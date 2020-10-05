В рассекреченном разговоре с Клинтоном по поводу гибели «Курска» Путин говорил о своём рейтинге Материал редакции
Президент России добавил, что в корпусе подлодки была дыра, через которую затопило первые три отсека, и признался, что родственникам погибших рассказывать об этом было нельзя.
В августе 2019 года на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликовали стенограммы телефонных и личных бесед президента США с Владимиром Путиным, датированные 1999-2001 годами, обнаружила «Медуза». Большинство из них раньше имели гриф «секретно».
6 сентября 2000 года Путин и Клинтон обсудили последствия гибели подлодки «Курск», издание приводит этот разговор. Речь президента России переведена дважды: сначала с русского языка на английский, а затем обратно — с английского на русский.
Клинтон выразил сожаление Путину из-за того, что ему пришлось пройти. «Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается», — заметил он.
В ответ Путин заявил, что «хорошего выбора» у него не было и что он «оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами». «Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей», — сказал президент России.
«Медуза» отмечает, что, судя по данным ВЦИОМ, рейтинг Путина действительно не пострадал из-за гибели «Курска». Аналитики в конце сентября 2000 года заявили, что «рейтинг доверия президенту вернулся на прежние позиции середины августа».
В день, когда затонул «Курск» (12 августа 2000 года), Путин уехал в отпуск в Сочи. О происшествии президенту сообщили на следующий день, а общественности — 14 августа. Путин не прервал свой отпуск до 18 августа.
Власти официально признали гибель моряков «Курска» 22 августа. Но, по словам главы правительственной комиссии по расследованию причин аварии, власти знали об этом ещё 14 августа. Однако 16 августа Путин заявил, что для спасения экипажа делают всё возможное, а 20 августа опять повторил это.
«Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Позже выяснилось, это произошло из-за взрыва учебной торпеды. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. 23 из них какое-то время были живы — им удалось собраться в одном из отсеков лодки.
Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали её подпитывать
некоторые люди странные
Лол. Кто-то ещё всерьёз верит, что тогда Путин был другой, а потом его подменили.
Просто в нулевых размазывал всем говно по голове чайной ложечкой, а сейчас окунает в ведро. Скоро будем в ванной плескаться.
😘
Электронный шмель
На, почитай на английском.
Бля, посмотрел первоисточник, а там...
Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху
Заебись, что теперь есть общедоступный интернет, и у правителей сгорает жопа от гласности. Доренко — красавчик, конечно, всё правильно тогда сделал.
Главный вывод: власть не уважает нас всех, поэтому лжёт. И главное, власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго.
Сначала получил денег от Березовского за продвижение Путина, а потом видите ли совесть проснулась. Доренко первый пропагандист путинской России.
Должностной диод
Че минусите? По делу нечего сказать нах???
Ну потому что если ты пошутил- то неудачно, за это минус. Если ты серьёзно- то чушь собачья, тоже минус.
Должностной диод
Вся власть путина основана на рейтинге одобрения. Всё что он делает, он делает ради цифры в рейтинге. Если бы его никто не терпел, он бы давно ушел.
Если бы его никто не терпел, он бы давно ушел
ахахххахахахахахааахахахаах ой не могу ахззхааххахахаха
Путин не готов на силовой захват власти. Сейчас путина ДОБРОВОЛЬНО поддерживает большинство россиян – это факт.
Отрицатели статистики подъехали, очень жаль
У тебя есть претензии к Левада центру???
Уровень дискуссии в восточной Европе. По фактам давай, какие у тебя претензии к соцопросам?? Ты отрицаешь математику как науку??? Левада центр это пропагандисты-путинисты????
Блядь. Давай сразу так: математика - это карманная хуита. Если бы она не была какрманной, то с ней уже давно было тоже самое, что и с "Мемориалом", с Немцовым или с Навальным.
было тоже самое, что и с "Мемориалом",
Мемориал и Левада оба иностранные агенты.
Я не собираюсь продолжать что-то с тобой обсуждать, раз у тебя такой ограниченный взгляд на мир, где есть один злой Путин, который контролирует леваду и не дает ей публиковать реальные цифры, а есть ты, который, видимо, мнение всех россиян знаешь куда лучше
Конечно, контролирует, и ТВ он контролирует, и всех ключевых чиновников контролирует, а кто не контролируется, то будет как с Ройзманом и Белых. Да посмотри ты на Беларусь, точно такие же процессы и в РФ происходят с разницей, что у Пу действительно есть какой-то процент поддержки (хоть он и рядом не стоит с официальными цифрами).
Конечно, контролирует, и ТВ он контролирует, и всех ключевых чиновников контролирует, а кто не контролируется, то будет как с Ройзманом и Белых.
Поэтому Левада центр фашисты, которым нельзя доверять, и ты только знаешь, как на самом деле??
Убитый микрофон
Статистику лично ты ведешь?
ага, в 2011 рокировочка вопреки Путину была, конечно. И премьером в 2008 он тоже против своей воли стал
Клиповое мышление, не могут прочесть дальше первых трех слов
Да не понимают... Почему в Америке не рвуться оставаться на кучу сроков? Закон о бывших президентах гарантирует им влияние и беззаботную жизнь до старости. Посветил один два срока и читай лекции, заседай в советах директоров крупных корпораций.
При желании у нас такое же моно было сделать, но у нас в отличие от штатов нужно многое что изменить (у них изменений нет), и чтобы это закончить не хватит двух-трёх сроков. Понятное дело. что когда это начал есть огромное желание закончить, чтобы все увидели конченый результат.
Окстись, какой реформатор? Всё, что он нормально сделал, так это налоговую реформу провёл, чтобы с плебса денежки собирать. Всё остальное, что было сделано - это закручивание гаек: СМИ, свои люди на ключевых должностях и т.д. Экономика после пиздецового денежного навеса, гиперинфляции 90-х и дербана госимущества и при обезьяне во главе росла бы.
"Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей»"
Ну так хули ты не отдал, пиздобол, блядь
по данным лживого вциом рейтинг не пострадал, конечно. только особо впечатлительные вроде меня с тех пор мразью его считать стали и все еще помнят его кривую усмешку со словами «она утонула».
Моя несбыточная мечта - чтобы кто-нибудь кинул его на растерзание родственникам погибших при взрыве домов, Курске, Норд-Осте, Беслане.
Чтобы, блядь, голыми руками эту мразь рвали на части
С вдовами Курска он встречался, запись разговора есть. Больше он подобной ошибки не совершал.
Напоминаю о самой мерзотнейшей улыбке, плешивом взгляде и крысиной натуре
Не треска, а бельдюга. Не дыра, а трещина! Не спустить на тормозах, а позаботиться о душевном равновесии людей. И вообще Клинтон Вьюгославию бомбил!!
Опять Ник и Майк попались «за работой» 🤷🏻♂️😂
Опять кремлеботы попались...
Перед американским президентом отчитался детально, а своему народу лишь сказал «Она утонула».
Нужен Лапенко и его Загадка дыры.Только так мы узнаем всю правду о тех событиях.
6 сентября 2000 года Путин и Клинтон обсудили последствия гибели подлодки «Курск»
Лол. Лодка 12 погибла
- Привет, Майк...
- Привет, Ник...
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