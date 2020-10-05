Лавров: врачи в «Шарите» не обнаружили в анализах Навального никаких боевых отравляющих веществ Материал редакции
Он добавил, что РФ не в курсе, брали ли иностранные специалисты анализы сами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что врачи немецкой клиники «Шарите» признали, что не обнаружили в анализах Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ. Его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что российские власти не в курсе, действительно ли французские и шведские специалисты сами брали анализы у политика.
Лавров назвал «издевательством над здравым смыслом» расследование произошедшего с Навальным. «Для всех это, по-моему, понятно. Понятно это и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции. Но, видимо, русофобский запал настолько стал уже неостановимым, что руководствоваться здравым смыслом у них просто не получается», — сказал он.
Он добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Навального. «Но ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого „дела Скрипалей“, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было», — сказал министр.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на проведённые анализы заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
Родной теркин30см
они нашли его на бутылке, но не в анализах
Не они, а лаборатория бундесвера. Формально лавров не врёт
Напишу чуть понятнее: "Врачи немецкой клиники "Шарите" признали, что не обнаружили в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ, заявил Лавров".
Ахаха! Вот сукан. Они и не могли.
Врачи Шарите передали образцы специализированным лабораториям, а те уже нашли Новичок.
Кому признали?
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Убитый микрофон
Как только к нему вернётся способность членораздельно говорить он прокомментирует данное заявление.
Мне очень нравится, как российские власти вспоминают про всякие конвенции и международные договоры только когда им это удобно, а в остальное время срать на них хотели.
Дык вроде врачи именно так и сказали. Мы нашли признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы и именно потому в установлении конкретного вещества участвовала аккредитованная ОЗХО лаборатория бундесвера а потом подтвердили ещё две из Франции и Швеции
Как вообще этот предводитель Захаровой и прочих кокаиновых представляет образцы БОВ для хроматографического и спекртографического анализа в гражданской клинике? Вопрос риторический.
"Врачи немецкой клиники признали"
Так и представляю приезжает Лавров, ставит всех по стеночке и говорит: "Ну признавайтесь что не брали анализы". Врачи и профессора стоят склонив голову и такие: "Эххх признаемся, боярин"
>Он добавил, что российские власти не в курсе, действительно ли французские и шведские специалисты сами брали анализы у политика.
А если не сами, то что?)
Если не сами, то оригинал остался у тех, кто брал. А это просто копия.
Под такой формулировкой можно ожидать и уволенных 10 лет назад врачей, и врачей, которые не лечили Навального.
Я вот долго сомневался и не хотел верить немцам, что там быд новичок, все очень странно и нет оснований доверять словам, но слова и действия нашей власти меня убедили, что там говорят правду.
Хотя если он тут не врет, то сомнения усиливаются.
Жо сих пор не понимаю, почему Германия не передала эти данные России официально.
Вы сейчас реально пост из телеги без пруфов оформили как новость? Всё в порядке?
так немцы до сих пор результаты не объявили, чо вы радуетесь-то