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Артём Мазанов
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Московские школы переведут на дистанционное обучение. Из-за роста количества заболеваний коронавирусом Материал редакции

С 5 октября в московских школах начались внеплановые двухнедельные каникулы.

Московские школы из-за роста количества заболеваний коронавирусом переведут на дистанционное обучение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой Министерство просвещения РФ.

#новости #карантинвроссии

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