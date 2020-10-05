Также он утверждал, что на удалённое обучение могут перевести школы Ульяновской области и Сахалина.

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Московские школы из-за роста количества заболеваний коронавирусом переведут на дистанционное обучение, заявил «Интерфаксу» заместитель главы Министерства просвещения России Виктор Басюк. Однако позже в разговоре с ТАСС он сказал, что ведомство не принимало решений о переводе школ на дистанционку.

Изначально Басюк утверждал, что решение о переводе школ на приняли по трём регионам, но конкретную дату не назвал.

Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы её проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва. Виктор Басюк замминистра просвещения

Затем он заявил, что «таких решений пока нет»: «К нам поступают данные [о переводе школ на удалёнку — прим. TJ], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе».

Подчеркнем, что по информации регионов в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решений не поступало. Пресс-служба Министерства просвещения

29 сентября Собянин объявил внеплановые двухнедельные каникулы в московских школах с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю.

Обновление 13:30 Изменён заголовок новости и добавлены комментарии, опровергающие заявление Басюка о переводе московских школ на удалёнку.