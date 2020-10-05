По данным ведомства, в результатах анализов нет превышений концентрации вредных веществ, которые свидетельствовали бы о нефтеразливе.

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что министерство не считает произошедшее на Камчатке катастрофой, так как не погиб ни один человек. Об этом пишет РИА «Новости».

Кобылкин также заявил, что происшествие, скорее всего, вызвано не причинами техногенного характера, анализы не подтверждают наличие нефтепродуктов в воде или на суше.

Я разговаривал с ребятами — восемь сёрферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится — это не такой сильный ожог. Дмитрий Кобылкин глава Минприроды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что превышение в 1,2 раза предельно допустимой концентрации опасных веществ зафиксировано только на территории бухты. «Эти факты позволяют говорить, что загрязнение было», — добавил он.

Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК [предельно-допустимых концентраций вредных веществ] по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше [в районе происшествия] нет. Дмитрий Кобылкин глава Минприроды

Академик РАН Андрей Адрианов заявил, что к массовой гибели могли привести токсины, которые вырабатывают микроводоросли. «Помимо техногенной версии, стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли, вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина», — сообщил он.

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Власти региона направили взятые с побережья Камчатки пробы на исследование в центры токсикологии, химии и биологии в Москву. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что виновные в загрязнении «должны быть выявлены и наказаны».