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Алексей Боржонов
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Жители Киргизии устроили митинги после парламентских выборов. Они требуют признать их недействительными Материал редакции

В Бишкеке на улицы вышли несколько тысяч человек.

22 комментария
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Жители Киргизии вышли на митинги против предварительных результатов парламентских выборов, сообщают «Sputnik Кыргызстан» и «Медиазона. Центральная Азия». Акции проходят в Бишкеке, а также Нарыне и Таласе.

В столице страны протестующие собрались на площади Ала-Тоо. Там находятся представители оппозиционных партий, не вошедших в парламент. К 14:00 Sputnik оценивал численность протестующих в тысячу человек. Спустя 4 часа 24.kg сообщал о 5 тысячах человек на площади.

Участники акции требуют признать недействительными результаты выборов и скандируют «Кетсин!» [«Уходи» — прим. TJ]. Корреспондентка «Медиазоны» рассказала, что протестующие собирают деньги на еду и воду, чтобы проводить акцию бессрочно. С наступлением темноты участники акции не разошлись: мимо них проезжают автомобили, которые сигналят в их поддержку.

В других городах Киргизии акции не такие массовые: на Центральной площади в Нарыне собрались 70 человек, передаёт корреспондент Turmush, в Таласе на митинг также вышли несколько сотен человек, пишет Sputnik.

Протестующие не согласны с предварительными результатами выборов, по которым в парламент страны прошли четыре партии. Три из них — «Биримдик» («Единство») и «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») и «Кыргызстан» — считаются «партиями-фавортками нынешней власти», отмечает Би-би-си. Основные же оппозиционные партии в парламент не прошли.

ОколоНоля @redsquare2018
В Киргизии после выборов начинаются полноценные протесты.
Бишкек, сейчас! 2020 хватит https://t.co/ISrLZr6cV5
ырахатъ @soo_emes
Фестиваль заебись болуп атат: «Шаримандыкы отуп кетти, последний шансын упускатьэтти»

Одни мужики и снова «кыргыздын жигиттери, барсынарбы», «кетсин» и куча всякого мне не нравящегося, но хотя бы опустили флаги всех партий - остался только кыргызский https://t.co/5bvBm5HgXS
Adil Turdukulov @adil_turdukulov
Один на два рассчитайсь https://t.co/WDASvtqepG

https://youtu.be/h_L4wViBOdk

Zinat @delovayakyz
#бишкек https://t.co/zNFEW9DmWk
Спецназ перед домом правительства в Бишкеке

#новости #политика #киргизия

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22 комментария
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aliftin

29

Да что такое, со всех сторон какая-то херня. 

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one channel

aliftin
12

Ник и Майк все не успокоятся никак после поражения от крэпкого.

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aliftin

one
0

Если русские хакеры не смогут помочь победить трампу, то вообще будет ему грустно. 

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Алиса Барышман

aliftin
0

ну что, ждем кранчей у лахты?

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Быстрый шмель

aliftin
0

Нашу стабильность все-равно никому не сломить. Терпение 80lvl.

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Просто Тимуррр

9

Поляки совсем охуели

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Litnikov Danil

Просто
12

Ник и Майк снова в деле

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Temp Temper

Litnikov
1

Только сейчас понял, что персы выполнены отсылками к детективу Магнуму и Индиане Джонсу

Ответить

Романелло Кивогенс

Temp
1

Самое любопытное, что именно Селлек должен был сыграть Индиану Джонса.

 Вот только было здесь одно "но" - у Селлека был еще заключен контракт на съемки в сериале "Частный детектив Магнум", которые должны были начаться сразу после завершения съёмок "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Но, всего за несколько недель до старта съемок Селлеку объявили, что работа над пилотным эпизодом "Магнума" начнется раньше, чем было запланировано. Актеру пришлось выбирать между двумя проектами. После мучительных раздумий (он даже просил совета у лучшего друга), Селлек решил, что правильным решением будет выполнить заключенный первым сериальный контракт и отказался от "Индианы"

 В итоге, когда Лукас и Спилберг перед началом съёмок остались без актёра на главную роль, Спилберг сказал: "Делать нечего, надо звать Форда". И Лукасу ничего не осталось, как согласиться

 Так Харрисон Форд получил одну из своих главных ролей в актёрской карьере. А Селлек ждал всё откладывающееся начало съёмок "Магнума" ещё полгода и приступил к этой своей роли тогда, когда Спилберг уже заканчивал съёмки "В поисках утраченного ковчега"

https://dubikvit.livejournal.com/690781.html

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Temp Temper

Романелло
0

Размер куртки там похоже был один на всех) 

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Litnikov Danil

Temp
0

Магнуса не помню ( Но Дейл не тянет на детектива

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Temp Temper

Litnikov
1

Он не был нуарным детективом. Скорее наоброт, весёлый и ленивый. Примерно как Дейл

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Dra

12

Со всех сторон англичанка гадит

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Дешевый холод

Dra
0

Не, в этот раз америкосы 😂

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Anton Golovanov

2

Акаев сбежал к Путину, Бакиев сбежал к Лукашенко, Атамбаев в тюрьме сидит. Тяжело быть президентом Киргизии.

Ответить

Романелло Кивогенс

Anton
0

Хуже быть президентом только в Южной Корее )

Ответить

Виталий

2

Однако тенденция (с) 

Ответить

Сергей Предэ

0

Каждый год в Киргизии какая то движуха.  В том году резиденцию акаева брали силой, в этом на площадь опять пошли. 

Какая по счету,  третья революция в 20ом веке намечается,  не ?

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Abram Dikoy

Сергей
0

там уже разгоняют вовсю

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Abram Dikoy

0

ух пошло поехало, 2020ый движовый

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Илюхер XXX

0

Ты смотри, оппозиционная партия прошла, а они еще и недовольны

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Дешевый холод

0

Опять к России интегрировать? 

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