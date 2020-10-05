Официально правоохранительные органы это не подтверждают.

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Антона Фургала, сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержали. Об этом сообщили «Пятый канал», РЕН ТВ и RT без ссылок на источники.

По их информации, на Фургала составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). По данным РЕН ТВ, тот призывал к участию в митингах в поддержку его отца.

О задержании Антона Фургала также сообщил блогер, депутат городской думы Хабаровска Александр Каян. Он заявил AmurMedia, что ему переслали аудиосообщение, в котором тот говорит «Меня взяли». По данным депутата, телефон Фургала сейчас недоступен.

Один из активистов в Хабаровске сообщил ОВД-Инфо, что видел, как человека, похожего на Антона Фургала, выводили покурить из отдела полиции №4. Туда отправился адвокат Андрей Демидов. В дежурной части ему заявили, что Антона Фургала к ним не доставляли. В камере административно задержанных его тоже нет.

10 июля главу Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по делу об организации убийств предпринимателей. 20 июля его отправили в отставку «в связи с утратой доверия». В тот же день Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. В регионе проходят протесты в поддержку Фургала.