Он заявил, что несколько часов провёл в СК, но там это отрицают.

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Антон Фургал на вопрос о своём задержании заявил, что с ним «всё нормально, всё хорошо». Об этом пишет РБК со ссылкой на самого сына бывшего губернатора Хабаровского края.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что Фургал несколько часов был недоступен, но вышел с ним на связь и сказал, что был в Следственном комитете. «Подробности расскажет сам, если сочтёт нужным», — добавил он. Управление СК по Хабаровскому краю это отрицает.

Сообщения о задержании Антона Фургала появились утром 5 октября. Несколько СМИ заявили, что на него составили административный протокол за призывы к митингам.

10 июля главу Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по делу об организации убийств предпринимателей. 20 июля его отправили в отставку «в связи с утратой доверия». В регионе проходят протесты в поддержку Фургала.