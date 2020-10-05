В Великобритании не учли почти 16 тысяч случаев заражения Covid-19 — в таблице Excel закончилось место Материал редакции
В итоге их добавили к данным за 3 и 4 октября.
В Великобритании 15 841 новых случаев Covid-19 с 25 сентября по 2 октября не вошли в общее количество из-за сбоя, вызванного электронной таблицей Excel. Ошибка стала причиной задержки в отслеживании контактов людей с положительным результатом теста, пишет Yahoo News UK.
Проблема возникла из-за того, что таблица Microsoft Excel, в которой вели список, достигла максимального размера. Для каждого нового случая заводили отдельный столбец, а в Excel их всего 16 тысяч. Из-за этого туда не добавлялись новые имена. Теперь файл разделят на несколько частей, чтобы предотвратить повторение ошибки.
Министр труда и пенсий Тереза Коффи признала, что не знает, сколько потенциально заразных контактов не удалось отследить из-за сбоя. «Боюсь, у меня просто нет этой информации», — сказала она. По её словам, из-за этой ошибки «вполне возможно» заразились и другие британцы.
Премьер-министр страны Борис Джонсон не смог сказать, со сколькими контактными людьми связались после обнаружения проблемы. Но он постарался уменьшить опасения по поводу того, что министры принимают решения о блокировке, не имея точной информации, отмечает Daily Mail. Джонсон заявил, что вспышка все ещё соответствует прогнозам экспертов.
Исполняющий обязанности генерального директора организации общественного здравоохранения Великобритании Майкл Броди сказал, что «техническую проблему» выявили в ночь на 2 октября в процессе загрузки данных. Незарегистрированные числа включили в общее число за 3 и 4 октября — 12 872 и 22 961 случаев соответственно.
Всего с начала пандемии в Великобритании выявили 502 978 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 42 350 тысяч человек умерли.
Проблема возникла из-за того, что таблица Microsoft Excel, в которой вели список, достигла максимального размера.
Проблема возникла из-за того, что эти технические гении для каждого нового зараженного заводили отдельный столбец в Excel. А их там всего 16 тысяч максимум.
То есть там работают аналитики с интеллектом хлебушка?
это пенсионеры из ист ландона прошли курс по экселю, ещё не всё хинты знают
Ты что эджист? Ты что-то имеешь против пенсионеров? Это не толерантно!
Уважаемый украинец
Сообщение удалено
Использовать эксель для какой-либо научной работы это дно...
К слову, power query вполне неплохо справляется в большими данными в нём (если ещё и в связке с каким-нибудь power BI), вопрос в наличии соответствующих навыков и опыта. Тут обычный вопрос компетентности тех, кто работает с инструментом.
ой, блин, ну хватит снобизма, может быть?
Тут недавно генетики несколько генов переименовали, потому что Excel переименовывает названия генов в даты.
Excel - удобный инструмент с кучей возможностей и довольно низким порогом входа. И с удобным интерфейсом.
Биг дата, лернинг мащин....
блоуджоб
Не, это ты уже на другую вкладку браузера смотришь! Вернись на прошлую!
Понабирают по квотам квир-пидоргов, и потом удивляются, что такая хуйня всплывает
Должностной диод
Лучше бы ввели татарские квоты
Это как?
Каждому Орлову за щёку
Ёбаный блядь эксель)
Да, пока другие решения не подобрались к нему очень близко.
питоном надо было, иопт
Чиновники признаются в ошибках. Ох уж этот загнивающий запад.
Кто мне втирал что эксель для научных работ это нормально?
А что тут не нормального?
Как человек мог не заметить, что в excel кончились столбцы?)
Почему нельзя новую книгу создать и связать их через power pivot или как там...
Не думаю, что это как-то дискредитирует эксел.
Для научной работы нельзя эксель, ни как. Он лагучий и кривой...
Использование для таких вещей экселя - это сюр какой-то...
Давайте конкретизировать в каких местах он кривой и отдельно в каких местах он лагучий?
Желательно в формате: исходные данные - задача - желаемый результат
Так сейчас нет альтернативы
Офис от майки де-факто стандарт везде, в любой сфере, к большому сожалению
Недавно ещё была новость, что не могли нормально геном в ячейку вписать, он его в дату конвертировал
Ты будешь создавать свою собственную базу данных со своим собственным интерфейсом на реакте, чтобы только и заниматься исправлением багов?
У всех инструментов есть ограничения, но нет границ извращений и костылей, которые может придумать человек, работая с ними.
Казалось бы, но ведь такая хуйня произошла не в РФии
Неясный кот
в рф сохуенная статистика 95-99 человек в течение месяца,поскольку сказали что яйца отгрызут если больше 100 будет (несколько регионов так поступило)
А могли бы как образованные люди всё вручную записывать в тетрадки по 18 листов
Напридумывали сваёва ентава гумна компуктернава