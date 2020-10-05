В итоге их добавили к данным за 3 и 4 октября.

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В Великобритании 15 841 новых случаев Covid-19 с 25 сентября по 2 октября не вошли в общее количество из-за сбоя, вызванного электронной таблицей Excel. Ошибка стала причиной задержки в отслеживании контактов людей с положительным результатом теста, пишет Yahoo News UK.

Проблема возникла из-за того, что таблица Microsoft Excel, в которой вели список, достигла максимального размера. Для каждого нового случая заводили отдельный столбец, а в Excel их всего 16 тысяч. Из-за этого туда не добавлялись новые имена. Теперь файл разделят на несколько частей, чтобы предотвратить повторение ошибки.

Министр труда и пенсий Тереза Коффи признала, что не знает, сколько потенциально заразных контактов не удалось отследить из-за сбоя. «Боюсь, у меня просто нет этой информации», — сказала она. По её словам, из-за этой ошибки «вполне возможно» заразились и другие британцы.

Премьер-министр страны Борис Джонсон не смог сказать, со сколькими контактными людьми связались после обнаружения проблемы. Но он постарался уменьшить опасения по поводу того, что министры принимают решения о блокировке, не имея точной информации, отмечает Daily Mail. Джонсон заявил, что вспышка все ещё соответствует прогнозам экспертов.

Исполняющий обязанности генерального директора организации общественного здравоохранения Великобритании Майкл Броди сказал, что «техническую проблему» выявили в ночь на 2 октября в процессе загрузки данных. Незарегистрированные числа включили в общее число за 3 и 4 октября — 12 872 и 22 961 случаев соответственно.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявили 502 978 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 42 350 тысяч человек умерли.