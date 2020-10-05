Нобелевская неделя стартовала 5 октября.

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Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

«Харви Дж. Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз М. Райс сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса — вируса гепатита С. До их работы открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъяснёнными. Открытие вируса гепатита С выявило причину остающихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и появление новых лекарств, которые спасли миллионы жизней», — говорится на сайте Нобелевской премии.

6 октября Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе. Лауреат премии за содействие установлению мира по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена 9 октября. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Согласно правилам, список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.

Нобелевская премия 2020 года предусматривает вознаграждение в 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов).

В 2019 году Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование механизма адаптации клеток к кислороду.