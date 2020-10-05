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Артём Мазанов
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В Великих Луках трое школьников потеряли сознание во время линейки, ещё 10 пожаловались на плохое самочувствие Материал редакции

Две девочки находятся в реанимации, власти выясняют причины произошедшего.

57 комментариев
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Фото pskov.ru

Медики госпитализировали 13 псковских школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки в школе №7 в городе Великие Луки. Об этом сообщается в телеграм-канале руководства Псковской области.

Изначально власти сообщали, что все 13 детей потеряли сознание, но по уточнённым данным, потеряли сознание только трое, остальные жаловались на плохое самочувствие. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял эту ситуацию «на личный контроль».

Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка

Александр Седунов

руководитель комитета образования Псковской области

Пациенты великолукской детской больницы, куда доставили школьников, рассказали «Подъёму», что «дети были очень бледные». «Врачи ничего кроме того, что это отравление, не говорили и не предполагали, все в спешке делали и решали», — сообщили очевидцы. «Мы стояли рядом, несколько человек стали падать. Их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота», — добавила «360» ученица этой школы.

В городской больнице сообщили «Говорит Москва», что две девочки находятся в реанимации, их жизни ничего не угрожает. «Все остальные в соматических отделениях», добавили медики.

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57 комментариев
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Кавказский танк88

179

Дети, у нас в классе новичок, поприветствуйте его!

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Stas N.

Кавказский
68

Шутка буквально убила.

Ответить

1 2

Stas
8

Шутка буквально осталась на одежде. Потом её тайно вывезли в Германию

Ответить

Убитый микрофон

1
8

По данным Лаврова шутка не обнаружена

Ответить

1 2

Убитый
34

Ребята, да я смотрю вы ШАРИТЕ

Ответить

Mikki Rurk

Кавказский
2

Убийственный юморок

Ответить

Резкий магнит

38

видимо сахар, рафаелку надо было

Ответить

Благодарный бокал

Резкий
1

Рафаелки всем!

Ответить

Исторический рак

Благодарный
1

несогласным с режимом 

Ответить

Антон Жегулов

25

С 1 сентября стояли

Ответить

Антон Жегулов

Антон
0

А блин сегодня ж день учителя

Ответить

Исторический рак

Антон
4

С днем учителя!

Ответить

Stepa Demchenko

Антон
0

Он вчера был

Ответить

Антон Жегулов

Stepa
0

Ок, бумер

Ответить

Eduard Vakhitov

16

Какой-нибудь местный Пригожин накормил

Ответить

Романелло Кивогенс

Eduard
6

Эдуард, по правилам вежливого тона под такими комментариями следует указывать номер своей банковской карточки, чтобы приставы сразу знали, с какого счета списывать 34 миллиона рублей.

Ответить

Любовный глобус

Eduard
3

Иван Семеныч видимо приступил к работе на школьной кухне. С рецептом своих фирменных голубцов.

Ответить

1 2

Eduard
1

А может не местный

Ответить

Должностной диод

10

Сварили Новичок, чтобы прогулять школу

Ответить

Энергичный рак

Должностной
2

Зачем варить, когда он в любом военторге страны уже продаётся свободно

Ответить

Михаил Мятный

Должностной
1

Лёха спонсорам канала рассылает, говорят, если больше 300 рублей задонатить. 

Ответить

1 2

5

А прикиньте, это новый вирус? Великолукская чума. Всё из-за великолукского мясокомбината! Жесть! Шок! 2020, что ты делаешь!

Ответить

Покойный теркин30см

2

что по этому поводу думает симонян

Ответить

Посторонний

Покойный
8

Нормальные люди на мнение этой швали кладут большой и толстый.

Ответить

Покойный теркин30см

Посторонний
2

советский..

Ответить

Евгений Клочков

Покойный
5

Рафаэл

Ответить

Посторонний

Покойный
2

Нет, не батон колбасы. Я прикреплял фото с "Хуй в плену у ФСБ" но сайт опять тупил (либой мой провайдер) и картинка не грузилась

Ответить

Михаил Мятный

Покойный
3

симонян

думает

Ответить

Иван Иванов

4

Тот же танкер рядом проплыл, что и на Камчатке...

Ответить

Покойный теркин30см

0

 я запутался: а чё у детей лица не замазаны? то замазывают, то нет

Ответить

walkindizaster

Покойный
11

возможно это стоковые дети

Ответить

Слава Инженеров

walkindizaster
0

нет бля, кастомные

Ответить

Высокий Кирилл

Покойный
0

с чего ты взял, что это не рандомная фотка?

Ответить

Покойный теркин30см

Высокий
2
Ответить

Высокий Кирилл

Покойный
0

так на псков.ру рандомная фотка например

Ответить

Покойный теркин30см

Высокий
0

то есть рандомных детей можно не замазывать, а детей непосредственно с места события надо замазывать? я потому и спрашиваю, механизм какой тут

Ответить

Высокий Кирилл

Покойный
0

Да, думаю, рандомных детей можно не замазывать. Они же не относятся к новости вообще никак

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Высокий
0

...а стоковые — оплачены.

Ответить

Sergey Smirnov

Покойный
0

Нельзя публиковать рандомных дятей без согласия родитялей.  Стоковые фотки как-бы уже со всеми разрешениями.

Ответить

Лунный калькулятор

Sergey
0

Со съёмкой детей не все так просто, закон очень витиевато эти нормы истолковывает. СМИ могут опубликовать фото если оно сделано на публичном мероприятии в публичном месте, но при этом городские школы и детские сады к таким местам не относятся. Но в случае, если это официальное мероприятие, куда приглашены представители общественности и СМИ, такие фото обычно публикуют без замазывания лиц. Но и тут, насколько я помню, нюанс в том, что на фотографии лицо ребенка должно занимать только какой-то процент от снимка, я не помню точно как там это прописано в законе, но суть в том, что если снимок общий, а не одного ребенка крупным планом, то это тоже норм.

Ответить

Посторонний

Покойный
0

ИМХО есть смысл замазывать когда субъект может стать жертвой преследования/травли/агрессии, например, сделал крайне не популярное у некоторых групп действие или сказанул чего, или свидетель по делу против ОПГ, а тут не такой случай.

Ответить

Покойный теркин30см

Посторонний
0

согласен. но последнее время вижу, как вообще всех подряд мажут

Ответить

Исторический рак

3

Виноват учитель химии, скриньте 

Ответить

1 2

3

В Великих Луках дети потеряли сознание от лука учителя

Ответить

Maksim Derkach

3

@московский школьник 

Ответить

Сергей Васильев

3

Люди постоянно теряют сознание от величия лука.

Ответить

Евгений Наумов

3

Увидев курс, упали как рубль. 

Ответить

sf

2

Это гей пропаганда

Ответить

Высокий Кирилл

1

А где была линейка: на улице или в актовом зале? Может там какой-то убертоксичный ремонт сделали?

Ответить

Энергичный рак

Высокий
1

Обычно во время линейки нужно стоять очень долго на одном месте и никуда не отходить, + громкая музыка, + шум от других детей, + волнение от процесса — и вот тебе, пожалуйста, обморок.

Ответить

Посторонний

0

Так их кормили перед этим в столовке школьной или где-то вместе, или нет?

Ответить

Валентин Жетонофф

Посторонний
3

тоже думаешь, что обмен веществ плохой?

Ответить

Целый ключ

1

На бутылке нашли следы шаурмы.

Ответить

Савелий Беляев

1

Чё за сюр.

Ответить

Валентин Жетонофф

1

Вот вы не поверите, но еще вчера я сказал дома, что у у детей в Луках, похоже, запущенная гипогликемия. Это когда внезапно резко падает сахар в крови. У меня бывает такое, когда очень долго не ем. Вдруг ледяной пот градом, дрожь, дикая слабость и понимаешь, что уходишь.
Дали бы им на линейке ложку сахара, ничего бы не было. Я ношу с собой рафаэлку. Потому что врачи давно мне подробно объяснили, что если во время приступа срочно не съесть что-то сладкое, дальше обморок и кома.

Ответить

Alexei Kuksin

0

Шарль Перро был прав. Линейки убивают.

Ответить

Твоего деда дед

0

А лица-то какие на фото! Прям излучают радость и энтузиазм.

Ответить
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