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Алексей Боржонов
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В Бишкеке против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ силовиков забросали камнями Материал редакции

Акции протеста устроили из-за прошедших парламентских выборов.

12 комментариев
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В Бишкеке милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Об этом сообщают корреспонденты РИА «Новости», «Sputnik Кыргызстан» и 24.kg.

Жители столицы Киргизии днём 5 октября вышли на площадь Ала-Тоо из-за несогласия с результатами выборов, по которым в парламент страны прошли три партии, считающиеся провластными. Около 5 тысяч человек собрались на площади и призывали признать результаты выборов недействительными. Вечером, как сообщил «Sputnik Кыргызстан», протестующие попытались попасть на территорию Белого дома, где находится парламент и резиденция президента.

Вскоре после этого стали появляться сообщения о взрывах и использовании газа силовиками. Милиция вытеснила протестующих с площади, а те забрасывали силовиков камнями. В местном Минздраве сообщили о 16 пострадавших, среди них есть силовики.

Очевидцы сообщили, что часть спецназа перешла на сторону протестующих. Эта информация не подтверждена.

Видео «Sputnik Кыргызстан»
Видео 24.kg
У Белого дома Видео «Sputnik Кыргызстан»
Видео РИА «Новости»
Видео 24.kg
Видео «Sputnik Кыргызстан»

#новости #киргизия

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12 комментариев
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thetrickster

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Бля везде камни, баррикады, а у нас с цветочками всё ходят.

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Аруц

thetrickster
0

А ты с чем ходишь?

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thetrickster

Аруц
1

С флагом (

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Аруц

thetrickster
1

Ну так чего всё про цветочки вспоминать? Заебали уже флористы хуевы

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thetrickster

Аруц
1

Потому, что я ориентируюсь по обстановке и готов к активным действиям, а остальные если о чём то таком говоришь считают тебя провокатором и говорят, что мол тогда мы развяжем руки силовикам и нас перестреляют.

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пепси

thetric…
0

Овцы обсуждают, как бы не спровоцировать аппетит у волков))0

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thetrickster

пепси
0

Ну так в 90% комментариев и есть. А в телеге в канале меня забанили приняв за провокатора.

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пепси

thetric…
0

ЧТО, ХОЧЕШЬ КАНДАЛЫ СЛОМАТЬ?!!1 А ЧТО ДАЛЬШЕ?!!! А С ЧЕМ ХОДИТЬ, ЕСЛИ НЕ С КАНДАЛАМИ?!!! ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ НАС ВСЕХ НА ВОЛЮ ОТПУСТИЛИ???!11 А ТЫ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ДУМАЛ??!!!

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Неясный коктейль

thetrickster
0

Ну это первый день, цветочки на 4-ый день

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Andre Macareno

5

СНГ сейчас:

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Ze Katze

2

Жыве БишКЕК

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anti kuzma

Ze
–2

Пишкек тогда, если не по-русски

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