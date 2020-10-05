Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка

Пациенты великолукской детской больницы, куда доставили школьников, рассказали «Подъёму», что «дети были очень бледные». «Врачи ничего кроме того, что это отравление, не говорили и не предполагали, все в спешке делали и решали», — сообщили очевидцы. «Мы стояли рядом, несколько человек стали падать. Их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота», — добавила «360» ученица этой школы.