В Бишкеке на улицы вышли несколько тысяч человек.

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Жители Киргизии вышли на митинги против предварительных результатов парламентских выборов, сообщают «Sputnik Кыргызстан» и «Медиазона. Центральная Азия». Акции проходят в Бишкеке, а также Нарыне и Таласе.

В столице страны протестующие собрались на площади Ала-Тоо. Там находятся представители оппозиционных партий, не вошедших в парламент. К 14:00 Sputnik оценивал численность протестующих в тысячу человек. Спустя 4 часа 24.kg сообщал о 5 тысячах человек на площади.

Участники акции требуют признать недействительными результаты выборов и скандируют «Кетсин!» [«Уходи» — прим. TJ]. Корреспондентка «Медиазоны» рассказала, что протестующие собирают деньги на еду и воду, чтобы проводить акцию бессрочно. С наступлением темноты участники акции не разошлись: мимо них проезжают автомобили, которые сигналят в их поддержку.

В других городах Киргизии акции не такие массовые: на Центральной площади в Нарыне собрались 70 человек, передаёт корреспондент Turmush, в Таласе на митинг также вышли несколько сотен человек, пишет Sputnik.

Протестующие не согласны с предварительными результатами выборов, по которым в парламент страны прошли четыре партии. Три из них — «Биримдик» («Единство») и «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») и «Кыргызстан» — считаются «партиями-фавортками нынешней власти», отмечает Би-би-си. Основные же оппозиционные партии в парламент не прошли.

ОколоНоля @redsquare2018

Бишкек, сейчас! 2020 хватит В Киргизии после выборов начинаются полноценные протесты.Бишкек, сейчас! 2020 хватит https://t.co/ISrLZr6cV5

ырахатъ @soo_emes



Одни мужики и снова «кыргыздын жигиттери, барсынарбы», «кетсин» и куча всякого мне не нравящегося, но хотя бы опустили флаги всех партий - остался только кыргызский Фестиваль заебись болуп атат: «Шаримандыкы отуп кетти, последний шансын упускатьэтти»Одни мужики и снова «кыргыздын жигиттери, барсынарбы», «кетсин» и куча всякого мне не нравящегося, но хотя бы опустили флаги всех партий - остался только кыргызский https://t.co/5bvBm5HgXS