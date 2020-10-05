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Ирина Маркина
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Трансгендерная женщина стала вице-премьером Бельгии. Это первый подобный случай в Европе Материал редакции

«Гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой».

24 комментария
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Петра де Суттер Фото взято твиттера де Суттер

Пост заместителя премьер-министра Бельгии получила Петра де Суттер из Фламандской партии «зеленых», сообщил Брюссель Таймс. Она совершила трансгендерный переход в 40 лет и долгое время активно защищала права ЛГБТ-сообщества.

Несмотря на то, что правительство сформировали ещё 1 октября, по сообщениям Vrt, бельгийские СМИ почти не упоминали, что в его составе есть трансженщина.

Петра де Суттер написала в твиттере, что гордится тем, что в Бельгии и большинстве стран ЕС «гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой». Она надеется, что её назначение на пост премьер-министра «может поспособствовать дискуссии на эту тему в странах, где такое ещё не практикуется».

Де Суттер также является гинекологом и заведующей отделением репродуктивной медицины в Гентском университете. Несмотря на то, что новый вице-премьер никогда не скрывала свою трансгендерность в политической карьере, она подчёркивала, что не хочет сводить всё только к своей половой принадлежности.

#новости #лгбт #политика #бельгия

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24 комментария
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Слава Сычев

15

А что тут такого? Если он(она) высококвалифицированный специалист(-ка) в области управления государством, то почему бы и нет. Ватанам лишь бы про скрепы поныть...

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Alexey Snooker

Слава
0

А что тут такого? Если он(она) высококвалифицированный специалист(-ка)

Нет, мне определенно это нравится, он/она, (-ка), а можно еще более толерантно, ты ведь мог ее/ею/оно/хуйпоймичто обидеть.

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Принятый вентилятор

8

Ну она же человек - значит может занимать человеческие должности. Чего такого?

Ответить

Люц Шнайдер

Принятый
0

Слабый аргумент. В большинстве стран недостаточно быть просто человеком, чтобы занимать человеческие должности.  Есть ряд условий, которые необходимо выполнить.

Ответить

YeezySpace

–9

Геев им уже мало. Гомосексуализм это трамплин до вот таких трансгендерных женщин, как трава трамплин для тяжелых наркотиков.

Ответить

коренной нарниец

YeezySpace
3

бросай тяжёлые наркотики

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Исторический рак

YeezySpace
1

нашел что написать на сайте с пидорами. минусите, посмотрим, СКОЛЬКО ВАС

Ответить

Исторический рак

0

Клоуны блять 

Ответить

Alexey Snooker

Исторический
1

Ах, ты трансгендерофоб

Ответить

Люц Шнайдер

1

Transgenders lives matter ✊🏻

Ответить

Alexey Snooker

Люц
1

Не, она же белая, но трансгендер, тогда как? Нужно авторитетное мнение @Уютный Багажник 

Ответить

Электронный шмель

Alexey
0

А чё ты пост свой тот удалил? Ещё и рвёшься теперь как тузик)

Ответить

Должностной диод

0

А должны были назначить курс лечения в психушке

Ответить

Александр Ярви

Должностной
1

А при Сталине она бы сидела!

Ответить

1 2

Александр
1

Сидела бы на Сталине. Сталин любил трапов, вы не знали?

Ответить

Должностной диод

1
0

Особенно детей

Ответить

Должностной диод

Должностной
0

Жаль гендерная дисфория не лечится

Ответить

Высокий Кирилл

0

Пиздец

Ответить

Исторический рак

0

Будет ебать подчиненных 

Ответить

Дмитрий Инноваторов

0

Сообщение удалено

Ответить

Принятый вентилятор

Дмитрий
0

Тебе не без разницы?

Ответить

Daniil Minashkin

0

Все остальные трансгендерные кандидаты совершили самоубийство 

Ответить

Egor K

0

Возмутительно!
Этот трансгендер должен быть индусом!

Ответить

Не я

–1

Да-да, не определяет. И к херовой туче комплексов, которые и так есть у каждого человека, добавляется ещё помешательство на навязывании всем своей идентичности, что вообще никак "не влияет" на мировоззрение и принятие решений

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