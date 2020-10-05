В Бишкеке против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ силовиков забросали камнями Материал редакции
Акции протеста устроили из-за прошедших парламентских выборов.
В Бишкеке милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Об этом сообщают корреспонденты РИА «Новости», «Sputnik Кыргызстан» и 24.kg.
Жители столицы Киргизии днём 5 октября вышли на площадь Ала-Тоо из-за несогласия с результатами выборов, по которым в парламент страны прошли три партии, считающиеся провластными. Около 5 тысяч человек собрались на площади и призывали признать результаты выборов недействительными. Вечером, как сообщил «Sputnik Кыргызстан», протестующие попытались попасть на территорию Белого дома, где находится парламент и резиденция президента.
Вскоре после этого стали появляться сообщения о взрывах и использовании газа силовиками. Милиция вытеснила протестующих с площади, а те забрасывали силовиков камнями. В местном Минздраве сообщили о 16 пострадавших, среди них есть силовики.
Очевидцы сообщили, что часть спецназа перешла на сторону протестующих. Эта информация не подтверждена.
Бля везде камни, баррикады, а у нас с цветочками всё ходят.
А ты с чем ходишь?
С флагом (
Ну так чего всё про цветочки вспоминать? Заебали уже флористы хуевы
Потому, что я ориентируюсь по обстановке и готов к активным действиям, а остальные если о чём то таком говоришь считают тебя провокатором и говорят, что мол тогда мы развяжем руки силовикам и нас перестреляют.
Ну так в 90% комментариев и есть. А в телеге в канале меня забанили приняв за провокатора.
Жыве БишКЕК