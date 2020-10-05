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Ольга Щербинина
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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие гепатита С Материал редакции

Нобелевская неделя стартовала 5 октября.

25 комментариев
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Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” https://t.co/MDHPmbiFmS

«Харви Дж. Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз М. Райс сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса — вируса гепатита С. До их работы открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъяснёнными. Открытие вируса гепатита С выявило причину остающихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и появление новых лекарств, которые спасли миллионы жизней», — говорится на сайте Нобелевской премии.

6 октября Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе. Лауреат премии за содействие установлению мира по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена 9 октября. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Согласно правилам, список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.

Нобелевская премия 2020 года предусматривает вознаграждение в 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов).

В 2019 году Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование механизма адаптации клеток к кислороду.

#новости #нобелевскаяпремия #нобель2020 #наука #медицина

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25 комментариев
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Senrigan

19

А награды всегда выдают с такой большой задержкой?

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AZP

Senrigan
15

Да, сейчас за изобретение колеса премию дадут.

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Владимир Филатов

AZP
0

Не дадут - создатель умер.

Ответить

Убитый микрофон

Владимир
1

Смотря какого колеса

Ответить

Убитый микрофон

AZP
0

Давно пора

Ответить

Tural M

Senrigan
2

чаще всего, иногда участники даже не доживают. У них странная система ойенки, типа исследование должно доказать свою полезность

Ответить

Дмитрий Седов

Tural
8

а что странного в этой системе? Справедливо 

Ответить

AZP

Tural
0

Алексиевич же дожила.

Ответить

Alex Rudnitsky

AZP
0

Адамович, Брыль и Колесник не дожили. Хотя по справедливости должны были бы получить премию вместе с Алексиевич. У ее прозы ноги растут из "Я из огненной деревни", как мне кажется.

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Beerman

Tural
0

ничего странного, издалека виднее, было открытие важным или так, фигней. Плюс за это время могут всплыть всякие неизвестные ранее обстоятельства, типа, украденной идеи, и чо потом, отбирать награду?

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OlegTar

Senrigan
4

Шокли открыл транзистор в 1948 году, а получил премию по физике в 1956 году.
Но не всегда так медленно дают: Обаме дали премию мира дали быстро.

"По мнению многих экспертов, Обама получил премию во многом благодаря своему обещанию добиться сокращения ядерных арсеналов, данному в начале 2009 года"

обещанию, не выполнению.

"По заявлению самого Обамы, он эту премию пока не заслужил"

Ответить

AZP

OlegTar
3

Тот, кто придумал телефоном платить, уже получил? Если нет, то заслуживает, потому что это охуенно.

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Животный звук

Senrigan
1

Видать, ничего существенного в этом году по медицине не открыли.

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Taktischer Corgi

Животный
0

открыли копровирус же
и панику
достойно увожения

Ответить

Животный звук

Taktischer
1

"Дорогому товарищу Си от благодарной общественности!"

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Brumik Lodička

0

А есть где почитать подробнее о самих открытиях и перспективах влияния на нас? Кто и сколько деняк получил как-то совсем не впечатляет и не особо интересно ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить

Никита Имамутдинов

Brumik
6

Влияние: благодаря этим трем людям мы можем лечить гепатит C.
Такое влияние достаточно?

Ответить

Никита Имамутдинов

Brumik
1

Но если надо, то в пресс-релизе премии есть все исследования: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/

Ответить

Brumik Lodička

Никита
0

Спасибо! 🤝

Ответить

Ольга Щербинина

Brumik
1

Мы расскажем отдельно

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Stas Kartuzov

1

Картинка слоупок

Ответить

Исторический рак

Stas
0

Зачем исправил? Смешно же было 

Ответить

Stas Kartuzov

Исторический
0

Как-то не совсем точно. А точнее придумать не смог 🤷‍♀️

Ответить

Владислав Кузнецов

1

А я думал луке дадут за "особый путь" в борьбе с короновирусом

Ответить

Исторический рак

–2

Absolutely pohuy

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