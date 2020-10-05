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Алексей Боржонов
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Greenpeace обнаружил жёлтую пену и пятна в бухтах на Камчатке. Одно из них движется в сторону объекта наследия ЮНЕСКО Материал редакции

Экспедицию провели неподалёку от Петропавловска-Камчатского.

25 комментариев
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Бухта Спасения

Фото Матвея Парамошина, Greenpeace

Greenpeace обнаружил несколько пятен неизвестного происхождения в бухтах на Камчатке, сообщается на сайте организации. Они находятся неподалёку от Халактырского пляжа, где впервые выявили загрязнения.

Активисты осмотрели бухты к югу от Петропавловска-Камчатского, в том числе Вилючинскую, Спасения, Безымянную. «В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мёртвых животных», — рассказал руководитель Greenpeace в России Василий Яблоков. По его словам, пятна находятся не только на поверхности воды, но также и на глубине, и движутся вдоль берега.

Как утверждает Greenpeace, одно из обнаруженных пятен движется на юг полуострова в сторону Южно-камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

Активисты организовали экспедицию после сообщений о загрязнении акватории в районе Халактырского пляжа в начале октября. Очевидцы сообщали о сотнях погибших морских животных, выброшенных на берег. Сёрферы пожаловались на тошноту и ожоги глаз.

Местные власти взяли пробы воды и отправили их на исследование. Источник загрязнения пока не выявлен, проверка продолжается.

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#новости #экология #камчатка

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25 комментариев
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FOX

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A big purple banana 🍆

17

Это Посейдон нассал. Военные не причем

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MAx Shvedov

A
0

Посейдон работает на ЦРУ

Ответить

Litnikov Danil

14

ЦРУ и Моссад все никак не могут успокоиться,сказали ж не катастрофа

Ответить

Санитарный Паша

Litnikov
0

У меня есть футболочка с моссадом 

Ответить

Санитарный Паша

Санитарный
1

@Дмитрий Орлов уведомление. Еврейская угроза 

Ответить

Должностной диод

Санитарный
1

Крабы моссада

Ответить

Ваша Закладко

Litnikov
0

🍺 пена дней

Ответить

Rodion Kutsaev

13

Обама, посмотри, что ты наделал! Мразь!

Ответить

Научно-Технический нос

Rodion
0

Байден.
Экологические санкции 

Ответить

Rodion Kutsaev

Научно-Техничес…
0

Обама дёргает за ниточки

Ответить

Слава Инженеров

Rodion
0

пенит

Ответить

Внезапный томагавк_два

4

Крабы! Перестаньте варить всякую хню!

Ответить

Электронный шмель

3

Выглядит пиздец как отвратительно.

Ответить

Роман Андронов

2

У нас недавно Уралкалий выливал в Каму какую-то пенную вонючую хуету. Однако наш местный роспиздецнадзор говорит, что всё нормально.

Ответить

Крепкий Данила

1

омерзительно. 

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Исторический рак

1

Кофе с маршмелками. Ничего опасного тут нет. Журналисты как всегда все переврали.

Ответить

Abram Dikoy

1

какие там горы красивые

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Прошлый историк

1

Ну в целом всё ясно: активисты-подпиндосники из гринписа получили у навальнистов бутылку с отравляющими веществами и вылили её в море. Как обычно, нужно запретить интернет и избить активистов, чтобы больше так не делали.

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Акиф Гаджиев

0

вот оно, жидкое золото

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sony360

0

Подводный вулкан хуетень какую-то выкинул.

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Родной теркин30см

0

если б было море пивом
я б дельфином был красивым

(поэзия 20 века)

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Илья Синица

0

Желтая пена на синем океане - ничего не напоминает?

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Elect Freak

0

ща нам еще санкций накидают, заживем

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ＫＩＢØＵＮＥ

0

Всё в норме. Ждём когда кто-нибудь умрёт, вот тогда может быть, кто-нибудь немного обеспокоится

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