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Артём Мазанов
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Замглавы Минпросвещения заявил о дистанционке в московских школах. А затем отказался от своих слов Материал редакции

Также он утверждал, что на удалённое обучение могут перевести школы Ульяновской области и Сахалина.

82 комментария
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Московские школы из-за роста количества заболеваний коронавирусом переведут на дистанционное обучение, заявил «Интерфаксу» заместитель главы Министерства просвещения России Виктор Басюк. Однако позже в разговоре с ТАСС он сказал, что ведомство не принимало решений о переводе школ на дистанционку.

Изначально Басюк утверждал, что решение о переводе школ на приняли по трём регионам, но конкретную дату не назвал.

Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы её проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва.

Виктор Басюк
замминистра просвещения

Затем он заявил, что «таких решений пока нет»: «К нам поступают данные [о переводе школ на удалёнку — прим. TJ], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе».

Подчеркнем, что по информации регионов в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решений не поступало.

Пресс-служба Министерства просвещения

29 сентября Собянин объявил внеплановые двухнедельные каникулы в московских школах с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю.

Обновление 13:30 Изменён заголовок новости и добавлены комментарии, опровергающие заявление Басюка о переводе московских школ на удалёнку.

#новости #карантинвроссии

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82 комментария
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Василий Суслов

29

К чему было устраивать месячный цирк с открытием школ? Надо было с сентября не делать очную форму...

Школьники нормально друг друга уже перезаражали.

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Vasya Stark

Василий
6

Летом мамаши истерику из-за отсутствия линеек устраивали. У них жопа взорвалась бы.

Ответить

rossoshmap

Василий
1

Так до 11 класса?

Ответить

Уполномоченный звук

rossoshmap
7

до пенсии

Ответить

Илья Волочков

Уполномоченный
21

до армии! Какая ещё пенсия?! Гражданин РФ не должен дожить до пенсии! бюджеты трещат, не понимаешь что ли сам?!

Ответить

Уполномоченный звук

Илья
4

Ну а я о чём? До пенсии работаешь дистанционно, а потом гуляй-заражайся вирусом

Ответить

Илья Волочков

Василий
2

Не знаю, как в Москве, но в некоторых регионах были выборы 13 сентября, и они не могли допустить дистанционное обучение раньше выборов.

Ответить

Степан Раскольный

Василий
1

Лицемерные дауны не знают как на двух стульях усидеть. С одной стороны у них проебанная экономика, которую жесткий карантин отправит на ещё большее дно, а с другой - больницы, которые могут снова быть переполнены и не вывезти масштабов эпидемии. Вот и мнутся как девственники на первом свидании: "все под контролем, но... ээ... каникулы досрочные... пук... удаленная работа, да"

Ответить

Slow Zeleniy

19

Но ведь Собянин сказал, что ситуация стабилизировалась 😷🤥

Ответить

Благодарный бокал

Slow
12

И коллективный иммунитет у москвичей выработался. Жалкий клоун. 

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DC Maniac

Благодарный
6
Ответить

Tim Hansen

DC
10

Стабильный пиздец такой стабильный

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Виктор Ганелес

Благодарный
7

Может не очень популярная позиция, но вообщет собянин чуть ли не серьёзнее всех остальных мэров к короне относится.

Я конечно понимаю, что есть к чему придраться

Но к кому угодно было бы в такой ситуации.

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Vardan Balayan

Виктор
4

При всем при этом в субботу в Москве проходил футбольный матч спартак-зенит,который посетил 17.150 человек,то есть 38% от вместимости стадиона,на кой черт в России открывают стадионы для зрителей я понять не могу

Ответить

Инженерный рубин

Виктор
2

Факап с очередями в метро читался заранее и однозначно, но тем не менее, Собянин его допустил. 

Ответить

Благодарный бокал

Виктор
0

Не вижу ничего серьезного в его отношении, честно говоря. 
Мэр, который задним числом вводит штрафы для население за отсутствие масок, не заслуживает ни капли уважения. 

Ответить

DC Maniac

Slow
0

Все норм — Яндекс врать не будет
А Собянин и тем более

Ответить

DC Maniac

13

Где там выплаты ?
Детям от 0 до 16

🧐?

Ответить

Maxim Plotnikov

DC
–24

Государство плохое, но как только возможна халява, ее нужно требовать, иначе государство снова плохое))))

Ответить

Никита Имамутдинов

Maxim
37

Какая к черту халява?
Люди платят налоги государству и вправе потребовать от него в час нужды социальные выплаты/гарантии.

Ответить

Степан Раскольный

Никита
8

Люди платят налоги государству и вправе потребовать

Причем все работающие люди, а не только с детьми до 16 лет.

Ответить

Слабый чайник

Степан
2

Не рожал - не мужик

Ответить

Степан

Слабый
0

Не мужик - не мужик

Ответить

Исторический рак

Maxim
10

Чувак, я тоже пытаюсь рассматривать точку зрения, что не во всем виновато государство и мыслить объективно, но блядь, мы реально башляем крупные суммы налогов (по крайней мере я) не для того, чтобы меня просто так закрыли вместе с бизнесами нахуй, и заставили хуй без соли доедать последний. Можно часть налогов вернуть, хотя бы тем, кто их платил. Ровные дороги поверх ровных дорог, и зеленые газоны поверх зеленых газонов, нам сейчас нахуй не нужны, нам нужно сохранить цеха и оборудование, а не любоваться новыми бордюрами из окон квартир, где жрачка заканчивается. 

Ответить

Книжный пёс_анон

Maxim
7

Ого, чтобы государство стало лучше, можно от него что-то требовать

Ответить

Виктор Ганелес

Maxim
7

Представляешь, государство (в теории) - это организация, которая должна помогать людям

Ответить

Евгений Клочков

Maxim
0

Именно так
Коль грабит и управляет паршиво - так надо хоть вытребовать что-нибудь

Ответить

Исторический рак

DC
3

Вы пишете оскорбляющие власть комментарии. Просим вас явиться завтра для беседы по адресу Петровка, д. 38.

Ответить

Виктор Ганелес

Исторический
3

..шампанское приносить?

Ответить

Исторический рак

Виктор
8

Достаточно будет бутылки от шампанского. 

Ответить

Игорь Рачук

Исторический
2

... шампанское сам можешь выпить, для храбрости!

Ответить

Stas Kartuzov

Исторический
0

Они по месту жительства просят. Пойду открою окно

Ответить

Mikhail Pukas

DC
0

Выборы прошли, какие выплаты! 

Ответить

Энергичный рак

DC
0

Давай узнаем у @alexferman . Ты чего деньги детишкам за услуги задерживаешь, а?

Ответить

Ansh Kleo

DC
–1

А толку от них если расплачиваться будут налогоплательщики?🙂

Ответить

Алексей Астафьев

3

А что с ВУЗами? Ммм, сейчас перезаражаемся все, а около половины преподов - люди пожилого возраста, так что они тоже должны быть возмущены.

Ответить

Павел Соколов

Алексей
8

На вузы всем похуй. И не важно, что там людей в разы больше чем в школах, не важно, что преподы как правило 60+, похуй, главное детишки

Ответить

chachalava

Павел
3

Схера ли в вузах в разы больше чем в школах?

Ответить

Дмитрий Беркут

Алексей
1

Через некоторое время, полагаю, и там введут. Возможно когда уже станет поздно. Как обычно)

Ответить

Инженерный рубин

Алексей
0

Неистово плюсую. 

Ответить

Dmitry Vakhnin

1

Второй волны точно нет!

Ответить

Степан Раскольный

Dmitry
4

А что если второй волны и правда нет, просто летом ради  обнуления занижали статистику, и это фактически ещё первая волна.

Ответить

Благодарный бокал

1

Мне изначально было не понятно, как можно посылать детей в школу в такой ситуации. 

Ответить

Andrei Nikolaev

Благодарный
–3

У тебя дети то есть у самого?)Пожил бы с двумя-тремя на удаленке, сразу бы захотел отправить.
Ах да, ты бы так охеренно организовал рабочий процесс, что у тебя дети бы как ответственные работнички работали и ничего не подрывали ну и тебя самого от твоей работы не отвлекали.

Ответить

Виктор Ганелес

Andrei
5

Спокойнее :)

Ответить

Semyon Bochkaryov

Благодарный
0

Потому что дистанционное обучение, по крайней мере, на нынешнем уровне, это полная и нерабочая чушь.

Ответить

Благодарный бокал

Semyon
3

Если его так и бросить, то оно никогда и не станет нормальным. 

Ответить

rossoshmap

Благодарный
–1

У детей иммунитет лучше

Ответить

Благодарный бокал

rossoshmap
1

Школа – это не только дети же. Зачем их открывать? 

Ответить

rossoshmap

Благодарный
2

Потому, что удаленка при обучении, херня полная

Ответить

Благодарный бокал

rossoshmap
4

Не правда. Если какие-то конкретные учителя + родители не смогли организовать систему, это не проблема удаленки. 

Ответить

Сергей Тогатов

Благода…
1

В регионах, где зачастую нет даже нормального интернета, тоже на удаленку предлагаешь перейти?) 

Ответить

rossoshmap

Сергей
1

Да даже с интернетом и прочим, один учитель на 25 детей на удаленке, превращается урок а в цирк

Ответить

Сергей Тогатов

rossosh…
0

Да это любому понятно. У меня теща - учитель. Ладно там сам учебный процесс превращается в цирк, так еще и проверка тех же домашних заданий - самый настоящий ад. 

Ответить

Благодарный

Сергей
0

Во-первых, речь идет про Москву. В Москве пиздец. 
Во-вторых, если нет хорошего интернета – это то, о чем я и говорю. Создание системы. Пусть люди соберутся и потребуют себе интернет. 

Ответить

Сергей Тогатов

Благода…
0

Хороший интернет в каком-нибудь зажопинске может спокойно быть непозволительной роскошью. так называемый пиздец сейчас вообще везде, так как уже давно понятно, что корона теперь приобрела статус обычного сезонного заболевания. 

Ответить

Darya Timofeeva

Благода…
0

Да там в принципе проблема самой удаленки. Ученикам дают нереальную загрузку. Днем они учатся, а вечером до определенного врмени надо сдать дз и неважно есть у тебя завтра этот предмет или нет. Большинство учеников просто повеситься готовы на этой удаленке 

Ответить

Благодарный

Darya
1

Опять же, вы говорите о плохо организованной системе. Родители в данном случае являются заказчиками образования. Пусть участвуют в формировании системы. 

Ответить

rossoshmap

Благода…
0

Ну давай примеры, где удаленно учатся школьники?

Ответить

Виктор Ганелес

Благода…
0

Удалёнка реально хуже.
Говорю как препод (хотя и не у детей, но какая разница)

Ответить

Сухоруков Кирилл

rossoshmap
1

Школа и так херня. Камера хранения для детей. 11 лет пережевывания туфты. Причем подавляющая часть учащихся с трудом сдает ЕГЭ на какие-то невразумительные баллы.

Учителям в принципе пофиг на детей. Тем кому не пофиг тупо не хватает времени из-за перегруженности классов. А весь оставшийся энтузиазм добивают килотонны бумажек по которым надо отчитываться и некислые такие рамки за которыми достаточно строго блюдет МинОбр.
Учительский состав столь плох что даже в гимназиях имеет св-во ошибаться в преподаваемом предмете. Сюда же отнесем постоянную нехватку учителей из-за не самых высоких зп.

Так что удаленка или нет совершенно похеру. Если старшеклассник хочет чего-то добиться и чему-то научится он это сделает и без школы. А если нет, то это вообще не школьная проблема. Остальные маринуемые в школе вообще могут не учиться.

Ответить

Black Jack

0

Удаленка — ерунда: что учеба, что работа.

Ответить

Уполномоченный звук

Black
4

шахтёром самое то

Ответить

Black Jack

Уполномоченный
–7

Для себя я сделал вывод, что кто ей радуется — ни разу не высокоэффективный работник.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Black
0

Сам-то кем работаешь, охранником за пятнаху?

Ответить

Semyon Bochkaryov

Black
0

Или человек, который не хочет тратить по четыре часа в день на езду в офис.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Semyon
0

Ну такие недалеко ушли от охранников в пятерочке. Нормальные люди с нормальным доходом в этой стране и без карантинов работают на удаленке на зарубежные компании или на зарубежных фриланс-биржах.

Ответить

Степан

Дмитрий
1

Ебать, ты в каждом треде всё сводишь к зарплате :D
Хватит самоутверждаться в интернете, это некрасиво и всем похуй

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Степан
–1

Планктон так смешно рвется, ничего не могу с собой поделать.

Ответить

Black Jack

Semyon
0

Об этом я бы задумался при поиске работы.

Ответить

Semyon

Black
0

Если ты живешь в Подмосковье, выбора у тебя скорее всего не будет.
Ах да, еще дома ты работаешь не в шумном опенспейсе на N персон.

Ответить

Степан

Semyon
1

Если ты живешь в Подмосковье, выбора у тебя скорее всего не будет.

Да как раз в Подмосковье и есть тот самый выбор, который ты подразумеваешь. Ты либо ездишь по 4 часа за столичную зарплату, либо довольствуешься меньшим, но и работаешь в своем городе.

Ответить

Kostya Zubanov

1

@московский школьник

Ответить

Уполномоченный звук

Kostya
1

@moskov_sky @Школьник Степан 

Ответить

Исторический рак

1

Московские школьники раскачали Собянин ковчег 

Ответить

Подобный ихтиандр

1

Блин блинский, опять чипировать будут(

Ответить

Михаил Михаилович

–2

Навальный сказал чтотвсех школодронов в гермашку отвезет там получше

Ответить

Приятный украинец

0

Не было ни разу и вот опять

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Противники цифровизации снова активируются

Ответить

Илья Михалков

0

А в МО только пожеланию директора :(

Ответить

Кикер Котиков

0

Школьники в Санкт-Петербурге: ну-да ну-да, пошли мы нахер

Ответить

Андрей Круглов

–2

Закройте эту Маскву сразу, а то сейчас все поедут отдыхать в регионы и разнесут по всей стране.

Ответить
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