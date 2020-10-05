Минприроды не посчитало произошедшее на Камчатке катастрофой, так как не погиб ни один человек Материал редакции
По данным ведомства, в результатах анализов нет превышений концентрации вредных веществ, которые свидетельствовали бы о нефтеразливе.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что министерство не считает произошедшее на Камчатке катастрофой, так как не погиб ни один человек. Об этом пишет РИА «Новости».
Кобылкин также заявил, что происшествие, скорее всего, вызвано не причинами техногенного характера, анализы не подтверждают наличие нефтепродуктов в воде или на суше.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что превышение в 1,2 раза предельно допустимой концентрации опасных веществ зафиксировано только на территории бухты. «Эти факты позволяют говорить, что загрязнение было», — добавил он.
Академик РАН Андрей Адрианов заявил, что к массовой гибели могли привести токсины, которые вырабатывают микроводоросли. «Помимо техногенной версии, стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли, вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина», — сообщил он.
В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Власти региона направили взятые с побережья Камчатки пробы на исследование в центры токсикологии, химии и биологии в Москву. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что виновные в загрязнении «должны быть выявлены и наказаны».
МИД:
Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет
Сенатор Андрей Климов:
То, что пытаются все время подбрасывать версии, которые потом ведут к неким политическим скандалам, - это абсолютно точно. Как только это случилось, было понятно, что большое количество людей, в том числе за пределами нашей страны, попытаются сделать из этого очередное шоу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин:
срежиссировано спецслужбами западных стран
Песков:
работают специалисты Центрального разведывательного управления США
Буквально "вот когда убьют, тогда и приходите"
Буквально анекдот "у осьминогов не отравление, а нарушение метаболизма"
Катастро́фа — крупное неблагоприятное событие (авария, стихийное бедствие и др.), влекущее за собой трагические последствия (разрушения, гибель людей, животных, растительного мира).
Катастрофа//Гражданская защита. Энциклопедический словарь — М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015
Главминприроды Кобылкин
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О, водоросли выработали токсин сами
... и в качестве хранилища, использовались шар-рыбы.
Но произошла сейсмическая активность, шар-рыбы испугались и резко сдулись. Огромное количество токсина попало в воду единовременно, что и привело нас в ситуацию, в которой мы сейчас находимся.
| Фрагмент доклада министра экологии и природных ресурсов РФ
«Помимо техногенной версии, стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли, вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина»
Отравления, или проблемы обмена веществ?
но это на самом деле каплями, растворами лечится — это не такой сильный ожог.
а, ну окей тогда :)
Электронный шмель
"Хуйня-говно ожоги, до свадьбы заживёт" - прокомментировал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Электронный шмель
Знают. Им похуй просто.
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После такой реакции версия про военный полигон кажется убедительнее
Этому Кобылкину бы ожог роговицы устроить. Сразу в условную Германию улетел бы.
Видимо после отправления Навального решили тайно слить последние улики в тихий океан, но что то пошло не так...
Нужно набрать оттуда воды в бутылки из под святого источника и отправить на исследования в Омск и Берлин, может найдут чего.
в каком смысле?
Большинству населения просто насрать на все это, они не выезжают из своих микрорайонов, а те кто выезжает, так они не видят ничего плохого в этом. Ну умерли и умерли, бабы рыб ещё нарожают