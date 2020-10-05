Greenpeace обнаружил жёлтую пену и пятна в бухтах на Камчатке. Одно из них движется в сторону объекта наследия ЮНЕСКО Материал редакции
Экспедицию провели неподалёку от Петропавловска-Камчатского.
Greenpeace обнаружил несколько пятен неизвестного происхождения в бухтах на Камчатке, сообщается на сайте организации. Они находятся неподалёку от Халактырского пляжа, где впервые выявили загрязнения.
Активисты осмотрели бухты к югу от Петропавловска-Камчатского, в том числе Вилючинскую, Спасения, Безымянную. «В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мёртвых животных», — рассказал руководитель Greenpeace в России Василий Яблоков. По его словам, пятна находятся не только на поверхности воды, но также и на глубине, и движутся вдоль берега.
Как утверждает Greenpeace, одно из обнаруженных пятен движется на юг полуострова в сторону Южно-камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».
Активисты организовали экспедицию после сообщений о загрязнении акватории в районе Халактырского пляжа в начале октября. Очевидцы сообщали о сотнях погибших морских животных, выброшенных на берег. Сёрферы пожаловались на тошноту и ожоги глаз.
Местные власти взяли пробы воды и отправили их на исследование. Источник загрязнения пока не выявлен, проверка продолжается.
Это Посейдон нассал. Военные не причем
ЦРУ и Моссад все никак не могут успокоиться,сказали ж не катастрофа
Санитарный Паша
У меня есть футболочка с моссадом
Санитарный Паша
@Дмитрий Орлов уведомление. Еврейская угроза
Обама, посмотри, что ты наделал! Мразь!
Научно-Технический нос
Байден.
Экологические санкции
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У нас недавно Уралкалий выливал в Каму какую-то пенную вонючую хуету. Однако наш местный роспиздецнадзор говорит, что всё нормально.
Всё в норме. Ждём когда кто-нибудь умрёт, вот тогда может быть, кто-нибудь немного обеспокоится
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