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Ольга Щербинина
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В Великобритании не учли почти 16 тысяч случаев заражения Covid-19 — в таблице Excel закончилось место Материал редакции

В итоге их добавили к данным за 3 и 4 октября.

48 комментариев
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В Великобритании 15 841 новых случаев Covid-19 с 25 сентября по 2 октября не вошли в общее количество из-за сбоя, вызванного электронной таблицей Excel. Ошибка стала причиной задержки в отслеживании контактов людей с положительным результатом теста, пишет Yahoo News UK.

Проблема возникла из-за того, что таблица Microsoft Excel, в которой вели список, достигла максимального размера. Для каждого нового случая заводили отдельный столбец, а в Excel их всего 16 тысяч. Из-за этого туда не добавлялись новые имена. Теперь файл разделят на несколько частей, чтобы предотвратить повторение ошибки.

Министр труда и пенсий Тереза Коффи признала, что не знает, сколько потенциально заразных контактов не удалось отследить из-за сбоя. «Боюсь, у меня просто нет этой информации», — сказала она. По её словам, из-за этой ошибки «вполне возможно» заразились и другие британцы.

Премьер-министр страны Борис Джонсон не смог сказать, со сколькими контактными людьми связались после обнаружения проблемы. Но он постарался уменьшить опасения по поводу того, что министры принимают решения о блокировке, не имея точной информации, отмечает Daily Mail. Джонсон заявил, что вспышка все ещё соответствует прогнозам экспертов.

Исполняющий обязанности генерального директора организации общественного здравоохранения Великобритании Майкл Броди сказал, что «техническую проблему» выявили в ночь на 2 октября в процессе загрузки данных. Незарегистрированные числа включили в общее число за 3 и 4 октября — 12 872 и 22 961 случаев соответственно.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявили 502 978 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 42 350 тысяч человек умерли.

#новости #covid19

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48 комментариев
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Semyon Bochkaryov

25

Проблема возникла из-за того, что таблица Microsoft Excel, в которой вели список, достигла максимального размера.

Проблема возникла из-за того, что эти технические гении для каждого нового зараженного заводили отдельный столбец в Excel. А их там всего 16 тысяч максимум.

https://t.me/niketasfm/1409

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Евгений Мартынов

Semyon
2

То есть там работают аналитики с интеллектом хлебушка?

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Ваша Закладко

Евгений
2

это пенсионеры из ист ландона прошли курс по экселю, ещё не всё хинты знают

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Михаил Зеленин

Ваша
0

Ты что эджист? Ты что-то имеешь против пенсионеров? Это не толерантно!  

Ответить

Ваша Закладко

Михаил
0

это был пиар социальных айти курсов + тролл контрол

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

Аналитики хлебушка

Ответить

Невысокий химик

Semyon
1

Ты абьюзер, хватит заниматься травлей

Ответить

Уважаемый украинец

Semyon
–1

Сообщение удалено

Ответить

Semyon Bochkaryov

Уважаемый
4

Всегда знал, что @Тупой спермобак - твой твинк.

Ответить

serguun42

Уважаемый
–1

Хватит

Ответить

serguun42

serguun42
1

@Шахтёр накрутка

Ответить

serguun42

serguun42
2

@Тупой спермобак опять?!

Ответить

Уважаемый украинец

serguun42
1

Жаль

Ответить

Ольга Щербинина

Semyon
1

Уточнила, спасибо.

Ответить

badResistor

Semyon
0

Использовать эксель для какой-либо научной работы это дно...

Ответить

Евгений Мартынов

badResistor
1

К слову, power query вполне неплохо справляется в большими данными в нём (если ещё и в связке с каким-нибудь power BI), вопрос в наличии соответствующих навыков и опыта. Тут обычный вопрос компетентности тех, кто работает с инструментом.

Ответить

T:ema

badResistor
1

ой, блин, ну хватит снобизма, может быть?
Тут недавно генетики несколько генов переименовали, потому что Excel переименовывает названия генов в даты.
Excel - удобный инструмент с кучей возможностей и довольно низким порогом входа. И с удобным интерфейсом.

Ответить

Ivan

10

Биг дата, лернинг мащин....

Ответить

Вова А.

Ivan
1

аджале

Ответить

Слава Инженеров

Вова
1

блоуджоб

Ответить

Игорь Рачук

Слава
2

Не, это ты уже на другую вкладку браузера смотришь! Вернись на прошлую!

Ответить

Emile Zäkiev

6

Понабирают по квотам квир-пидоргов, и потом удивляются, что такая хуйня всплывает

Ответить

Должностной диод

Emile
2

Лучше бы ввели татарские квоты

Ответить

Эдуард Суровый

Должностной
1

Это как?

Ответить

Владимир Филатов

Эдуард
5

Каждому Орлову за щёку

Ответить

Слава Инженеров

Владимир
3

чак-чак

Ответить

Emile Zäkiev

Слава
0

и эчпочмак

Ответить

Весёлый Хамелеон

Emile
0

*в Майкрософт

Ответить

Владимир Филатов

4

Ёбаный блядь эксель)

Ответить

Вова А.

Владимир
2

однако он топ за свои деньги(функционал)

Ответить

Владимир Филатов

Вова
0

Да, пока другие решения не подобрались к нему очень близко.

Ответить

rayslava

Владимир
1

И это даже если не брать надстройки. А то туда накручиваются же всякие power query  и прочее.
Жаль только редкие пользователи подобрались близко к этому уровню и мы имеет то, что имеем.

Ответить

Ваша Закладко

Владимир
0

питоном надо было, иопт

Ответить

Евгений Мартынов

Ваша
1

Чтобы что? Зачем там питон?

Ответить

Madsons

1

Чиновники признаются в ошибках. Ох уж этот загнивающий запад.

Ответить

Игорь Рачук

Madsons
1

В смысле признаются? 
Они эксель обвинили! Наши постоянно так делают!

Ответить

badResistor

0

Кто мне втирал что эксель для научных работ это нормально?

Ответить

Павел Макров

badResistor
2

А что тут не нормального?
Как человек мог не заметить, что в excel кончились столбцы?)
Почему нельзя новую книгу создать и связать их через power pivot или как там...

Не думаю, что это как-то дискредитирует эксел.

Ответить

badResistor

Павел
0

Для научной работы нельзя эксель, ни как. Он лагучий и кривой...
Использование для таких вещей экселя - это сюр какой-то...

Ответить

Евгений Мартынов

badResistor
3

Сразу видно, ты толком и не работал с экселем.

Ответить

Павел Макров

badResistor
2

Давайте конкретизировать в каких местах он кривой и отдельно в каких местах он лагучий?

Желательно в формате: исходные данные - задача - желаемый результат

Ответить

Ivan Rybkin

badResistor
0

Так сейчас нет альтернативы
Офис от майки де-факто стандарт везде, в любой сфере, к большому сожалению

Недавно ещё была новость, что не могли нормально геном в ячейку вписать, он его в дату конвертировал

Ответить

T:ema

badResistor
0

Ты будешь создавать свою собственную базу данных со своим собственным интерфейсом на реакте, чтобы только и заниматься исправлением багов?

Ответить

Anton Golovanov

badResistor
0

У всех инструментов есть ограничения, но нет границ извращений и костылей, которые может придумать человек, работая с ними.

Ответить

Волчаркин

0

Казалось бы, но ведь такая хуйня произошла не в РФии 

Ответить

Неясный кот

Волчаркин
1

в рф сохуенная статистика 95-99 человек в течение месяца,поскольку сказали что яйца отгрызут если больше 100 будет (несколько регионов так поступило)

Ответить

Настя Шамрина

0

В смысле? А новый файл нельзя было создать?

Ответить

Furry Trash

0

А могли бы как образованные люди всё вручную записывать в тетрадки по 18 листов
Напридумывали сваёва ентава гумна компуктернава

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