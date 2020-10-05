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Ольга Щербинина
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В рассекреченном разговоре с Клинтоном по поводу гибели «Курска» Путин говорил о своём рейтинге Материал редакции

Президент России добавил, что в корпусе подлодки была дыра, через которую затопило первые три отсека, и признался, что родственникам погибших рассказывать об этом было нельзя.

77 комментариев
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В августе 2019 года на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликовали стенограммы телефонных и личных бесед президента США с Владимиром Путиным, датированные 1999-2001 годами, обнаружила «Медуза». Большинство из них раньше имели гриф «секретно».

6 сентября 2000 года Путин и Клинтон обсудили последствия гибели подлодки «Курск», издание приводит этот разговор. Речь президента России переведена дважды: сначала с русского языка на английский, а затем обратно — с английского на русский.

Клинтон выразил сожаление Путину из-за того, что ему пришлось пройти. «Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается», — заметил он.

В ответ Путин заявил, что «хорошего выбора» у него не было и что он «оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами». «Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей», — сказал президент России.

Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться.
Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали её подпитывать. Это просто факт жизни.

Владимир Путин

«Медуза» отмечает, что, судя по данным ВЦИОМ, рейтинг Путина действительно не пострадал из-за гибели «Курска». Аналитики в конце сентября 2000 года заявили, что «рейтинг доверия президенту вернулся на прежние позиции середины августа».

В день, когда затонул «Курск» (12 августа 2000 года), Путин уехал в отпуск в Сочи. О происшествии президенту сообщили на следующий день, а общественности — 14 августа. Путин не прервал свой отпуск до 18 августа.

Власти официально признали гибель моряков «Курска» 22 августа. Но, по словам главы правительственной комиссии по расследованию причин аварии, власти знали об этом ещё 14 августа. Однако 16 августа Путин заявил, что для спасения экипажа делают всё возможное, а 20 августа опять повторил это.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Позже выяснилось, это произошло из-за взрыва учебной торпеды. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. 23 из них какое-то время были живы — им удалось собраться в одном из отсеков лодки.

#новости #путин #сша #политика

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77 комментариев
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alexferman

74

Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали её подпитывать

некоторые люди странные

Лол. Кто-то ещё всерьёз верит, что тогда Путин был другой, а потом его подменили.

Ответить

norm

alexferman
37

Просто в нулевых размазывал всем говно по голове чайной ложечкой, а сейчас окунает в ведро. Скоро будем в ванной плескаться.

Ответить

Иван Маслов

alexferman
–16

😘

Ответить

alexferman

Иван
6

ВРЁТИ

Ответить

Электронный шмель

Иван
2

На, почитай на английском.

Declassified Documents Concerning Russian…
Declassified Documents Concerning Russian President Vladimir Putin · Clinton Digital Library
clinton.presidentiallibraries.us
Ответить

Иван Маслов

Иван
–1

Бля, посмотрел первоисточник, а там...

Ответить

Vladic Samovar

Иван
3

ОБЫЧНЫЙ СОВЕТСКИЙ...

Ответить

Artem Gruzdev

Vladic
1

кагэбэшник

Ответить

Ваня Погост

45

Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху

Ответить

Ваня Погост

Ваня
23

Заебись, что теперь есть общедоступный интернет, и у правителей сгорает жопа от гласности. Доренко — красавчик, конечно, всё правильно тогда сделал. 
Главный вывод: власть не уважает нас всех, поэтому лжёт. И главное, власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго.

Ответить

Роман Андронов

Ваня
–1

Сначала получил денег от Березовского за продвижение Путина, а потом видите ли совесть проснулась. Доренко первый пропагандист путинской России.

Ответить

Должностной диод

–18

Путин – великий. Если бы ему достался образованный и умный народ, он ушел бы после первых двух сроков и запомнился бы как великий реформатор современной России. Очень жаль, что русские любят твердую руку у себя поглубже, поэтому путину пришлось остаться навсегда. 

Ответить

Должностной диод

Должностной
–21

Че минусите? По делу нечего сказать нах???

Ответить

onemanshow

Должностной
13

Ну потому что если ты пошутил- то неудачно, за это минус. Если ты серьёзно- то чушь собачья, тоже минус.

Ответить

Должностной диод

onemanshow
8

Вся власть путина основана на рейтинге одобрения. Всё что он делает, он делает ради цифры в рейтинге. Если бы его никто не терпел, он бы давно ушел. 

Ответить

Dra

Должностной
5

Если бы его никто не терпел, он бы давно ушел

ахахххахахахахахааахахахаах ой не могу ахззхааххахахаха

Ответить

Должностной диод

Dra
7

Путин не готов на силовой захват власти. Сейчас путина ДОБРОВОЛЬНО поддерживает большинство россиян – это факт. 

Ответить

Dra

Должнос…
2

Путин не готов на силовой захват власти. Сейчас путина ДОБРОВОЛЬНО поддерживает большинство россиян – это факт.

ааааааааааааааааааххаахахаххахахахаааххаа аххахахааха ахаахахах Дим, ну ты и тролль от бога аххаахахах

Ответить

Должностной диод

Dra
7

Отрицатели статистики подъехали, очень жаль

Ответить

Dra

Должнос…
0

статистики

Дима, я сейчас умру от смеха, остановись!! аххахахахаахаха

Ответить

Должностной диод

Dra
0

У тебя есть претензии к Левада центру??? 

Ответить

Dra

Должнос…
4

бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Ответить

Должностной диод

Dra
0

Уровень дискуссии в восточной Европе. По фактам давай, какие у тебя претензии к соцопросам?? Ты отрицаешь математику как науку??? Левада центр это пропагандисты-путинисты????

Ответить

ad unguem

Должнос…
1

Проблема в том, что можно заявлять на бумаге про следование принципам формирования рандомной выборки, которая будет репрезентативной для всего населения, а на деле формировать выборку как удобно.

Ответить

Dra

Должнос…
–1

Дима, левада центр - это карманная хуита. Если бы она не была карманной, то с ней уже давно было тоже самое, что и с "Мемориалом", с Немцовым или с Навальным.

Ответить

Должностной диод

Dra
1

Блядь. Давай сразу так: математика - это карманная хуита. Если бы она не была какрманной, то с ней уже давно было тоже самое, что и с "Мемориалом", с Немцовым или с Навальным.

Ответить

Dra

Должнос…
0

Какая, блять, математика? В РФ давным давно уже если нужно, то 1+1 равняется 3. Выборы - это тоже математика, правда?

Ответить

Должностной диод

Dra
0

Какая, блять, математика?

Ладно, ты задавил меня своим интеллектом. Надеюсь к нашему следующему разговору на эту тему ты узнаешь, как работают статистика и социология

Ответить

Dra

Должнос…
0

Спасибо, признание от тебя - это прямо похвала, мне приятно)

Ответить

Должностной диод

Dra
0

было тоже самое, что и с "Мемориалом",

Мемориал и Левада оба иностранные агенты. 

Ответить

Dra

Должнос…
0

Блин, ты реально не шутишь и не понимаешь элементарных вещей? Бирка "иностранный агент" вешается по желанию власти и никак иначе, она не говорит ни о чём. Надо - повесили, не надо - сняли. Ты по реальным делам смотри, по разнице в отношении к этим двум конторам.

Ответить

Должностной диод

Dra
1

Я не собираюсь продолжать что-то с тобой обсуждать, раз у тебя такой ограниченный взгляд на мир, где есть один злой Путин, который контролирует леваду и не дает ей публиковать реальные цифры, а есть ты, который, видимо, мнение всех россиян знаешь куда лучше

Ответить

Dra

Должнос…
0

Конечно, контролирует, и ТВ он контролирует, и всех ключевых чиновников контролирует, а кто не контролируется, то будет как с Ройзманом и Белых. Да посмотри ты на Беларусь, точно такие же процессы и в РФ происходят с разницей, что у Пу действительно есть какой-то процент поддержки (хоть он и рядом не стоит с официальными цифрами).

Ответить

Должностной диод

Dra
0

Конечно, контролирует, и ТВ он контролирует, и всех ключевых чиновников контролирует, а кто не контролируется, то будет как с Ройзманом и Белых.

Поэтому Левада центр фашисты, которым нельзя доверять, и ты только знаешь, как на самом деле?? 

Ответить

Dra

Должнос…
0

Есть независимые соцопросы, которые показывают гораздо более правдоподобную картинку.

Ответить

Должностной диод

Dra
0

Есть независимые соцопросы, которые показывают гораздо более правдоподобную картинку

Например

Ответить

Убитый микрофон

Должнос…
0

Статистику лично ты ведешь?

Ответить

Должностной диод

Убитый
2

https://www.levada.ru/2020/08/26/odobrenie-institutov-vlasti-25/

Одобрение институтов власти
Результаты августовского опроса.
www.levada.ru
Ответить

Атлант поправил плечи

Должностной
3

как это не терпеть? 

Ответить

Nikita Dontsov

Должностной
2

ага, в 2011 рокировочка вопреки Путину была, конечно. И премьером в 2008 он тоже против своей воли стал

Ответить

Роман Александров

Должностной
1

Клиповое мышление, не могут прочесть дальше первых трех слов

Ответить

Лысина Арика

Должностной
0

Жаль/

Ответить

Виталий

Должностной
0

Да не понимают... Почему в Америке не рвуться оставаться на кучу сроков? Закон о бывших президентах гарантирует им влияние и беззаботную жизнь до старости. Посветил один два срока и читай лекции, заседай в советах директоров крупных корпораций. 

При желании у нас такое же моно было сделать, но у нас в отличие от штатов нужно многое что изменить (у них изменений нет), и чтобы это закончить не хватит двух-трёх сроков. Понятное дело. что когда это начал есть огромное желание закончить, чтобы все увидели конченый результат.

Ответить

Litnikov Danil

Виталий
0

конченый результат

Точнее и не скажешь

Ответить

So Dope

Должностной
0

Из-за тебя мне телефон от жира отмывать

Ответить

Dra

Должностной
4

Окстись, какой реформатор? Всё, что он нормально сделал, так это налоговую реформу провёл, чтобы с плебса денежки собирать. Всё остальное, что было сделано - это закручивание гаек: СМИ, свои люди на ключевых должностях и т.д. Экономика после пиздецового денежного навеса,  гиперинфляции 90-х и дербана госимущества и при обезьяне во главе росла бы.

Ответить

Александр Ярви

Должностной
2

Годно 👍🏻

Ответить

alex twit

10

Она утонула. Много трески. Боюсь за свое положение

Ответить

Исторический рак

9

По телефону о таких вещах не говорят, Володь.

Ответить

Litnikov Danil

8

Странно что про 20 долларов ничего не рассказал

Ответить

Руслан Астратов

7

"Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей»"

Ну так хули ты не отдал, пиздобол, блядь

Ответить

[Unknown]

Руслан
3

все из-за рейтинга. англичане предлагали ее быстро поднять, но это ж фи, враги, для рейтинга плохо.

Ответить

[Unknown]

6

по данным лживого вциом рейтинг не пострадал, конечно. только особо впечатлительные вроде меня с тех пор мразью его считать стали и все еще помнят его кривую усмешку со словами «она утонула». 

Ответить

Руслан Астратов

[Unknown]
3

Моя несбыточная мечта - чтобы кто-нибудь кинул его на растерзание родственникам погибших при взрыве домов, Курске, Норд-Осте, Беслане. 

Чтобы, блядь, голыми руками эту мразь рвали на части

Ответить

Роман Андронов

Руслан
0

С вдовами Курска он встречался, запись разговора есть. Больше он подобной ошибки не совершал.

Ответить

Неясный коктейль

5

Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение.

Когда сам проводишь опросы или твои подсосы, то ничего не влияет.

Ответить

Lee

4

Напоминаю о самой мерзотнейшей улыбке, плешивом взгляде и крысиной натуре

Ответить

Сварщик

Lee
0

почему все форсят эти 9 секунд? Двухминутное видео есть и он все время улыбается там.

Ответить

Руслан Турченко

3

Не треска, а бельдюга. Не дыра, а трещина! Не спустить на тормозах, а позаботиться о душевном равновесии людей. И вообще Клинтон Вьюгославию бомбил!!  

Ответить

Сварщик

Руслан
0

американцы Югославию бомбили. это факт

Ответить

Научно-Технический нос

1

ТЖ скатился до желтушных заголовков

Ответить

DC Maniac

–6

Опять Ник и Майк попались «за работой» 🤷🏻‍♂️😂

Ответить

Malaf Ya rekoi

DC
3

Опять кремлеботы попались...

Ответить

DC Maniac

Malaf
0

Да я угораю😂
Народ с утра какой то нервный
Лишь бы минусить

Ответить

Антон Лисин

1

Оу ее...понеслась.

Ответить

Ozabot

1

Перед американским президентом отчитался детально, а своему народу лишь сказал «Она утонула». 

Ответить

Дмитрий

Ozabot
0

Ты хоть бы посмотрел откуда цитата про "она утонула" перед тем как писать "своему народу".

Ответить

Антон Лисин

0

"Билли, я ревную тебя к монике"... "Давай засекретили этот разгоаор".

Ответить

Андрей Иванов

–1

Нужен Лапенко и его Загадка дыры.Только так мы узнаем всю правду о тех событиях.

Ответить

цорiк

–2

6 сентября 2000 года Путин и Клинтон обсудили последствия гибели подлодки «Курск»

Лол. Лодка 12 погибла

Ответить

Artem Gruzdev

цорiк
2

ожидаемые последствия будущей гибели

На самом деле 12, но августа.

Ответить

Павел Каташев

–7

- Привет, Майк...
- Привет, Ник...

Ответить

FOX

Павел
2

ну тут хоть официальные доки

Ответить

Целый ключ

0

И что теперь делать с кучей док. фильмов? Или Клинтон с Путиным специально постановочный разговор записали?

Ответить

Дешевый холод

0

Удивили, тоже мне. Он всегда о рейтинге думает, а не о людях.

Ответить

Сережа Иванов

0

А что хорошего в гласности? 

Ответить

Ежегодный бокал

0

Путин: - Родственники не должны узнать о треске

Ответить
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