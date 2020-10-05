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Артём Мазанов
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Минприроды не посчитало произошедшее на Камчатке катастрофой, так как не погиб ни один человек Материал редакции

По данным ведомства, в результатах анализов нет превышений концентрации вредных веществ, которые свидетельствовали бы о нефтеразливе.

42 комментария
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что министерство не считает произошедшее на Камчатке катастрофой, так как не погиб ни один человек. Об этом пишет РИА «Новости».

Кобылкин также заявил, что происшествие, скорее всего, вызвано не причинами техногенного характера, анализы не подтверждают наличие нефтепродуктов в воде или на суше.

Я разговаривал с ребятами — восемь сёрферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится — это не такой сильный ожог.

Дмитрий Кобылкин
глава Минприроды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что превышение в 1,2 раза предельно допустимой концентрации опасных веществ зафиксировано только на территории бухты. «Эти факты позволяют говорить, что загрязнение было», — добавил он.

Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК [предельно-допустимых концентраций вредных веществ] по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше [в районе происшествия] нет.

Дмитрий Кобылкин
глава Минприроды

Академик РАН Андрей Адрианов заявил, что к массовой гибели могли привести токсины, которые вырабатывают микроводоросли. «Помимо техногенной версии, стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли, вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина», — сообщил он.

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Власти региона направили взятые с побережья Камчатки пробы на исследование в центры токсикологии, химии и биологии в Москву. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что виновные в загрязнении «должны быть выявлены и наказаны».

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#новости #камчатка

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42 комментария
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Информационный кран

44

ой, блядь. Кто бы мог подумать, что они будут все отрицать. Вот мы реально бы ахуели, если они подтвердили бы катастрофу и начали принимать меры.

Ответить

Валенок

Информационный
4

МИД:
Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет

Сенатор Андрей Климов:
То, что пытаются все время подбрасывать версии, которые потом ведут к неким политическим скандалам, - это абсолютно точно. Как только это случилось, было понятно, что большое количество людей, в том числе за пределами нашей страны, попытаются сделать из этого очередное шоу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин:
срежиссировано спецслужбами западных стран

Песков:
работают специалисты Центрального разведывательного управления США

Ответить

Пушкинский спрей

Валенок
1

Песков:
я не в курсе

Ответить

Неверный будильник

Валенок
1

ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.

Ответить

Alexander Petcoglo

19

Пиздец там у них в гос. институтах деградация.

Ответить

Artyom Sidorov

15

Буквально "вот когда убьют, тогда и приходите"

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Artyom
2

Буквально анекдот "у осьминогов не отравление, а нарушение метаболизма"

Ответить

пiрячком по дупоньцi

10

Катастро́фа  — крупное неблагоприятное событие (авария, стихийное бедствие и др.), влекущее за собой трагические последствия (разрушения, гибель людей, животных, растительного мира).
Катастрофа//Гражданская защита. Энциклопедический словарь — М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015
Главминприроды Кобылкин

Ответить

Petr Petrov

пiрячком
0

и?

Ответить

Руслан Турченко

пiрячком
0

Дерзкий, чоткий, свой! 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

solawind

8

О, водоросли выработали токсин сами

Ответить

rayslava

solawind
2

Рыбы и осьминоги гнали токсины из водорослей

Ответить

Игорь Рачук

rayslava
1

... и в качестве хранилища, использовались шар-рыбы.
Но произошла сейсмическая активность, шар-рыбы испугались и резко сдулись. Огромное количество токсина попало в воду единовременно, что и привело нас в ситуацию, в которой мы сейчас находимся.
 | Фрагмент доклада министра экологии и природных ресурсов РФ

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Морской кавалер

6

Это сговор серферов и водорослей

Ответить

Нынешний франт

6

Охуенную мы власть построили. Просто охуительную. Слов нет. Блядь.

Ответить

Атлант поправил плечи

4

 «Помимо техногенной версии, стоит рассматривать версию отравления токсинами, которые вырабатывают микроводоросли, вообще этот район Камчатки, ему принадлежат самые рекордные показатели по количеству токсина»

Отравления, или проблемы обмена веществ? 

Ответить

Внезапный томагавк_два

Атлант
0

Ну так ясно же написано — сами себя отравили.

Ответить

Reggae Addict

2

но это на самом деле каплями, растворами лечится — это не такой сильный ожог.

а, ну окей тогда :)

Ответить

Электронный шмель

Reggae
7

"Хуйня-говно ожоги, до свадьбы заживёт" - прокомментировал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Ответить

Arthur Andreyev

4

И вообще это не ожог, а нарушение обмена веществ. 

Ответить

Дешевый холод

2

А морская фауна не является погибшей? 🤦‍♀️ И это минприроды, которая нихера о природе не знает 

Ответить

Электронный шмель

Дешевый
2

Знают. Им похуй просто.

Ответить

Пушкинский спрей

Электронный
0

Не знают и им похуй

Ответить

Oldfag TV

1

Мы хз что это, оно как-то вот само всё, вы капельки покапайте

ОХУЕННО

Ответить

Комментарий удален

Мария Казакова

1

После такой реакции версия про военный полигон кажется убедительнее 

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Мария
0

Те же мысли, хочу поставить 10 лайков

Ответить

Быстрый шмель

1

Академик РАН Андрей Адрианов заявил, что к массовой гибели могли привести токсины, которые вырабатывают микроводоросли.

Короче, нарушение обмена веществ.

Ответить

Борис Рыбалкин

0

Этому Кобылкину бы ожог роговицы устроить. Сразу в условную Германию улетел бы.

Ответить

Михаил Ромайкин

0

Видимо после отправления Навального решили тайно слить последние улики в тихий океан, но что то пошло не так...
Нужно набрать оттуда воды в бутылки из под святого источника и отправить на исследования в Омск и Берлин, может найдут чего.

Ответить

Orbital_Cat

0

микроводоросли и нарушение обмена веществ 🤣

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Кто такие эти ваши осьминоги и морские котики?

Ответить

Родной теркин30см

0

Хотели спустить на тормозах, но некоторые животные странные продолжают выбрасываться на берег, а люди странные, продолжают обжигать себе глаза

Ответить

Сергей Предэ

0

Это не наша природа, она уволилась две недели назад 

Ответить

Дон Карлионе

0

Путинодебичи уже пишут что ФБК навального отравил воду 🤣🤣🤣

Ответить

Внезапный томагавк_два

0

«Минприроды не считает катастрофой гибель природы»

Ответить

Кирилл Канищев

0

Ублюдки ебаные

Ответить

Уполномоченный пистолет

0

Такое ощущение, что мы вернулись в СССР.

Ответить

Ivan Rybkin

Уполномоченный
0

В СССР серферов никаких не было, значит и проблемы тоже

Ответить

Pa Chu

Уполномоченный
0

в каком смысле?

Ответить

Уполномоченный пистолет

Pa
0

Замалчивают, отрицают, врут, всё по канонам кпсс.

Ответить

Страстной глобус

0

Минприроды охуело, я считаю.

Ответить

Stanislav Sobolev

0

Большинству населения просто насрать на все это, они не выезжают из своих микрорайонов, а те кто выезжает, так они не видят ничего плохого в этом. Ну умерли и умерли, бабы рыб ещё нарожают 

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