Он добавил, что РФ не в курсе, брали ли иностранные специалисты анализы сами.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что врачи немецкой клиники «Шарите» признали, что не обнаружили в анализах Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ. Его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что российские власти не в курсе, действительно ли французские и шведские специалисты сами брали анализы у политика.

Они (омские медики) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали? Сергей Лавров глава МИД РФ

Лавров назвал «издевательством над здравым смыслом» расследование произошедшего с Навальным. «Для всех это, по-моему, понятно. Понятно это и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции. Но, видимо, русофобский запал настолько стал уже неостановимым, что руководствоваться здравым смыслом у них просто не получается», — сказал он.

Он добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Навального. «Но ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого „дела Скрипалей“, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было», — сказал министр.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на проведённые анализы заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».