Жители Киргизии устроили митинги после парламентских выборов. Они требуют признать их недействительными Материал редакции
В Бишкеке на улицы вышли несколько тысяч человек.
Жители Киргизии вышли на митинги против предварительных результатов парламентских выборов, сообщают «Sputnik Кыргызстан» и «Медиазона. Центральная Азия». Акции проходят в Бишкеке, а также Нарыне и Таласе.
В столице страны протестующие собрались на площади Ала-Тоо. Там находятся представители оппозиционных партий, не вошедших в парламент. К 14:00 Sputnik оценивал численность протестующих в тысячу человек. Спустя 4 часа 24.kg сообщал о 5 тысячах человек на площади.
Участники акции требуют признать недействительными результаты выборов и скандируют «Кетсин!» [«Уходи» — прим. TJ]. Корреспондентка «Медиазоны» рассказала, что протестующие собирают деньги на еду и воду, чтобы проводить акцию бессрочно. С наступлением темноты участники акции не разошлись: мимо них проезжают автомобили, которые сигналят в их поддержку.
В других городах Киргизии акции не такие массовые: на Центральной площади в Нарыне собрались 70 человек, передаёт корреспондент Turmush, в Таласе на митинг также вышли несколько сотен человек, пишет Sputnik.
Протестующие не согласны с предварительными результатами выборов, по которым в парламент страны прошли четыре партии. Три из них — «Биримдик» («Единство») и «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») и «Кыргызстан» — считаются «партиями-фавортками нынешней власти», отмечает Би-би-си. Основные же оппозиционные партии в парламент не прошли.
Да что такое, со всех сторон какая-то херня.
Ник и Майк все не успокоятся никак после поражения от крэпкого.
Поляки совсем охуели
Ник и Майк снова в деле
Только сейчас понял, что персы выполнены отсылками к детективу Магнуму и Индиане Джонсу
Самое любопытное, что именно Селлек должен был сыграть Индиану Джонса.
Вот только было здесь одно "но" - у Селлека был еще заключен контракт на съемки в сериале "Частный детектив Магнум", которые должны были начаться сразу после завершения съёмок "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Но, всего за несколько недель до старта съемок Селлеку объявили, что работа над пилотным эпизодом "Магнума" начнется раньше, чем было запланировано. Актеру пришлось выбирать между двумя проектами. После мучительных раздумий (он даже просил совета у лучшего друга), Селлек решил, что правильным решением будет выполнить заключенный первым сериальный контракт и отказался от "Индианы"
В итоге, когда Лукас и Спилберг перед началом съёмок остались без актёра на главную роль, Спилберг сказал: "Делать нечего, надо звать Форда". И Лукасу ничего не осталось, как согласиться
Так Харрисон Форд получил одну из своих главных ролей в актёрской карьере. А Селлек ждал всё откладывающееся начало съёмок "Магнума" ещё полгода и приступил к этой своей роли тогда, когда Спилберг уже заканчивал съёмки "В поисках утраченного ковчега"
https://dubikvit.livejournal.com/690781.html
Магнуса не помню ( Но Дейл не тянет на детектива
Он не был нуарным детективом. Скорее наоброт, весёлый и ленивый. Примерно как Дейл
Со всех сторон англичанка гадит
Акаев сбежал к Путину, Бакиев сбежал к Лукашенко, Атамбаев в тюрьме сидит. Тяжело быть президентом Киргизии.
Каждый год в Киргизии какая то движуха. В том году резиденцию акаева брали силой, в этом на площадь опять пошли.
Какая по счету, третья революция в 20ом веке намечается, не ?