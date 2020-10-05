В Великих Луках трое школьников потеряли сознание во время линейки, ещё 10 пожаловались на плохое самочувствие Материал редакции
Две девочки находятся в реанимации, власти выясняют причины произошедшего.
Медики госпитализировали 13 псковских школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки в школе №7 в городе Великие Луки. Об этом сообщается в телеграм-канале руководства Псковской области.
Изначально власти сообщали, что все 13 детей потеряли сознание, но по уточнённым данным, потеряли сознание только трое, остальные жаловались на плохое самочувствие. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял эту ситуацию «на личный контроль».
Пациенты великолукской детской больницы, куда доставили школьников, рассказали «Подъёму», что «дети были очень бледные». «Врачи ничего кроме того, что это отравление, не говорили и не предполагали, все в спешке делали и решали», — сообщили очевидцы. «Мы стояли рядом, несколько человек стали падать. Их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота», — добавила «360» ученица этой школы.
В городской больнице сообщили «Говорит Москва», что две девочки находятся в реанимации, их жизни ничего не угрожает. «Все остальные в соматических отделениях», добавили медики.
Шутка буквально убила.
Благодарный бокал
Рафаелки всем!
С 1 сентября стояли
А блин сегодня ж день учителя
Он вчера был
Какой-нибудь местный Пригожин накормил
Эдуард, по правилам вежливого тона под такими комментариями следует указывать номер своей банковской карточки, чтобы приставы сразу знали, с какого счета списывать 34 миллиона рублей.
Любовный глобус
Иван Семеныч видимо приступил к работе на школьной кухне. С рецептом своих фирменных голубцов.
Энергичный рак
Зачем варить, когда он в любом военторге страны уже продаётся свободно
Лёха спонсорам канала рассылает, говорят, если больше 300 рублей задонатить.
А прикиньте, это новый вирус? Великолукская чума. Всё из-за великолукского мясокомбината! Жесть! Шок! 2020, что ты делаешь!
Нормальные люди на мнение этой швали кладут большой и толстый.
советский..
Нет, не батон колбасы. Я прикреплял фото с "Хуй в плену у ФСБ" но сайт опять тупил (либой мой провайдер) и картинка не грузилась
возможно это стоковые дети
с чего ты взял, что это не рандомная фотка?
то есть рандомных детей можно не замазывать, а детей непосредственно с места события надо замазывать? я потому и спрашиваю, механизм какой тут
Да, думаю, рандомных детей можно не замазывать. Они же не относятся к новости вообще никак
Нельзя публиковать рандомных дятей без согласия родитялей. Стоковые фотки как-бы уже со всеми разрешениями.
Лунный калькулятор
Со съёмкой детей не все так просто, закон очень витиевато эти нормы истолковывает. СМИ могут опубликовать фото если оно сделано на публичном мероприятии в публичном месте, но при этом городские школы и детские сады к таким местам не относятся. Но в случае, если это официальное мероприятие, куда приглашены представители общественности и СМИ, такие фото обычно публикуют без замазывания лиц. Но и тут, насколько я помню, нюанс в том, что на фотографии лицо ребенка должно занимать только какой-то процент от снимка, я не помню точно как там это прописано в законе, но суть в том, что если снимок общий, а не одного ребенка крупным планом, то это тоже норм.
ИМХО есть смысл замазывать когда субъект может стать жертвой преследования/травли/агрессии, например, сделал крайне не популярное у некоторых групп действие или сказанул чего, или свидетель по делу против ОПГ, а тут не такой случай.
согласен. но последнее время вижу, как вообще всех подряд мажут
Энергичный рак
Обычно во время линейки нужно стоять очень долго на одном месте и никуда не отходить, + громкая музыка, + шум от других детей, + волнение от процесса — и вот тебе, пожалуйста, обморок.
Так их кормили перед этим в столовке школьной или где-то вместе, или нет?
Вот вы не поверите, но еще вчера я сказал дома, что у у детей в Луках, похоже, запущенная гипогликемия. Это когда внезапно резко падает сахар в крови. У меня бывает такое, когда очень долго не ем. Вдруг ледяной пот градом, дрожь, дикая слабость и понимаешь, что уходишь.
Дали бы им на линейке ложку сахара, ничего бы не было. Я ношу с собой рафаэлку. Потому что врачи давно мне подробно объяснили, что если во время приступа срочно не съесть что-то сладкое, дальше обморок и кома.