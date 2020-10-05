Замглавы Минпросвещения заявил о дистанционке в московских школах. А затем отказался от своих слов Материал редакции
Также он утверждал, что на удалённое обучение могут перевести школы Ульяновской области и Сахалина.
Московские школы из-за роста количества заболеваний коронавирусом переведут на дистанционное обучение, заявил «Интерфаксу» заместитель главы Министерства просвещения России Виктор Басюк. Однако позже в разговоре с ТАСС он сказал, что ведомство не принимало решений о переводе школ на дистанционку.
Изначально Басюк утверждал, что решение о переводе школ на приняли по трём регионам, но конкретную дату не назвал.
Затем он заявил, что «таких решений пока нет»: «К нам поступают данные [о переводе школ на удалёнку — прим. TJ], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе».
29 сентября Собянин объявил внеплановые двухнедельные каникулы в московских школах с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю.
К чему было устраивать месячный цирк с открытием школ? Надо было с сентября не делать очную форму...
Школьники нормально друг друга уже перезаражали.
Летом мамаши истерику из-за отсутствия линеек устраивали. У них жопа взорвалась бы.
Так до 11 класса?
Уполномоченный звук
до пенсии
до армии! Какая ещё пенсия?! Гражданин РФ не должен дожить до пенсии! бюджеты трещат, не понимаешь что ли сам?!
Уполномоченный звук
Ну а я о чём? До пенсии работаешь дистанционно, а потом гуляй-заражайся вирусом
Не знаю, как в Москве, но в некоторых регионах были выборы 13 сентября, и они не могли допустить дистанционное обучение раньше выборов.
Лицемерные дауны не знают как на двух стульях усидеть. С одной стороны у них проебанная экономика, которую жесткий карантин отправит на ещё большее дно, а с другой - больницы, которые могут снова быть переполнены и не вывезти масштабов эпидемии. Вот и мнутся как девственники на первом свидании: "все под контролем, но... ээ... каникулы досрочные... пук... удаленная работа, да"
Но ведь Собянин сказал, что ситуация стабилизировалась 😷🤥
Благодарный бокал
И коллективный иммунитет у москвичей выработался. Жалкий клоун.
Может не очень популярная позиция, но вообщет собянин чуть ли не серьёзнее всех остальных мэров к короне относится.
Я конечно понимаю, что есть к чему придраться
Но к кому угодно было бы в такой ситуации.
При всем при этом в субботу в Москве проходил футбольный матч спартак-зенит,который посетил 17.150 человек,то есть 38% от вместимости стадиона,на кой черт в России открывают стадионы для зрителей я понять не могу
Инженерный рубин
Факап с очередями в метро читался заранее и однозначно, но тем не менее, Собянин его допустил.
Благодарный бокал
Не вижу ничего серьезного в его отношении, честно говоря.
Мэр, который задним числом вводит штрафы для население за отсутствие масок, не заслуживает ни капли уважения.
Где там выплаты ?
Детям от 0 до 16
🧐?
Государство плохое, но как только возможна халява, ее нужно требовать, иначе государство снова плохое))))
Какая к черту халява?
Люди платят налоги государству и вправе потребовать от него в час нужды социальные выплаты/гарантии.
Люди платят налоги государству и вправе потребовать
Причем все работающие люди, а не только с детьми до 16 лет.
Исторический рак
Чувак, я тоже пытаюсь рассматривать точку зрения, что не во всем виновато государство и мыслить объективно, но блядь, мы реально башляем крупные суммы налогов (по крайней мере я) не для того, чтобы меня просто так закрыли вместе с бизнесами нахуй, и заставили хуй без соли доедать последний. Можно часть налогов вернуть, хотя бы тем, кто их платил. Ровные дороги поверх ровных дорог, и зеленые газоны поверх зеленых газонов, нам сейчас нахуй не нужны, нам нужно сохранить цеха и оборудование, а не любоваться новыми бордюрами из окон квартир, где жрачка заканчивается.
Книжный пёс_анон
Ого, чтобы государство стало лучше, можно от него что-то требовать
Представляешь, государство (в теории) - это организация, которая должна помогать людям
Именно так
Коль грабит и управляет паршиво - так надо хоть вытребовать что-нибудь
Исторический рак
Вы пишете оскорбляющие власть комментарии. Просим вас явиться завтра для беседы по адресу Петровка, д. 38.
..шампанское приносить?
Исторический рак
Достаточно будет бутылки от шампанского.
Энергичный рак
Давай узнаем у @alexferman . Ты чего деньги детишкам за услуги задерживаешь, а?
А что с ВУЗами? Ммм, сейчас перезаражаемся все, а около половины преподов - люди пожилого возраста, так что они тоже должны быть возмущены.
На вузы всем похуй. И не важно, что там людей в разы больше чем в школах, не важно, что преподы как правило 60+, похуй, главное детишки
Через некоторое время, полагаю, и там введут. Возможно когда уже станет поздно. Как обычно)
Второй волны точно нет!
А что если второй волны и правда нет, просто летом ради обнуления занижали статистику, и это фактически ещё первая волна.
У тебя дети то есть у самого?)Пожил бы с двумя-тремя на удаленке, сразу бы захотел отправить.
Ах да, ты бы так охеренно организовал рабочий процесс, что у тебя дети бы как ответственные работнички работали и ничего не подрывали ну и тебя самого от твоей работы не отвлекали.
Потому что дистанционное обучение, по крайней мере, на нынешнем уровне, это полная и нерабочая чушь.
У детей иммунитет лучше
Школа – это не только дети же. Зачем их открывать?
Потому, что удаленка при обучении, херня полная
Не правда. Если какие-то конкретные учителя + родители не смогли организовать систему, это не проблема удаленки.
В регионах, где зачастую нет даже нормального интернета, тоже на удаленку предлагаешь перейти?)
Да даже с интернетом и прочим, один учитель на 25 детей на удаленке, превращается урок а в цирк
Да это любому понятно. У меня теща - учитель. Ладно там сам учебный процесс превращается в цирк, так еще и проверка тех же домашних заданий - самый настоящий ад.
Благодарный
Во-первых, речь идет про Москву. В Москве пиздец.
Во-вторых, если нет хорошего интернета – это то, о чем я и говорю. Создание системы. Пусть люди соберутся и потребуют себе интернет.
Хороший интернет в каком-нибудь зажопинске может спокойно быть непозволительной роскошью. так называемый пиздец сейчас вообще везде, так как уже давно понятно, что корона теперь приобрела статус обычного сезонного заболевания.
Да там в принципе проблема самой удаленки. Ученикам дают нереальную загрузку. Днем они учатся, а вечером до определенного врмени надо сдать дз и неважно есть у тебя завтра этот предмет или нет. Большинство учеников просто повеситься готовы на этой удаленке
Благодарный
Опять же, вы говорите о плохо организованной системе. Родители в данном случае являются заказчиками образования. Пусть участвуют в формировании системы.
Удалёнка реально хуже.
Говорю как препод (хотя и не у детей, но какая разница)
Школа и так херня. Камера хранения для детей. 11 лет пережевывания туфты. Причем подавляющая часть учащихся с трудом сдает ЕГЭ на какие-то невразумительные баллы.
Учителям в принципе пофиг на детей. Тем кому не пофиг тупо не хватает времени из-за перегруженности классов. А весь оставшийся энтузиазм добивают килотонны бумажек по которым надо отчитываться и некислые такие рамки за которыми достаточно строго блюдет МинОбр.
Учительский состав столь плох что даже в гимназиях имеет св-во ошибаться в преподаваемом предмете. Сюда же отнесем постоянную нехватку учителей из-за не самых высоких зп.
Так что удаленка или нет совершенно похеру. Если старшеклассник хочет чего-то добиться и чему-то научится он это сделает и без школы. А если нет, то это вообще не школьная проблема. Остальные маринуемые в школе вообще могут не учиться.
Удаленка — ерунда: что учеба, что работа.
Уполномоченный звук
шахтёром самое то
Для себя я сделал вывод, что кто ей радуется — ни разу не высокоэффективный работник.
Или человек, который не хочет тратить по четыре часа в день на езду в офис.
Ну такие недалеко ушли от охранников в пятерочке. Нормальные люди с нормальным доходом в этой стране и без карантинов работают на удаленке на зарубежные компании или на зарубежных фриланс-биржах.
Об этом я бы задумался при поиске работы.
Закройте эту Маскву сразу, а то сейчас все поедут отдыхать в регионы и разнесут по всей стране.