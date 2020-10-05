Новости
Артём Мазанов
1635

В торговом порту Владивостока протестующие закидали касками нового руководителя и директора компании Материал редакции

Рабочие протестуют из-за снятия Заирбека Юсупова с поста главы порта и требуют его возвращения.

14 комментариев
В закладки

Протестующие работники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) закидали касками президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева и нового гендиректора предприятия Романа Кухарука. Об этом пишет VL.ru.

Коростелёв и Кухарук прибыли в ВМТП на митинг в поддержку уволенного Заирбека Юсупова с поста главы порта по приглашению профсоюзной организации, которая попросила их ответить на вопросы митингующих. Их закидали касками и освистали когда они шли к площадке с микрофонами, так и не дав выступить.

A.C.A.B. @MrMaaay
Бастующие портовики во Владивостоке закидали касками президента FESCO Коростелева и нового гендира ВМТП Кухарука.

Они услышали как кто-то из них произнес слово быдло в отношении рабочих.

Когда разговор сразу не задался: https://t.co/O9D4sxQNBA

В FESCO рассказали, что руководство после этого инцидента обратилось в правоохранительные органы, но в управлении на транспорте МВД по ДФО сообщили, что пока обращений по поводу ситуации в ВМТП не поступало.

Руководители FESCO в потасовку не вступали, получили травмы и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправданна и недопустима.

FESCO

30 сентября наблюдательный совет порта отправил генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова в отставку, после чего рабочие начали протестовать и требовать его восстановления в должности. В FESCO назвали Юсупова организатором забастовок и пообещали сохранить существующие социальные гарантии, которые, по мнению протестующих, могут ухудшиться.

После снятия Юсупова работники написали открытое письмо в адрес губернатора Приморья, начальника управления ФСБ России по Приморскому краю, краевого прокурора и транспортной прокуратуры. Они напомнили, что FESCO имеет огромный долг перед ВМТП, а в начале сентября Юсупов предъявил к FESCO требование о возврате 19 миллиардов рублей. «Совет директоров FESCO на требование о возврате средств в градообразующее предприятие Приморья не нашёл ничего лучше, как уволить Юсупова», — считают работники.

В марте 2018 года правоохранительные органы арестовали крупнейшего акционера FESCO Зиявудина Магомедова по обвинению в создании преступного сообщества. В 2020 году он обвинил главу совета директоров в рейдерском захвате Дальневосточного морского пароходства.

A.C.A.B. @MrMaaay
Волшебный пендель https://t.co/EBK1fO1thv

«Вести:Приморье» сообщали, что Юсупов возглавлял ВМТП с 2016 года, за это время грузооборот порта увеличился с 5,6 миллиона тонн до 11,5 миллионов тонн. В 2019 году порт признали лучшей компанией года в Приморском крае, она также победила в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края — 2019».

#новости #протесты

Артём Мазанов PLUS
+143 945
И это не новость ИА «Панорама»
3
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 29, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 219834, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Oct 2020 11:57:05 +0300", "is_special": false }
Apple Watch Series 6 в «Связном»
Часы с датчиком уровня кислорода в крови, приложением «Сон» и другими функциями.
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

allah213

9
Ответить

Dead Horse

9

Смачно по башке прилетело 

Ответить

Неясный коктейль

5

Кайф

Ответить

Mikhail Dragunov

2

С докерами не забалуешь, суровые мужики )))

Ответить

Reggae Addict

Mikhail
6
Ответить

Дмитрий Дмитриев

Mikhail
5

Сурово двадцать лет получали по пятнадцать тыщ и не вякали, ух, бойтесь!

Ответить

Высокий Кирилл

0

Прикольно

Ответить

Антон Лисин

0

Каска в голову и лысый даже не почувствовал.

Ответить

Dra

0

Ты смотри, навальнисты какие. Теперь вечером госдеповский грант пропивать будут.

Ответить

Убитый микрофон

0

Поляки совсем распоясолись.

Ответить

Алексей Штейн

0

Молодцы

Ответить

Выдающийся Валера

0

каска - оружие пролетариата!

Ответить

rossoshmap

0

 владивостокцы кто хороший, кто плохой?

Ответить

Твоего деда дед

0

И в воздух чепчики бросали

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Пока моя мама горела заживо, вы молчали»: дочь журналистки Ирины Славиной вышла на пикет после самосожжения матери
Одиночные пикеты продолжаются второй день, на этот раз — в разных городах России.
223
Интернет
TJ, VC, DTF: слив платёжных данных
Заголовок кричащий, ситуация для кого-то незначительная… Вот только есть забавная вещь, которую мало кто увидит (потому что обычно донаты получают те, кто в целом принимает это как должное)
108
Интернет
Мем: Загадки от Жака Фреско
За абстрактными и зачастую бессмысленными шутками скрывается личность футуролога, мечтавшего создать «общество будущего».
92
Популярное за три дня
Новости
Экологическая катастрофа на Камчатке
Уже несколько недель все, кто контактирует с водой на Халактырском пляже на Камчатке, испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, рвота, слабость, высокая температура. Врачи фиксируют ожог роговицы. Симптомы похожи на отравление фенолом.
24
Разборы
Экологическая катастрофа на Камчатке. На берегу — мёртвые морские животные, сёрферы жалуются на ожоги глаз от воды
Местные жители и блогеры делятся видео, снимками и историями с побережья, призывая придать историю огласке. Власти с одной стороны признают проблему, с другой — пишут в инстаграме, что пляж чистый.
194
Интернет
«КиноПоиск НD» выпустит первый оригинальный взрослый мультсериал — «Киберслав» в сеттинге древнеславянского киберпанка
Трейлер «Киберслава» ещё в 2018 году показали независимые аниматоры, но без инвестиций проект затормозил. И ожил два года спустя.
139
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Максим Козаченко

«Ответим любовью на ненависть…

Дiня

Московские школы переведут на…

badkid

Московские школы переведут на…

Евгений Клочков

Трамп пообещал «сделать…

Slow Zeleniy

Московские школы переведут на…

Твоего деда дед

В торговом порту Владивостока…

badkid

«Ответим любовью на ненависть…

Сиська Багбира

Московские школы переведут на…

DC Maniac

Московские школы переведут на…

rossoshmap

В торговом порту Владивостока…

Дiня

В Иркутске краснокнижному…

YeezySpace

«Ответим любовью на ненависть…

Nick Parallelogram

«Ответим любовью на ненависть…

пiрячком по дупоньцi

Эфиопы прозвали женщину…

Alexander Personazhe

«Ответим любовью на ненависть…

Alex Slobodskikh

«Ответим любовью на ненависть…

badkid

«Ответим любовью на ненависть…

Swamp Thing

В торговом порту Владивостока…

Alex Slobodskikh

«Ответим любовью на ненависть…

Максим Козаченко

«Ответим любовью на ненависть…
null