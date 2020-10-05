Рабочие протестуют из-за снятия Заирбека Юсупова с поста главы порта и требуют его возвращения.

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Протестующие работники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) закидали касками президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева и нового гендиректора предприятия Романа Кухарука. Об этом пишет VL.ru.

Коростелёв и Кухарук прибыли в ВМТП на митинг в поддержку уволенного Заирбека Юсупова с поста главы порта по приглашению профсоюзной организации, которая попросила их ответить на вопросы митингующих. Их закидали касками и освистали когда они шли к площадке с микрофонами, так и не дав выступить.

A.C.A.B. @MrMaaay



Они услышали как кто-то из них произнес слово быдло в отношении рабочих.



Когда разговор сразу не задался: Бастующие портовики во Владивостоке закидали касками президента FESCO Коростелева и нового гендира ВМТП Кухарука.Они услышали как кто-то из них произнес слово быдло в отношении рабочих.Когда разговор сразу не задался: https://t.co/O9D4sxQNBA

В FESCO рассказали, что руководство после этого инцидента обратилось в правоохранительные органы, но в управлении на транспорте МВД по ДФО сообщили, что пока обращений по поводу ситуации в ВМТП не поступало.

Руководители FESCO в потасовку не вступали, получили травмы и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправданна и недопустима. FESCO

30 сентября наблюдательный совет порта отправил генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова в отставку, после чего рабочие начали протестовать и требовать его восстановления в должности. В FESCO назвали Юсупова организатором забастовок и пообещали сохранить существующие социальные гарантии, которые, по мнению протестующих, могут ухудшиться.

После снятия Юсупова работники написали открытое письмо в адрес губернатора Приморья, начальника управления ФСБ России по Приморскому краю, краевого прокурора и транспортной прокуратуры. Они напомнили, что FESCO имеет огромный долг перед ВМТП, а в начале сентября Юсупов предъявил к FESCO требование о возврате 19 миллиардов рублей. «Совет директоров FESCO на требование о возврате средств в градообразующее предприятие Приморья не нашёл ничего лучше, как уволить Юсупова», — считают работники.

В марте 2018 года правоохранительные органы арестовали крупнейшего акционера FESCO Зиявудина Магомедова по обвинению в создании преступного сообщества. В 2020 году он обвинил главу совета директоров в рейдерском захвате Дальневосточного морского пароходства.

«Вести:Приморье» сообщали, что Юсупов возглавлял ВМТП с 2016 года, за это время грузооборот порта увеличился с 5,6 миллиона тонн до 11,5 миллионов тонн. В 2019 году порт признали лучшей компанией года в Приморском крае, она также победила в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края — 2019».