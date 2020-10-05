Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие гепатита С Материал редакции
Нобелевская неделя стартовала 5 октября.
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.
«Харви Дж. Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз М. Райс сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса — вируса гепатита С. До их работы открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъяснёнными. Открытие вируса гепатита С выявило причину остающихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и появление новых лекарств, которые спасли миллионы жизней», — говорится на сайте Нобелевской премии.
6 октября Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе. Лауреат премии за содействие установлению мира по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена 9 октября. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Согласно правилам, список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.
Нобелевская премия 2020 года предусматривает вознаграждение в 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов).
В 2019 году Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование механизма адаптации клеток к кислороду.
А награды всегда выдают с такой большой задержкой?
Не дадут - создатель умер.
Адамович, Брыль и Колесник не дожили. Хотя по справедливости должны были бы получить премию вместе с Алексиевич. У ее прозы ноги растут из "Я из огненной деревни", как мне кажется.
Шокли открыл транзистор в 1948 году, а получил премию по физике в 1956 году.
Но не всегда так медленно дают: Обаме дали премию мира дали быстро.
"По мнению многих экспертов, Обама получил премию во многом благодаря своему обещанию добиться сокращения ядерных арсеналов, данному в начале 2009 года"
обещанию, не выполнению.
"По заявлению самого Обамы, он эту премию пока не заслужил"
Животный звук
Видать, ничего существенного в этом году по медицине не открыли.
открыли копровирус же
и панику
достойно увожения
А есть где почитать подробнее о самих открытиях и перспективах влияния на нас? Кто и сколько деняк получил как-то совсем не впечатляет и не особо интересно ¯\_(ツ)_/¯
Влияние: благодаря этим трем людям мы можем лечить гепатит C.
Такое влияние достаточно?
Но если надо, то в пресс-релизе премии есть все исследования: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/
Картинка слоупок
Исторический рак
Зачем исправил? Смешно же было