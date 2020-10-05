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Ольга Щербинина
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Лавров: врачи в «Шарите» не обнаружили в анализах Навального никаких боевых отравляющих веществ Материал редакции

Он добавил, что РФ не в курсе, брали ли иностранные специалисты анализы сами.

35 комментариев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что врачи немецкой клиники «Шарите» признали, что не обнаружили в анализах Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ. Его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что российские власти не в курсе, действительно ли французские и шведские специалисты сами брали анализы у политика.

Они (омские медики) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Лавров назвал «издевательством над здравым смыслом» расследование произошедшего с Навальным. «Для всех это, по-моему, понятно. Понятно это и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции. Но, видимо, русофобский запал настолько стал уже неостановимым, что руководствоваться здравым смыслом у них просто не получается», — сказал он.

Он добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Навального. «Но ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого „дела Скрипалей“, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было», — сказал министр.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на проведённые анализы заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».

#новости #отравлениенавального

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35 комментариев
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Озабоченный шмель

61

Шарите: Мы обнаружили отравляющее вещество
Россия: Вы не обнаружили отравляющее вещество

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Богатый Паша

Озабоченный
6
Ответить

Родной теркин30см

Озабоченный
0

они нашли его на бутылке, но не в анализах

Ответить

Роман Андронов

Родной
1

Не они, а лаборатория бундесвера. Формально лавров не врёт

Ответить

Родной теркин30см

Роман
0

я про это и написал

Ответить

Китайский алмаз

16

Чё?

Ответить

Вова А.

Китайский
4

если перевести - Лавров сказал: «я лживый пидр»

Ответить

Alexander Petcoglo

8

Источник: Лавров.

Ответить

Pavel Zyukin

5

Напишу чуть понятнее: "Врачи немецкой клиники "Шарите" признали, что не обнаружили в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ, заявил Лавров".

Ответить

Andrey Voronin

4

Ахаха! Вот сукан. Они и не могли.
Врачи Шарите передали образцы специализированным лабораториям, а те уже нашли Новичок.

Ответить

Соколов Андрей

0

Кому признали?

Ответить

Elijah Garrison

Соколов
9

Ник признался перед Майкоим в сообщении, которое Лавров перехватил лично

Ответить

Соколов Андрей

Elijah
0

Ждем репортаж пресс-алкаше Миши Леонтьева

Ответить

Убитый микрофон

Соколов
0

Как только к нему вернётся способность членораздельно говорить он прокомментирует данное заявление.

Ответить

Исторический рак

2

  у политика.

у безработного блоггера же 

Ответить

Глеб Горохов

1

Когда проснулся и сразу пересказал свой сон СМИ

Ответить

Никита Лосев

1

Мне очень нравится, как российские власти вспоминают про всякие конвенции и международные договоры только когда им это удобно, а в остальное время срать на них хотели.

Ответить

Александр Коровников

1

Дык вроде врачи именно так и сказали. Мы нашли признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы и именно потому в установлении конкретного вещества участвовала аккредитованная ОЗХО лаборатория бундесвера а потом подтвердили ещё две из Франции и Швеции
Как вообще этот предводитель Захаровой и прочих кокаиновых представляет образцы БОВ для хроматографического и спекртографического анализа в гражданской клинике? Вопрос риторический. 

Ответить

No Name

0

"Врачи немецкой клиники признали"
Так и представляю приезжает Лавров, ставит всех по стеночке и говорит: "Ну признавайтесь что не брали анализы". Врачи и профессора стоят склонив голову и такие: "Эххх признаемся, боярин"

Ответить

serguun42

0

>Он добавил, что российские власти не в курсе, действительно ли французские и шведские специалисты сами брали анализы у политика.

А если не сами, то что?)

Ответить

Владимир Филатов

serguun42
0

Если не сами, то оригинал остался у тех, кто брал. А это просто копия.

Ответить

Исторический рак

0
Ответить

Алиса Барышман

0
Ответить

Должностной диод

0

Сообщение удалено

Ответить

Должностной диод

Должностной
0

Наебал

Ответить

Egor

0

А врачи-то в курсе?

Ответить

Артур Мудрик

0

Под такой формулировкой можно ожидать и уволенных 10 лет назад врачей, и врачей, которые не лечили Навального.

Ответить

Валентин Жетонофф

0

Я вот долго сомневался и не хотел верить немцам, что там быд новичок, все очень странно и нет оснований доверять словам, но слова и действия нашей власти меня убедили, что там говорят правду.

Хотя если он тут не врет, то сомнения усиливаются. 

Жо сих пор не понимаю, почему Германия не передала эти данные России официально.

Ответить

Богатый Паша

–1

Чаво?

Ответить

astrozombee

–1

Вы сейчас реально пост из телеги без пруфов оформили как новость? Всё в порядке?

Ответить

FOX

astrozombee
0

Его слова приводит РИА «Новости»

Ответить

Egor

FOX
0

ТАСС

Ответить

Илюхер XXX

–2

так немцы до сих пор результаты не объявили, чо вы радуетесь-то

Ответить

solawind

Илюхер
0

Чего результаты? результаты обьявит озхо, это не немцы, это международная комиссия

Ответить

Илюхер XXX

solawind
–1

хорошо, суть не меняется

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