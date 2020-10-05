Акции протеста устроили из-за прошедших парламентских выборов.

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В Бишкеке милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Об этом сообщают корреспонденты РИА «Новости», «Sputnik Кыргызстан» и 24.kg.

Жители столицы Киргизии днём 5 октября вышли на площадь Ала-Тоо из-за несогласия с результатами выборов, по которым в парламент страны прошли три партии, считающиеся провластными. Около 5 тысяч человек собрались на площади и призывали признать результаты выборов недействительными. Вечером, как сообщил «Sputnik Кыргызстан», протестующие попытались попасть на территорию Белого дома, где находится парламент и резиденция президента.

Вскоре после этого стали появляться сообщения о взрывах и использовании газа силовиками. Милиция вытеснила протестующих с площади, а те забрасывали силовиков камнями. В местном Минздраве сообщили о 16 пострадавших, среди них есть силовики.

Очевидцы сообщили, что часть спецназа перешла на сторону протестующих. Эта информация не подтверждена.

Видео «Sputnik Кыргызстан»

Видео 24.kg

У Белого дома Видео «Sputnik Кыргызстан»

Видео РИА «Новости»

Видео 24.kg