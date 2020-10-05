Московские школы переведут на дистанционное обучение. Из-за роста количества заболеваний коронавирусом Материал редакции
С 5 октября в московских школах начались внеплановые двухнедельные каникулы.
Московские школы из-за роста количества заболеваний коронавирусом переведут на дистанционное обучение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой Министерство просвещения РФ.
Статья дополняется
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