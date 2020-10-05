Экспедицию провели неподалёку от Петропавловска-Камчатского.

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Бухта Спасения Фото Матвея Парамошина, Greenpeace

Greenpeace обнаружил несколько пятен неизвестного происхождения в бухтах на Камчатке, сообщается на сайте организации. Они находятся неподалёку от Халактырского пляжа, где впервые выявили загрязнения.

Активисты осмотрели бухты к югу от Петропавловска-Камчатского, в том числе Вилючинскую, Спасения, Безымянную. «В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мёртвых животных», — рассказал руководитель Greenpeace в России Василий Яблоков. По его словам, пятна находятся не только на поверхности воды, но также и на глубине, и движутся вдоль берега.

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Как утверждает Greenpeace, одно из обнаруженных пятен движется на юг полуострова в сторону Южно-камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

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Активисты организовали экспедицию после сообщений о загрязнении акватории в районе Халактырского пляжа в начале октября. Очевидцы сообщали о сотнях погибших морских животных, выброшенных на берег. Сёрферы пожаловались на тошноту и ожоги глаз.