Трансгендерная женщина стала вице-премьером Бельгии. Это первый подобный случай в Европе Материал редакции
«Гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой».
Пост заместителя премьер-министра Бельгии получила Петра де Суттер из Фламандской партии «зеленых», сообщил Брюссель Таймс. Она совершила трансгендерный переход в 40 лет и долгое время активно защищала права ЛГБТ-сообщества.
Несмотря на то, что правительство сформировали ещё 1 октября, по сообщениям Vrt, бельгийские СМИ почти не упоминали, что в его составе есть трансженщина.
Петра де Суттер написала в твиттере, что гордится тем, что в Бельгии и большинстве стран ЕС «гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой». Она надеется, что её назначение на пост премьер-министра «может поспособствовать дискуссии на эту тему в странах, где такое ещё не практикуется».
Де Суттер также является гинекологом и заведующей отделением репродуктивной медицины в Гентском университете. Несмотря на то, что новый вице-премьер никогда не скрывала свою трансгендерность в политической карьере, она подчёркивала, что не хочет сводить всё только к своей половой принадлежности.
А что тут такого? Если он(она) высококвалифицированный специалист(-ка) в области управления государством, то почему бы и нет. Ватанам лишь бы про скрепы поныть...
А что тут такого? Если он(она) высококвалифицированный специалист(-ка)
Нет, мне определенно это нравится, он/она, (-ка), а можно еще более толерантно, ты ведь мог ее/ею/оно/хуйпоймичто обидеть.
Слабый аргумент. В большинстве стран недостаточно быть просто человеком, чтобы занимать человеческие должности. Есть ряд условий, которые необходимо выполнить.
Геев им уже мало. Гомосексуализм это трамплин до вот таких трансгендерных женщин, как трава трамплин для тяжелых наркотиков.
Исторический рак
нашел что написать на сайте с пидорами. минусите, посмотрим, СКОЛЬКО ВАС
Transgenders lives matter ✊🏻
Не, она же белая, но трансгендер, тогда как? Нужно авторитетное мнение @Уютный Багажник
А при Сталине она бы сидела!
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Да-да, не определяет. И к херовой туче комплексов, которые и так есть у каждого человека, добавляется ещё помешательство на навязывании всем своей идентичности, что вообще никак "не влияет" на мировоззрение и принятие решений