ответить

Dra

Должностной
9

Окстись, какой реформатор? Всё, что он нормально сделал, так это налоговую реформу провёл, чтобы с плебса денежки собирать. Всё остальное, что было сделано - это закручивание гаек: СМИ, свои люди на ключевых должностях и т.д. Экономика после пиздецового денежного навеса,  гиперинфляции 90-х и дербана госимущества и при обезьяне во главе росла бы.

Ответить

Nick Yasnov

Dra
1

Люди запомнят то, что стали жить лучше. Для них этого достаточно. Они и сейчас это вспоминают и уже готовы голосовать за него пожизненно, а если бы он тогда ушёл, то сейчас бы воздвигали памятники ему вместо памятников Ленину.

Ответить

Dra

Nick
4

Да, к сожалению у многих наших граждан есть проблема с умственными способностями, потому что когда они опять стали жить хуже, то этот момент почему-то не запомнили.

Ответить

Александр Ярви

Должностной
2

Годно 👍🏻

Ответить

Denis Kiselev

Должностной
2

Очевидно, что доверить разруливание миллиардных потоков никому, кроме друзей, нельзя. А то будет как с ЮКОСом - надумают использовать финансовый ресурс как попало! Вот и вынуждены друзья тащить этот тяжкий крест миллиардеров на окологосударственном бизнесе.

В целом, в команде Путина тьма таких мучеников. Полковники там с квартирами с кэшем - и прочие функционеры

Ответить

Тельцов Сергей

Должностной
1

записи из 6 палаты?

Ответить

Danil AFA

Должностной
0

Клоун

Ответить

alex twit

32

Она утонула. Много трески. Боюсь за свое положение

Ответить

Руслан Астратов

27

"Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей»"

Ну так хули ты не отдал, пиздобол, блядь

Ответить

[Unknown]

Руслан
11

все из-за рейтинга. англичане предлагали ее быстро поднять, но это ж фи, враги, для рейтинга плохо.

Ответить

Целый ключ

[Unknown]
2

Ты действительно так понял расшифровку?

Ответить

Антон Т

Целый
2

Тут очень мутная формулировка.
По факту Россия действительно отказывалась от зарубежной помощи, но конкретно тут видимо имелось ввиду отправить нашу подлодку фактически к трупам чтобы изобразить попытку спасения. С другой стороны он и так изобразил эту попытку на словах, не вижу разницы.

Ответить

Lee

16

Напоминаю о самой мерзотнейшей улыбке, плешивом взгляде и крысиной натуре

Ответить

Сварщик

Lee
–4

почему все форсят эти 9 секунд? Двухминутное видео есть и он все время улыбается там.

Ответить

Lee

Сварщик
4

Он на стендапе?

Ответить

Artem Gruzdev

Сварщик
–2

Специально вырвали из контекста!

Ответить

glimpse unthinkable

Lee
–4

Вроде говоришь о себе, а на видосе Путин, зачем?

Ответить

Исторический рак

14

По телефону о таких вещах не говорят, Володь.

Ответить

Занятый шмель

Исторический
0

@Владимир Путин, как же так лоханулись то, а?

Ответить

Тельцов Сергей

Исторический
0

вам путин об этом сказал?

Ответить

[Unknown]

11

по данным лживого вциом рейтинг не пострадал, конечно. только особо впечатлительные вроде меня с тех пор мразью его считать стали и все еще помнят его кривую усмешку со словами «она утонула». 

Ответить

Руслан Астратов

[Unknown]
7

Моя несбыточная мечта - чтобы кто-нибудь кинул его на растерзание родственникам погибших при взрыве домов, Курске, Норд-Осте, Беслане. 

Чтобы, блядь, голыми руками эту мразь рвали на части

Ответить

Роман Андронов

Руслан
12

С вдовами Курска он встречался, запись разговора есть. Больше он подобной ошибки не совершал.

Ответить

Litnikov Danil

12

Странно что про 20 долларов ничего не рассказал

Ответить

Руслан Турченко

8

Не треска, а бельдюга. Не дыра, а трещина! Не спустить на тормозах, а позаботиться о душевном равновесии людей. И вообще Клинтон Вьюгославию бомбил!!  

Ответить

Сварщик

Руслан
0

американцы Югославию бомбили. это факт

Ответить

Роман Андронов

Сварщик
2

За то, что сербы хотели устроить очередную резню и мирного языка не поняли.

Ответить

Убитый микрофон

Роман
0

Ох, уж эти бедные невинные албанцы

Ответить

Аркадий Иванов

Роман
0

Да, охуенно. По секретным документам.

Ответить

Неясный коктейль

8

Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение.

Когда сам проводишь опросы или твои подсосы, то ничего не влияет.

Ответить

Ozabot

5

Перед американским президентом отчитался детально, а своему народу лишь сказал «Она утонула». 

Ответить

Дмитрий

Ozabot
9

Ты хоть бы посмотрел откуда цитата про "она утонула" перед тем как писать "своему народу".

Ответить

Artem Gruzdev

Дмитрий
0

Как сказать, этот Ларри Кинг потом вещал на Russia Today.

Ответить

Научно-Технический нос

2

ТЖ скатился до желтушных заголовков

Ответить

Искандер Вахидов

2

Мразотнейшая мерзкая мразь

Ответить

Благодарный бокал

Искандер
0

Треска-то?! Не говори. Ничего святого у нее. 

Ответить

DC Maniac

–9

Опять Ник и Майк попались «за работой» 🤷🏻‍♂️😂

Ответить

Malaf Ya rekoi

DC
4

Опять кремлеботы попались...

Ответить

DC Maniac

Malaf
1

Да я угораю😂
Народ с утра какой то нервный
Лишь бы минусить

Ответить

Павел Каташев

–11

- Привет, Майк...
- Привет, Ник...

Ответить

FOX

Павел
4

ну тут хоть официальные доки

Ответить

Дешевый холод

1

Удивили, тоже мне. Он всегда о рейтинге думает, а не о людях.

Ответить

Целый ключ

Дешевый
0

Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей

2/3 комментаторов будто вообще статью не прочли.

Ответить

Антон Лисин

1

Оу ее...понеслась.

Ответить

Ежегодный бокал

1

Путин: - Родственники не должны узнать о треске

Ответить

цорiк

–4

6 сентября 2000 года Путин и Клинтон обсудили последствия гибели подлодки «Курск»

Лол. Лодка 12 погибла

Ответить

Artem Gruzdev

цорiк
3

ожидаемые последствия будущей гибели

На самом деле 12, но августа.

Ответить

Антон Лисин

0

"Билли, я ревную тебя к монике"... "Давай засекретили этот разгоаор".

Ответить

Андрей Иванов

–5

Нужен Лапенко и его Загадка дыры.Только так мы узнаем всю правду о тех событиях.

Ответить

Эмиль Рубанов

–5

Кликбейтеры ебаные, подмедузовики.

Ответить

Целый ключ

0

И что теперь делать с кучей док. фильмов? Или Клинтон с Путиным специально постановочный разговор записали?

Ответить

Сережа Иванов

0

А что хорошего в гласности? 

Ответить

Сергей Морозов

0

Никто
Абсолютно никто
Треска: ну ок

Ответить

Buck Mulligan

0

Хах, Немцов в одном интервью рассказывал, что Путин не пустил Немцова в норд ост со словами "мне не нравится, что ваш рейтинг растет"

Ответить

Konstantin Kostikov

0

Для тех кто не в курсе, что он сделал-то в итоге для реального спасения людей и как треска мешает маленьким спасательным подлодкам?

Ответить

Михаил Михаилович

–4

Путин сам прогрыз двух метровую деру, что бы ухудшить положение расиян, а навальный своим героическим телом пытался залатать дыру, его случайно укусила дикия медуза, яд сработал через 20 лет 

Ответить
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В рассекреченном разговоре с Клинтоном по поводу гибели «Курска» Путин говорил о своём рейтинге
Президент России добавил, что в корпусе подлодки была дыра, через которую затопило первые три отсека, и признался, что родственникам погибших рассказывать об этом было нельзя.
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Заголовок кричащий, ситуация для кого-то незначительная… Вот только есть забавная вещь, которую мало кто увидит (потому что обычно донаты получают те, кто в целом принимает это как должное)
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Экологическая катастрофа на Камчатке. На берегу — мёртвые морские животные, сёрферы жалуются на ожоги глаз от воды
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Новости
Экологическая катастрофа на Камчатке
Уже несколько недель все, кто контактирует с водой на Халактырском пляже на Камчатке, испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, рвота, слабость, высокая температура. Врачи фиксируют ожог роговицы. Симптомы похожи на отравление фенолом.
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